Байден: Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ

Дані розвідки свідчать про те, що Росія прийняла рішення атакувати Україну.

Про це заявив у промові в Білому домі президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В нас є підстави говорити про те, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, в наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Там 2,8 млн населення", - сказав Байден.

Він ще раз наголосив, що війна, якщо вона почнеться, буде вибором Росії. І повторив, що США не надсилатимуть військових до України, але продовжать надавати військову допомогу.

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На запитання про те, чи прийняв Путін вже рішення про вторгнення в Україну, Байден відповів: "Зараз я думаю, що він прийняв рішення, у мене є підстави так говорити". І уточнив, що він базується на даних американської розвідки.