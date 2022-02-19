Байден: Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ
Дані розвідки свідчать про те, що Росія прийняла рішення атакувати Україну.
Про це заявив у промові в Білому домі президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ.
"В нас є підстави говорити про те, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, в наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Там 2,8 млн населення", - сказав Байден.
Він ще раз наголосив, що війна, якщо вона почнеться, буде вибором Росії. І повторив, що США не надсилатимуть військових до України, але продовжать надавати військову допомогу.
На запитання про те, чи прийняв Путін вже рішення про вторгнення в Україну, Байден відповів: "Зараз я думаю, що він прийняв рішення, у мене є підстави так говорити". І уточнив, що він базується на даних американської розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
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".. ми якби забудемо про Кримську платформу..." - це треш і повна здача позицій. Зе на це не піде. Мабуть.
Усе було вірно. Інші кандидати були, але це ще питання, що би вийшло.
А по всім цім датам була одна, сама краща кандидатура, з досвідом, знанням, міцною партиєю та дуже потужною командою.
У 2010му, то тоді взвгаліб не було вторгення Путлера навить у Крим.
А у 2019-му вона була набагато бульш підготовлена, коли під її керівництвом написали "Новий економічний курс України", ніж у 2014-му, коли тільки вийшла з увязнення.
Одна из самых продажных сволочей, и даже еще больший популист, чем зеленский.
Ви ще скажить, що найкраща кандидатура Петро Олекійович, а я на це вимовлю щось непристойне.
Алеж не лаючись, своє відношення передав )))))))))
Я тоді взагалі не голосував у другому турі, це був шок для мене
Ну а потім вже підійшла інформація і цей компромат проти нього, був убійчої сили.
"Ці руки нічого не крали" - брехун та крадій.
"Ваш вонючий газ, Юлія Володимирівна" - брехун, крадій, бізнес-партнер Фірташа та Путіна по "РосУкрєнерго" та "ПетроГаз", який особисто причетен до зрива богатьох вигідних, підписанних ще Кучмой, та не підписанних Дубіною...
Не голосували? Тоді зрозумійте, що ви не прийшли на вибори і перемог Янукович, і тоді ви, ви особисто, повінні у тому, що армія була послаблена, що дало Путлеру можливість напасти на Україну, захопити частину нашої території та вже майже вісім років воювати з нами.
ВИ, ОСОБИСТО ВИ, ВІННІ У ЦЬОМУ!!! Шоковий ви наш.
Вторгнення в Україну створює ризик радіоактивної та хімічної катастрофи, яка негативно вплине не лише на Україну, а й на саму Росію і взагалі на весь світ. У разі помилкових ударів , а те що вони можуть бути сумнівів не має ,ці об'єкти можуть перетворитися на радіоактивні міни. Жодна війна не варта такого ризику !!!
120 мм навряд чи призведе до руйнування реактора і радиоактивного зараження.
Електрика всерівно буде вироблятися для промисловості і населення. Чи ви думаєте потім жити не треба буде ?? Не дай Б-х, звичайно ...
Он начал нести рашистскую чушь, лишь бы не дать простой ответ на такой простой вопрос.
Вы не родственники с Шуфричем?
Крим це Україна !!!
Паляниця ...
Там тільки споруда витримае пряме попадання літака з звичайними бомбами. З ладу виведуть, але сам реактор не пошкодить.
Що вам "непанятна", як перекласти https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=uk&op=translate Гугль-перекладачем ?
Зараз у них 600 млрд долярів ЗВР.
Україна - з великої літери, навіть по-російському.
Тоість їм залишать 12 млрд долярів, а інші заморозять ?? А чому не усі ?
Он, Свіфт виключили з переліку санкцій. Це щоб ганяти 12 лярдів туди-сюди ...
Якщо ядерним то капець таки буде. Звичайні ще може витримати.
Ядерний на 100% виводить з ладу при попаданні реактора у другу чи третю зону вибуху. Але якщо у першу, і заряд у 150 кілотон, то реактор буде зруйновано. А для того, щоб і при поаданніу другу зону, то треба десь 300 кілотон.
При КВО Іскандерів це не 100% враження.
http://live.radioscanner.net/audio/54674
Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.
https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
Молитва це наша головна зброя, яку росіяни не беруть до уваги
(але нажаль і ми не беремо)
А на справді це вже істерика - вже дід Бідон не знає як змусити Україну лягти під Путіна виконавши Мінькі мертвороджені договорняки. Мабуть якщо цього разу не почнуть виконувати мінськ не купляться на це залякування то Бідон приїде до Києва і вийде на майдан із плакатом - Путєн ввєді вайска !
1. Земля - кулясте тіло.
2. На Місяць літали.
3. Бен Ладен вміє перетворювати вежі зі сталі та алюмінію на вуглецеву пилюку, а у всьому винуваті таліби з афганських гір.
4. Ірак мав зброю масового знищення.
5. Лівійські терористи зробили вибух літака над Шотландією.
6. Рейс MH-370 зник невідомо куди.
7. Рейс MH-17 збили над Донеччиною москалі з Бука.
8. Ковід-19 виникає від банановіруса і не лікується нічим, крім вакцин, які повністю безпечні.
9. Нам не потрібно ніяких прав, крім обов'язку носити маску і колотися шмурдяками з секретним вмістом.
11. СНІД був 40 літ, така біда! - але ніхто на нього так і не захворів.
10. Путєн от-от нападе...
І от якось відразу віриться старичку бідону...
2021 г.
Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:
В. Ворсобин:
- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?
В. Жириновский:
- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.
В. Ворсобин:
- Я не хочу войны.
В. Жириновский:
- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?
В. Ворсобин:
- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.
В. Жириновский:
- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…
В. Ворсобин:
- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?
В. Жириновский:
- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.
В. Ворсобин:
- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…
В. Жириновский:
- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.
В. Ворсобин:
- А народ куда денете, в лагеря отправите?
https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg
В. Жириновский:
- Кого?
В. Ворсобин:
- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?
В. Жириновский:
- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.
В. Ворсобин:
- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?
В. Жириновский:
- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?
В. Ворсобин:
- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?
В. Жириновский:
- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.
В. Ворсобин:
- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.
В. Жириновский:
- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.
В. Ворсобин:
- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.
В. Жириновский:
- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
Штук 10 великих атомних аварій.
І нічого.
Ми ж не в курсі. Але виявляється на погрози РФ застосовувати тактичні ЯЗ, амери різко поновили і поставили на ПЧ ЯЗ зменшеної мотужності. Пишуть штук 200.
Расєєй
Це буде самогубство паРаши, навіть ядерна зброя їй не допоможе існувати
і надалі
Когда то популярный в рузге украинофоб Белинский выдал сентенцию о том, что сущность человека определяет территория, где он находится и обычаи, которые там существуют. А Путин пошел еще дальше и изложил все наиболее кратко - у нас лишняя хромосома и мы "избранные", мы евроазийцы. Все предельно четко и по ленински -мы, великороссы, жители Крайнего Востока Европы и доброй доли Азии. Ну а Черчиль определил более приземленно- стада бабуинов, которые сжирают своих вокруг а потом бегают по миру в поисках добычи. И все у них только добыча.