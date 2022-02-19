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Байден: Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ

Байден: Путін прийняв рішення атакувати Україну та спробує напасти на Київ

Дані розвідки свідчать про те, що Росія прийняла рішення атакувати Україну.

Про це заявив у промові в Білому домі президент США Джо Байден, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В нас є підстави говорити про те, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, в наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Там 2,8 млн населення", - сказав Байден.

Він ще раз наголосив, що війна, якщо вона почнеться, буде вибором Росії. І повторив, що США не надсилатимуть військових до України, але продовжать надавати військову допомогу.

Дивіться: Звернення Байдена з приводу ситуації в Україні. ВIДЕО

На запитання про те, чи прийняв Путін вже рішення про вторгнення в Україну, Байден відповів: "Зараз я думаю, що він прийняв рішення, у мене є підстави так говорити". І уточнив, що він базується на даних американської розвідки.

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (64871)


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Топ коментарі
+108
А теперь что нам скажет "величайший" недонаполеон? Опять не нагнетать и не шатать ?
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19.02.2022 00:17
+97
Байден сказал что "это очень сомнительное решение Зеленского". Мягко сказал что Зеля не верховный армии, а невменяемый идиот.
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19.02.2022 00:20
+81
Товарищ, когда в бой последний пойдёшь крикливо
И если вдруг схлопнешься,
пулей помеченный,
Сделай одолжение - умирай красиво
За Володю Путина, за Игоря Сечина!
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19.02.2022 00:22
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"... Путлеру дозволять визнати ДНР та ЛНР..." - ііі ... далі вони забирають усю територію Донецьк. і Луган. областей ??

".. ми якби забудемо про Кримську платформу..." - це треш і повна здача позицій. Зе на це не піде. Мабуть.
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19.02.2022 13:08 Відповісти
В нас на Донбасі глибоко ешелонована оборона і як що вірити кацапським ЗМІ зараз 10 бригад. Донбас це дуже можливо по планам Путлера, але щось мені думається, що як раз там вони продвинитуся не зможуть. Можуть взяти Харьків у блокаду, але це відкрите вторгнення і санкції.
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19.02.2022 13:46 Відповісти
+5
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19.02.2022 17:42 Відповісти
Ну и как тебе диван- стратег. Буча зеленим не жмет ми в курсе
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12.05.2022 11:19 Відповісти
Обрали б Юлю ще у 2010-му, то все булоб інакше. Так що маємо те, за що голосували всі ці роки ((((
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19.02.2022 11:57 Відповісти
У зароблянні грошей нічого поганого нема. У крадівництві гріх ...
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19.02.2022 11:57 Відповісти
Так там суцільне крадівництво. Дже завищені кошториси, та низька якість матеріалів та робіт.
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19.02.2022 12:58 Відповісти
То це і крадівництво - кримінальний злочин. З цим так і треба розбиратися.
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19.02.2022 13:09 Відповісти
Алеж сами обрали. Демократично обрали. А те що безглуздо, так це було і у 2010-му, у 2014-му і сталося у 2019-му. При чому велика шкода була не коли обрали Зеленського, як вважає дуже багато українців, а коли сдуру обрали оцю крадівничу монобільшисть, у якої що не тиждень то зашквар (вже парламентський термін).
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19.02.2022 13:50 Відповісти
2014 - ?? Альо !!! Шо за наєзд ??
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19.02.2022 17:44 Відповісти
Ви все вірно зрозуміли. Для мене це ті абсолютно однакові рази, коли українськи виборці робили дуже велики помилки.
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19.02.2022 18:36 Відповісти
По 2014 р. - не згоден.
Усе було вірно. Інші кандидати були, але це ще питання, що би вийшло.
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19.02.2022 18:58 Відповісти
Ну це ваше право. Як хтось сказав, що я можу не погодитись з вашою думкою, але життя відам за ваше право її висловлювати. Це і є Свобода слова, до речи не пам'ятаєто хто її колись закрив?...

А по всім цім датам була одна, сама краща кандидатура, з досвідом, знанням, міцною партиєю та дуже потужною командою.
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19.02.2022 19:19 Відповісти
Юлія Володимирівна ??
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19.02.2022 22:00 Відповісти
Бабушка пиз*еца
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19.02.2022 22:12 Відповісти
Аплодую. Я призвіще ненаписав навмісно. Так, крім неї, як що підходити з розумом, то не було.
У 2010му, то тоді взвгаліб не було вторгення Путлера навить у Крим.
А у 2019-му вона була набагато бульш підготовлена, коли під її керівництвом написали "Новий економічний курс України", ніж у 2014-му, коли тільки вийшла з увязнення.
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19.02.2022 22:57 Відповісти
эта курва подмочила свою репутацию еще при Лазаренко, если помните.

Одна из самых продажных сволочей, и даже еще больший популист, чем зеленский.
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19.02.2022 23:11 Відповісти
Тоді я не розумію, чому таки як ви волаєте на Володимира Олександровича.
Ви ще скажить, що найкраща кандидатура Петро Олекійович, а я на це вимовлю щось непристойне.
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19.02.2022 23:16 Відповісти
Не тушуйтесь - тут усі звикли.
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19.02.2022 23:33 Відповісти
Як то вже звик до того факту, що лаються та тикають тут кацапи або ті, кого зараз критикувати вже заборонено. Тому намагаюся себе стримувати, тай і у вірі легше себе стримувати, ніж у реалі.

Алеж не лаючись, своє відношення передав )))))))))
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20.02.2022 11:24 Відповісти
у 2010? Був Ющенко, від якого хтіли хлєба і зреліщ, скучали черті. Ото ж і обирали потім між Жулею та Овочем

Я тоді взагалі не голосував у другому турі, це був шок для мене
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19.02.2022 23:33 Відповісти
Ющенко зрадник, крадій та подонок. Так, я тоді за нього голосував, але відразу все про нього зрозумів, коли він стал захищати свого сина, який повів себе як той принц.
Ну а потім вже підійшла інформація і цей компромат проти нього, був убійчої сили.
"Ці руки нічого не крали" - брехун та крадій.
"Ваш вонючий газ, Юлія Володимирівна" - брехун, крадій, бізнес-партнер Фірташа та Путіна по "РосУкрєнерго" та "ПетроГаз", який особисто причетен до зрива богатьох вигідних, підписанних ще Кучмой, та не підписанних Дубіною...

Не голосували? Тоді зрозумійте, що ви не прийшли на вибори і перемог Янукович, і тоді ви, ви особисто, повінні у тому, що армія була послаблена, що дало Путлеру можливість напасти на Україну, захопити частину нашої території та вже майже вісім років воювати з нами.

ВИ, ОСОБИСТО ВИ, ВІННІ У ЦЬОМУ!!! Шоковий ви наш.
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20.02.2022 11:31 Відповісти
А Бабетта пойдет на вАйну или она только в кААлыции ?
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20.02.2022 00:37 Відповісти
Поперше. Їй вже 61 рік, тобто по існуючому законодавству її не можуть взяти навить у Территоріальну оборону, а у доньки малолітні дити. Але чекаємо там синочків Турчинова, Порошенко, Пашинського, Луценко. Чекаю у окопах Яценюка, Гройсмана, Коболева, яки не є депутатами, та яким дозволяє їх вік.
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20.02.2022 11:35 Відповісти
А це нічого що в Україні 15 атомних реакторів,та багато хімічних заводів .
Вторгнення в Україну створює ризик радіоактивної та хімічної катастрофи, яка негативно вплине не лише на Україну, а й на саму Росію і взагалі на весь світ. У разі помилкових ударів , а те що вони можуть бути сумнівів не має ,ці об'єкти можуть перетворитися на радіоактивні міни. Жодна війна не варта такого ризику !!!
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19.02.2022 11:56 Відповісти
Може вплине, а може і ні. Бомбити АЕС ніхто не буде. Випадкове влучення 30 чи навіть 120 калібру навряд чи призведе до ядерного вибуху.
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19.02.2022 11:59 Відповісти
Скажу навіть більше: ядерний вибух (у справжньому, а не обивательському розумінні цих слів) на АЕС неможливий в принципі )))
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19.02.2022 18:11 Відповісти
Так, вірно.
120 мм навряд чи призведе до руйнування реактора і радиоактивного зараження.
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19.02.2022 19:01 Відповісти
Звісно. Хоча я трохи про інше - ядерний вибух як конкретне фізичне явище на АЕС статися не може.
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19.02.2022 19:11 Відповісти
+5
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19.02.2022 22:01 Відповісти
Аварии на АЭС не со снарядов начинались, а со сбоев в системе охлаждения. Если вырубят подстанции, не известно, насколько удачно смогут заглушить реакторы.
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19.02.2022 22:13 Відповісти
именно. А наши АЭС сейчас вообще работают на пределе мощностей. Очень рискованно
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19.02.2022 23:12 Відповісти
+ 5
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19.02.2022 23:29 Відповісти
А оставлять врагу Украина атомные реакторы обязана?
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19.02.2022 23:03 Відповісти
А купляти у ворога твели зобов*язана ?
Електрика всерівно буде вироблятися для промисловості і населення. Чи ви думаєте потім жити не треба буде ?? Не дай Б-х, звичайно ...
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19.02.2022 23:32 Відповісти
Вчера Шуфрич получил в морду за простой вопрос, считает ли он Путина убийцей.
Он начал нести рашистскую чушь, лишь бы не дать простой ответ на такой простой вопрос.
Вы не родственники с Шуфричем?
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19.02.2022 23:53 Відповісти
Путін ***** !!! Ла-ла-ла-ла-ла ...
Крим це Україна !!!
Паляниця ...
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20.02.2022 10:02 Відповісти
Щоб зруйнувати реактор, треба точнисенько в нього влучити ядерним зарядом, при чому не меньш 150 кілотон!
Там тільки споруда витримае пряме попадання літака з звичайними бомбами. З ладу виведуть, але сам реактор не пошкодить.
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19.02.2022 13:01 Відповісти
Я вже писав: санції проти центробанку росії і вся заліська війна проти України припиниться
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19.02.2022 17:54 Відповісти
Непанятна ... Може і ні. Вони вже давно готуються до ізоляції.
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19.02.2022 17:57 Відповісти
= Непанятна =

Що вам "непанятна", як перекласти https://translate.google.com/?hl=uk&sl=en&tl=uk&op=translate Гугль-перекладачем ?
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19.02.2022 18:12 Відповісти
Може і ні. Вони вже давно готуються до ізоляції.
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19.02.2022 18:56 Відповісти
"Готуватися" можна до чого завгодно але до сраки ці "готування", якщо на рахунку рассєї залишиться 12 млрд
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19.02.2022 21:27 Відповісти
12 млрд чого ?
Зараз у них 600 млрд долярів ЗВР.
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19.02.2022 21:52 Відповісти
Та невже не зрозумілою мовою написав про гугль-перекладач? А якщо вам зрозуміло, то навіщо ви мені питаете про "600 млрд", якщо санкції проти центробанку РФ залишать лише 12 млрд? Кремлєбот чи що?
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19.02.2022 22:17 Відповісти
ой плохо вы знаете русских. Они и без еды и воды как зомби будут переться на сытую украину - тупо шобы пожрать
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19.02.2022 23:14 Відповісти
= переться на сытую украину =

Україна - з великої літери, навіть по-російському.
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20.02.2022 07:34 Відповісти
Да ? Сорі, пробіл у інформації.
Тоість їм залишать 12 млрд долярів, а інші заморозять ?? А чому не усі ?
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20.02.2022 00:12 Відповісти
Лише 12 млрд. Знову нагадаю : гугль-перекладач
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20.02.2022 07:36 Відповісти
При чому Перекладач ? Дайте посилання на інфо ... Шо, так важко ??
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20.02.2022 10:01 Відповісти
Перекладач, тому що мова - англійська. І я вже посилання на скопійований текст але даю ще раз: https://thehill.com/opinion/national-security/592272-to-prevent-an-invasion-of-ukraine-threaten-to-sanction-russias посилання.
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20.02.2022 13:59 Відповісти
Так це десь на 2 сторінці. Ясно ... Спс ...
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20.02.2022 15:57 Відповісти
Виглядає дуже суворо. Це вже буде реальне об*явлення війни.
Он, Свіфт виключили з переліку санкцій. Це щоб ганяти 12 лярдів туди-сюди ...
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20.02.2022 16:00 Відповісти
Нє, про ядерний заряд це Ви перебільшуєте .
Якщо ядерним то капець таки буде. Звичайні ще може витримати.
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19.02.2022 17:56 Відповісти
Є розрахунки.
Ядерний на 100% виводить з ладу при попаданні реактора у другу чи третю зону вибуху. Але якщо у першу, і заряд у 150 кілотон, то реактор буде зруйновано. А для того, щоб і при поаданніу другу зону, то треба десь 300 кілотон.
При КВО Іскандерів це не 100% враження.
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19.02.2022 18:40 Відповісти
Диспетчер аэропорта Ростов предупреждает гражданские борты о многочисленном пересечении курсов военной авиации
http://live.radioscanner.net/audio/54674
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19.02.2022 12:07 Відповісти
РЮЗЬГЕЯ СВИНЬЯ

Рюзьгая свинья - не просто образ.
"Разжиганья" вовсе не боясь,
Наконец-то скажем в полный голос:
Вся рассея - рюзьгая свинья!
Та свинья свирепа и космата,
В грязной луже гордо возлежа.
Кроме водки, наглости и мата
Больше за душою - ни шиша.
Грязная, вонючая скотина,
Нечисть, осквернившая собой
Некогда Европы половину,
Синь Невы и снег кавказских гор.
Под ее ярмом народы стонут,
Ее рыло по уши в крови.
И безвинных трупов миллионы
В котлован империи легли.
Ни стыда, ни совести, ни чести -
Нагло хрюкнув, русская свинья
Мир учить берется с новой спесью,
Штатам набивается в "друзья".
На просторах Азии с Европой,
Всех поработив и в грязь втоптав,
Рюзьгая свинья обвислой жопой
Претендует сесть на пьедестал, --
Пьедестал всемирного почета.
"Рюзьге, мол, духовностью богат".
Чтобы мир спасти от сей мразоты -
Покупай скорее автомат!
2006 г.

https://2ch.hk/b/thumb/232363769/16044370476320s.jpg
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19.02.2022 12:19 Відповісти
...Байден такими заявлениями провоцирует Путлера на войну! Будет, значит будет, но хватит каждый день народ держать в страхе, за*бали уже все и вся, пи*ары!!!!
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19.02.2022 12:54 Відповісти
А може і навпаки. Може як раз і кажить що заспокійся, ми віримо в твої намири, але як що ти бажаєшь війни, то ти сам будешь в неї повінен.
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19.02.2022 13:03 Відповісти
"Русский мир" - насправді це "Всемирный конгресс головорезов имени Ф.М.Достоевского", керований всесвітнім вбивцею-маніяком путіном (в народі відомий під іменем "Путлер"), терміново потребує маленької, переможної і блискавичної війни, по-їхньому - "бліцкріга" (інакше швидко розвалиться, як і всяка гнила, скупана у величезній людській крові, дика й жорстока імперія). Чому імені Достоєвського? Бо він вперше яскраво й правдиво змалював образ середнього москвина, Раскольникова ("типичного героя в типичных обстоятельствах"). Після чого сам став найтупішим московським шовіністом, антисемітом, українофобом, сербофобом... Хоча його дідусь був українським греко-католицьким священником (на мові путіна - "отпетым националистом-бэндэровцэм", бо путін - "великий знаток истории"). Швидко після того Достоєвський нагло сконав... Туди йому й дорога. Тільки за що Всевишньому карати українців?!
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19.02.2022 13:12 Відповісти
Пропоную об"єднатися в молитві за мир

Молитва це наша головна зброя, яку росіяни не беруть до уваги
(але нажаль і ми не беремо)
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19.02.2022 14:27 Відповісти
Та невже ?? Знову ? Точто точно нападе? Не так як 16 лютого ?? Містер Байден ви даєете чесне скаутське ??

А на справді це вже істерика - вже дід Бідон не знає як змусити Україну лягти під Путіна виконавши Мінькі мертвороджені договорняки. Мабуть якщо цього разу не почнуть виконувати мінськ не купляться на це залякування то Бідон приїде до Києва і вийде на майдан із плакатом - Путєн ввєді вайска !
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19.02.2022 14:42 Відповісти
у ***** немає виходу з цієї проблеми ані перед своїм електоратом ані перед подєльніками з ОДКБ. він піде на київ і якщо за місяць не візьме це буде смерть еРеФії . . . .
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19.02.2022 16:58 Відповісти
Місяць ?? За місяць вже усе закіниться. Правда незрозуміло що "усе" ...
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19.02.2022 18:00 Відповісти
Хм ... А 16-го нічого не сталося ? Нє ?
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19.02.2022 17:58 Відповісти
Відразу вірю!
1. Земля - кулясте тіло.
2. На Місяць літали.
3. Бен Ладен вміє перетворювати вежі зі сталі та алюмінію на вуглецеву пилюку, а у всьому винуваті таліби з афганських гір.
4. Ірак мав зброю масового знищення.
5. Лівійські терористи зробили вибух літака над Шотландією.
6. Рейс MH-370 зник невідомо куди.
7. Рейс MH-17 збили над Донеччиною москалі з Бука.
8. Ковід-19 виникає від банановіруса і не лікується нічим, крім вакцин, які повністю безпечні.
9. Нам не потрібно ніяких прав, крім обов'язку носити маску і колотися шмурдяками з секретним вмістом.
11. СНІД був 40 літ, така біда! - але ніхто на нього так і не захворів.
10. Путєн от-от нападе...

І от якось відразу віриться старичку бідону...
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19.02.2022 15:21 Відповісти
https://novyny.live/politics/nato-peremeshchaet-svoi-ofis-iz-kieva-vo-lvov-smi-40285.html НАТО переміщує свій офіс з Києва до Львова
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19.02.2022 16:03 Відповісти
Жириновский: «Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка».

2021 г.

Здесь журналист откровенно оппонирует нацистским идеям Жириновского, прямо намекает что тот просто фюрер. Важный нюанс - ликвидацию украинцев как народа депутат госДуры рассеи Жириновский видит только через русский язык и русификацию. Итак:

В. Ворсобин:

- А кого грабят украинцы? Они просто хотят жить так, как хотят. Что вы им диктуете?

В. Жириновский:

- Да потому что живут на русской земле, потому что они русские люди. Их заставили забыть историю и своей Родины, России, их заставили забыть русский родной язык. Их заставили стать врагами и всякую гадость говорить про нашу страну. А вы поддерживаете это, Ворсобин.

В. Ворсобин:

- Я не хочу войны.

В. Жириновский:

- А мы не хотим нормально жить? С какой стати мы тысячу лет себя должны защищать?

В. Ворсобин:

- Так живите спокойно у себя, и мы будем спокойно жить у себя в стране. Украинцы пусть живут у себя в стране, и живут так, как хотят.

В. Жириновский:

- Пусть живут в Канаде, Ворсобин. А это наша земля, русская земля, Киевская Русь, а не Украина. Русские там жили всегда, а их выдавливали. Австрийцы начали их убивать в 1914 году…

В. Ворсобин:

- Вам нужны чужие территории, Владимир Вольфович, вам нужна территория Украины?

В. Жириновский:

- Ничего чужого не надо, Ворсобин. Меня не интересует ваш дом в Твери или квартира в Москве.

В. Ворсобин:

- Вы от фюрера мало отличаетесь, вам нужны чужие территории, которые он считал своими…


В. Жириновский:

- Это наши территории, Ворсобин, только наши. Это граница наша с Венгрией, со Словакией, с Румынией, со Швецией. Это наша земля, поэтому не надо говорить.

В. Ворсобин:

- А народ куда денете, в лагеря отправите?

https://im.kommersant.ru/Issues.photo/CORP/2013/12/05/KMO_137549_00173_1_t218_170803.jpg

В. Жириновский:

- Кого?

В. Ворсобин:

- Ну, который живет на «вашей» земле, который по нечаянности живет там. Они же не знают, что это не их земля, а ваша, Владимир Вольфович. Куда народ денете?

В. Жириновский:

- Мы снова переучим их. Новые учебники на русском языке, нормальная история. И преподаватели приедут из Москвы, русские из Петербурга. Они же нам гадость делают каждый день и час. Им «Северный поток» не нравится. Это наглость. Это наш «Северный поток», он идет, минуя Украину. С какой стати мы должны ориентироваться, что там, в Киеве думают? Так они специально эту пакость делают, чтобы зарабатывать и здесь. Продажные все они. У них в Одессе есть рынок - Привоз, они всю жизнь торговали: сало, горилка и т.д. Это же казаки, Запорожская Сечь. Турки платят - с турками воюют, Речь Посполитая платит - с ними воюют. А когда их везде поизбивали за то, что они православные русские, к царю русскому побежали. Всего-то их 80 тысяч было.

В. Ворсобин:

- Вы их с помощью книжек решите переучить или с помощью оружия?

В. Жириновский:

- Да интернет есть. Снова открыть русские школы, русские театры. Всё сделаем так, чтобы вернуть национальное самосознание. Нет украинского народа, нет украинской культуры, нет украинского языка, это всё наша общая, русская культура. Нижегородский диалект на «о» - это что, язык другой, что ли?

В. Ворсобин:

- Подождите. Вы включите украинское телевидение, попробуйте понять, что там говорят. Это на самом деле тяжело, это все-таки другой язык. А белорусов тоже не существует, это тоже русские?

В. Жириновский:

- Да. Я хочу привести пример. 30 июля 1840 года Николай I запретил использование термина «Белоруссия», заменив его на «губернии северо-западного края». В это время на территории Белоруссии Запад уже тогда раскручивал русофобию, пользуясь наследием Речи Посполитой в этих землях. Царь был вынужден мобилизовать общество. Это что, не доказательство того, что мы уже 200-300 лет защищаем свою русскую землю? А Запад, Австро-Венгрия, Германия навязывают - Украина, Белоруссия.

В. Ворсобин:

- А вы знаете, Владимир Вольфович, что вы сейчас делаете? Вот вас послушают белорусы, украинцы, вы думаете, они будут вам сочувствовать? Они еще больше возненавидят Москву. Вы, по сути, сейчас стравливаете украинцев и русских. Вы отказываете первым вообще в их существовании, вы их оскорбляете. По сути, вы сейчас оскорбляете целые страны и целые народы, Владимир Вольфович.

В. Жириновский:

- Нет, Ворсобин. А вы подпеваете, вы - «пятая колонна». Вы, как «Эхо Москвы», подпеваете всем - пусть будет плохо русским, пусть будет хорошо чухонцам, белорусам, украинцам, грекам, евреям, цыганам, всем пусть будет хорошо, кроме русских. Вы работаете в Москве, лучшая радиостанция мира, вы русский человек, а кого вы защищаете, кто вам платит деньги?
Богдан Хмельницкий уже после Переяславской рады вел переговоры со шведами о союзе.
Сразу заключил Переяславскую раду и начал вести переговоры со шведами на всякий случай о союзе. Они всегда и вашим, и нашим, чтобы заработать - русские заплатят, шведы заплатят, поляки заплатят, турки заплатят.

В. Ворсобин:

- Владимир Вольфович, я защищаю русский народ от таких, как вы, которые кидают его в разные войны. Из-за таких политиков, как вы, русский народ теряет тысячи и миллионы жизней, потому что они идут в мясорубку из-за каких-то прекраснодушных идей вроде ваших.

В. Жириновский:

- Какие же прекраснодушные идеи? Защищать свой дом. Ворсобин, это наш дом. И вся Украина усыпана трупами русских солдат. Где эта доблестная украинская армия? Бандиты одни типа Махно. Они что, Берлин освобождали, Париж освобождали? Что они делали? Их никогда не было.
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19.02.2022 16:34 Відповісти
Угу. https://www.youtube.com/watch?v=hSUoNq9fbNc А еще жрут наши котлеты !
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19.02.2022 23:09 Відповісти
Сьогодні поставив ЖОВТО-БЛАКІТНИЙ ПРАПОР НА СВОЄ АВТО (брав на ОККО на Окружній). Проїхав по Києву, більше прапорів не побачив. Пропоную всім ПРИЄДНАТИСЬ ДО АКЦІЇ. Разом нас не здолати! Ворог має бачити українські прапори над Україною!
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19.02.2022 16:48 Відповісти
Старий маразматик Бідон зовсім єханувся. Гоу хоум дзідзьо...
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19.02.2022 17:21 Відповісти
Сложно понять, когда лидер державы, претендующий на мировое лидерство, в своем послании в начале говорит о том, что вопрос начала военного конфликта практически решен, а в конце, мы своих солдат не пошлем. Что же он этим хотел сказать? Ясное дело, если в костер не подбрасывать дров он быстро прогорит и потухнит. Конфликт не начнется если в последний момент одна из сторон "сложит оружие". Похоже американцы решили двигаться этим путем. Запугивая неизбежным и делая акцент на ограничении своей помощи, они прозрачно намекают Украине, а пугая санкциями одновременно намекают о том же самом Россие. Ситуация патовая. Мир замер в ожидании. Запад был бы очень не против, если бы Украина стала сакральной жертвой по собственной воле. Все бы успокоилось, только вот вопрос, на долго ли.
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19.02.2022 19:16 Відповісти
Не хвилюйся Лахата, твоєй паРаше жити недовго залишилось .
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19.02.2022 19:21 Відповісти
15 ядерных реакторов мир не смущают?
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19.02.2022 23:10 Відповісти
А шо ? Використання ЯЗ, насправді, вже було - у 1945 р.
Штук 10 великих атомних аварій.
І нічого.
Ми ж не в курсі. Але виявляється на погрози РФ застосовувати тактичні ЯЗ, амери різко поновили і поставили на ПЧ ЯЗ зменшеної мотужності. Пишуть штук 200.
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20.02.2022 10:08 Відповісти
Нападе, будемо воювати, кацапам пригадається 300 років окупації України
Расєєй
Це буде самогубство паРаши, навіть ядерна зброя їй не допоможе існувати
і надалі
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19.02.2022 19:20 Відповісти
а Байден принял решение ввести санкции??
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19.02.2022 20:27 Відповісти
Мы не дрогнем в бою за столицу свою.
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19.02.2022 21:47 Відповісти
22.2.2022 в 2 .00 ночи .
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19.02.2022 22:24 Відповісти
Финальная битва между добром и злом уже близко .Слава Украине.
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19.02.2022 23:20 Відповісти
вчера слушал брата Чубайса- прохиндея, вроде числится историком. Его историк из Тель-Авива прямо спросил, почему фюрер так ненавидит Украину ? 40 минут витийствовал но так и не сказал.
Когда то популярный в рузге украинофоб Белинский выдал сентенцию о том, что сущность человека определяет территория, где он находится и обычаи, которые там существуют. А Путин пошел еще дальше и изложил все наиболее кратко - у нас лишняя хромосома и мы "избранные", мы евроазийцы. Все предельно четко и по ленински -мы, великороссы, жители Крайнего Востока Европы и доброй доли Азии. Ну а Черчиль определил более приземленно- стада бабуинов, которые сжирают своих вокруг а потом бегают по миру в поисках добычи. И все у них только добыча.
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20.02.2022 00:54 Відповісти
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