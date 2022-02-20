"Донбасс – наша земля!" - в оккупированном Донецке появились милитаристские бигборды. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированном Донецке появились бигборды милитаристского характера.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграмм-канал "Типичный Донецк".
Как отмечают пользователи соцсетей, бигборды появились 20 февраля.
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поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
и исчо два вапроса :
- каво сабирают на т.н. "засчиту" и какой такой родины ,
если никто не сабираецца нападать ?
Братушки балалаечные уже обо всем позаботились.
Хоча, для них звичніший термін - "зона".
1,5 metra nad wami i 2x2 m