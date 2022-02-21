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На оккупированной Луганщине решили "добровольно мобилизовать" мужчин старше 55 лет

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

На оккупированной Луганщине решили

Главарь оккупантов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал указ о "добровольной мобилизации" мужчин старше 55 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Соответствующий документ обнародован на сайте так называемой "администрации" террористов "ЛНР".

"Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", — сказано в документе.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+30
Насіння хоч по кишенях понасипайте!
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21.02.2022 09:45
+20
Оружие им не дадут...
Переоденут в форму и завалят денить в траншее под Горловкой для картинки на "Х@йлоТВ" в рубрике "Мальчики фтрусиках"...
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21.02.2022 09:50
+20
Гигантський стрибок для шахтарів, з зарплати в 2000 дол до гарматного м'яса по 10 000 ржублів.
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21.02.2022 09:56
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Насіння хоч по кишенях понасипайте!
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21.02.2022 09:45 Ответить
І сміх і гріх... В нас Тероборона до 70 років. В лугандонів добровільна мобілізація. В Кінці -кінців зустрінеться Дєд з пуйлом і вирішать спірні питання, як говорив Зєйло, десь посередині. І не повністю в наших інтересах.
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21.02.2022 09:51 Ответить
ага пистоля к затылку и вперде добровольно принудительно мля как все старо и призабыто совковость... особенно крики политруков вперед орлы а я додому может быть к вам на могилку приеду из за бугра.. мне ненавистного и злого и никак не загнивающего падла никогда... ПАСЕЧНИК НАДЕЮСЬ УЖЕ ОБЗАВЕЛСЯ ПАШПОРТИНОЙ ЕВРОЖОПЫ МАЕТКОМ ЗАМКОМ НА НАРОДНЫЕ БАБКИ ЛУГАНДОНИИ
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21.02.2022 11:10 Ответить
Добровольно через подвал !
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21.02.2022 09:48 Ответить
Оружие им не дадут...
Переоденут в форму и завалят денить в траншее под Горловкой для картинки на "Х@йлоТВ" в рубрике "Мальчики фтрусиках"...
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21.02.2022 09:50 Ответить
да пошлите нах того пасечника
нехай пчолами занимаецца
на зоне , в паРаше
а не указами в Украине !
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21.02.2022 09:51 Ответить
В лугандонії не вистачає апалченцев?
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21.02.2022 09:53 Ответить
Більшість тікає кущами, людям просто нема що захищати, москалі ніколи не вміли будувати економіку без американців.
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21.02.2022 09:58 Ответить
у рабов нет родины, что им защищать? им главное, чтоб барин насыпал полую миску жрачки, ну и неплохо бы в стакан налить чего
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21.02.2022 10:21 Ответить
Решили упростить утилизацию...
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21.02.2022 10:00 Ответить
Гітлєррюгенда вже не вистачає, то тепер і пенсіонери які кричали Пуцін-ввєді підуть на убой
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21.02.2022 09:55 Ответить
Говорят и по 16 лет в военкомат тащут...
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21.02.2022 10:06 Ответить
Нафіга, це ж навіть не м'ясо, їм страшно автомат дати, перестріляють друг друга для селфі
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21.02.2022 10:09 Ответить
Не по адресу вопросы
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21.02.2022 10:17 Ответить
Гигантський стрибок для шахтарів, з зарплати в 2000 дол до гарматного м'яса по 10 000 ржублів.
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21.02.2022 09:56 Ответить
Бараны к успеху шли за мацкофскими зарплатами и пришли...
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21.02.2022 11:53 Ответить
Не, ну эти старперы с букетом хронических заболеваний просто разрываки будут, видать дела совсем плохи у маладых республик. адекваты свалили подальше от этого счастья.
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21.02.2022 09:56 Ответить
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21.02.2022 09:57 Ответить
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «***** мать»,
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.

Некрасов.
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21.02.2022 10:25 Ответить
Ай как точно и красиво описан хрюсский быт , ничего не меняется в этой клоаке
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21.02.2022 11:58 Ответить
..разве что смартфон в лапе появился...
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21.02.2022 11:59 Ответить
Й поженуть їх загрпдотрядами на убой.... "дєдиваєваліМожімПафтаріть".
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21.02.2022 10:02 Ответить
В них є можливість піднявши руки з автоматом без ріжка біжати здаватися.
Коли їх почнуть розстрілювати у спину расєяне заградотрядів - знімаємо чудовє кіно для світових ЗМІ.
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21.02.2022 10:15 Ответить
вони хотіли руSSкій мір....якби вони читали мій лозунг: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!"

тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.02.2022 10:04 Ответить
45-55 і більше, це вік роботяг професіоналів, Пасечник скоро буде сантехніка з Вінниці тишком завозити.
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21.02.2022 10:06 Ответить
Фольксштурм.
Так называли такие подразделения у Гитлера.
Фашистская федерация уже не маскируеться.
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21.02.2022 10:11 Ответить
Здихайте за *****, це ваше призначення
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21.02.2022 10:13 Ответить
В связи с массовым уклонением от мобилизации жителей Луганской и Донецкой областей закрыли границы на выезд для мужчин 18-55 лет. Издано постановление о возможном изъятии личного имущества и транспорта для нужд окупационных войск.
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21.02.2022 10:13 Ответить
Сидят-носы повесили. А как орали в 2014м "расеярасея!" Уж такие герои были.
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21.02.2022 10:35 Ответить
лежачих тоже, эти хоть от призыва убежать не могут
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21.02.2022 10:39 Ответить
..а вот и, долгожданные для пропагандонов, дедушки в трусиках
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21.02.2022 10:40 Ответить
Думала главарь оккупантов Путин.....
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21.02.2022 10:54 Ответить
Дурні -сидять у масках -,познімайте,- від ковіду є шанс вижити!
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21.02.2022 10:57 Ответить
дедов из могил еще поднимите, на палку и «На Берлин!»
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21.02.2022 11:10 Ответить
 
 