На оккупированной Луганщине решили "добровольно мобилизовать" мужчин старше 55 лет
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Главарь оккупантов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал указ о "добровольной мобилизации" мужчин старше 55 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Соответствующий документ обнародован на сайте так называемой "администрации" террористов "ЛНР".
"Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", — сказано в документе.
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Переоденут в форму и завалят денить в траншее под Горловкой для картинки на "Х@йлоТВ" в рубрике "Мальчики фтрусиках"...
нехай пчолами занимаецца
на зоне , в паРаше
а не указами в Украине !
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «***** мать»,
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.
Некрасов.
Коли їх почнуть розстрілювати у спину расєяне заградотрядів - знімаємо чудовє кіно для світових ЗМІ.
тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Так называли такие подразделения у Гитлера.
Фашистская федерация уже не маскируеться.