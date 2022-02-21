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На окупованій Луганщині вирішили "добровільно мобілізувати" чоловіків старше 55 років

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На окупованій Луганщині вирішили

Ватажок окупантів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав указ про "добровільну мобілізацію" чоловіків старше 55 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Відповідний документ оприлюднено на сайті так званої "адміністрації" терористів "ЛНР".

"Здійснити призов на військову службу громадян чоловічої статі віком старше 55 років у добровільному порядку", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО насильно "мобілізують" всіх чоловіків, що потрапляють в поле зору: літніх, неповнолітніх, криміналітет, - ОТУ "Схід". ВІДЕО+ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
Насіння хоч по кишенях понасипайте!
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21.02.2022 09:45
+20
Оружие им не дадут...
Переоденут в форму и завалят денить в траншее под Горловкой для картинки на "Х@йлоТВ" в рубрике "Мальчики фтрусиках"...
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21.02.2022 09:50
+20
Гигантський стрибок для шахтарів, з зарплати в 2000 дол до гарматного м'яса по 10 000 ржублів.
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21.02.2022 09:56
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Насіння хоч по кишенях понасипайте!
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21.02.2022 09:45 Відповісти
І сміх і гріх... В нас Тероборона до 70 років. В лугандонів добровільна мобілізація. В Кінці -кінців зустрінеться Дєд з пуйлом і вирішать спірні питання, як говорив Зєйло, десь посередині. І не повністю в наших інтересах.
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21.02.2022 09:51 Відповісти
ага пистоля к затылку и вперде добровольно принудительно мля как все старо и призабыто совковость... особенно крики политруков вперед орлы а я додому может быть к вам на могилку приеду из за бугра.. мне ненавистного и злого и никак не загнивающего падла никогда... ПАСЕЧНИК НАДЕЮСЬ УЖЕ ОБЗАВЕЛСЯ ПАШПОРТИНОЙ ЕВРОЖОПЫ МАЕТКОМ ЗАМКОМ НА НАРОДНЫЕ БАБКИ ЛУГАНДОНИИ
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21.02.2022 11:10 Відповісти
Добровольно через подвал !
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21.02.2022 09:48 Відповісти
Оружие им не дадут...
Переоденут в форму и завалят денить в траншее под Горловкой для картинки на "Х@йлоТВ" в рубрике "Мальчики фтрусиках"...
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21.02.2022 09:50 Відповісти
да пошлите нах того пасечника
нехай пчолами занимаецца
на зоне , в паРаше
а не указами в Украине !
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21.02.2022 09:51 Відповісти
В лугандонії не вистачає апалченцев?
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21.02.2022 09:53 Відповісти
Більшість тікає кущами, людям просто нема що захищати, москалі ніколи не вміли будувати економіку без американців.
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21.02.2022 09:58 Відповісти
у рабов нет родины, что им защищать? им главное, чтоб барин насыпал полую миску жрачки, ну и неплохо бы в стакан налить чего
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21.02.2022 10:21 Відповісти
Решили упростить утилизацию...
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21.02.2022 10:00 Відповісти
Гітлєррюгенда вже не вистачає, то тепер і пенсіонери які кричали Пуцін-ввєді підуть на убой
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21.02.2022 09:55 Відповісти
Говорят и по 16 лет в военкомат тащут...
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21.02.2022 10:06 Відповісти
Нафіга, це ж навіть не м'ясо, їм страшно автомат дати, перестріляють друг друга для селфі
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21.02.2022 10:09 Відповісти
Не по адресу вопросы
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21.02.2022 10:17 Відповісти
Гигантський стрибок для шахтарів, з зарплати в 2000 дол до гарматного м'яса по 10 000 ржублів.
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21.02.2022 09:56 Відповісти
Бараны к успеху шли за мацкофскими зарплатами и пришли...
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21.02.2022 11:53 Відповісти
Не, ну эти старперы с букетом хронических заболеваний просто разрываки будут, видать дела совсем плохи у маладых республик. адекваты свалили подальше от этого счастья.
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21.02.2022 09:56 Відповісти
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21.02.2022 09:57 Відповісти
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «***** мать»,
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.

Некрасов.
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21.02.2022 10:25 Відповісти
Ай как точно и красиво описан хрюсский быт , ничего не меняется в этой клоаке
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21.02.2022 11:58 Відповісти
..разве что смартфон в лапе появился...
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21.02.2022 11:59 Відповісти
Й поженуть їх загрпдотрядами на убой.... "дєдиваєваліМожімПафтаріть".
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21.02.2022 10:02 Відповісти
В них є можливість піднявши руки з автоматом без ріжка біжати здаватися.
Коли їх почнуть розстрілювати у спину расєяне заградотрядів - знімаємо чудовє кіно для світових ЗМІ.
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21.02.2022 10:15 Відповісти
вони хотіли руSSкій мір....якби вони читали мій лозунг: "яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!"

тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.02.2022 10:04 Відповісти
45-55 і більше, це вік роботяг професіоналів, Пасечник скоро буде сантехніка з Вінниці тишком завозити.
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21.02.2022 10:06 Відповісти
Фольксштурм.
Так называли такие подразделения у Гитлера.
Фашистская федерация уже не маскируеться.
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21.02.2022 10:11 Відповісти
Здихайте за *****, це ваше призначення
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21.02.2022 10:13 Відповісти
В связи с массовым уклонением от мобилизации жителей Луганской и Донецкой областей закрыли границы на выезд для мужчин 18-55 лет. Издано постановление о возможном изъятии личного имущества и транспорта для нужд окупационных войск.
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21.02.2022 10:13 Відповісти
Сидят-носы повесили. А как орали в 2014м "расеярасея!" Уж такие герои были.
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21.02.2022 10:35 Відповісти
лежачих тоже, эти хоть от призыва убежать не могут
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21.02.2022 10:39 Відповісти
..а вот и, долгожданные для пропагандонов, дедушки в трусиках
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21.02.2022 10:40 Відповісти
Думала главарь оккупантов Путин.....
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21.02.2022 10:54 Відповісти
Дурні -сидять у масках -,познімайте,- від ковіду є шанс вижити!
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21.02.2022 10:57 Відповісти
дедов из могил еще поднимите, на палку и «На Берлин!»
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21.02.2022 11:10 Відповісти
 
 