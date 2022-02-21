На окупованій Луганщині вирішили "добровільно мобілізувати" чоловіків старше 55 років

Ватажок окупантів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав указ про "добровільну мобілізацію" чоловіків старше 55 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Відповідний документ оприлюднено на сайті так званої "адміністрації" терористів "ЛНР".

"Здійснити призов на військову службу громадян чоловічої статі віком старше 55 років у добровільному порядку", - йдеться в документі.

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