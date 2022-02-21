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На окупованій Луганщині вирішили "добровільно мобілізувати" чоловіків старше 55 років
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ватажок окупантів "ЛНР" Леонід Пасічник підписав указ про "добровільну мобілізацію" чоловіків старше 55 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
Відповідний документ оприлюднено на сайті так званої "адміністрації" терористів "ЛНР".
"Здійснити призов на військову службу громадян чоловічої статі віком старше 55 років у добровільному порядку", - йдеться в документі.
Топ коментарі
+30 Бандерівець
показати весь коментар21.02.2022 09:45
+20 дератизатор
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+20 буков
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Переоденут в форму и завалят денить в траншее под Горловкой для картинки на "Х@йлоТВ" в рубрике "Мальчики фтрусиках"...
нехай пчолами занимаецца
на зоне , в паРаше
а не указами в Украине !
Я приблизился к стране,
Где не любят Гутенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал «***** мать»,
И пошли передо мною
Рожи русские плясать.
Некрасов.
Коли їх почнуть розстрілювати у спину расєяне заградотрядів - знімаємо чудовє кіно для світових ЗМІ.
тоді б вони знали: що
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Так называли такие подразделения у Гитлера.
Фашистская федерация уже не маскируеться.