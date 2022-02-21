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"Признание "ЛДНР" Россией будет означать нарушение территориальной целостности Украины", - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр обороны Алексей Резников заявил, что если РФ "признает ЛДНР", то это станет нарушением территориальной целостности Украины.

Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятное признание террористических организаций будет точно означать, что РФ прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Резников.

По его словам, это может стать причиной потенциального вторжения.

"Из-за какого-то ввода каких-то "миротворцев". Ход очень простой и понятный, но я уверен, что тогда международное сообщество, убедительно утверждающее, что будут вводить санкции, они будут иметь на это полное право", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не нападет со стороны оккупированного Приднестровья, такие угрозы – элемент информационной войны, - Резников

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
А через Крим вони шо не порушили?
Дибіл!
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21.02.2022 10:07
+8
А так вони не порушили?
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21.02.2022 10:06
+6
скоріше всього що так і станеться завтра вони признають Лугандонію,далі введуть війска і продовжать кошмарити Україну..це буде довга пісня,боротьба тільки починається
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21.02.2022 10:09
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А так вони не порушили?
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21.02.2022 10:06 Ответить
Юридично закріплять фактичний стан речей. Покажуть це як вєлякію падєду Пуйла,і дасть можливість спробувати Україні вийти із остогидлих мінських угід.
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21.02.2022 10:17 Ответить
де-юре просто добавят и оформлять сами себе пидозру в мировом геноциде оккупации и терроризме не уровне государства пока в Устав ООН не впишут понятие ГОСУДАРСТВО ТЕРРОРИСТ И СПИСОК ВСЕХ УТРАТ В СВЯЗИ С ТАКИМ ТЕРМИНОМ.. толку не будет...а будут появляться новые Х..ленки и трясти весь шарик..
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21.02.2022 11:14 Ответить
А через Крим вони шо не порушили?
Дибіл!
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21.02.2022 10:07 Ответить
а то было не при них, поэтому нисчитаицца.
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21.02.2022 10:15 Ответить
А може, це ти дибіл, а Резніков все говорить правильно і стосовно заданого питання?
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21.02.2022 10:37 Ответить
Просто, если не забывать о Крыме, то он говорит бессмыслицу.
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21.02.2022 10:53 Ответить
Ви бачили брифінг? Все він нормально там говорив. А стосовно Криму і раніше висловлював цілком адекватні думки. Мене просто дивує, що людина говорить декілька хвилин розумні речі, на багато різних питаннь, і його називають дибілом через те, що він відповідав на чітке питання стосовно признання ОРДЛОУ.
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21.02.2022 11:04 Ответить
Когда люди осуждают бессмыслицу, как в данном случае: то что произошло уже в прошлом выдавать за какое то будущее событие, то да он дибил не смотря на ваш восторг от адекватности его каких то мыслей.
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21.02.2022 11:08 Ответить
Обсуждают.
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21.02.2022 11:08 Ответить
Росія зараз на офіційному рівні підтримує виконання Мінських угод, які передбачають належність ОРДЛОУ самій Україні. Якщо вона офіційно визнає "лднр" незалежними або навіть частиною РФ, то це буде ОФІЦІЙНИМ визнанням окупації цих територій. Що тут дубільного чи не зрозумілого?
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21.02.2022 11:17 Ответить
Ну еще раз: никакие цитаты ни как не отменяют приведенную абсолютно бессмысленную и дибильную цитату:"Ймовірне визнання терористичних організацій буде точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3317542
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21.02.2022 11:27 Ответить
На цензорі не цитата, а компіляція. Якщо вже оригінал, то:
"Визнання, можливе, імовірне, наприклад завтра на засіданні, яке відбудеться у Москві терористичних організацій під видом якихось там "міжнародних угрупуваннь" буде точно означати, що РФ прямо порушуе територіальну цілісність та суверенітет України. Тому що навіть устами пітерської правової школи завжди раніше звучало, що Донецька і Луганська область, навіть окуповані її частини - це є Україна. І вони це навіть доводили, розповідаючи нам з вами про нібито "внутрішній конфлікт". Так от, якщо вони завтра визнають, або післязавтра, або після-після завтра визнають оці угрупування терористичні які називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже буде порушення норм міжнародного права, загальновизнаних."
Ще раз питаю, що для вас тут дибільного? Конкретно.
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21.02.2022 12:09 Ответить
"Визнання, можливе, імовірне, наприклад завтра на засіданні, яке відбудеться у Москві терористичних організацій під видом якихось там "міжнародних угрупуваннь" буде точно означати, що РФ прямо порушуе територіальну цілісність та суверенітет України." и тд. Для дибилов: Крым это не нарушение терцелостности и суверинитета? Вы долго эту бессмыслицу будете обсасывать со всех сторон? Ну сказал он дибильную фразу, возможно от того что дибил вы то зачем адвокатствуете пытаясь придать бессмыслице смысл? Это просто глупо.
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21.02.2022 12:22 Ответить
Ок, навіть з вашої точки зору. Є Резніков, який в прямій мові в одному реченні допускає подвійне трактування, хоча в своїй риториці він чітко артикулює окупацію Криму. А є недалекого розуму коментатор, який на основі одного сумнівного речення називає міністра оборони дибілом. Так хто дибіл? І якщо Резніков, то всі його слова дибільні? На цій конференції або на інших?
І я, прослухавши слова міністра, і прочитавши коментар, який вже дев'ять людей вважають вірним, стверджую, що дибіл коментатор, а не міністр. І я краще буду адвокатствувати міністру, бо його слова вцілому вірні (і навіть ця фраза), а не дибілу на форумі, чий зараз займаєтесь ви.
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21.02.2022 13:12 Ответить
Ну если у вас верно что оккупация Крыма это не нарушение терцелостности и суверенитета то конечно вас ни как дибилом не назвать? Если что это двойственная трактовка а не оскорбление.
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21.02.2022 15:19 Ответить
Поясніть мені, яким чином у вас твердження "РФ порушить норми міжнародного права з признанням "лднр"" протирічить "РФ порушила норми міжнародного права при признанні Криму російським"? Це два різні кейси з точки зору міжнародного права, вони відокремлені часом, вони відокремлені статусом Криму і Севастополю, вони відокремлені Мінськими угодами, вони відокремлені самим питанням на конференції, яке стосувалось визнання або невизнання саме "лднр" і наслідками цього кроку.
Так, можно було ще підтягнути Крим, згадавши, що це буде не вперше, можно було підтягнути Мінські угоди, які не виконуються і навіть це - порушення міжнародних зобов'язаннь з боку РФ, можно було підтягнути наявні провокації, пояснивши, що РФ прагне домогтись казуса Беллі. Це що, все повинно було розтягнутись на декілька сторінок тексту замість короткої, чіткої відповіді на конкретне питання? І знову-таки, я акцентую увагу на тому, що Резнікова назвали дибілом. Ви вважаете його дибілом? І як в принципі можна назвати людину, яка замість того, щоб підтримати міністра і його висловлювання, виправити якусь неточність в них, ображає його і таким чином дискредитує всі його висловлювання, а не тільки конкретне до якого є якісь претензії?
Перечитайте мою відповідь до коментаря, перечитайте нашу розмову і поясніть в чому я не правий.
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21.02.2022 16:22 Ответить
Что за словоблудие? Даже не прочел до конца. Вы можете определиться оккупация Крыма нарушает терцелостность и суверенитет Украины? Пожалуйста сделайте это однозначно без облизывания кого либо и всевозможных казусов.
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21.02.2022 16:57 Ответить
Не дочитав до кінця? Тоді йди твіти читай. DIXI
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21.02.2022 17:24 Ответить
Так в чем у вас проблема определится с оккупацией Крыма без бессмысленного, образно говоря словесного поноса? Или для вас этот дибилизм с нарушением терцелостности и суверенитета в будущем, как и для Резникова?
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21.02.2022 18:43 Ответить
скоріше всього що так і станеться завтра вони признають Лугандонію,далі введуть війска і продовжать кошмарити Україну..це буде довга пісня,боротьба тільки починається
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21.02.2022 10:09 Ответить
Бабушка Вова заметно уделался,но для сохранения морды лица ему нужно что-то сделать маленькое но красивое,например,признать ЛДНР и отползти в норку
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21.02.2022 10:15 Ответить
А аннексия Крыма не то же?
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21.02.2022 10:15 Ответить
Правильне формулювання: ще одне порушення територіальної цілісності України.
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21.02.2022 10:17 Ответить
А Крым не считается типа?
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21.02.2022 10:24 Ответить
Военным слово давать нельзя - только по своим темам.
А то их понесет и они будут болтать все, что надо и не надо.
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21.02.2022 10:27 Ответить
из рашаговносми )))
///
В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР).
«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ. Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой», - говорится на официальном сайте ведомства.
........
жаль, что это брехня...вот честно - жаль!!!
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21.02.2022 10:36 Ответить
Читал я их сайт… дыры. Пишут укр ДРГ прорывается к границе *********… ржунимагу! Написал им в комменте А ЗАЧЕМ К ГРАНИЦЕ? НА МАЦКВУ ПОЙДУТ? такую ахинею пишут для дебилов
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21.02.2022 11:27 Ответить
Вы что там употребляете или с другой планеты, а Крым что уже признали российским. Стыдно и очень печально такое слышать от министра обороны.
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21.02.2022 12:35 Ответить
 
 