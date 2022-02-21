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"Признание "ЛДНР" Россией будет означать нарушение территориальной целостности Украины", - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр обороны Алексей Резников заявил, что если РФ "признает ЛДНР", то это станет нарушением территориальной целостности Украины.
Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Вероятное признание террористических организаций будет точно означать, что РФ прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Резников.
По его словам, это может стать причиной потенциального вторжения.
"Из-за какого-то ввода каких-то "миротворцев". Ход очень простой и понятный, но я уверен, что тогда международное сообщество, убедительно утверждающее, что будут вводить санкции, они будут иметь на это полное право", - добавил министр.
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+10 Бандерівець
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показать весь комментарий21.02.2022 10:09
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Дибіл!
"Визнання, можливе, імовірне, наприклад завтра на засіданні, яке відбудеться у Москві терористичних організацій під видом якихось там "міжнародних угрупуваннь" буде точно означати, що РФ прямо порушуе територіальну цілісність та суверенітет України. Тому що навіть устами пітерської правової школи завжди раніше звучало, що Донецька і Луганська область, навіть окуповані її частини - це є Україна. І вони це навіть доводили, розповідаючи нам з вами про нібито "внутрішній конфлікт". Так от, якщо вони завтра визнають, або післязавтра, або після-після завтра визнають оці угрупування терористичні які називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже буде порушення норм міжнародного права, загальновизнаних."
Ще раз питаю, що для вас тут дибільного? Конкретно.
І я, прослухавши слова міністра, і прочитавши коментар, який вже дев'ять людей вважають вірним, стверджую, що дибіл коментатор, а не міністр. І я краще буду адвокатствувати міністру, бо його слова вцілому вірні (і навіть ця фраза), а не дибілу на форумі, чий зараз займаєтесь ви.
Так, можно було ще підтягнути Крим, згадавши, що це буде не вперше, можно було підтягнути Мінські угоди, які не виконуються і навіть це - порушення міжнародних зобов'язаннь з боку РФ, можно було підтягнути наявні провокації, пояснивши, що РФ прагне домогтись казуса Беллі. Це що, все повинно було розтягнутись на декілька сторінок тексту замість короткої, чіткої відповіді на конкретне питання? І знову-таки, я акцентую увагу на тому, що Резнікова назвали дибілом. Ви вважаете його дибілом? І як в принципі можна назвати людину, яка замість того, щоб підтримати міністра і його висловлювання, виправити якусь неточність в них, ображає його і таким чином дискредитує всі його висловлювання, а не тільки конкретне до якого є якісь претензії?
Перечитайте мою відповідь до коментаря, перечитайте нашу розмову і поясніть в чому я не правий.
А то их понесет и они будут болтать все, что надо и не надо.
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В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР).
«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ. Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой», - говорится на официальном сайте ведомства.
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жаль, что это брехня...вот честно - жаль!!!