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"Визнання "ЛДНР" Росією означатиме порушення територіальної цілісності України, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що якщо РФ "визнає "ЛДНР", то це стане порушення територіальної цілісності України.
Про це глава Міноборони заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ймовірне визнання терористичних організацій буде точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Резніков.
За його словами, це може стати причиною для потенційного вторгнення.
"Через якесь введення якихось "миротворців". Хід дуже простий та зрозумілий, але я впевнений, що тоді міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що запроваджуватимуть санкції, вони матимуть на це повне право", - додав міністр.
Топ коментарі
+10 Бандерівець
показати весь коментар21.02.2022 10:07
+8 Яукр
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+6 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар21.02.2022 10:09
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Дибіл!
"Визнання, можливе, імовірне, наприклад завтра на засіданні, яке відбудеться у Москві терористичних організацій під видом якихось там "міжнародних угрупуваннь" буде точно означати, що РФ прямо порушуе територіальну цілісність та суверенітет України. Тому що навіть устами пітерської правової школи завжди раніше звучало, що Донецька і Луганська область, навіть окуповані її частини - це є Україна. І вони це навіть доводили, розповідаючи нам з вами про нібито "внутрішній конфлікт". Так от, якщо вони завтра визнають, або післязавтра, або після-після завтра визнають оці угрупування терористичні які називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже буде порушення норм міжнародного права, загальновизнаних."
Ще раз питаю, що для вас тут дибільного? Конкретно.
І я, прослухавши слова міністра, і прочитавши коментар, який вже дев'ять людей вважають вірним, стверджую, що дибіл коментатор, а не міністр. І я краще буду адвокатствувати міністру, бо його слова вцілому вірні (і навіть ця фраза), а не дибілу на форумі, чий зараз займаєтесь ви.
Так, можно було ще підтягнути Крим, згадавши, що це буде не вперше, можно було підтягнути Мінські угоди, які не виконуються і навіть це - порушення міжнародних зобов'язаннь з боку РФ, можно було підтягнути наявні провокації, пояснивши, що РФ прагне домогтись казуса Беллі. Це що, все повинно було розтягнутись на декілька сторінок тексту замість короткої, чіткої відповіді на конкретне питання? І знову-таки, я акцентую увагу на тому, що Резнікова назвали дибілом. Ви вважаете його дибілом? І як в принципі можна назвати людину, яка замість того, щоб підтримати міністра і його висловлювання, виправити якусь неточність в них, ображає його і таким чином дискредитує всі його висловлювання, а не тільки конкретне до якого є якісь претензії?
Перечитайте мою відповідь до коментаря, перечитайте нашу розмову і поясніть в чому я не правий.
А то их понесет и они будут болтать все, что надо и не надо.
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В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР).
«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ. Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой», - говорится на официальном сайте ведомства.
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жаль, что это брехня...вот честно - жаль!!!