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"Визнання "ЛДНР" Росією означатиме порушення територіальної цілісності України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що якщо РФ "визнає "ЛДНР", то це стане порушення територіальної цілісності України.

Про це глава Міноборони заявив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Ймовірне визнання терористичних організацій буде точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Резніков.

За його словами, це може стати причиною для потенційного вторгнення.

"Через якесь введення якихось "миротворців". Хід дуже простий та зрозумілий, але я впевнений, що тоді міжнародна спільнота, яка переконливо стверджує, що запроваджуватимуть санкції, вони матимуть на це повне право", - додав міністр.

Також читайте: "Ударного угрупування РФ у жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано", - Резніков. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
А через Крим вони шо не порушили?
Дибіл!
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21.02.2022 10:07
+8
А так вони не порушили?
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21.02.2022 10:06
+6
скоріше всього що так і станеться завтра вони признають Лугандонію,далі введуть війска і продовжать кошмарити Україну..це буде довга пісня,боротьба тільки починається
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21.02.2022 10:09
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А так вони не порушили?
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21.02.2022 10:06 Відповісти
Юридично закріплять фактичний стан речей. Покажуть це як вєлякію падєду Пуйла,і дасть можливість спробувати Україні вийти із остогидлих мінських угід.
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21.02.2022 10:17 Відповісти
де-юре просто добавят и оформлять сами себе пидозру в мировом геноциде оккупации и терроризме не уровне государства пока в Устав ООН не впишут понятие ГОСУДАРСТВО ТЕРРОРИСТ И СПИСОК ВСЕХ УТРАТ В СВЯЗИ С ТАКИМ ТЕРМИНОМ.. толку не будет...а будут появляться новые Х..ленки и трясти весь шарик..
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21.02.2022 11:14 Відповісти
А через Крим вони шо не порушили?
Дибіл!
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21.02.2022 10:07 Відповісти
а то было не при них, поэтому нисчитаицца.
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21.02.2022 10:15 Відповісти
А може, це ти дибіл, а Резніков все говорить правильно і стосовно заданого питання?
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21.02.2022 10:37 Відповісти
Просто, если не забывать о Крыме, то он говорит бессмыслицу.
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21.02.2022 10:53 Відповісти
Ви бачили брифінг? Все він нормально там говорив. А стосовно Криму і раніше висловлював цілком адекватні думки. Мене просто дивує, що людина говорить декілька хвилин розумні речі, на багато різних питаннь, і його називають дибілом через те, що він відповідав на чітке питання стосовно признання ОРДЛОУ.
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21.02.2022 11:04 Відповісти
Когда люди осуждают бессмыслицу, как в данном случае: то что произошло уже в прошлом выдавать за какое то будущее событие, то да он дибил не смотря на ваш восторг от адекватности его каких то мыслей.
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21.02.2022 11:08 Відповісти
Обсуждают.
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21.02.2022 11:08 Відповісти
Росія зараз на офіційному рівні підтримує виконання Мінських угод, які передбачають належність ОРДЛОУ самій Україні. Якщо вона офіційно визнає "лднр" незалежними або навіть частиною РФ, то це буде ОФІЦІЙНИМ визнанням окупації цих територій. Що тут дубільного чи не зрозумілого?
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21.02.2022 11:17 Відповісти
Ну еще раз: никакие цитаты ни как не отменяют приведенную абсолютно бессмысленную и дибильную цитату:"Ймовірне визнання терористичних організацій буде точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України", - наголосив Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3317542
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21.02.2022 11:27 Відповісти
На цензорі не цитата, а компіляція. Якщо вже оригінал, то:
"Визнання, можливе, імовірне, наприклад завтра на засіданні, яке відбудеться у Москві терористичних організацій під видом якихось там "міжнародних угрупуваннь" буде точно означати, що РФ прямо порушуе територіальну цілісність та суверенітет України. Тому що навіть устами пітерської правової школи завжди раніше звучало, що Донецька і Луганська область, навіть окуповані її частини - це є Україна. І вони це навіть доводили, розповідаючи нам з вами про нібито "внутрішній конфлікт". Так от, якщо вони завтра визнають, або післязавтра, або після-після завтра визнають оці угрупування терористичні які називають себе республіками, вони прямо порушать територіальну цілісність і суверенітет України. Це вже буде порушення норм міжнародного права, загальновизнаних."
Ще раз питаю, що для вас тут дибільного? Конкретно.
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21.02.2022 12:09 Відповісти
"Визнання, можливе, імовірне, наприклад завтра на засіданні, яке відбудеться у Москві терористичних організацій під видом якихось там "міжнародних угрупуваннь" буде точно означати, що РФ прямо порушуе територіальну цілісність та суверенітет України." и тд. Для дибилов: Крым это не нарушение терцелостности и суверинитета? Вы долго эту бессмыслицу будете обсасывать со всех сторон? Ну сказал он дибильную фразу, возможно от того что дибил вы то зачем адвокатствуете пытаясь придать бессмыслице смысл? Это просто глупо.
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21.02.2022 12:22 Відповісти
Ок, навіть з вашої точки зору. Є Резніков, який в прямій мові в одному реченні допускає подвійне трактування, хоча в своїй риториці він чітко артикулює окупацію Криму. А є недалекого розуму коментатор, який на основі одного сумнівного речення називає міністра оборони дибілом. Так хто дибіл? І якщо Резніков, то всі його слова дибільні? На цій конференції або на інших?
І я, прослухавши слова міністра, і прочитавши коментар, який вже дев'ять людей вважають вірним, стверджую, що дибіл коментатор, а не міністр. І я краще буду адвокатствувати міністру, бо його слова вцілому вірні (і навіть ця фраза), а не дибілу на форумі, чий зараз займаєтесь ви.
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21.02.2022 13:12 Відповісти
Ну если у вас верно что оккупация Крыма это не нарушение терцелостности и суверенитета то конечно вас ни как дибилом не назвать? Если что это двойственная трактовка а не оскорбление.
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21.02.2022 15:19 Відповісти
Поясніть мені, яким чином у вас твердження "РФ порушить норми міжнародного права з признанням "лднр"" протирічить "РФ порушила норми міжнародного права при признанні Криму російським"? Це два різні кейси з точки зору міжнародного права, вони відокремлені часом, вони відокремлені статусом Криму і Севастополю, вони відокремлені Мінськими угодами, вони відокремлені самим питанням на конференції, яке стосувалось визнання або невизнання саме "лднр" і наслідками цього кроку.
Так, можно було ще підтягнути Крим, згадавши, що це буде не вперше, можно було підтягнути Мінські угоди, які не виконуються і навіть це - порушення міжнародних зобов'язаннь з боку РФ, можно було підтягнути наявні провокації, пояснивши, що РФ прагне домогтись казуса Беллі. Це що, все повинно було розтягнутись на декілька сторінок тексту замість короткої, чіткої відповіді на конкретне питання? І знову-таки, я акцентую увагу на тому, що Резнікова назвали дибілом. Ви вважаете його дибілом? І як в принципі можна назвати людину, яка замість того, щоб підтримати міністра і його висловлювання, виправити якусь неточність в них, ображає його і таким чином дискредитує всі його висловлювання, а не тільки конкретне до якого є якісь претензії?
Перечитайте мою відповідь до коментаря, перечитайте нашу розмову і поясніть в чому я не правий.
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21.02.2022 16:22 Відповісти
Что за словоблудие? Даже не прочел до конца. Вы можете определиться оккупация Крыма нарушает терцелостность и суверенитет Украины? Пожалуйста сделайте это однозначно без облизывания кого либо и всевозможных казусов.
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21.02.2022 16:57 Відповісти
Не дочитав до кінця? Тоді йди твіти читай. DIXI
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21.02.2022 17:24 Відповісти
Так в чем у вас проблема определится с оккупацией Крыма без бессмысленного, образно говоря словесного поноса? Или для вас этот дибилизм с нарушением терцелостности и суверенитета в будущем, как и для Резникова?
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21.02.2022 18:43 Відповісти
скоріше всього що так і станеться завтра вони признають Лугандонію,далі введуть війска і продовжать кошмарити Україну..це буде довга пісня,боротьба тільки починається
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21.02.2022 10:09 Відповісти
Бабушка Вова заметно уделался,но для сохранения морды лица ему нужно что-то сделать маленькое но красивое,например,признать ЛДНР и отползти в норку
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21.02.2022 10:15 Відповісти
А аннексия Крыма не то же?
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21.02.2022 10:15 Відповісти
Правильне формулювання: ще одне порушення територіальної цілісності України.
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21.02.2022 10:17 Відповісти
А Крым не считается типа?
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21.02.2022 10:24 Відповісти
Военным слово давать нельзя - только по своим темам.
А то их понесет и они будут болтать все, что надо и не надо.
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21.02.2022 10:27 Відповісти
из рашаговносми )))
///
В непризнанной Донецкой народной республике ведутся бои с солдатами вооруженных сил Украины. В Новоазовском районе осуществлен прорыв диверсионной группы противника, сообщает Министерство госбезопасности ДНР (МГБ ДНР).
«В результате прорыва подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления Народной Милиции ДНР. Противник осуществил попытки выйти на государственную границу ДНР и РФ. Бойцами ДНР перекрыты центральные пути сообщения, ведется бой», - говорится на официальном сайте ведомства.
........
жаль, что это брехня...вот честно - жаль!!!
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21.02.2022 10:36 Відповісти
Читал я их сайт… дыры. Пишут укр ДРГ прорывается к границе *********… ржунимагу! Написал им в комменте А ЗАЧЕМ К ГРАНИЦЕ? НА МАЦКВУ ПОЙДУТ? такую ахинею пишут для дебилов
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21.02.2022 11:27 Відповісти
Вы что там употребляете или с другой планеты, а Крым что уже признали российским. Стыдно и очень печально такое слышать от министра обороны.
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21.02.2022 12:35 Відповісти
 
 