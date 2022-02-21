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Развитие ВИЭ позволит Украине избавиться от российской энергозависимости, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Развитие ВИЭ позволит Украине избавиться от российской энергозависимости, - Politico

Усилия Украины по преодолению энергетической зависимости от России были подорваны ошибочной политикой правительства в сфере возобновляемых источников энергии и обманом инвесторов в "зеленую" энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью издания Politico.

"Украина стоит на грани возможного нападения России, но по-прежнему зависит от Москвы относительно важного импорта угля, дизельного топлива и - косвенно - природного газа. Усилия Украины по преодолению этой зависимости были подорваны отказом от политики в области возобновляемых источников энергии, которая возмутила инвесторов, запутала правительство судебными исками и побудила некоторые компании приостановить проекты по солнечной и ветровой энергии", - говорится в статье.

До 2020 г. в Украине наблюдался всплеск развития возобновляемых источников энергии. В 2019 году новые мощности ВИЭ увеличились на 4670 МВт. Через год эта цифра упала до 1570 МВт, а в 2021 году эта цифра была чуть выше 700 МВт, отмечает издание.

"Сейчас компании закрывают или перемещают ветряные и солнечные проекты, а растущая обеспокоенность по поводу возможного российского вторжения еще больше ухудшает инвестиционный климат", - отмечает Politico.

Нарушение украинским правительством своих обязательств перед инвесторами повлекло множество исков в международные арбитражи против Украины, прежде всего от бельгийских и литовских компаний, говорится в статье.

По состоянию на 15 февраля общий долг государственной компании "ГарПок" перед инвесторами в ВИЭ за произведенную в 2021 году электроэнергию составил 8,7 млрд. грн.

Напомним, 21 декабря Кабинет Министров и госпредприятие "Гарантированный покупатель" погасили долги перед всеми производителями "зеленой" энергии во исполнение обязательств перед иностранными банками и МВФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+2
американський уряд виділив 100 млрд доларів субсидій на побудову заводів з виробництва мікропроцесорів. Може тому що США це некапіталістична держава?
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21.02.2022 12:23
+2
Я бы посмотрел как США выделяет деньги на производство микропроцессоров "иностранными инвесторами", а потом берет обязательство покупать эти микропроцессоры по ценам выше рыночных. Вот смеху то было бы.
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21.02.2022 12:32
+1
США построят в Польше шесть АЭС
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21.02.2022 12:25
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Україна не може жити лише у сонячний день, чи коли дує вітер. Так що інвестори чукайите з такими вашими цінами інших лохів.
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21.02.2022 12:14 Ответить
А напруга в мережі скаче на 10-20 відсотків. Абоненти постійно жаліються. Наприклад вечором 220в а вдень 250-260 в.
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21.02.2022 12:24 Ответить
Напруга в мережі скаче тому що вся ця кампанія по зеленій енергетиці що зараз діє це абсолютна лажа, оскільки відсутнє будь яке балансування. Стоять старі понижувальні трансформатори які переключаються у режим відбору з мережі з нижчою напругою за великим рахунком ніяк. Тому по суті всі ці сонячні панелі зараз, це просто великий дерибан Єврокредитів.
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21.02.2022 12:48 Ответить
Уже давно є технології накопичення енергії типу power-to-gas. Якщо все правильно організувати, додавши сюди використання соломи і т. д. у якості палива для обігріву то Україна перетвориться з імпортера єнергії у експортера, причому доволі швидко. Але проблема наша в тому що на це ніхто не піде допоки є можливість стригти населення.
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21.02.2022 12:45 Ответить
А вы работайте по рыночным условиям и ценам - и все будет нормально. У нас ведь капитализм и рыночная экономика. Государство вам ничего не должно, ищите конкретно тех чиновников, кто подписывал с вами обязательства - с них и спрашивайте за обман и мошенничество.
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21.02.2022 12:19 Ответить
американський уряд виділив 100 млрд доларів субсидій на побудову заводів з виробництва мікропроцесорів. Може тому що США це некапіталістична держава?
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21.02.2022 12:23 Ответить
Я бы посмотрел как США выделяет деньги на производство микропроцессоров "иностранными инвесторами", а потом берет обязательство покупать эти микропроцессоры по ценам выше рыночных. Вот смеху то было бы.
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21.02.2022 12:32 Ответить
ні, там підтримують саме національні компанії. А щодо вище риночних - на то вони дотації і дають щоб покрити різницю між собівартістю та теперішньою ціною, яка може бути нижча за собівартість.
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21.02.2022 12:36 Ответить
Вот и Украина пусть поддерживает свои национальные компании, а не "литовских и бельгийских" инвесторов, которые рассчитывают или пихать свой товар по ценам выше рыночных, или что Украина будет им компенсировать коммерческие потери.
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21.02.2022 12:38 Ответить
не можу сказати наскільки вони завищили ціни. Але ситуація саме з канадійцями в тому що вони побудували СЕС, а підстанція яка під'єднує до мережі під контролем бєні та його банди і він вимагав за безцінь віддати панелі з усією інфраструктурою. Тому свої національні компанії український уряд не те що не має підтримувати, він має вбивати компанії які належать рвачам з 90х, а самих тих злочинців назавжди кидати у тюрму.
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21.02.2022 13:14 Ответить
Сонячна енергія по 6 грн за кВт позбавить залежності? З нею більше проблем ніж вигоди.
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21.02.2022 12:20 Ответить
Предприятия и весь бизнес итак уже платит столько. Для населения всё равно поднимут до этого уровня. Так лучше уж платить те же деньги, но пусть будет чистый воздух. Чем давать возможность получать сверхприбыли олигархам и разворовывать госпредприятия чиновникам.
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21.02.2022 13:19 Ответить
Уроды. Да, безусловно страна, которая на пороге масштабной войны и у которой идет отток инвестиций и капитала, в состоянии по сути дотировать зеленую энергетику. Помощнички, мля. А почему не развивать атомную энергетику и не зависеть от милости природы - будет ветер или солнце, или будет затишье и настанет ночь.
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21.02.2022 12:21 Ответить
_Чушь собачья! Злонамеренный обман! АЭС надо строить, в т. ч. на быстрых нейтронах для переработки отходов старых АЭС!
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21.02.2022 12:22 Ответить
США построят в Польше шесть АЭС
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21.02.2022 12:25 Ответить
Тільки на швидких нейтронах !!!
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21.02.2022 12:42 Ответить
Мошенники это, а не инвесторы. Прибежали с Ахметовым срубить деньжат. По закону который наверняка сам же Ахметов и протолкнул.
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21.02.2022 13:35 Ответить
Постройте еще 2-3 АЭС.
И не нужны будут ни Бе ни РФ.
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21.02.2022 14:56 Ответить
Розвивати ВДЕ в Україні треба. Щоб вступии в ЄЕС треба мати 10% зеленої енергії. Мі маємо тільки 4.
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21.02.2022 14:57 Ответить
 
 