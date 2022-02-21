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Розвиток ВДЕ дозволить Україні позбутися російської енергозалежності, - Politico

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Розвиток ВДЕ дозволить Україні позбутися російської енергозалежності, - Politico

Зусилля України з подолання енергетичної залежності від Росії були підірвані помилковою політикою уряду у сфері відновлюваних джерел енергії та обманом інвесторів у "зелену" енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю видання Politico.

"Україна стоїть на межі можливого нападу Росії, але, як і раніше, залежить від Москви щодо важливого імпорту вугілля, дизельного палива та - непрямо - природного газу. Зусилля України з подолання цієї залежності були підірвані відмовою від політики в галузі відновлюваних джерел енергії, яка обурила інвесторів, заплутала уряд судовими позовами та спонукала деякі компанії призупинити проєкти щодо сонячної та вітрової енергії", - йдеться у статті.

До 2020 року в Україні спостерігався сплеск розвитку відновлюваних джерел енергії. У 2019 році нові потужності ВДЕ збільшилися на 4670 МВт. Через рік ця цифра впала до 1570 МВт, а в 2021 році ця цифра була лише трохи вище 700 МВт, зазначає видання.

"Зараз компанії закривають або переміщують вітряні та сонячні проєкти, а занепокоєння, що зростає, з приводу можливого російського вторгнення ще більше погіршує інвестиційний клімат", - зазначає Politico.

Порушення українським урядом своїх зобов'язань перед інвесторами спричинило безліч позовів до міжнародних арбітражів проти України, насамперед від бельгійських та литовських компаній, йдеться у статті.

Станом на 15 лютого загальний борг державної компанії "ГарПок" перед інвесторами у ВДЕ за вироблену в 2021 році електроенергію становив 8,7 млрд грн.

Нагадаємо, 21 грудня Кабінет Міністрів і держпідприємство "Гарантований покупець" погасили борги перед всіма виробниками "зеленої" енергії на виконання зобов’язань перед іноземними банками та МВФ.
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Топ коментарі
+2
американський уряд виділив 100 млрд доларів субсидій на побудову заводів з виробництва мікропроцесорів. Може тому що США це некапіталістична держава?
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21.02.2022 12:23
+2
Я бы посмотрел как США выделяет деньги на производство микропроцессоров "иностранными инвесторами", а потом берет обязательство покупать эти микропроцессоры по ценам выше рыночных. Вот смеху то было бы.
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21.02.2022 12:32
+1
США построят в Польше шесть АЭС
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21.02.2022 12:25
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Україна не може жити лише у сонячний день, чи коли дує вітер. Так що інвестори чукайите з такими вашими цінами інших лохів.
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21.02.2022 12:14 Відповісти
А напруга в мережі скаче на 10-20 відсотків. Абоненти постійно жаліються. Наприклад вечором 220в а вдень 250-260 в.
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21.02.2022 12:24 Відповісти
Напруга в мережі скаче тому що вся ця кампанія по зеленій енергетиці що зараз діє це абсолютна лажа, оскільки відсутнє будь яке балансування. Стоять старі понижувальні трансформатори які переключаються у режим відбору з мережі з нижчою напругою за великим рахунком ніяк. Тому по суті всі ці сонячні панелі зараз, це просто великий дерибан Єврокредитів.
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21.02.2022 12:48 Відповісти
Уже давно є технології накопичення енергії типу power-to-gas. Якщо все правильно організувати, додавши сюди використання соломи і т. д. у якості палива для обігріву то Україна перетвориться з імпортера єнергії у експортера, причому доволі швидко. Але проблема наша в тому що на це ніхто не піде допоки є можливість стригти населення.
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21.02.2022 12:45 Відповісти
А вы работайте по рыночным условиям и ценам - и все будет нормально. У нас ведь капитализм и рыночная экономика. Государство вам ничего не должно, ищите конкретно тех чиновников, кто подписывал с вами обязательства - с них и спрашивайте за обман и мошенничество.
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21.02.2022 12:19 Відповісти
американський уряд виділив 100 млрд доларів субсидій на побудову заводів з виробництва мікропроцесорів. Може тому що США це некапіталістична держава?
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21.02.2022 12:23 Відповісти
Я бы посмотрел как США выделяет деньги на производство микропроцессоров "иностранными инвесторами", а потом берет обязательство покупать эти микропроцессоры по ценам выше рыночных. Вот смеху то было бы.
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21.02.2022 12:32 Відповісти
ні, там підтримують саме національні компанії. А щодо вище риночних - на то вони дотації і дають щоб покрити різницю між собівартістю та теперішньою ціною, яка може бути нижча за собівартість.
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21.02.2022 12:36 Відповісти
Вот и Украина пусть поддерживает свои национальные компании, а не "литовских и бельгийских" инвесторов, которые рассчитывают или пихать свой товар по ценам выше рыночных, или что Украина будет им компенсировать коммерческие потери.
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21.02.2022 12:38 Відповісти
не можу сказати наскільки вони завищили ціни. Але ситуація саме з канадійцями в тому що вони побудували СЕС, а підстанція яка під'єднує до мережі під контролем бєні та його банди і він вимагав за безцінь віддати панелі з усією інфраструктурою. Тому свої національні компанії український уряд не те що не має підтримувати, він має вбивати компанії які належать рвачам з 90х, а самих тих злочинців назавжди кидати у тюрму.
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21.02.2022 13:14 Відповісти
Сонячна енергія по 6 грн за кВт позбавить залежності? З нею більше проблем ніж вигоди.
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21.02.2022 12:20 Відповісти
Предприятия и весь бизнес итак уже платит столько. Для населения всё равно поднимут до этого уровня. Так лучше уж платить те же деньги, но пусть будет чистый воздух. Чем давать возможность получать сверхприбыли олигархам и разворовывать госпредприятия чиновникам.
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21.02.2022 13:19 Відповісти
Уроды. Да, безусловно страна, которая на пороге масштабной войны и у которой идет отток инвестиций и капитала, в состоянии по сути дотировать зеленую энергетику. Помощнички, мля. А почему не развивать атомную энергетику и не зависеть от милости природы - будет ветер или солнце, или будет затишье и настанет ночь.
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21.02.2022 12:21 Відповісти
_Чушь собачья! Злонамеренный обман! АЭС надо строить, в т. ч. на быстрых нейтронах для переработки отходов старых АЭС!
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21.02.2022 12:22 Відповісти
США построят в Польше шесть АЭС
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21.02.2022 12:25 Відповісти
Тільки на швидких нейтронах !!!
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21.02.2022 12:42 Відповісти
Мошенники это, а не инвесторы. Прибежали с Ахметовым срубить деньжат. По закону который наверняка сам же Ахметов и протолкнул.
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21.02.2022 13:35 Відповісти
Постройте еще 2-3 АЭС.
И не нужны будут ни Бе ни РФ.
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21.02.2022 14:56 Відповісти
Розвивати ВДЕ в Україні треба. Щоб вступии в ЄЕС треба мати 10% зеленої енергії. Мі маємо тільки 4.
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21.02.2022 14:57 Відповісти
 
 