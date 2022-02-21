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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) Эстония (1160) Алар Карис (35)

Зеленский завтра встретится с президентом Эстонии Карисом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский завтра встретится с президентом Эстонии Карисом

22 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Алара Кариса, который будет в нашей стране с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В 11.50 Зеленский и Карис проведут встречу с представителями СМИ.

В связи с ограничениями, установленными с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие около 40 представителей средств массовой информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и премьер Словакии Хегер обсудили ситуацию в регионе: "Едины в стремлении деэскалации дипломатическим путем"

Автор: Анастасія Потіха
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А что завтра какие то акции протеста намечаются. У нас, как кто то приезжает, всегда акции протеста.
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21.02.2022 14:53 Ответить
...Гродно в РБ - це на вході в Сувалкський коридор (напрям на Кьоніг)

Зãступ бараболі@Hlopak_



В Гродно (Білорусь) гімназію №6 назвали іменем Фелікса Дзержинського. Це, приблизно, як ліцей ім. Адольфа Гітлера.

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21.02.2022 14:54 Ответить
"
Ну о чём с тобою говорить -
Всё равно ты порешь ахинею.
Лучше я пойду к ребятам пить -
У ребят есть мысли поважнее.
У ребят серьёзный разговор -
Например, о том, кто пьёт сильнее.
У ребят широкий кругозор -
От ларька до нашей бакалеи.
Разговор у нас и прям, и груб -
Все проблемы мы решаем глоткой:
Где достать недостающий рупь
И кому потом бежать за водкой....."
водку в песне высоцкого заменить на айкосы/кокс, в рифму
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21.02.2022 14:57 Ответить
Военный представитель России заявил, что российские войска не позволили украинским «диверсантам» пересечь границу, пятеро убиты

21 февраля 2022, 14:53

Как сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на представителей российских военных в понедельник, российские войска и пограничники предотвратили нарушение украинско-российской границы украинскими «диверсантами». По словам официальных лиц, пять человек, пытавшихся пересечь границу, были убиты, а украинская военная техника также была уничтожена в Ростовской области России.
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21.02.2022 15:08 Ответить
Таки що, будем держать кулаки, чтобы естонцы купили сериалы про Сватов Папика и Голобородько.
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21.02.2022 15:11 Ответить
Президент Эстонии много слышал о том, какой Зеленский,

но решил убедиться сам
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21.02.2022 15:14 Ответить
Президент Эстонии показывает нам,украинцам,что мы вместе,а сам Лыжник ему до лампочки
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21.02.2022 16:55 Ответить
 
 