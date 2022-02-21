Зеленский завтра встретится с президентом Эстонии Карисом

22 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Алара Кариса, который будет в нашей стране с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В 11.50 Зеленский и Карис проведут встречу с представителями СМИ.

В связи с ограничениями, установленными с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие около 40 представителей средств массовой информации.

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