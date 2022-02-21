1 253 7
Зеленский завтра встретится с президентом Эстонии Карисом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
22 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Эстонской Республики Алара Кариса, который будет в нашей стране с рабочим визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В 11.50 Зеленский и Карис проведут встречу с представителями СМИ.
В связи с ограничениями, установленными с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, в мероприятии смогут принять участие около 40 представителей средств массовой информации.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Зãступ бараболі@Hlopak_
В Гродно (Білорусь) гімназію №6 назвали іменем Фелікса Дзержинського. Це, приблизно, як ліцей ім. Адольфа Гітлера.
Ну о чём с тобою говорить -
Всё равно ты порешь ахинею.
Лучше я пойду к ребятам пить -
У ребят есть мысли поважнее.
У ребят серьёзный разговор -
Например, о том, кто пьёт сильнее.
У ребят широкий кругозор -
От ларька до нашей бакалеи.
Разговор у нас и прям, и груб -
Все проблемы мы решаем глоткой:
Где достать недостающий рупь
И кому потом бежать за водкой....."
водку в песне высоцкого заменить на айкосы/кокс, в рифму
21 февраля 2022, 14:53
Как сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на представителей российских военных в понедельник, российские войска и пограничники предотвратили нарушение украинско-российской границы украинскими «диверсантами». По словам официальных лиц, пять человек, пытавшихся пересечь границу, были убиты, а украинская военная техника также была уничтожена в Ростовской области России.
но решил убедиться сам