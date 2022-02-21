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Зеленський завтра зустрінеться з президентом Естонії Карісом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський завтра зустрінеться з президентом Естонії Карісом

22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Об 11:50 Зеленський та Каріс проведуть зустріч із представниками ЗМІ.

У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь до 40 представників засобів масової інформації.

Також читайте: Зеленський та прем'єр Словаччини Геґер обговорили безпекову ситуацію в регіоні: "Єдині у прагненні деескалації дипломатичним шляхом"

Автор: Богдан Гуньковський
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А что завтра какие то акции протеста намечаются. У нас, как кто то приезжает, всегда акции протеста.
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21.02.2022 14:53 Відповісти
...Гродно в РБ - це на вході в Сувалкський коридор (напрям на Кьоніг)

Зãступ бараболі@Hlopak_



В Гродно (Білорусь) гімназію №6 назвали іменем Фелікса Дзержинського. Це, приблизно, як ліцей ім. Адольфа Гітлера.

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21.02.2022 14:54 Відповісти
"
Ну о чём с тобою говорить -
Всё равно ты порешь ахинею.
Лучше я пойду к ребятам пить -
У ребят есть мысли поважнее.
У ребят серьёзный разговор -
Например, о том, кто пьёт сильнее.
У ребят широкий кругозор -
От ларька до нашей бакалеи.
Разговор у нас и прям, и груб -
Все проблемы мы решаем глоткой:
Где достать недостающий рупь
И кому потом бежать за водкой....."
водку в песне высоцкого заменить на айкосы/кокс, в рифму
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21.02.2022 14:57 Відповісти
Военный представитель России заявил, что российские войска не позволили украинским «диверсантам» пересечь границу, пятеро убиты

21 февраля 2022, 14:53

Как сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на представителей российских военных в понедельник, российские войска и пограничники предотвратили нарушение украинско-российской границы украинскими «диверсантами». По словам официальных лиц, пять человек, пытавшихся пересечь границу, были убиты, а украинская военная техника также была уничтожена в Ростовской области России.
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21.02.2022 15:08 Відповісти
Таки що, будем держать кулаки, чтобы естонцы купили сериалы про Сватов Папика и Голобородько.
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21.02.2022 15:11 Відповісти
Президент Эстонии много слышал о том, какой Зеленский,

но решил убедиться сам
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21.02.2022 15:14 Відповісти
Президент Эстонии показывает нам,украинцам,что мы вместе,а сам Лыжник ему до лампочки
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21.02.2022 16:55 Відповісти
 
 