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Зеленський завтра зустрінеться з президентом Естонії Карісом
Новини Цензор.НЕТ Політика України
22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Об 11:50 Зеленський та Каріс проведуть зустріч із представниками ЗМІ.
У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь до 40 представників засобів масової інформації.
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Зãступ бараболі@Hlopak_
В Гродно (Білорусь) гімназію №6 назвали іменем Фелікса Дзержинського. Це, приблизно, як ліцей ім. Адольфа Гітлера.
Ну о чём с тобою говорить -
Всё равно ты порешь ахинею.
Лучше я пойду к ребятам пить -
У ребят есть мысли поважнее.
У ребят серьёзный разговор -
Например, о том, кто пьёт сильнее.
У ребят широкий кругозор -
От ларька до нашей бакалеи.
Разговор у нас и прям, и груб -
Все проблемы мы решаем глоткой:
Где достать недостающий рупь
И кому потом бежать за водкой....."
водку в песне высоцкого заменить на айкосы/кокс, в рифму
21 февраля 2022, 14:53
Как сообщают российские государственные СМИ со ссылкой на представителей российских военных в понедельник, российские войска и пограничники предотвратили нарушение украинско-российской границы украинскими «диверсантами». По словам официальных лиц, пять человек, пытавшихся пересечь границу, были убиты, а украинская военная техника также была уничтожена в Ростовской области России.
но решил убедиться сам