Зеленський завтра зустрінеться з президентом Естонії Карісом

22 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Алара Каріса, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Об 11:50 Зеленський та Каріс проведуть зустріч із представниками ЗМІ.

У зв’язку з обмеженнями, встановленими з метою запобігання поширенню на території України COVID-19, у заході зможуть взяти участь до 40 представників засобів масової інформації.

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