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Блинкен отменил встречу с Лавровым: "Больше нет смысла"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Блинкен отменил встречу с Лавровым:

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не будет встречаться с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым после того, как Россия вторглась в Украину.

Об этом он сообщил на совместной конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Блинкен подчеркнул, что теперь в этом нет смысла, и такую позицию разделяют союзники Соединенных Штатов Америки.

Также он добавил, что если Россия захочет вернуться к дипломатии, то должна это продемонстрировать, но сейчас в США этого стремления не видят.

Комментируя слова Путина, что Украина должна отказаться от НАТО, Блинкен заявил, что дело не в НАТО.

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"Речь идет о стремлении Путина восстановить Российскую империю, поэтому вопрос вступления в НАТО - это "просто отговорка, чтобы Украина была связана с Россией", - отметил он.

Встреча должна была состояться 24 февраля, но президент США ранее поставил России условие. Он заявил, что РФ "закроет двери для дипломатии", если до этой даты совершит военные действия против Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+115
Розмови з москалем мають тривати не довше черги автомата
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23.02.2022 00:40
+97
Ну что грустное пони, пора своих детишек на родину возвращать. Молотов недоделанный
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23.02.2022 00:40
+70
Ну ось и все. Бережи, Боже, Україну та дай нам сил впоратись з кацапською нечистю.
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23.02.2022 00:41
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Світ має робити обструкцію цій московітській срані, не випускати в цивілізований світ. Най скрєпами давляться...
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23.02.2022 08:46 Ответить
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