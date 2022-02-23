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Блінкен скасував зустріч із Лавровим: "Більше немає сенсу"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Блінкен скасував зустріч із Лавровим:

Державний секретар США Ентоні Блінкен не буде зустрічатися з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим після того, як Росія вторгнулася в Україну.

Про це він повідомив на спільній конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "УНІАН".

Блінкен наголосив, що тепер у цьому немає сенсу, і таку позицію поділяють союзники Сполучених Штатів Америки.

Також він додав, що якщо Росія захоче повернутися до дипломатії, то має це продемонструвати, але на тепер у США цього прагнення не бачать.

Коментуючи слова Путіна, що Україна має відмовитися від НАТО, Блінкен заявив, що справа не в НАТО.

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"Йдеться про прагнення Путіна поновити Російську імперію, тому питання вступу до НАТО - це "просто відмовка", щоб Україна була пов'язана з Росією", - відзначив він.

Зустріч мала відбутися 24 лютого, але президент США раніше поставив Росії умову. Він заявив, що РФ "зачинить двері для дипломатії", якщо до цієї дати вчинить воєнні дії проти України.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+115
Розмови з москалем мають тривати не довше черги автомата
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23.02.2022 00:40
+97
Ну что грустное пони, пора своих детишек на родину возвращать. Молотов недоделанный
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23.02.2022 00:40
+70
Ну ось и все. Бережи, Боже, Україну та дай нам сил впоратись з кацапською нечистю.
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23.02.2022 00:41
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Світ має робити обструкцію цій московітській срані, не випускати в цивілізований світ. Най скрєпами давляться...
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23.02.2022 08:46 Відповісти
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