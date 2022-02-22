Байден назвав визнання Путіним "Л/ДНР" "початком вторгнення" в Україну

Президент США Джо Байден назвав визнання президентом РФ Путіним так званих "Л/ДНР" початком російського вторгнення в Україну.

Про це Байден заявив у зверненні з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія оголосила, що відрізає великий шматок України. Минулої ночі Путін санкціонував розгортання російських військ у регіоні. Сьогодні він стверджував, що ці регіони насправді простягаються глибше. Він визнав, що претендує на більші території, які нині перебувають під юрисдикцією уряду України… Це початок російського вторгнення в Україну", - сказав Байден.

За словами глави Білого дому, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО. "Ми, як і раніше, вважаємо, що Росія готова піти набагато далі, почавши масовану воєнну атаку", - додав він.

Байден зауважив, що своїми діями та заявами Росія нікого не введе в оману щодо своїх намірів: "Немає жодного виправдання нападу Росії. Немає жодних сумнівів у тому, що Росія - агресор".

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Водночас, указав він, Сполучені Штати, союзники й партнери залишаються відкритими для дипломатії. "Ми судитимемо про Росію за її діями, а не за її словами. Я сподіваюся, що дипломатія все ще доступна", - резюмував президент США.