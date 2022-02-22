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Байден назвав визнання Путіним "Л/ДНР" "початком вторгнення" в Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Байден назвав визнання Путіним

Президент США Джо Байден назвав визнання президентом РФ Путіним так званих "Л/ДНР" початком російського вторгнення в Україну.

Про це Байден заявив у зверненні з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія оголосила, що відрізає великий шматок України. Минулої ночі Путін санкціонував розгортання російських військ у регіоні. Сьогодні він стверджував, що ці регіони насправді простягаються глибше. Він визнав, що претендує на більші території, які нині перебувають під юрисдикцією уряду України… Це початок російського вторгнення в Україну", - сказав Байден.

За словами глави Білого дому, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО. "Ми, як і раніше, вважаємо, що Росія готова піти набагато далі, почавши масовану воєнну атаку", - додав він.

Байден зауважив, що своїми діями та заявами Росія нікого не введе в оману щодо своїх намірів: "Немає жодного виправдання нападу Росії. Немає жодних сумнівів у тому, що Росія - агресор".

Також читайте: Звернення президента США Байдена щодо ситуації в Україні. ВIДЕО

Водночас, указав він, Сполучені Штати, союзники й партнери залишаються відкритими для дипломатії. "Ми судитимемо про Росію за її діями, а не за її словами. Я сподіваюся, що дипломатія все ще доступна", - резюмував президент США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+51
Байден називає речі своїми іменами-респект Джо...
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22.02.2022 22:56
+27
Зато зеленский так не считает.
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22.02.2022 22:55
+23
Веришь - свинью зарезать и кацапа не одно и тоже. Свинью жалко, а кацапа нет
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22.02.2022 23:09
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Дуже сподіваюся, що ***** свої ж дуже скоро прикінчать, щоб можна і далі було заробляти і витрачати
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22.02.2022 23:26 Відповісти
Старый козёл уже забыл что обещал 15 февраля. Хотя, скорее всего это Зеленский ( интересно кто его надоумил ) повлиял на решение Байдена своим, смахивающим на шантаж, заявлением о намерении возобновить ядерный арсенал
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22.02.2022 23:28 Відповісти
Бидон - старый маразматик.. Вспомни как он только стал презом чесал всему миру - "с куйлом вот-вот будет покончено, так как он убийца.".. и сегодняшний высер это с той же оперы..
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23.02.2022 00:31 Відповісти
Огромное количество военных пенсионеров, возрастом 40-60 лет получают пенсии от 10.000 грн и выше. Это менты, пожарники. штабные крысы, которые сидели в мусорских дежурках или в канцелярии, сидели в управлении пожарки и видя пожар бежали в противорположном направлении, работники штабов и канцелярий ВСУ. Они в 40 с небольшим лет ушли на пенсию ( в среднем- 400- 500 баксов) и все это время доказывали, что Украина им должна по гроб жизни. В 14 из этой кодлы пошли служить единицы- действительно боевые офицеры! Остальная плесень спряталась и еще судилась с государством за пенсии! Это- профессиональные военные. Они в запасе! Зеленый- не выплати им пенсии пару месяцев и пригласи в военкомат! Там и пересчитаешь- их будет 700 тысяч, молодых, здоровых, активных бойцов! Я опять забанен в Фейсбуке. Можно, даже прошу- репостить.
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22.02.2022 23:29 Відповісти
Молодець! А ти саме служило до 40-ка років??? Так от, в армії не особливо переживали за здоров'я за совка, і якщо відпускали в 40 років, то часто - не дарма. Та що там, 60 років, а дайош молодих здорових призовників до 75-ти!!! Ти спочатку доживи до 60-ти, щоб оцінити свої можливості, а потім сери тут! Правильно тебе, дятла , забанили. Є за що
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23.02.2022 00:24 Відповісти
Для початку вивчіть історію що було зроблено з армією з початку 1992 року і кому ця армія була потрібна, а потім розказуйте про тих, хто звільнився у 40 і т.д. років і чому, бо їх тупо звільнили, бо армія нікому була непотрібна, на 2013 рік вся армія була 110 тисяч разом з цивільними! А тепер військового, якого викинули з армії, який у нього настрій лишився. А те що Порошенко з Гройсманом і Ревою поділили військових пенсіонерів на чорних і білих, це що добавили патріотизму?
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23.02.2022 07:45 Відповісти
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22.02.2022 23:38 Відповісти
Что- у Байдена уж очень лицо радостное.. Говорит одно, а на лице радость... Ждет войну между Россией и Украиной, другого ответа нет
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22.02.2022 23:39 Відповісти
Вона почалась з захоплення Криму та Донбасу, це треба 8 років що б до вас дійшо ????
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22.02.2022 23:43 Відповісти
Е-е-еее... Взагалі-то качаном вторгнення стали події 2014 року.
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22.02.2022 23:51 Відповісти
Це вже підлога-швабро тест?
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22.02.2022 23:57 Відповісти
У цьому конкретному випадку не тест, скоріше стьоб (щоб вовком не вити від новин) - а у сусідній темі один екземпляр, який чавив за подальше відведення, передбачувано спалився...
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23.02.2022 01:09 Відповісти
ну вот вам и потеха!
Однако нет, теперь уж не до смеха;
В глазах темно, и замерла душа;
Грех не беда, молва не хороша.
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22.02.2022 23:56 Відповісти
А ще сподобалося як Байден сказав.... "ЗА КОГО ВІН(Путін) СЕБЕ МАЄ? Що вигадує цілі країни, народи, дає їм назви"....

І дійсно... Реально Пуйло прифігіло... Може в Росії воно якийсь ІМПЕРАТОР, ХАН чи ФАРАОН... А в Україні/Світі воно плєшиве )(уйло, чмо на пинєходах)))
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23.02.2022 00:00 Відповісти
Але ж знаходяться такі істоти, які ненавидять Байдена замість того, хто вважає себе імператором чи фараоном та хоче знищити цілу українську націю.
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23.02.2022 00:13 Відповісти
Привіт! Глядачі в екстазі і в захоплені могутністю Байдена!
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23.02.2022 00:06 Відповісти
... и сына его Хантера.
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23.02.2022 00:09 Відповісти
Трампісти-путіністи в афігє! От же ж кончені істоти!
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23.02.2022 00:09 Відповісти
«Путин считает, что у него есть право провозглашать новые государства, - это нарушение международного права. Кем он себя возомнил?! Кто, во имя Господа, дает ему право объявлять новые так называемые «страны» на территории, принадлежащей его соседям?» - задал риторический вопрос Байден
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23.02.2022 00:27 Відповісти
Ну поцелуйте же, не ждали? говорите!
Что ж, ради? * Нет? В лицо мне посмотрите.
Удивлены? и только? вот прием!
Как будто не прошло недели;
Как будто бы вчера вдвоем
Мы мочи нет друг другу надоели;
Ни на волос любви! куда как хороши!
И между тем, не вспомнюсь, без души,
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше седьмисот пронесся, - ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз -
И вот за подвиги награда!
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23.02.2022 00:49 Відповісти
Война началась 20 февраля 2014.
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23.02.2022 01:04 Відповісти
путина и все руководство кремля под трибунал, это военные преступники. Их нужно судить как фашистов в 1945 г. путин епнутый, и мир должен избавиться от него, пока он не стал причиной катастрофы.
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23.02.2022 02:39 Відповісти
Туповатая разведка дедушки каждый день докладывала как будут бомбить Киев. Как за два дня его захватят.
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23.02.2022 06:40 Відповісти
А пока по Флориде не прилетит, так и будут в дипломатию играть.
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23.02.2022 07:35 Відповісти
Ну нарешті.
Піднімаються віки..
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23.02.2022 15:17 Відповісти
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