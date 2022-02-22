Байден назвав визнання Путіним "Л/ДНР" "початком вторгнення" в Україну
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Президент США Джо Байден назвав визнання президентом РФ Путіним так званих "Л/ДНР" початком російського вторгнення в Україну.
Про це Байден заявив у зверненні з Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія оголосила, що відрізає великий шматок України. Минулої ночі Путін санкціонував розгортання російських військ у регіоні. Сьогодні він стверджував, що ці регіони насправді простягаються глибше. Він визнав, що претендує на більші території, які нині перебувають під юрисдикцією уряду України… Це початок російського вторгнення в Україну", - сказав Байден.
За словами глави Білого дому, США захищатимуть кожен дюйм території НАТО. "Ми, як і раніше, вважаємо, що Росія готова піти набагато далі, почавши масовану воєнну атаку", - додав він.
Байден зауважив, що своїми діями та заявами Росія нікого не введе в оману щодо своїх намірів: "Немає жодного виправдання нападу Росії. Немає жодних сумнівів у тому, що Росія - агресор".
Водночас, указав він, Сполучені Штати, союзники й партнери залишаються відкритими для дипломатії. "Ми судитимемо про Росію за її діями, а не за її словами. Я сподіваюся, що дипломатія все ще доступна", - резюмував президент США.
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Однако нет, теперь уж не до смеха;
В глазах темно, и замерла душа;
Грех не беда, молва не хороша.
І дійсно... Реально Пуйло прифігіло... Може в Росії воно якийсь ІМПЕРАТОР, ХАН чи ФАРАОН... А в Україні/Світі воно плєшиве )(уйло, чмо на пинєходах)))
Что ж, ради? * Нет? В лицо мне посмотрите.
Удивлены? и только? вот прием!
Как будто не прошло недели;
Как будто бы вчера вдвоем
Мы мочи нет друг другу надоели;
Ни на волос любви! куда как хороши!
И между тем, не вспомнюсь, без души,
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше седьмисот пронесся, - ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз -
И вот за подвиги награда!
Піднімаються віки..