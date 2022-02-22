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Звернення президента США Байдена щодо ситуації в Україні. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент США Джо Байден виступає зі зверненням щодо ситуації в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+61 Scorpman Y
показати весь коментар22.02.2022 21:33
+56 Ksenia VB
показати весь коментар22.02.2022 21:29
+54 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар22.02.2022 21:28
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Будь ласка, зачекайте...
зы я смотрел по СНН, без перевода.
Посольство США отреагировало на исторические "познания" Путина.
а
именно так и надо
по -гибридному,
патамуша если фуйло много будит знать
то фуйло некрепко будит спать !
Это только у покойного придурка Задорного и путинских ху...лёнышей американцы тупые.
Слава Великобритании!
Про що сказав Байден:
заблоковані два банки WAB та Military Bank
Росія не зможе продавати облігації та брати позики на світових ринках
будуть введені санкції проти керівництва Росії та їхніх сімей
США продовжуватиме надавати військову допомогу Україні
Ми спрямовуємо додаткові сили до Латвії та Литви... Це дії, які націлені на оборону. США разом із союзниками захищатимуть кожен дюйм територій НАТО
Я докладатиму зусиль, щоб біль від санкції відчула саме Росія, а не ми. Ми намагатимемося убезпечити енергоносії від впливу Росії
Немає жодного виправдання таким діям Росії. Перед Україною стоїть велика загроза
будуть введені санкції проти керівництва Росії та їхніх сімей
https://ibb.co/phdF74s
Одни пишут позор Байдену. Другие славят его. Я не имею своего мнения.
К администрации: Уважаемый Юрий Евгеньевич.
Не все на территории Украины имеют доступ к быстрому интернету.
Возможно ли на сайте выкладывать текстовую версию знаковых выступлений политиков.
Стыдно признать, но с текстовой версией последнего "видосика" ознакомился только на кацапском сайте.
22 февралая 2022
«Мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему - на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», - сказал Путин. Он отметил, что после распада Советского Союза Россия «признала все новые геополитические реалии» и старается укреплять отношения с постсоветскими государствами. Путин добавил, что Москва стремится помочь этим странам сохранить свой суверенитет.
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Мы уже помогли Молдове (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), Украине (Крым, Донбасс и Луганск) и будем и дальше «иметь» их ввиду.
Украина будет биться с оккупантом и уже пуйло обозначил очередную цель, а ответ пустышка и даже срубль восстанавливается.
Я его как человеческое существо понимаю, его этот гимор уже достал больше всех нас наверное, когда он бегает на свой бункер прихрамывая в бронежилете. Он удавит, смахнёт слезинку, вздохнёт, немножко погрустит и устроит праздник чтобы развеяться наконец-то после такого прессинга длиной в десяток лет. Наверняка его так мы достали и все эти крики Запада и олигархов своих... что он удавит нас как гадливого котёнка.
И сразу предугадывая гордые крики горящих патриотов скажу что пехота ракеты над Украиной не словит. Путня просто нас разбомбит или пригрозит бомбить. Запад нам ракетного щита не дал, они ждут пока Путин нападёт, чтобы потом ещё лет 10-20 его медлено давить как удав, но нам от этого на подвалах и в Гулагах легче не будет и огороды наши будут растоптаны и раскрадены, и планы наши и мечты будут до конца наших пенсий управляться азиопским императором. Западу пофиг на разрушения у нас, он смотрит далеко, ему наши смерти побоку. даже наши смерти он будет рассматривать как экономические траты Раши на строительство дорогих лагерей неугодных. нам нужен ракетный щит.
Але вважаю непогано, думав що буде озабоченність і дальше погрози....
Є шанс що на випадок вторгнення все буде на порядок гірше для РФ...
Министерство финансов США ввело санкции против российского Внешэкономбанка (капитал $53 миллиарда, основной кредитор российских инфраструктурных и промышленных проектов) и потив Промсвязьбанка (кредитующего 70% заказов российского министерства обороны). Им запрещено заниматься операциями в США, а, значит, запрещено иметь в США корреспондентские счета и проводить операции с долларами.
Министерство финансов ввело также дальнейшие санкции против российского суверенного долга, запрещающие покупку на вторичном рынке облигаций, которые будут выпущены с 1 марта 2022 года.
Санкции введены также против детей трех членов "круга путина" (которых есть за что наказывать и без их отцов, уже находящихся под санкциями) - Петра Фрадкова, председателя правления и генерального директора Промсвязьбанка (сын бывшего премьера, руководителя внешней разведке и ныне директора института стратегических исследований Михаила Фрадкова), Дениса Бортникова, вице-президента банка ВТБ и председателя правления этого банка (сын директора ФСБ Александара Бортникова) и Владимира Кириенко, генерального директора компании-владельца российской социальной сети "В контакте" (сына бывшего премьера, а ныне зам. главы администрации президента Сергея Кириенко).
Раша просто отобьёт Украине мозг и как паук зальёт яду. Где ракетный щит!!!!???
У 2014 році коли почалася війна і тільки на бойове чергування і запуск виходили комплекси в росії, як з Києва піднімалась трубка, там то й там то знаходиться комплекс, постріл буде тоді то. Хто за це буде відповідати? Зупиняйтеся будь ласка.
Не треба ситуацію доводити до того, що от Київ накриють, Україну накриють. Якби могли, накрили б уже давно. Не можуть це зробити в тому числі з технічних і технологічних особливостей. Але те що система протиракетної оборони потрібна, нова, ******* з цим ніхто не сперечається. Найкраща із них - це протиракетна оборона Іджис (Aegis Combat System - американська програма глобальної протиракетної оборони), яка сьогодні прикриває Європу, тим більше що пункт управління цією системою знаходиться в Ізмірі, в Туреччині, другий в Рамштайні - це Німеччина. Але навчання, які проводились системами ПРО Іджис вони в тому числі, і це навіть в демонстраційних фільмах видно, контролювали і небо України. Тому при певному перебігу подій в України є шанс, в тому числі і отримати в допомогу систему ПРО Іджис. Якщо буде правильною політика з боку українського керівництва.
Роман Безсмертний, див. відео на хв. 40:12 - 45:30
https://www.youtube.com/watch?v=iMIbPn8wA9w
"що от ДЫНЫРЫ накриють, ЛУНАНДОН накриють. Якби могли, накрили б уже давно."
А взяли и исподтишка за одну ночь и накрыли.
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"Тому при певному перебігу подій в України є шанс, в тому числі і отримати в допомогу систему ПРО Іджис."
Но почему то этой системы тут не ставят, а без неё мы проигрываем. И Амеркиа сказала, что своих бойцов к нам не пошлют, то есть даже если нам подарят противоракетку, то мы будем хлопать на неё глазами. Раше Даже не надо танки и пехоты много вводить - просто ракеты отбивают админцентры, траспортные и продуктовые узлы, порты, здания и склады военных и полиции и парализованная тушка поливается паучим яжом и спокойно себе переваривается. Танки нужны были в ДЫНЫРЫ, а в Украине они Раше не нужны особо. И Стингеры и НЛО наши не защитят от ракеты. А У Раши Калибры и прочая дальнолетная ракетация завалит нас без потерь с москальской стороны. Пока долетят ракеты из Польши и США, москальские ракеты уже быстрее долетят вплоть до Днепра. Если проще - ракетам надо время чтобы лететь, они не телепортируются мгновенно. Львов может Польша ещё ракетами прикроет, но пол-Украины таки будет разбомблено, притом Уйлу не надо тратить ракеты на пехоту с НЛО и Стингерами - он просто завалит их столовые и склады с едой и запасы горючки. на его месте я бы людей не тратил на захват Украины, а просто с 99% гарантией ушатал тут всё ракетами, и бегать потом по полям и лесам голодным пехотинцам дня два останется, пока от голода не опухнут.
Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що проект газопроводу «Північний потік-2» працювати не буде.
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Дениса Бортникова - сина голови ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;
Петра Фрадкова - виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем'єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ;
Володимира Кирієнко - сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Володимир Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ.
Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.
Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може бути також потрапити під санкції уряду США.
В том, что Конкресс станет республиканким, никто даже и не сомневается, вопрос лишь - а насколько больше 50% республиканским?
Лично мне нравится на 80% республиканский Конгресс (чем больше, тем лучше конечно, но мы же реалисты, верно?)
После чего все пойдет очень-очень быстро, ибо нефть станет при Ельцине.
И все, больше ничего будет не нужно, низкая, бросовая цена на энергоносители все седлает сама.
Наша задача - продержаться до ноября.
От тепер перед нашими дипломатами роботи не початий край. Тепер нашим політикам слід їздити по світу і трубити у всі труби, що нашу територію вчерове анексували.
САНКЦІЇ, САНКЦІЇ і САНКЦІЇ. Допоки пуйло і його орда не залишаться в одних трусах.
Только этого мало.
Только, только, только
Только этого мало.
Только, только, только
Только этого мало.