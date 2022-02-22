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Звернення президента США Байдена щодо ситуації в Україні. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент США Джо Байден виступає зі зверненням щодо ситуації в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+61
короче, Байден объявил что пора расею аннулировать
ваше фуйло так и не поняло, что само залезло в ловушку - как обезьяна за апельсином в коробке
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22.02.2022 21:33
+56
Байден каже - хто він такий той путін, щоб проголошувати нові країни
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22.02.2022 21:29
+54
АМЕРАМ-РЕСПЕКТ...
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22.02.2022 21:28
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того замало. треба всіх косорилих повернути народєну
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22.02.2022 21:55 Відповісти
Да, про родственников от тоже вроде сказал
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22.02.2022 21:46 Відповісти
да как-то невнятно он сказал. плюс заикается Байден, в двойне сложно его понять.
зы я смотрел по СНН, без перевода.
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22.02.2022 21:48 Відповісти
Найдієвіша санкція - нафтове ембарго. сирисири впав за 6 років після запровадженого Рейганом ембарго на купівлю нафти. Країна-бензоколонка.
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22.02.2022 22:17 Відповісти
нужно быть реалистом. эмбарго на энергоносители не будет никогда. ну никогда - это слишком, согласен. но в обозримом будущем, ближайших 10-15 лет, точно не будет. европа сидит на газовой игле параши так плотно, что скорее пожертвуют Украиной.
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22.02.2022 22:26 Відповісти
Газ не має значення для кацапердії. Нафта. Недарма Маккейн назвав їх бензоколонкою, що косить під державу.
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22.02.2022 22:30 Відповісти
газ имеет значение для европы.
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22.02.2022 22:59 Відповісти
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22.02.2022 21:41 Відповісти
Санкції , на мою думку, в нікуди бо Московія нічого не позичає . ВОни мають сталий профіцит бюджету. А щодо родин його олігархів, то для )(уйла це тільки на користь. Зможе родинами тримати подєльніков за яйця. Банки то фігня взагалі. А Північний потік імовірно до зими включать.
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22.02.2022 21:42 Відповісти
Найдієвіша санкція - нафтове ембарго. Савєцкій саюс впав за 6 років після запровадженого Рейганом ембарго на купівлю нафти. Країна-бензоколонка.
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22.02.2022 22:19 Відповісти
тут справа в тому. що зараз щось важко сказати. Після Криму було то саме. Говорили , говорили. Результат - )(уйло знов на марші . Вони могли допомогти Україні, дати реальні гроші, співставні з нашим бюджетом, але за ці гроші вимагати структурні зміни в Державі. Зробити так, щоб тут було комфортно жити і не роз'їхались би люди по Світі. Попросту немає кому воювати. Немає грошей на це. Якщо на довгий час затягнеться. Люди в нас не є реалістами. Будь яку критику заганяють в спам. А якщо тверезо подивитись, то треба було ракети будувати і ядерну зброю, тихенько. А ми надіємось на Байдена. Байден казав, що Трамп агент Кремля. А я думаю, що все навпаки. Байден зробив нафту по 100, а при Трампі вона була 40 навть до 20 доходила. Подивіться , як тільки Байден переміг на виборах нафта пішла вгору. А з нею доходи )(уйла.
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22.02.2022 22:20 Відповісти
Доляри, які є у кацапів, мають певну ціність тільки доти доки їм за них згодні продавати.
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22.02.2022 21:53 Відповісти
за долари завжди хтось продасть . Все продасть.
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22.02.2022 22:22 Відповісти
Ога. Я навіть знаю хто - Китай. І продасть як в тому анекдоті - повештайся по базару, пошукай дешевше.
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22.02.2022 22:25 Відповісти
Тот случай, когда ждешь больше выступление Байдена чем Зе....
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22.02.2022 21:42 Відповісти
Щира подяка США , так як я почув головне , що зброю нам постачатимуть , щоби бити клятих москалів на нашій землі !!😡
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22.02.2022 21:42 Відповісти
Кулеба зараз в Пентагоні. Сподіваюся там не лише про постачання готової зброї, а й про технології. І нехай йому щастить.
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22.02.2022 22:21 Відповісти
Подробности нужны. Счета каких путлеровцев арестуют.
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22.02.2022 21:45 Відповісти
вот в какие исторические подробности ***** не стал вдаваться байден

Посольство США отреагировало на исторические "познания" Путина.

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22.02.2022 21:47 Відповісти
у тебя кто репетитор по истории,не этот ли? гони нафиг,он хорошему не научит

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23.02.2022 10:00 Відповісти
дед ничё не сказал?
а
именно так и надо
по -гибридному,
патамуша если фуйло много будит знать
то фуйло некрепко будит спать !
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22.02.2022 21:47 Відповісти
Це влучно! В ціль!
Это только у покойного придурка Задорного и путинских ху...лёнышей американцы тупые.
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22.02.2022 22:18 Відповісти
Та нехай уже сдохнет ото падло ботоксное
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23.02.2022 09:35 Відповісти
Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку 2"!, - канцлер ФРН Шольц😊
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22.02.2022 21:48 Відповісти
Слава Америке!

Слава Великобритании!
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22.02.2022 21:48 Відповісти
держ борт РФ над Польщею летить на флайт радарі
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22.02.2022 21:48 Відповісти
Уже показывает, летит в Марокко
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22.02.2022 21:59 Відповісти
значит, на Кубу или в Венесуэлу
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23.02.2022 10:07 Відповісти
Те, кто тут оды ему складывает, вы хоть сами смотрели видео?
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22.02.2022 21:49 Відповісти
Все там так, як треба. Як цивілізовану людину його найбільше вкурвило, що )(*ло відмовляє українцям і праві БУТИ! А це не просто емоції, людина розуміється на фундаментальних цінностях. І буде їх захищати.
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22.02.2022 22:25 Відповісти
про "озабоченности" я слышал, но решительности никакой не было, помямлил и с гордым видом ушел. Чего-то нового ***** не услышал, вся эта информация звучала раньше и уже зная он решился на дальнейшую эскалацию. Не кажется ли вам, что кто-то слишком тряпка?
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22.02.2022 22:32 Відповісти
Аж ніяк. Кулеба зараз у Пентагоні. Я думаю, не на екскурсії.
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22.02.2022 22:38 Відповісти
Он не мямлил, санкций, конечно, объявил немного, видимо будут еще. Только путлера они, боюсь, не остановят.
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23.02.2022 02:27 Відповісти
А шо, по вашему он должен был по фене ботать, как ваши идиоты?
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23.02.2022 09:37 Відповісти
я малюську не выбирал
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23.02.2022 11:09 Відповісти
активизуались кацапські троллі, до спаму бурятів
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23.02.2022 10:04 Відповісти
Армия РФ думает что будет как в Кыму и действительно будет как в Крыму в московско-турецкой войне когда их там линчевали и гнали до самой Московии, после чего цари 200 лет поклонялись крымскому хану. Это будет 100%
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22.02.2022 21:50 Відповісти
На тлі визнання Росією незалежності «ЛДНР» президент США Джо Байден виступив зі зверненням про запровадження нових санкцій.

Про що сказав Байден:

заблоковані два банки WAB та Military Bank

Росія не зможе продавати облігації та брати позики на світових ринках

будуть введені санкції проти керівництва Росії та їхніх сімей

США продовжуватиме надавати військову допомогу Україні

Ми спрямовуємо додаткові сили до Латвії та Литви... Це дії, які націлені на оборону. США разом із союзниками захищатимуть кожен дюйм територій НАТО

Я докладатиму зусиль, щоб біль від санкції відчула саме Росія, а не ми. Ми намагатимемося убезпечити енергоносії від впливу Росії

Немає жодного виправдання таким діям Росії. Перед Україною стоїть велика загроза
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22.02.2022 21:50 Відповісти
Росія не зможе продавати облігації та брати позики на світових ринках

будуть введені санкції проти керівництва Росії та їхніх сімей

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22.02.2022 22:00 Відповісти
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22.02.2022 21:52 Відповісти
держ борт РФ над Польщею летить на флайт радарі

https://ibb.co/phdF74s
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22.02.2022 21:54 Відповісти
...але SWIFT залишили.
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22.02.2022 21:58 Відповісти
Поки шо...
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22.02.2022 22:02 Відповісти
Толку со Свифта если счёта Боря заморозил. 2х мостостроителей братьев самбистов Ротт
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22.02.2022 22:11 Відповісти
Вротмненогиберги, это не мостостроители. Это кошельки и стиралка.
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22.02.2022 22:38 Відповісти
Зачем так грубо)))) Вы же цивилизованный человек.
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22.02.2022 22:39 Відповісти
Я конечно не политик, но ЕС и США прекрасно видят эти миллиарды олигархов, прекрасно видят их детей, бизнес и всё остальное и под санкции они прекрасно смогут заморозить всё это дело в свою угоду. Только дурак не видел все эти посты дочери пескова и других детей элиты, который окрыто пишут, что в своей стране тупо жить не собираются, но деньги на счетах у них от родителей, на которых отлично можно наложить санкции и заморозить или вообще забрать под разными предлогами, как они делают со своими гражданами.
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22.02.2022 22:01 Відповісти
Вова))) даже Потапенко сказал что это крах экономики РФ. И эти «товарисчи» не понимают как устроена мировая экономика.... Рашка фсе... фондовые рынки все- тоесть ценные бумаги РФ это уже то что можно палить на задних дворах посольств...
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22.02.2022 22:09 Відповісти
Всему своё время
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23.02.2022 09:40 Відповісти
Напомните......президентом какой станы избирали Байдена?
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22.02.2022 22:04 Відповісти
Украины?
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23.02.2022 09:40 Відповісти
Где та бородатая зилёная мавпа с визгами Байден нагнетает, вторжения не будет, эта гразит эканомике...
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22.02.2022 22:08 Відповісти
Мавпа памперси міняє
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22.02.2022 22:19 Відповісти
В полёте, с кувырком
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23.02.2022 09:41 Відповісти
Почитал коменты:
Одни пишут позор Байдену. Другие славят его. Я не имею своего мнения.
К администрации: Уважаемый Юрий Евгеньевич.
Не все на территории Украины имеют доступ к быстрому интернету.
Возможно ли на сайте выкладывать текстовую версию знаковых выступлений политиков.
Стыдно признать, но с текстовой версией последнего "видосика" ознакомился только на кацапском сайте.
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22.02.2022 22:11 Відповісти
Мда.... це вже щось...
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22.02.2022 22:11 Відповісти
Империи не будет



22 февралая 2022

«Мы видим и предвидели, можно сказать, спекуляции на эту тему - на тему о том, что Россия собирается восстановить империю в имперских же границах. Это абсолютно не соответствует действительности», - сказал Путин. Он отметил, что после распада Советского Союза Россия «признала все новые геополитические реалии» и старается укреплять отношения с постсоветскими государствами. Путин добавил, что Москва стремится помочь этим странам сохранить свой суверенитет.

-----

Мы уже помогли Молдове (Приднестровье), Грузии (Абхазия, Осетия), Украине (Крым, Донбасс и Луганск) и будем и дальше «иметь» их ввиду.
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22.02.2022 22:14 Відповісти
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22.02.2022 22:15 Відповісти
пора бы пуйлу идти ,споткнуться,упасть и не очнуться. Аннушка уже купила масло ?
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22.02.2022 22:23 Відповісти
Скорее бы разлила
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23.02.2022 09:42 Відповісти
Короче не о чем Да русне по хер , все то , что он перечислил . Пример Керченский мост
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22.02.2022 22:32 Відповісти
Дерьмо.
Украина будет биться с оккупантом и уже пуйло обозначил очередную цель, а ответ пустышка и даже срубль восстанавливается.
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22.02.2022 22:47 Відповісти
да, он уже истекает слюной на остаток Донецкой и Луганской областей, но если вы жители остальных областей думаете, что это предел, то мне даже не смешно, потому что он хочет корридор до Польши чтобы толкать наркоту из Горловского СТирола. А это значит, что Чёрное море Украина теряет. Ну и на всякий случай до Днепра как минимум проведёт чёткую линию. И останется Львовская Украина. Западная Украина. Кусочек между Молдовой и Беларусью. Останется чтобы быть прослойкой между Западом и Рашей.
Я его как человеческое существо понимаю, его этот гимор уже достал больше всех нас наверное, когда он бегает на свой бункер прихрамывая в бронежилете. Он удавит, смахнёт слезинку, вздохнёт, немножко погрустит и устроит праздник чтобы развеяться наконец-то после такого прессинга длиной в десяток лет. Наверняка его так мы достали и все эти крики Запада и олигархов своих... что он удавит нас как гадливого котёнка.
И сразу предугадывая гордые крики горящих патриотов скажу что пехота ракеты над Украиной не словит. Путня просто нас разбомбит или пригрозит бомбить. Запад нам ракетного щита не дал, они ждут пока Путин нападёт, чтобы потом ещё лет 10-20 его медлено давить как удав, но нам от этого на подвалах и в Гулагах легче не будет и огороды наши будут растоптаны и раскрадены, и планы наши и мечты будут до конца наших пенсий управляться азиопским императором. Западу пофиг на разрушения у нас, он смотрит далеко, ему наши смерти побоку. даже наши смерти он будет рассматривать как экономические траты Раши на строительство дорогих лагерей неугодных. нам нужен ракетный щит.
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22.02.2022 23:49 Відповісти
Вважаю самий кращий час для вступу України до НАТО.Нас вже нічого не держить,ні Севастополь,ні Мінські угоди,ні конфлікт на Донбасі .Потрібно вводити миротворчий контингент ООН до лінії вогню ,а також на межі з Кримом .І вступати до НАТО.
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22.02.2022 22:56 Відповісти
Акції РФ почали коректуватись на виступі Бідона, нажаль значить бігмані оціють санкції нульовими...

Але вважаю непогано, думав що буде озабоченність і дальше погрози....

Є шанс що на випадок вторгнення все буде на порядок гірше для РФ...
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22.02.2022 22:56 Відповісти
Це вам так хочеться думати, що санкції нульові.


Министерство финансов США ввело санкции против российского Внешэкономбанка (капитал $53 миллиарда, основной кредитор российских инфраструктурных и промышленных проектов) и потив Промсвязьбанка (кредитующего 70% заказов российского министерства обороны). Им запрещено заниматься операциями в США, а, значит, запрещено иметь в США корреспондентские счета и проводить операции с долларами.
Министерство финансов ввело также дальнейшие санкции против российского суверенного долга, запрещающие покупку на вторичном рынке облигаций, которые будут выпущены с 1 марта 2022 года.
Санкции введены также против детей трех членов "круга путина" (которых есть за что наказывать и без их отцов, уже находящихся под санкциями) - Петра Фрадкова, председателя правления и генерального директора Промсвязьбанка (сын бывшего премьера, руководителя внешней разведке и ныне директора института стратегических исследований Михаила Фрадкова), Дениса Бортникова, вице-президента банка ВТБ и председателя правления этого банка (сын директора ФСБ Александара Бортникова) и Владимира Кириенко, генерального директора компании-владельца российской социальной сети "В контакте" (сына бывшего премьера, а ныне зам. главы администрации президента Сергея Кириенко).
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23.02.2022 00:09 Відповісти
а ракетного щита как не было так и нет. Пехота не сможет ловить ракеты летящие в склады, узлы коммуникаций и продовольствия и админ-центры.

Раша просто отобьёт Украине мозг и как паук зальёт яду. Где ракетный щит!!!!???
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22.02.2022 23:35 Відповісти
Як в Києві так і в Москві сидять фахівці , які розробляли і системи протиракетної оборони, і системи ПРО, і системи атаки, ракети малої дальності, середньої дальності і т. д. Думка, що Іскандер і Точка У - це різні ракети - це думають ті хто не знає, що це один і той же комплекс тільки по різному названий. Але ж вони тотожно реагують на систему свій - чужий. А конструктор то в них один. І розмова про те, що це російська розробка, це теж не правда.

У 2014 році коли почалася війна і тільки на бойове чергування і запуск виходили комплекси в росії, як з Києва піднімалась трубка, там то й там то знаходиться комплекс, постріл буде тоді то. Хто за це буде відповідати? Зупиняйтеся будь ласка.

Не треба ситуацію доводити до того, що от Київ накриють, Україну накриють. Якби могли, накрили б уже давно. Не можуть це зробити в тому числі з технічних і технологічних особливостей. Але те що система протиракетної оборони потрібна, нова, ******* з цим ніхто не сперечається. Найкраща із них - це протиракетна оборона Іджис (Aegis Combat System - американська програма глобальної протиракетної оборони), яка сьогодні прикриває Європу, тим більше що пункт управління цією системою знаходиться в Ізмірі, в Туреччині, другий в Рамштайні - це Німеччина. Але навчання, які проводились системами ПРО Іджис вони в тому числі, і це навіть в демонстраційних фільмах видно, контролювали і небо України. Тому при певному перебігу подій в України є шанс, в тому числі і отримати в допомогу систему ПРО Іджис. Якщо буде правильною політика з боку українського керівництва.

Роман Безсмертний, див. відео на хв. 40:12 - 45:30

https://www.youtube.com/watch?v=iMIbPn8wA9w
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23.02.2022 00:13 Відповісти
а теперь смотрите на фокус, я немножко переверну ваши слова и заменю Киев на ДЫНЫРЫ:

"що от ДЫНЫРЫ накриють, ЛУНАНДОН накриють. Якби могли, накрили б уже давно."
А взяли и исподтишка за одну ночь и накрыли.

_____________

"Тому при певному перебігу подій в України є шанс, в тому числі і отримати в допомогу систему ПРО Іджис."

Но почему то этой системы тут не ставят, а без неё мы проигрываем. И Амеркиа сказала, что своих бойцов к нам не пошлют, то есть даже если нам подарят противоракетку, то мы будем хлопать на неё глазами. Раше Даже не надо танки и пехоты много вводить - просто ракеты отбивают админцентры, траспортные и продуктовые узлы, порты, здания и склады военных и полиции и парализованная тушка поливается паучим яжом и спокойно себе переваривается. Танки нужны были в ДЫНЫРЫ, а в Украине они Раше не нужны особо. И Стингеры и НЛО наши не защитят от ракеты. А У Раши Калибры и прочая дальнолетная ракетация завалит нас без потерь с москальской стороны. Пока долетят ракеты из Польши и США, москальские ракеты уже быстрее долетят вплоть до Днепра. Если проще - ракетам надо время чтобы лететь, они не телепортируются мгновенно. Львов может Польша ещё ракетами прикроет, но пол-Украины таки будет разбомблено, притом Уйлу не надо тратить ракеты на пехоту с НЛО и Стингерами - он просто завалит их столовые и склады с едой и запасы горючки. на его месте я бы людей не тратил на захват Украины, а просто с 99% гарантией ушатал тут всё ракетами, и бегать потом по полям и лесам голодным пехотинцам дня два останется, пока от голода не опухнут.
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23.02.2022 00:35 Відповісти
Мені ваші фокуси не потрібні. Я вам дав інтерв'ю розумного чоловіка, який знає що каже і про що каже. А ваша справа слухати і аналізувати, чи займатись демагогією. От і все.
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23.02.2022 00:40 Відповісти
спасибо, мне понравилось но где-то в середине заскучал. Я проанализировал и структура показалась похожей, вот для ясности слегка и подкрасил акценты.
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01.03.2022 05:52 Відповісти
Не истери мордва
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23.02.2022 09:45 Відповісти
та їдь сбудуй каца
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23.02.2022 10:07 Відповісти
$11 мільярдів викинуто на вітер: у Білому домі розповіли про долю «Північного потоку-2»

Адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що проект газопроводу «Північний потік-2» працювати не буде.

==========================

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22.02.2022 23:38 Відповісти
Ага , и керченский мост не построят И ***** никуда приглашать не будут
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22.02.2022 23:52 Відповісти
ти коли за смерть арабів ізраїльтянами відповісиш - ізгой людства. ваші єврейські громади - є найбільшою світовою мафією. всі проблеми людства зза вас ублюдків що створюють проблеми де ваші громади.
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23.02.2022 09:11 Відповісти
Пусть ***** твоё энтат мост себе засунет, сам знаешь куда. Всему своё время, а для вас оно пошло в другую сторону
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23.02.2022 09:47 Відповісти
США наклали санкції проти:

Дениса Бортникова - сина голови ФСБ РФ Александра Борникова. Денис Бортников обіймає посади заступника президента російського державного банку "ВТБ" та є головою правління банку;
Петра Фрадкова - виконавчого директора "Промсвязьбанку" та сина експрем'єр-міністра РФ Михайла Фрадкова, який також обіймав посаду очільника Служби зовнішньої розвідки Міноборони РФ;
Володимира Кирієнко - сина першого заступника голови адміністрації президента РФ Володимира Кирієнка. За даними уряду США, Володимир Кирієнко курує напрям внутрішньої політики в РФ.

Як пояснили в пресслужбі США, все майно та фінансові активи на американській території у цих трьох згаданих осіб заблоковані урядом США.

Крім того, будь-який банк, який погодиться здійснювати транзакції та операції із під санкційними росіянами, може бути також потрапити під санкції уряду США.
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22.02.2022 23:57 Відповісти
Ничего серьезного не будет до ноября этого года, пока Конкресс США не станет республиканским.
В том, что Конкресс станет республиканким, никто даже и не сомневается, вопрос лишь - а насколько больше 50% республиканским?
Лично мне нравится на 80% республиканский Конгресс (чем больше, тем лучше конечно, но мы же реалисты, верно?)

После чего все пойдет очень-очень быстро, ибо нефть станет при Ельцине.
И все, больше ничего будет не нужно, низкая, бросовая цена на энергоносители все седлает сама.

Наша задача - продержаться до ноября.
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23.02.2022 00:25 Відповісти
Ти кожен дюйм території України захищати маєш ще вчора, 2014-го, ми тобі віддали ядерну зброю, комунодрочере. Ти українців на понт не бери своєю "масованою атакою". Тут не лякані. Твій друг Путін вже ж напав 16-го, як ти лякав. А потім 20-го. Клоун, лицемір лівацький. Афган ганебно злив - основного союзника поза НАТО, тільки з Україною не вийде. Скоро владу повернуть справжні американці, так шо можеш все одно не корчить з себе рятівника світу.
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23.02.2022 00:29 Відповісти
Надо щемить всех олигархов, чиновников, их детей, всех, у кого деньги на западе. Заморозить все счета, дома, яхты итд. Может тогда кто-нибудь из окружения организует путлеру пулю в бошку.
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23.02.2022 02:39 Відповісти
Я долго думал, какие санкции в самом деле могут подействовать на москалей. И мне кажется, что у них практически нет своих гражданских самолетов и даже суперпуперджет собран из заграничного лего. Надо перестать обслуживать, страховать самолеты, которые совершают внутренние рейсы. Пусть либо улетают из страны, либо внутри федерации ходят пешком или путешествуют на бронепоезде. Может тогда они задымаются?
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23.02.2022 03:56 Відповісти
A czy nie pora już zabić kacapa skurwysyna ?
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23.02.2022 04:12 Відповісти
Совсем пыня о)(уело.
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23.02.2022 05:08 Відповісти
Слава Сполученим Штатам Америки!
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23.02.2022 07:23 Відповісти
Ембарго на російську нафту і газ.

От тепер перед нашими дипломатами роботи не початий край. Тепер нашим політикам слід їздити по світу і трубити у всі труби, що нашу територію вчерове анексували.

САНКЦІЇ, САНКЦІЇ і САНКЦІЇ. Допоки пуйло і його орда не залишаться в одних трусах.
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23.02.2022 08:09 Відповісти
Зараз санкції настільки "потужні", що рубль аж... стабілізувався на позначці 78, тоді як гривня впритул подповзла до 29 за долар - походу весь світ вже зрозумів, що в нас сидить йо*аний крот в кріслі *********** разом зі своїм куратором дєрьмаком - ото й такі "дієві" санкції!..
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23.02.2022 08:37 Відповісти
Зауральский, на швабру
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23.02.2022 09:49 Відповісти
Только, только, только
Только этого мало.
Только, только, только
Только этого мало.
Только, только, только
Только этого мало.
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23.02.2022 08:51 Відповісти
фу. видихнув. тепер усьому світу можне без перешкод - не ховаючись підтримувати на території еРеФії будь які національні утворення що бажають виходу з її складу. нафуй нам потрібен такий дебільни=рюскій сусід. . . нафуй рюскіх відусюди - з усього світу вони всі помістяться у московській області.
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23.02.2022 09:06 Відповісти
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