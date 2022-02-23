Байден и Кулеба провели встречу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джозеф Байден встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщает пресс-центр Белого Дома, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Байден проинформировал министра иностранных дел Кулебу о реакции Соединенных Штатов на решение России признать предполагаемую "независимость" так называемых регионов "ДНР" и "ЛНР" Украины, включая указ, изданный минувшей ночью, и новые санкции, объявленные сегодня", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером.
Также Байден подтвердил, что "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономической поддержки".
Кроме того, "Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - подытожили в Белом доме.
Как отметили в МИД Украины, Кулеба выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Глава украинской дипломатии отметил ведущую роль Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка по безопасности. Он отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Россию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу.
Кроме того, Кулеба подтвердил приглашение Байдену от имени Президента Зеленского посетить Украину с визитом.
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«Вчера я вошел и включил телевизор, и сказал: «Это гениально»… Путин объявил большую часть Украины независимой… О, это здорово! Путин теперь говорит: «Они независимы». И я сказал: "Разве это не разумно?" И он собирается войти и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Самая сильная из всех, что я видел», - сказал Трамп в интервью в рамках подкаста Clay Travis and Buck Sexton Show. При этом он добавил, что «очень, очень хорошо» знает Путина и считает его «очень сообразительным политиком». Трамп назвал Путина «гением» за аннексию Донбасса
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ultimatum-putina-ukraine-iz-treh-punktov/
Дякую вам небайдужі країни світу до долі України !!!
Хто такий дЄрмак, а хто такий містер Джозеф ?! Тут навіть порівнювати це велика зневаго до містера Джозефе... Пробачте, містер Президент!
https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
А кулеба - адекват.
А этот, как его, он турок или грек?
Тот черномазенький, на ножках журавлиных,
Не знаю, как его зовут,
Куда ни сунься: тут как тут,
В столовых и в гостиных.
А трое из бульварных лиц, *
Которые с полвека молодятся?
Родных мильон у них, и с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся.
А наше солнышко? наш клад?
На лбу написано: Театр и Маскерад; *
Дом зеленью раскрашен в виде рощи,
Сам толст, его артисты тощи.
На бале, помните, открыли мы вдвоем
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой погоды летней.
А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет * который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?
Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И как позорно выглядит дрисливое кремлевское чмо.