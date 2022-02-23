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Байден (2382) Кулеба Дмитрий (2634)

Байден и Кулеба провели встречу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден и Кулеба провели встречу

Президент США Джозеф Байден встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-центр Белого Дома, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Байден проинформировал министра иностранных дел Кулебу о реакции Соединенных Штатов на решение России признать предполагаемую "независимость" так называемых регионов "ДНР" и "ЛНР" Украины, включая указ, изданный минувшей ночью, и новые санкции, объявленные сегодня", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник вечером.

Также Байден подтвердил, что "Соединенные Штаты будут продолжать оказывать Украине помощь в области безопасности и макроэкономической поддержки".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обращение президента США Байдена по ситуации в Украине. ВИДЕО

Кроме того, "Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", - подытожили в Белом доме.

Как отметили в МИД Украины, Кулеба выразил благодарность США за политическую, макрофинансовую и военную помощь Украине на фоне эскалации агрессивных действий со стороны РФ. Глава украинской дипломатии отметил ведущую роль Байдена в мобилизации глобальной коалиции в защиту Украины и мирового порядка по безопасности. Он отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Россию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу.

Кроме того, Кулеба подтвердил приглашение Байдену от имени Президента Зеленского посетить Украину с визитом.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
Бережи, Боже Україну, Штати , Англію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Нідерланди, Польщу, Данію, Туреччину !!!
Дякую вам небайдужі країни світу до долі України !!!
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23.02.2022 00:58
+25
Саме цікаве що Байден зустрівся з Кулебою ! Видно говорити про щось з Зеленьком і тому щось пояснювати марна справа. Віслюк він і в Африці віслюк !
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23.02.2022 00:59
+23
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен - догадались о какой стране идет речь ?!
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23.02.2022 00:59
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Поміняй флажок на аквафреш, смердить кацапами. Обрегочетесь дуже швидко з тих "смішних санкцій".
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23.02.2022 01:00 Ответить
Моєму ніку на сайті вже більше десяти років, мудак. Шо ти там запам"ятало? А якщо запам"ятало, то вивчи це як "отченаш". Бо це називається патріотизм і проукраїнська політика.
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23.02.2022 01:18 Ответить
Флажок поміняй, кацап.
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23.02.2022 01:41 Ответить
Флажок зміни і мушку спили, баєц. Тьфу, блін, з ким зараз вимушені спілкуватись. Нафуй.
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23.02.2022 01:57 Ответить
Він просто закоханий у трампа і не може пробачити що Байден переміг. От вся політика від цього нешанованого пана.
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23.02.2022 01:27 Ответить
Путін тобі fellow гнида ти проросійська.
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23.02.2022 01:29 Ответить
Кстати, про трампона...

«Вчера я вошел и включил телевизор, и сказал: «Это гениально»… Путин объявил большую часть Украины независимой… О, это здорово! Путин теперь говорит: «Они независимы». И я сказал: "Разве это не разумно?" И он собирается войти и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Самая сильная из всех, что я видел», - сказал Трамп в интервью в рамках подкаста Clay Travis and Buck Sexton Show. При этом он добавил, что «очень, очень хорошо» знает Путина и считает его «очень сообразительным политиком». Трамп назвал Путина «гением» за аннексию Донбасса

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ultimatum-putina-ukraine-iz-treh-punktov/
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23.02.2022 21:16 Ответить
ну що дурачок кацапський....приемно таке в свою сторону почути і прочитати що ти кацапюра,а? отож як ти на мене написав не знаючи що я пишу.як давно туту і скільки пишу...?? обізвавши мене так точно...а воно як кажуть бумеранг прилетіло в відбовідь...добре ********* с далеку а не жити на кордоні з рашкою і чекати ворогів на передовій...((
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23.02.2022 07:06 Ответить
Я вот шото не понял, а почему Байден здоровается за руку с Кулебой, а не отсаживает его на километр от себя, они тама шо, сАвсем ковидушку не боятся?
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23.02.2022 09:15 Ответить
ну не пакт, но очень пресненько... Подход не тот, как мне кажется. Надо вводить все возможные и невозможные санкции, а потом обещать им снимать постепенно в зависимости от выполнения шагов деэскалации.
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23.02.2022 01:19 Ответить
Всему своё время
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23.02.2022 09:16 Ответить
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23.02.2022 00:56 Ответить
Бережи, Боже Україну, Штати , Англію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Нідерланди, Польщу, Данію, Туреччину !!!
Дякую вам небайдужі країни світу до долі України !!!
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23.02.2022 00:58 Ответить
Саме цікаве що Байден зустрівся з Кулебою ! Видно говорити про щось з Зеленьком і тому щось пояснювати марна справа. Віслюк він і в Африці віслюк !
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23.02.2022 00:59 Ответить
Президент США не часто зустрічається з міністрами закордонних справ, це не його рівень. Але тут мабуть через Кулебу Байден передав якусь надважливу секретну інформацію, яку не можна передавати по міждержавній президентській лінії зв'язку, щоб не прослухала ворожа країна.
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23.02.2022 01:03 Ответить
Для "послухати" там Єрмак і Демченко є біля тєла і вдень і вночі...
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23.02.2022 01:06 Ответить
ще й сплять, мабуть, в одній кімнаті
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23.02.2022 04:02 Ответить
Ага, а ще вIдосики снимают, про друг дружку
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23.02.2022 09:18 Ответить
Щось з єрмаком не те.. не те що я за нього хвилююся, але вже 2 тижні ніде не чути...
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23.02.2022 08:59 Ответить
На жаль, Кулеба підпорядковується дЄрьмаку і повинен все йому доложити, або..."Козир" - вже "фсьо". Було б непогано, бо вже три дні ніде таблом не світить.
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23.02.2022 01:07 Ответить
Наші Союзники всьо знають... дЄрмак за свої яйця теж боїться...
Хто такий дЄрмак, а хто такий містер Джозеф ?! Тут навіть порівнювати це велика зневаго до містера Джозефе... Пробачте, містер Президент!
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23.02.2022 01:13 Ответить
Ви ж розумієте, а Кулеба ще більше розуміє, що інформація яку передає Байден повинна в режимі строгої секретності передана тому кому вона призначена. Козирь не при ділі. Думаю, що у нього зараз інші проблеми, як спасти свою шкуру. Он жопоблоківці втекли в Європу, бо бояться що прийде путінська орда і ФСБ їх усіх переб'є.
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23.02.2022 01:14 Ответить
Таки да - подтвердилось! Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.
https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
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23.02.2022 11:45 Ответить
Нажаль ви ніколи не займали хоча б якусь керівну посаду, тому не розумієте, що "начальника" не лише можна, але й потрібно оптімізувати, якщо він завдає шкоди.
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23.02.2022 01:26 Ответить
скорее все поняли что с зеленским говорить - это дохлый номер.
А кулеба - адекват.
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23.02.2022 01:45 Ответить
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен - догадались о какой стране идет речь ?!
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23.02.2022 00:59 Ответить
Такой страни уже почті нєт...
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23.02.2022 01:04 Ответить
Свинособакия чтоль
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23.02.2022 09:20 Ответить
Вы "товарищи" нелепо выглядите с такими агитками.
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23.02.2022 01:36 Ответить
Це у нас такі заокеанські «товарищи» під час війни.
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23.02.2022 01:42 Ответить
Америку відкрив
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23.02.2022 01:52 Ответить
ты палишься кацап- за своего ***** трампа топишь? ну ну
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23.02.2022 02:48 Ответить
Помиляєтесь, шановний. Мовних бар'єрів не відчуваю. Хіба східними мовами не володію. Якось не дається та довбана Китайська. Які настрої в США? Що каже пересічний громадянин? Чи їх взагалі обходить, що там десь в Європі? Бо навряд багато американців взагалі знає, де та Україна.
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23.02.2022 02:26 Ответить
Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?
А этот, как его, он турок или грек?
Тот черномазенький, на ножках журавлиных,
Не знаю, как его зовут,
Куда ни сунься: тут как тут,
В столовых и в гостиных.
А трое из бульварных лиц, *
Которые с полвека молодятся?
Родных мильон у них, и с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся.
А наше солнышко? наш клад?
На лбу написано: Театр и Маскерад; *
Дом зеленью раскрашен в виде рощи,
Сам толст, его артисты тощи.
На бале, помните, открыли мы вдвоем
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой погоды летней.
А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет * который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?
Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
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23.02.2022 01:08 Ответить
Уже два года пандемия но все равно смех разбирает когда на официальных встречах все в намордниках ходят как собаки
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23.02.2022 01:09 Ответить
Замечательное фото!
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23.02.2022 01:24 Ответить
Джо Байдену, справжньому другу України-респект...
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23.02.2022 01:27 Ответить
Несмотря на короновирус пожали руки.
И как позорно выглядит дрисливое кремлевское чмо.
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23.02.2022 01:34 Ответить
Батько наш Байдена. Україна мати!
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23.02.2022 01:51 Ответить
Батько наш Бандера
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23.02.2022 09:22 Ответить
Рассею на швабру
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23.02.2022 02:32 Ответить
А яка може вже бути дипломатія, коли сам Коняка заявляє, що треба діяти "по понятіям".
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23.02.2022 07:14 Ответить
Кулеба - чи не єдиний професіонал в команді Зеленського.
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23.02.2022 07:27 Ответить
Він не в команді він патріот і українець.
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23.02.2022 08:12 Ответить
Ці санкції , у тому вигляді, що ввели , кацапам до одного місця!! 351 уйобок підпадає під них і що? І декілька банків , мені особисто невідомих. А Сбербанк слабо завалити? Або нафту по 10 баксів зробити? Свіфт цей відключити! У мене таке враження, що деякі наші «партнери» взагалі очкують і санкції ці вводять та для галочки
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23.02.2022 09:35 Ответить
Личный прием президентом мировой державы министра другой страны - сильный и однозначный сигнал поддержки США и понимание важности такого сигнала.
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23.02.2022 12:13 Ответить
 
 