Байден і Кулеба провели зустріч
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джозеф Байден зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Про це повідомляє прес-центр Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Байден поінформував міністра закордонних справ Кулебу про реакцію Сполучених Штатів на рішення Росії визнати передбачувану "незалежність" так званих регіонів ДНР та ЛНР України, включаючи указ, виданий минулої ночі, та нові санкції, оголошені сьогодні", - йдеться у повідомленні, опублікованому. у вівторок увечері.
Також Байден підтвердив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу в галузі безпеки та макроекономічну підтримку".
Крім цього, "Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - підсумували у Білому домі.
Як зазначили в МЗС України, Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Глава української дипломатії відзначив провідну роль Байдена в мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку. Він наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Росію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.
Окрім того, Кулеба підтвердив запрошення Байдену від імені Президента Зеленського відвідати Україну з візитом.
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«Вчера я вошел и включил телевизор, и сказал: «Это гениально»… Путин объявил большую часть Украины независимой… О, это здорово! Путин теперь говорит: «Они независимы». И я сказал: "Разве это не разумно?" И он собирается войти и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Самая сильная из всех, что я видел», - сказал Трамп в интервью в рамках подкаста Clay Travis and Buck Sexton Show. При этом он добавил, что «очень, очень хорошо» знает Путина и считает его «очень сообразительным политиком». Трамп назвал Путина «гением» за аннексию Донбасса
Источник: https://www.ponomaroleg.com/ultimatum-putina-ukraine-iz-treh-punktov/
Дякую вам небайдужі країни світу до долі України !!!
Хто такий дЄрмак, а хто такий містер Джозеф ?! Тут навіть порівнювати це велика зневаго до містера Джозефе... Пробачте, містер Президент!
https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
А кулеба - адекват.
А этот, как его, он турок или грек?
Тот черномазенький, на ножках журавлиных,
Не знаю, как его зовут,
Куда ни сунься: тут как тут,
В столовых и в гостиных.
А трое из бульварных лиц, *
Которые с полвека молодятся?
Родных мильон у них, и с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся.
А наше солнышко? наш клад?
На лбу написано: Театр и Маскерад; *
Дом зеленью раскрашен в виде рощи,
Сам толст, его артисты тощи.
На бале, помните, открыли мы вдвоем
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой погоды летней.
А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет * который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?
Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
И как позорно выглядит дрисливое кремлевское чмо.