УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6727 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
18 103 88
Байден (2317) Кулеба Дмитро (3158)

Байден і Кулеба провели зустріч

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден і Кулеба провели зустріч

Президент США Джозеф Байден зустрівся із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє прес-центр Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Байден поінформував міністра закордонних справ Кулебу про реакцію Сполучених Штатів на рішення Росії визнати передбачувану "незалежність" так званих регіонів ДНР та ЛНР України, включаючи указ, виданий минулої ночі, та нові санкції, оголошені сьогодні", - йдеться у повідомленні, опублікованому. у вівторок увечері.

Також Байден підтвердив, що "Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу в галузі безпеки та макроекономічну підтримку".

Дивіться: Звернення президента США Байдена щодо ситуації в Україні. ВIДЕО

Крім цього, "Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України", - підсумували у Білому домі.

Як зазначили в МЗС України, Кулеба висловив вдячність США за політичну, макрофінансову та військову допомогу Україні на тлі ескалації агресивних дій з боку РФ. Глава української дипломатії відзначив провідну роль Байдена в мобілізації глобальної коаліції на захист України та світового безпекового порядку. Він наголосив на важливості постійного нарощування санкційного тиску на Росію, а також військової та макрофінансової підтримки України, озвучив конкретні пропозиції з цього приводу.

Також читайте: Дипломатичні відносини з Росією слід було розірвати ще в 2014 році, - Кулеба

Окрім того, Кулеба підтвердив запрошення Байдену від імені Президента Зеленського відвідати Україну з візитом.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Бережи, Боже Україну, Штати , Англію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Нідерланди, Польщу, Данію, Туреччину !!!
Дякую вам небайдужі країни світу до долі України !!!
показати весь коментар
23.02.2022 00:58
+25
Саме цікаве що Байден зустрівся з Кулебою ! Видно говорити про щось з Зеленьком і тому щось пояснювати марна справа. Віслюк він і в Африці віслюк !
показати весь коментар
23.02.2022 00:59
+23
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен - догадались о какой стране идет речь ?!
показати весь коментар
23.02.2022 00:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поміняй флажок на аквафреш, смердить кацапами. Обрегочетесь дуже швидко з тих "смішних санкцій".
показати весь коментар
23.02.2022 01:00 Відповісти
Моєму ніку на сайті вже більше десяти років, мудак. Шо ти там запам"ятало? А якщо запам"ятало, то вивчи це як "отченаш". Бо це називається патріотизм і проукраїнська політика.
показати весь коментар
23.02.2022 01:18 Відповісти
Флажок поміняй, кацап.
показати весь коментар
23.02.2022 01:41 Відповісти
Флажок зміни і мушку спили, баєц. Тьфу, блін, з ким зараз вимушені спілкуватись. Нафуй.
показати весь коментар
23.02.2022 01:57 Відповісти
Він просто закоханий у трампа і не може пробачити що Байден переміг. От вся політика від цього нешанованого пана.
показати весь коментар
23.02.2022 01:27 Відповісти
Путін тобі fellow гнида ти проросійська.
показати весь коментар
23.02.2022 01:29 Відповісти
Кстати, про трампона...

«Вчера я вошел и включил телевизор, и сказал: «Это гениально»… Путин объявил большую часть Украины независимой… О, это здорово! Путин теперь говорит: «Они независимы». И я сказал: "Разве это не разумно?" И он собирается войти и стать миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила… Самая сильная из всех, что я видел», - сказал Трамп в интервью в рамках подкаста Clay Travis and Buck Sexton Show. При этом он добавил, что «очень, очень хорошо» знает Путина и считает его «очень сообразительным политиком». Трамп назвал Путина «гением» за аннексию Донбасса

Источник: https://www.ponomaroleg.com/ultimatum-putina-ukraine-iz-treh-punktov/
показати весь коментар
23.02.2022 21:16 Відповісти
ну що дурачок кацапський....приемно таке в свою сторону почути і прочитати що ти кацапюра,а? отож як ти на мене написав не знаючи що я пишу.як давно туту і скільки пишу...?? обізвавши мене так точно...а воно як кажуть бумеранг прилетіло в відбовідь...добре ********* с далеку а не жити на кордоні з рашкою і чекати ворогів на передовій...((
показати весь коментар
23.02.2022 07:06 Відповісти
Я вот шото не понял, а почему Байден здоровается за руку с Кулебой, а не отсаживает его на километр от себя, они тама шо, сАвсем ковидушку не боятся?
показати весь коментар
23.02.2022 09:15 Відповісти
ну не пакт, но очень пресненько... Подход не тот, как мне кажется. Надо вводить все возможные и невозможные санкции, а потом обещать им снимать постепенно в зависимости от выполнения шагов деэскалации.
показати весь коментар
23.02.2022 01:19 Відповісти
Всему своё время
показати весь коментар
23.02.2022 09:16 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 00:56 Відповісти
Бережи, Боже Україну, Штати , Англію, Чехію, Естонію, Литву, Латвію, Нідерланди, Польщу, Данію, Туреччину !!!
Дякую вам небайдужі країни світу до долі України !!!
показати весь коментар
23.02.2022 00:58 Відповісти
Саме цікаве що Байден зустрівся з Кулебою ! Видно говорити про щось з Зеленьком і тому щось пояснювати марна справа. Віслюк він і в Африці віслюк !
показати весь коментар
23.02.2022 00:59 Відповісти
Президент США не часто зустрічається з міністрами закордонних справ, це не його рівень. Але тут мабуть через Кулебу Байден передав якусь надважливу секретну інформацію, яку не можна передавати по міждержавній президентській лінії зв'язку, щоб не прослухала ворожа країна.
показати весь коментар
23.02.2022 01:03 Відповісти
Для "послухати" там Єрмак і Демченко є біля тєла і вдень і вночі...
показати весь коментар
23.02.2022 01:06 Відповісти
ще й сплять, мабуть, в одній кімнаті
показати весь коментар
23.02.2022 04:02 Відповісти
Ага, а ще вIдосики снимают, про друг дружку
показати весь коментар
23.02.2022 09:18 Відповісти
Щось з єрмаком не те.. не те що я за нього хвилююся, але вже 2 тижні ніде не чути...
показати весь коментар
23.02.2022 08:59 Відповісти
На жаль, Кулеба підпорядковується дЄрьмаку і повинен все йому доложити, або..."Козир" - вже "фсьо". Було б непогано, бо вже три дні ніде таблом не світить.
показати весь коментар
23.02.2022 01:07 Відповісти
Наші Союзники всьо знають... дЄрмак за свої яйця теж боїться...
Хто такий дЄрмак, а хто такий містер Джозеф ?! Тут навіть порівнювати це велика зневаго до містера Джозефе... Пробачте, містер Президент!
показати весь коментар
23.02.2022 01:13 Відповісти
Ви ж розумієте, а Кулеба ще більше розуміє, що інформація яку передає Байден повинна в режимі строгої секретності передана тому кому вона призначена. Козирь не при ділі. Думаю, що у нього зараз інші проблеми, як спасти свою шкуру. Он жопоблоківці втекли в Європу, бо бояться що прийде путінська орда і ФСБ їх усіх переб'є.
показати весь коментар
23.02.2022 01:14 Відповісти
Таки да - подтвердилось! Кулеба обсудил с Остином американскую поддержку в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. И не просто обсудил - скоро должны начаться определённые поставки. Кроме того, идея закрытия украинского неба в случае необходимости (над которой здесь в комментах многие иронизировали) начинает приобретать кое-какие очертания.
https://www.facebook.com/100014407429103/posts/1266700157153553/
показати весь коментар
23.02.2022 11:45 Відповісти
Нажаль ви ніколи не займали хоча б якусь керівну посаду, тому не розумієте, що "начальника" не лише можна, але й потрібно оптімізувати, якщо він завдає шкоди.
показати весь коментар
23.02.2022 01:26 Відповісти
скорее все поняли что с зеленским говорить - это дохлый номер.
А кулеба - адекват.
показати весь коментар
23.02.2022 01:45 Відповісти
Спортсмены без знамен, солдаты без погон, могилы без имен - догадались о какой стране идет речь ?!
показати весь коментар
23.02.2022 00:59 Відповісти
Такой страни уже почті нєт...
показати весь коментар
23.02.2022 01:04 Відповісти
Свинособакия чтоль
показати весь коментар
23.02.2022 09:20 Відповісти
Вы "товарищи" нелепо выглядите с такими агитками.
показати весь коментар
23.02.2022 01:36 Відповісти
Це у нас такі заокеанські «товарищи» під час війни.
показати весь коментар
23.02.2022 01:42 Відповісти
Америку відкрив
показати весь коментар
23.02.2022 01:52 Відповісти
ты палишься кацап- за своего ***** трампа топишь? ну ну
показати весь коментар
23.02.2022 02:48 Відповісти
Помиляєтесь, шановний. Мовних бар'єрів не відчуваю. Хіба східними мовами не володію. Якось не дається та довбана Китайська. Які настрої в США? Що каже пересічний громадянин? Чи їх взагалі обходить, що там десь в Європі? Бо навряд багато американців взагалі знає, де та Україна.
показати весь коментар
23.02.2022 02:26 Відповісти
Ваш дядюшка отпрыгал ли свой век?
А этот, как его, он турок или грек?
Тот черномазенький, на ножках журавлиных,
Не знаю, как его зовут,
Куда ни сунься: тут как тут,
В столовых и в гостиных.
А трое из бульварных лиц, *
Которые с полвека молодятся?
Родных мильон у них, и с помощью сестриц
Со всей Европой породнятся.
А наше солнышко? наш клад?
На лбу написано: Театр и Маскерад; *
Дом зеленью раскрашен в виде рощи,
Сам толст, его артисты тощи.
На бале, помните, открыли мы вдвоем
За ширмами, в одной из комнат посекретней,
Был спрятан человек и щелкал соловьем,
Певец зимой погоды летней.
А тот чахоточный, родня вам, книгам враг,
В ученый комитет * который поселился
И с криком требовал присяг,
Чтоб грамоте никто не знал и не учился?
Опять увидеть их мне суждено судьбой!
Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пятен?
Когда ж постранствуешь, воротишься домой,
показати весь коментар
23.02.2022 01:08 Відповісти
Уже два года пандемия но все равно смех разбирает когда на официальных встречах все в намордниках ходят как собаки
показати весь коментар
23.02.2022 01:09 Відповісти
Замечательное фото!
показати весь коментар
23.02.2022 01:24 Відповісти
Джо Байдену, справжньому другу України-респект...
показати весь коментар
23.02.2022 01:27 Відповісти
Несмотря на короновирус пожали руки.
И как позорно выглядит дрисливое кремлевское чмо.
показати весь коментар
23.02.2022 01:34 Відповісти
Батько наш Байдена. Україна мати!
показати весь коментар
23.02.2022 01:51 Відповісти
Батько наш Бандера
показати весь коментар
23.02.2022 09:22 Відповісти
Рассею на швабру
показати весь коментар
23.02.2022 02:32 Відповісти
А яка може вже бути дипломатія, коли сам Коняка заявляє, що треба діяти "по понятіям".
показати весь коментар
23.02.2022 07:14 Відповісти
Кулеба - чи не єдиний професіонал в команді Зеленського.
показати весь коментар
23.02.2022 07:27 Відповісти
Він не в команді він патріот і українець.
показати весь коментар
23.02.2022 08:12 Відповісти
Ці санкції , у тому вигляді, що ввели , кацапам до одного місця!! 351 уйобок підпадає під них і що? І декілька банків , мені особисто невідомих. А Сбербанк слабо завалити? Або нафту по 10 баксів зробити? Свіфт цей відключити! У мене таке враження, що деякі наші «партнери» взагалі очкують і санкції ці вводять та для галочки
показати весь коментар
23.02.2022 09:35 Відповісти
Личный прием президентом мировой державы министра другой страны - сильный и однозначный сигнал поддержки США и понимание важности такого сигнала.
показати весь коментар
23.02.2022 12:13 Відповісти
 
 