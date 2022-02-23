Эвакуировать Харьков или Мариуполь не будем, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России: остановить нападающих дипломатией или сражаться за каждый сантиметр своей земли.
Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Кулебы, у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии РФ.
Один из них – использовать все дипломатические инструменты, чтобы сдержать Россию и предупредить дальнейшую эскалацию. Другой – бороться за каждый сантиметр своей земли.
"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов. У нас есть два плана. План А - использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. Если он провалится, план Б - это бороться за каждый сантиметр нашей земли, каждый город и каждую деревню. Бороться, пока мы не победим", - сказал Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Там епідемія пневмонії почнеться скоро... На землі сплять, купкою
Може Мосінки чи СКСки роздасте?
Чи рогатки треба робити?
Дипломатия УЖЕ НЕ СРАБОТАЛА!
Причем, на самом ВЫСШЕМ уровне:
В прямых переговорах между Байденом и Путиным.
Или ты допускаешь, что Клоун преуспеет там, где не получилось у Президента США?
ви мабуть кацап?!
Згадайте як рф діяло в ордло. Росіяни Донецьк не евакуйовували.
Хоч трехлінійки видавати бажаючим будете?
мосінки ж здавали наші діди безкоштовно в 20-х, а ви з онуків та правнуків гроші хочете отримати?
Чи усім не озброєним краще буде евакуватися?
Ти куди людей евакуювати зібрався у чисте поле, на чому вивозити будеш?
Ти приготував для них прихисток хоч на якийсь час, ти думаєш влада щось приготувала для біженців?
Ідіот! Ви усі там *******!
Чому рф не виселяло Донецьк і Луганськ коли їх захопило, а навпаки? Причина в тому що ніхто не може дозволити собі знищити квартал із мирними жителями чи виробництво із унікальними важкодоступними станками. І якщо там розмістити арту, броню, пзрк, відеокамери та турелі то по перше ніхто навіть не підійде до такого міста. Маріуполь доказ. Після того як туди зайшов азов із бронею та артою весь навколишній регіон був втрачений російськими окупаційними силами. А по друге навіть якщо подавити арту і ракетні війська в місті, що майже не реально, захопити його ворогу все одно не вийде якщо в місті буде броня і тим більше якщо у місті з квартир будуть стріляти із птрк типу nlaw та інших.
Давай евакуюємо населення, солдат розмістимо за межами міста в полі разом із nlaw, артою, ракетами. І будемо чекати поки росіяни з своєї території із солдатами зроблять повтор Зеленопілля. Тих що виживуть та із стрілковою зброєю розбіжаться розіб'ють з відстані групи зачистки, а наші із nlaw (призначення яких стріляти виключно із закритих приміщень на малі дистанції) їх навіть не дістануть. Колони евакуйованих росіяни частково показово знищать (якщо не зможуть легко захопити) і після паніки та капітуляції груп евакуйованих захоплять в заручники та заставлять здатись тих солдат що вижили і ховаються, бо завдяки ідіотам-ворогам типу тебе інших методів вижившим солдатам крім партизанства не залишалось.
Потім же росіяни відстріляються по місту всюди де їм треба, з імітують хаос для тих пари поліцейських що там залишилось, бо там ж нікого з населення не має і прямо не напрягаючись зайдуть колонами, які ніхто не те що не знищить, а навіть не зразу побачить, бо солдати і nlaw залишились в полі та були знищені, з ракетами та артою теж саме сталось.
І зауваж це все я легко описав навіть без застосування авіації чисто гібридними методами часів ато.
Таких моральних *** як ти треба на пожиттєве в систему гулаг щоб було потім кому відбудовувати все.