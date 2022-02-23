Эвакуировать Харьков или Мариуполь не будем, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России: остановить нападающих дипломатией или сражаться за каждый сантиметр своей земли.

Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии РФ.

Один из них – использовать все дипломатические инструменты, чтобы сдержать Россию и предупредить дальнейшую эскалацию. Другой – бороться за каждый сантиметр своей земли.

"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов. У нас есть два плана. План А - использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. Если он провалится, план Б - это бороться за каждый сантиметр нашей земли, каждый город и каждую деревню. Бороться, пока мы не победим", - сказал Кулеба.

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