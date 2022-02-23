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Новости Война в Украине
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война (46726) дипломатия (1431) Кулеба Дмитрий (2634)

Эвакуировать Харьков или Мариуполь не будем, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эвакуировать Харьков или Мариуполь не будем, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии России: остановить нападающих дипломатией или сражаться за каждый сантиметр своей земли.

Об этом он заявил на брифинге по результатам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Кулебы, у Украины есть два плана на случай дальнейшей агрессии РФ.

Один из них – использовать все дипломатические инструменты, чтобы сдержать Россию и предупредить дальнейшую эскалацию. Другой – бороться за каждый сантиметр своей земли.

"Относительно наших планов эвакуировать Мариуполь или Харьков. Нет, у нас нет таких планов. У нас есть два плана. План А - использовать все инструменты дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. Если он провалится, план Б - это бороться за каждый сантиметр нашей земли, каждый город и каждую деревню. Бороться, пока мы не победим", - сказал Кулеба.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МАЄ ВБИТИ ТРЬОХ ОКУПАНТІВ ! ВСЬОГО НАВСЬОГО! ЗАВДАННЯ РЕАЛІСТИЧНЕ.
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23.02.2022 01:51
+15
Бо Україна це земля ураїнців та їх пращурів-іншої немає й не буде...
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23.02.2022 01:50
+14
ТОРМОЗ!!!
Дипломатия УЖЕ НЕ СРАБОТАЛА!
Причем, на самом ВЫСШЕМ уровне:
В прямых переговорах между Байденом и Путиным.
Или ты допускаешь, что Клоун преуспеет там, где не получилось у Президента США?
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23.02.2022 02:00
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І не своєї теж... На схід несвоєї...
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23.02.2022 01:49 Ответить
І на північ...
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23.02.2022 01:49 Ответить
Украины не существует, придумал Ленин, у вас нет права на суверенитет... Ну, якщо дипломатія не спрацює. Не спрацює з ким?!!!
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23.02.2022 01:49 Ответить
З китайцями...
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23.02.2022 01:50 Ответить
Психлікарня .......хто під що косить , і що тільки не уявляе...))).Ленін придумал мир в якому до сьогодні живе Путін ,Рашка і 16% жителів України ..мир хаусу, запугування і нищети з картинками фантастики в завилинах...Україна це я Реал , а не фантазії руський мир валянки без калош..
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23.02.2022 03:18 Ответить
Забы добавить,вы еще за одесу ответите,я сделаю вам декомунизацию
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23.02.2022 07:22 Ответить
Бо Україна це земля ураїнців та їх пращурів-іншої немає й не буде...
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23.02.2022 01:50 Ответить
Але українці у владу не українців обирають.
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23.02.2022 02:22 Ответить
Обирають таких самих як вони українців. Просто українці завдяки ссср взагалі не розуміють як працює економіка, держава та політика. Українці уявлення не мають звідки беруться гроші та вірять в популістичні казки, а все тому що в ссср було не можна і не прийнято говорити за політику бо сказавший щось не те мав шанс закінчити життя в системі гулаг будуючи "безкоштовні" квартири які не можна було продати, а тільки обміняти, і які належали совку а не тим хто в них жив.
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23.02.2022 04:47 Ответить
Земля вже не українців, її вкрали судді, поліція
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23.02.2022 02:36 Ответить
КОЖЕН УКРАЇНЕЦЬ МАЄ ВБИТИ ТРЬОХ ОКУПАНТІВ ! ВСЬОГО НАВСЬОГО! ЗАВДАННЯ РЕАЛІСТИЧНЕ.
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23.02.2022 01:51 Ответить
Та кого там вбивати?!
Там епідемія пневмонії почнеться скоро... На землі сплять, купкою
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23.02.2022 01:52 Ответить
Окупантами виявилася піліція, що не приховує цього
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23.02.2022 01:59 Ответить
Чим вбивати окупантів?
Може Мосінки чи СКСки роздасте?
Чи рогатки треба робити?
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23.02.2022 02:29 Ответить
Головне , щоб бажання було...во Ярош набирає бригаду..
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23.02.2022 03:09 Ответить
Так раздайте оружие Украинцам кто хочет убить оккупантов ,есть действенный метод проверить свой чужой целовать портрет Степана Андреевича перед выдачей ,малоросс ,предатель и кацап не смогут этого сделать!!
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23.02.2022 05:30 Ответить
Як бути з тими яких обікрали держава - вкрала землі та житло, що зафіксовано?
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23.02.2022 01:58 Ответить
Махнути рукою. Так вже ведеться віками -- багату Україну грабують як не москалі, то жиди. А ми батрачимо та плачемо.
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23.02.2022 05:18 Ответить
ТОРМОЗ!!!
Дипломатия УЖЕ НЕ СРАБОТАЛА!
Причем, на самом ВЫСШЕМ уровне:
В прямых переговорах между Байденом и Путиным.
Или ты допускаешь, что Клоун преуспеет там, где не получилось у Президента США?
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23.02.2022 02:00 Ответить
Яка дипломатія,ти що кулеба в "брєду"
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23.02.2022 02:06 Ответить
а чого це ви пане ху%ла з великої пишете та щей по фамілії?
ви мабуть кацап?!
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23.02.2022 02:27 Ответить
А якщо я Гiтлера ось так напишу, то я нiмець? Не пишiть дурниць.
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23.02.2022 07:14 Ответить
Е в Путіна план ... розбомбити і розорити . ..
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23.02.2022 03:06 Ответить
Евакуація навпаки зробить гірше. Тоді рф отримає можливість розбомбити беззахисні міста і колони із біженцями.

Згадайте як рф діяло в ордло. Росіяни Донецьк не евакуйовували.
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23.02.2022 04:44 Ответить
а озброювати людей будете, чи зброя тільки за гроші?
Хоч трехлінійки видавати бажаючим будете?
мосінки ж здавали наші діди безкоштовно в 20-х, а ви з онуків та правнуків гроші хочете отримати?
Чи усім не озброєним краще буде евакуватися?
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23.02.2022 02:25 Ответить
Було б бажання воювати, а зброя знайдеться. Будете патрони подавати, ящики тягати, поранених переміщати, їжу готувати... окопи копати, якщо вам ще не 70.
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23.02.2022 05:34 Ответить
Кулеба ти нормальний?
Ти куди людей евакуювати зібрався у чисте поле, на чому вивозити будеш?
Ти приготував для них прихисток хоч на якийсь час, ти думаєш влада щось приготувала для біженців?
Ідіот! Ви усі там *******!
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23.02.2022 02:37 Ответить
А во донеччани виїхали в відкрите поле разом з дітьми, щоб в їх домах посилити російських солдат...А де ти під час війни хочеш найти нормальних..?тут головне остатися живим , випадк арт удару...Так лагеря е , будинки відпочинку..
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23.02.2022 03:02 Ответить
Вивозити треба жінок з дітьми та дітей. Тільки треба ж у великих городах спортивні споруди та місця відпочинку пристосувати. Хоч корімати та одіяла завезти, воду, ліки - медпункт організувати.
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23.02.2022 07:32 Ответить
Маріуполь перша жертва куди буде нанесений удар, тому населення треба евакуйовувати, хоча дітей. Питаєш куди? Кожна українська сім'я повинна прийняти в себе певну кількість людей.
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23.02.2022 08:33 Ответить
Сепаратисти евакуювали жителів Донецька, щоб в їх квартирах розташувати російських солдат , ...це як треба любити Рашку , щоб відати свое житло з всіма ******* російським солдатам..., ))) це любов чи все-таки мозковий тормоз
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23.02.2022 02:56 Ответить
Це правильне рішення. Обласні центри та великі міста і тим більше столицю не можна евакуйовувати, бо їх зразу захопить ворог. У містах треба розмістити важку артилерію та ракетні війська. І найтільки попробують виродки рф сунутись на відстань вистрілу розіб'ємо армію рф.
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23.02.2022 04:41 Ответить
Дурнику, ти що куриш?
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23.02.2022 05:45 Ответить
А логічні контрагументи будуть чи тільки образи?

Чому рф не виселяло Донецьк і Луганськ коли їх захопило, а навпаки? Причина в тому що ніхто не може дозволити собі знищити квартал із мирними жителями чи виробництво із унікальними важкодоступними станками. І якщо там розмістити арту, броню, пзрк, відеокамери та турелі то по перше ніхто навіть не підійде до такого міста. Маріуполь доказ. Після того як туди зайшов азов із бронею та артою весь навколишній регіон був втрачений російськими окупаційними силами. А по друге навіть якщо подавити арту і ракетні війська в місті, що майже не реально, захопити його ворогу все одно не вийде якщо в місті буде броня і тим більше якщо у місті з квартир будуть стріляти із птрк типу nlaw та інших.
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23.02.2022 13:14 Ответить
Ти що береш приклад з Мордору, як вони роблять мирне накселення заручниками? Ну ти дійсно дурник.
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23.02.2022 13:19 Ответить
Я раціоналіст. Дурник це слухати поради ворога та вірити у те що вони правильні при тому не вчитись аналізуючи реальні дії ворога. Ворог завжди на те що добре буде казати що це зле при тому сам це застосовуватиме.

Давай евакуюємо населення, солдат розмістимо за межами міста в полі разом із nlaw, артою, ракетами. І будемо чекати поки росіяни з своєї території із солдатами зроблять повтор Зеленопілля. Тих що виживуть та із стрілковою зброєю розбіжаться розіб'ють з відстані групи зачистки, а наші із nlaw (призначення яких стріляти виключно із закритих приміщень на малі дистанції) їх навіть не дістануть. Колони евакуйованих росіяни частково показово знищать (якщо не зможуть легко захопити) і після паніки та капітуляції груп евакуйованих захоплять в заручники та заставлять здатись тих солдат що вижили і ховаються, бо завдяки ідіотам-ворогам типу тебе інших методів вижившим солдатам крім партизанства не залишалось.
Потім же росіяни відстріляються по місту всюди де їм треба, з імітують хаос для тих пари поліцейських що там залишилось, бо там ж нікого з населення не має і прямо не напрягаючись зайдуть колонами, які ніхто не те що не знищить, а навіть не зразу побачить, бо солдати і nlaw залишились в полі та були знищені, з ракетами та артою теж саме сталось.

І зауваж це все я легко описав навіть без застосування авіації чисто гібридними методами часів ато.
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23.02.2022 13:50 Ответить
Дурнику, ти що намагаєшся тут викласти ефективну тактику боїв у місті, чи виправдати свою повну моральну зсученість?
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23.02.2022 13:55 Ответить
Російська худобо, а ти що намагаєшся тут переконати нас діяти собі на шкоду чи навіть капітулювати? Якщо капітулювати то жертв взагалі не буде.

Таких моральних *** як ти треба на пожиттєве в систему гулаг щоб було потім кому відбудовувати все.
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23.02.2022 14:14 Ответить
Слухай ти, піздюк дурнуватий, а хто тобі довбодятлу щось казав про капітуляцію?
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23.02.2022 14:24 Ответить
Ну так ти ж довбню хочеш здати міста без бою, всіх евакуювати кудись в єс чи дальше, бо рф ракетами дістає будь яке місто на території України і як наслідок капітулювати, бо воювати згідно твоїх тверджень це проявляти "свою повну моральну зсученість".
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23.02.2022 14:31 Ответить
Дурнику колгоспний, ти вже своїми імбіцильними фантазіями всіх дістав і далі щось таке дурнувате верзеш, намагаєшся вигадувати і приписувати свою дурість іншим...
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23.02.2022 14:36 Ответить
Поки ще живий агенте рф від тебе не було жодного контраргументу описаним мною методам, ти навіть не те що не аргументував свою позицію ти банально навіть не описав свій варіант бачення. Ти просто гнида ціль якої обісрати правильні дії та не запропонувати в замін дієвий алгоритм вихід із ситуації, тому марш у яму із вапном російський окупантський біомусоре.
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23.02.2022 14:53 Ответить
Балаболку Кулебу ми почули... Але де ж наш сраний гідрант? Де адекватні рішення, які конче потребують політичні обставини, що зараз склалися?
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23.02.2022 05:43 Ответить
венгры подтягивают войска к Закарпатью, видать планируют защищать там кого-то
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23.02.2022 07:10 Ответить
Но заминировать Ахметовские меткомбинаты и объекты инфрастуктуры не помешает. Как любят кацапы - врагу выжженая земля!
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23.02.2022 08:20 Ответить
А власні сім'ї і майно будете? Було б справедливо для таких Кулєб перевезти власні сім' ї у той же Харків і Марік. Тоді можна робити такі заяви. Якщо звернутися до історії, то фіни евакуювали всіх жителів із територій, які були під ударом. Це не лише убезпечило мирних жителів, але й рлзв' яжало руки у виборі цілей і засобів ураження самій фінській армії.
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23.02.2022 08:24 Ответить
Ну Мариуполю, прямо скажем, будет не весело.
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23.02.2022 08:28 Ответить
Нехай наші бариги і дальше купують паливо з Россі і Білорусії фінансуючи ворога
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23.02.2022 09:20 Ответить
 
 