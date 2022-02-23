Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций, - нардеп "Голоса" Рудик

Сегодня, 23 февраля, в 9:00 состоится заседание глав парламентских фракций.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций", – написала нардеп.

Какие вопросы будут обсуждаться на этом заседании, Рудик не уточнила.

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