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Новости Политика Украины
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ВР (28728) фракция (277) Рудик Кира (97)

Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций, - нардеп "Голоса" Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций, - нардеп

Сегодня, 23 февраля, в 9:00 состоится заседание глав парламентских фракций.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций", – написала нардеп.

Какие вопросы будут обсуждаться на этом заседании, Рудик не уточнила.

Также читайте: Рада завтра будет голосовать за санкции против депутатов Госдумы РФ

Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций, - нардеп Голоса Рудик 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Границы закрыть . Отношения разорвать.Тербатам выдать оружие .Зажопинцов в сизо . Все у них конфисковать гроши на армию отдать
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23.02.2022 08:46
+3
Ждём разрыв дипломатических отношений с рашей.

Иначе ВЫМЕТАЙТЕСЬ ИЗ РАДЫ, колабаранты !!!
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23.02.2022 08:47
+2
сборище в основном случайных людей ..
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23.02.2022 08:43
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сборище в основном случайных людей ..
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23.02.2022 08:43 Ответить
Границы закрыть . Отношения разорвать.Тербатам выдать оружие .Зажопинцов в сизо . Все у них конфисковать гроши на армию отдать
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23.02.2022 08:46 Ответить
Голову мертвечука отправить куму!
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23.02.2022 09:16 Ответить
Взяти в клітку та повезти на передову. Хай обстрілюють в прямому ефірі.
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23.02.2022 09:25 Ответить
Все у них конфисковать гроши на армию отдать
Вы считали сколько придётся на одного военного?
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23.02.2022 09:31 Ответить
Кіра, де ти вчора посіялась?
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23.02.2022 08:45 Ответить
в туалеті
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23.02.2022 09:28 Ответить
Голос Ради. Щоб ми без вас робили?
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23.02.2022 08:47 Ответить
Ждём разрыв дипломатических отношений с рашей.

Иначе ВЫМЕТАЙТЕСЬ ИЗ РАДЫ, колабаранты !!!
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23.02.2022 08:47 Ответить
От такі дурні заяви самі себе й обезцінюють.
А якщо не "вьіметутся", то персонально ти що зробиш, напишеш петицію?
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23.02.2022 08:50 Ответить
Напишет здесь новую дурь.
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23.02.2022 08:53 Ответить
И тебе кацап туда же
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23.02.2022 09:00 Ответить
Я угадал.
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23.02.2022 09:02 Ответить
А в чём дурь в разрыве дипотношений с засоашкой? Ну -ка,ну-ка?
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23.02.2022 09:13 Ответить
Не нужно смещать акценты. Речь шла не о "разрыве отношений", а об "выметайтесь". Очень страшно и очень реалистично.
Я думаю, о таком обесценивании грозных заявлений и было написано.
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23.02.2022 09:44 Ответить
Саме це я і мав на увазі.
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23.02.2022 09:47 Ответить
А тебе, кацап, туда
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23.02.2022 08:59 Ответить
ОбезШо?
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23.02.2022 09:11 Ответить
Перетворюють погрози на балачки.
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23.02.2022 09:46 Ответить
аніжедеті
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23.02.2022 08:48 Ответить
Бідні діти...
Це вже небачені санкції?
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23.02.2022 08:51 Ответить
геть манцєва четвертувати!
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23.02.2022 08:53 Ответить
А потім на гіляку !!
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23.02.2022 09:00 Ответить
одне іншому не заважає....
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23.02.2022 09:12 Ответить
Гетманцев прозвітує про "велике крадівництво" і що додаткове фінансування ВСУ не потрібне.
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23.02.2022 09:10 Ответить
Хочу спитати якого дідька до цього часу не заборонена ОПЗЖ? Скільки іще висловлювань контуженого Ківі потрібно, щоб врешті решт СБУ щось почало робити? Його цитатами усі рос-пропаганда-змі переповнені як ніби це думка українців. Безголова зелена влада, коли ви хоч щось робити почнете?
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23.02.2022 09:15 Ответить
Запропонуйте провести референдум на підконтрольній території Донецької та Луганської областей.
Хай народ самоопределится. Хоче *народ донбаса* в Луганьдонь чи ні.
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23.02.2022 09:20 Ответить
30 лет заседают - а толку как с козла молока для народу, все хуже жить становится
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23.02.2022 09:31 Ответить
Меня смущает на этих сборах присутствие опзж,,,,слив инфо же напрямую
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23.02.2022 10:08 Ответить
 
 