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Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций, - нардеп "Голоса" Рудик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 23 февраля, в 9:00 состоится заседание глав парламентских фракций.
Об этом сообщила в Фейсбуке глава партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 9:00 состоится заседание глав фракций", – написала нардеп.
Какие вопросы будут обсуждаться на этом заседании, Рудик не уточнила.
Топ комментарии
+7 Василий СПРУТ
показать весь комментарий23.02.2022 08:46
+3 Sophia-Maria Duglass
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+2 Alex Bender
показать весь комментарий23.02.2022 08:43
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Вы считали сколько придётся на одного военного?
Иначе ВЫМЕТАЙТЕСЬ ИЗ РАДЫ, колабаранты !!!
А якщо не "вьіметутся", то персонально ти що зробиш, напишеш петицію?
Я думаю, о таком обесценивании грозных заявлений и было написано.
Це вже небачені санкції?
Хай народ самоопределится. Хоче *народ донбаса* в Луганьдонь чи ні.