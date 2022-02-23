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Новини Політика України
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ВР (11726) фракція (120) Рудик Кіра (104)

Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій, - нардеп "Голосу" Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій, - нардеп

Сьогодні, 23 лютого, о 9:00 відбудеться засідання голів парламентських фракцій.

Про це повідомила у фейсбуці голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій", - написала нардепка.

Які питання обговорюватимуть під час цього засідання, Рудик не уточнила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада готує звернення щодо ситуації на Донбасі, - нардеп "Голосу" Рудик

Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій, - нардеп Голосу Рудик 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Границы закрыть . Отношения разорвать.Тербатам выдать оружие .Зажопинцов в сизо . Все у них конфисковать гроши на армию отдать
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23.02.2022 08:46
+3
Ждём разрыв дипломатических отношений с рашей.

Иначе ВЫМЕТАЙТЕСЬ ИЗ РАДЫ, колабаранты !!!
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23.02.2022 08:47
+2
сборище в основном случайных людей ..
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23.02.2022 08:43
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сборище в основном случайных людей ..
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23.02.2022 08:43 Відповісти
Границы закрыть . Отношения разорвать.Тербатам выдать оружие .Зажопинцов в сизо . Все у них конфисковать гроши на армию отдать
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23.02.2022 08:46 Відповісти
Голову мертвечука отправить куму!
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23.02.2022 09:16 Відповісти
Взяти в клітку та повезти на передову. Хай обстрілюють в прямому ефірі.
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23.02.2022 09:25 Відповісти
Все у них конфисковать гроши на армию отдать
Вы считали сколько придётся на одного военного?
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23.02.2022 09:31 Відповісти
Кіра, де ти вчора посіялась?
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23.02.2022 08:45 Відповісти
в туалеті
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23.02.2022 09:28 Відповісти
Голос Ради. Щоб ми без вас робили?
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23.02.2022 08:47 Відповісти
Ждём разрыв дипломатических отношений с рашей.

Иначе ВЫМЕТАЙТЕСЬ ИЗ РАДЫ, колабаранты !!!
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23.02.2022 08:47 Відповісти
От такі дурні заяви самі себе й обезцінюють.
А якщо не "вьіметутся", то персонально ти що зробиш, напишеш петицію?
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23.02.2022 08:50 Відповісти
Напишет здесь новую дурь.
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23.02.2022 08:53 Відповісти
И тебе кацап туда же
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23.02.2022 09:00 Відповісти
Я угадал.
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23.02.2022 09:02 Відповісти
А в чём дурь в разрыве дипотношений с засоашкой? Ну -ка,ну-ка?
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23.02.2022 09:13 Відповісти
Не нужно смещать акценты. Речь шла не о "разрыве отношений", а об "выметайтесь". Очень страшно и очень реалистично.
Я думаю, о таком обесценивании грозных заявлений и было написано.
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23.02.2022 09:44 Відповісти
Саме це я і мав на увазі.
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23.02.2022 09:47 Відповісти
А тебе, кацап, туда
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23.02.2022 08:59 Відповісти
ОбезШо?
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23.02.2022 09:11 Відповісти
Перетворюють погрози на балачки.
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23.02.2022 09:46 Відповісти
аніжедеті
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23.02.2022 08:48 Відповісти
Бідні діти...
Це вже небачені санкції?
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23.02.2022 08:51 Відповісти
геть манцєва четвертувати!
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23.02.2022 08:53 Відповісти
А потім на гіляку !!
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23.02.2022 09:00 Відповісти
одне іншому не заважає....
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23.02.2022 09:12 Відповісти
Гетманцев прозвітує про "велике крадівництво" і що додаткове фінансування ВСУ не потрібне.
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23.02.2022 09:10 Відповісти
Хочу спитати якого дідька до цього часу не заборонена ОПЗЖ? Скільки іще висловлювань контуженого Ківі потрібно, щоб врешті решт СБУ щось почало робити? Його цитатами усі рос-пропаганда-змі переповнені як ніби це думка українців. Безголова зелена влада, коли ви хоч щось робити почнете?
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23.02.2022 09:15 Відповісти
Запропонуйте провести референдум на підконтрольній території Донецької та Луганської областей.
Хай народ самоопределится. Хоче *народ донбаса* в Луганьдонь чи ні.
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23.02.2022 09:20 Відповісти
30 лет заседают - а толку как с козла молока для народу, все хуже жить становится
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23.02.2022 09:31 Відповісти
Меня смущает на этих сборах присутствие опзж,,,,слив инфо же напрямую
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23.02.2022 10:08 Відповісти
 
 