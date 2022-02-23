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Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій, - нардеп "Голосу" Рудик
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 23 лютого, о 9:00 відбудеться засідання голів парламентських фракцій.
Про це повідомила у фейсбуці голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій", - написала нардепка.
Які питання обговорюватимуть під час цього засідання, Рудик не уточнила.
Топ коментарі
+7 Василий СПРУТ
показати весь коментар23.02.2022 08:46
+3 Sophia-Maria Duglass
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+2 Alex Bender
показати весь коментар23.02.2022 08:43
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Будь ласка, зачекайте...
Вы считали сколько придётся на одного военного?
Иначе ВЫМЕТАЙТЕСЬ ИЗ РАДЫ, колабаранты !!!
А якщо не "вьіметутся", то персонально ти що зробиш, напишеш петицію?
Я думаю, о таком обесценивании грозных заявлений и было написано.
Це вже небачені санкції?
Хай народ самоопределится. Хоче *народ донбаса* в Луганьдонь чи ні.