Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій, - нардеп "Голосу" Рудик

Сьогодні, 23 лютого, о 9:00 відбудеться засідання голів парламентських фракцій.

Про це повідомила у фейсбуці голова партії "Голос" Кіра Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:00 відбудеться засідання голів фракцій", - написала нардепка.

Які питання обговорюватимуть під час цього засідання, Рудик не уточнила.

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