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Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко обнародовал проект Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Украине.
Соответствующий документ он опубликовал в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
В тексте объявляется о введении чрезвычайного положения в стране в целом.
Также текст указа содержит список ограничений прав и свобод людей, которые могут быть применены при действии режима чрезвычайного положения.
Меры в случае введения чрезвычайного положения:
- Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения
- Ограничение движения и осмотр транспортных средств
- Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
- Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий
- Введение комендантского часа
- Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья
- Ограничение продажи оружия, спиртных напитков
- Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
- Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм
- Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.
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Пожалуйста, подождите...
Вы побежите через пол города забирать ваше оружие?
Будет ли кто то на месте выдачи?
Сколько людей будет с вами в очереди?
Найдут ли ваше оружие в суматохе?
Удобная ли будет процедура его выдачи обратно?
Это только звучит в теории просто, а на практике это будет *****ц...
Свою территорию
освобождает рядовой солдат , прошедший по ней с ружьем !
А , чтобы
землю вернуть - надо было ее не отдавать (Закон природы).
но вот в чём вопрос: Киву, Шуфрича, Медведчука повесят или опять выходной?
Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко опублікував проект Указу Президента про введення надзвичайного стану в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3318284\\\\\\\\\\\\\
Заголовки пишет тот, кому желаю, как там веруны любят...., а, "вечнохареть" , "проЄктировщик" недоделанный.
как же гадки эти кривлянья то. И это даже без членкинь, министерок, президенток и прочих депутаток
"штырит" это когда возмущаешься читая уродские словечка, да?
тогда да, "штырит", а ты просто раб - как пишут - так и ты пишешь и гавкаешь на тех кто недоумевает со всех этих "проєктов, членкинь, министерок, президентш" и прочего говна, на что у "грамотеев" фантазии хватит.
о введении визового режима,
о прекращении торговли,
о переложении ответственности за население полностью на оккупантов?
заборона страйків
перевірка документів...
під шумок запровадити диктатуру.
Обмежити політичну і громадську діяльність на всій території України мрія кожного недодиктатора
П.С. Сподіваюся Раді достане здорового глузду не вестися на цей сценарій
// 8. Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та ***********; у підприємств - навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин Джерело: https://censor.net/ua/n3318284
PS Это я к тому, что вопросы не к Гончаренко должны быть, а ОПе, что у них там за люди работают, что любой рабочий документ тут же оказывается расклееным на всех заборах. Может кого пора за жопу взять. Но это вряд ли, там же сплошь круговая порука и все друг с другом повязаны, так можно и на самого себя выйти.
Уважаю Владимир Александрович!!!!!!
Это зачем?
"Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий - учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ Источник: "
как же за***л этот 95й квартал ***** идиоты