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Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении. ДОКУМЕНТ

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко обнародовал проект Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Украине.

Соответствующий документ он опубликовал в Телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

В тексте объявляется о введении чрезвычайного положения в стране в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чрезвычайное положение будет введено на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, - Данилов

Также текст указа содержит список ограничений прав и свобод людей, которые могут быть применены при действии режима чрезвычайного положения.

Меры в случае введения чрезвычайного положения:

  1. Особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения
  2. Ограничение движения и осмотр транспортных средств
  3. Усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения
  4. Запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий
  5. Введение комендантского часа
  6. Проверка документов у граждан, в необходимых случаях – личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья
  7. Ограничение продажи оружия, спиртных напитков
  8. Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
  9. Регулирование работы гражданских теле- и радиопрограмм
  10. Особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении 01
Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении 02
Гончаренко опубликовал проект указа о чрезвычайном положении 03

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+34
Вилучати у громадян зброю? Ідіот?
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23.02.2022 12:08
+22
в принципе разумное решение..
но вот в чём вопрос: Киву, Шуфрича, Медведчука повесят или опять выходной?
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23.02.2022 12:08
+21
Що означає вилучати зброю? Її роздавати треба, а не вилучати.
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23.02.2022 12:15
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Правила форума Совет форумчан
Мочить кацапов везде, особенно в сортирах !!!
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23.02.2022 12:08 Ответить
І тут-же забирають зброю. Маразм.
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23.02.2022 12:19 Ответить
***, нет слов, сдать зарегистрированный ствол, это вверх маразма
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23.02.2022 13:15 Ответить
тимчасове вилучення - це не заборона, повернуть, бо може виникнути потреба захисту
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23.02.2022 13:27 Ответить
Теоритически да. А на практике представьте - сдали вы ствол, под опись, все дела... И вдруг боевые действия, армия РФ приближается, сирены, возможно обстрелы комплексами дальнего действия...

Вы побежите через пол города забирать ваше оружие?
Будет ли кто то на месте выдачи?
Сколько людей будет с вами в очереди?
Найдут ли ваше оружие в суматохе?
Удобная ли будет процедура его выдачи обратно?

Это только звучит в теории просто, а на практике это будет *****ц...
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23.02.2022 13:39 Ответить
Зброя зберігається акуратно, усе промарковано, ніякого хаосу, це ж АРМІЯ, там працюють підготовлені відповідальні люди.
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23.02.2022 14:44 Ответить
Законами свою землю не вернуть.
Свою территорию
освобождает рядовой солдат , прошедший по ней с ружьем !
А , чтобы
землю вернуть - надо было ее не отдавать (Закон природы).
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23.02.2022 16:12 Ответить
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23.02.2022 17:22 Ответить
в принципе разумное решение..
но вот в чём вопрос: Киву, Шуфрича, Медведчука повесят или опять выходной?
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23.02.2022 12:08 Ответить
Киве, Шуфричу и Мертвечуку вообще ничего не грозит, а по мелкому бизнесу ударит мощно
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23.02.2022 12:46 Ответить
Вилучати у громадян зброю? Ідіот?
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23.02.2022 12:08 Ответить
еще и по всей Украине... люди только пополнили арсенал...
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23.02.2022 12:16 Ответить
Зареєстровану?!
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23.02.2022 15:55 Ответить
Шуруй до *****, черт поганый и заглядывай ему в очи. Хоть до посинения. Обосранные трусы оно лихорадочно штопает...
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23.02.2022 12:09 Ответить
Зеленський планує ввести надзвичайний стан в усій країні, - проєкт указу. ДОКУМЕНТ Джерело: https://censor.net/ua/n3318284\\\\\\\\

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко опублікував проект Указу Президента про введення надзвичайного стану в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3318284\\\\\\\\\\\\\

Заголовки пишет тот, кому желаю, как там веруны любят...., а, "вечнохареть" , "проЄктировщик" недоделанный.
как же гадки эти кривлянья то. И это даже без членкинь, министерок, президенток и прочих депутаток
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23.02.2022 12:11 Ответить
Тебя штырит прям как ту с особенной челюстью)))
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23.02.2022 12:19 Ответить
а ты не замечаешь кривляний?
"штырит" это когда возмущаешься читая уродские словечка, да?
тогда да, "штырит", а ты просто раб - как пишут - так и ты пишешь и гавкаешь на тех кто недоумевает со всех этих "проєктов, членкинь, министерок, президентш" и прочего говна, на что у "грамотеев" фантазии хватит.
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23.02.2022 12:51 Ответить
Ну что поделать, терпи))) Австрийский генштаб специально это все придумал чтобы тебя штырило))) В зауральские епеня ты же все равно не телепортируешься))) Или терепортируешься?)
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23.02.2022 13:25 Ответить
а де заборона мудаків з ОПЗЖ ?
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23.02.2022 12:13 Ответить
Ну меры да оправданы но вводить надо на 3 месяца.. потом если потребуется водить или продлевать снова.. ситуация меняется в сутки по разному... главное не зловжываты а иначе когда наступит не дай Бог время Ч никто и реагировать не будет если под Военный ЧП Зеленский хочет сохранить распил бабла то он ошибается.. запрет забастовок должно- быть уточнение пророссийскими партиями и военно политическим вопросам ЗАПРЕТ... а на экономические темы люди имеют право предупредив о мероприятии высказаться публично... (это мое мнение)
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23.02.2022 12:14 Ответить
блть! а шашлыки?
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23.02.2022 12:59 Ответить
Що означає вилучати зброю? Її роздавати треба, а не вилучати.
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23.02.2022 12:15 Ответить
может, на это стоит посмотреть с двух сторон. Да, есть люди, которые готовы защищать, но вы не забывайте, что также есть неадеквашки, видимо, расчет на них
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23.02.2022 12:16 Ответить
А если посмотреть на это с третьей стороны? Как подготовку к капитуляции?
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23.02.2022 12:21 Ответить
https://censor.net/ua/news/3318289/
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23.02.2022 12:23 Ответить
чет мне так не кажется, а вам?
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23.02.2022 12:24 Ответить
Как подготовку досрочных выборов себя любимых
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23.02.2022 12:25 Ответить
В теории да. А кто будет решать кто относится к первым, а кто ко вторым? И по какому критерию?
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23.02.2022 13:40 Ответить
мне сложно ответить на этот вопрос, но я могу только предположить...допустим, в случае, если кто-то пришел на чужую территорию, размахивая оружием или угрожает мирному населению, либо человек, у которого, по каким-то причинам, сорвало крышу, тогда будут иметь полное право забрать оружие, с дальнейшими разбирательствами. В общем, думаю, такой пункт внесен, в случае, если у кого-то слетит кукуха и/либо они будут представлять угрозу. Я не думаю, что будут просто подходить и типа "о, у тебя есть оружие? давай сюда". Изъятие оружия, явно подразумевает нечто другое и при других обстоятельствах, а не просто из-за чьих-то хотелок...ну..это я так вижу
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23.02.2022 13:55 Ответить
Очень надеюсь что так и будет, ваша версия звучит предельно здраво и надеюсь реализовываться выемка оружия будет исключительно по подобным причинам...
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23.02.2022 13:58 Ответить
кому мешает мой REM в селе, тут и так живем как на вулкане, бандюки кругом шастают и беспредельничают, а теперь будут лезть в наглую зная , что стволы изьяли, хрен отдам, пошли на дебилы
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23.02.2022 13:18 Ответить
"Вилучити зброю"?!То есть,моя семья и я останемся без элементарных средств защиты?Это уже за гранью пи...деца.
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23.02.2022 12:15 Ответить
От-от! "Полегшує" роботу! Військові патрулі на вулицях перекриють все Зайдуть на Банкову, виведуть "під білі рученьки" і на Лук"янівку А потім проголосять "Тимчасовий уряд" на чолі з Порошенком і Турчиновим!
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23.02.2022 12:55 Ответить
где заявления о прекращении дипсношений,

о введении визового режима,

о прекращении торговли,
о переложении ответственности за население полностью на оккупантов?
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23.02.2022 12:16 Ответить
Як це - вилучати зареєстровану зброю???
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23.02.2022 12:17 Ответить
Зеленського вже порохоботи деякі в мережі підхвалюють. Ведуться на прості слова, як і прихильники самого Зеленського
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23.02.2022 12:17 Ответить
оо так запретить массовые собрания , нелох ссытся в памперс опять
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23.02.2022 12:18 Ответить
и что означает ограничения свободы передвижения по всей территории Украины?...
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23.02.2022 12:18 Ответить
Це означає мєнтовський бєспрєдєл по всій території України. Як і всі інші обмеження, що є в цьму законі.
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23.02.2022 13:43 Ответить
І взагалі, НС - це коли влада боїться народу та захищається від нього за допомогою силовиків. Краще бо уже ввели воєнний стан у двох областях, ніж надзвичайний ментівський стан по всій країні
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23.02.2022 12:18 Ответить
Походу это против Порошенка, чтобы он не организовал недовольных людей и не дал зе подсрачника..так для страховки
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23.02.2022 12:23 Ответить
а чего парашенка не организовывал людей, когда в 15 раз подняли цены на газ? а когда самого за мотню взяли- уже баламутит
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23.02.2022 12:47 Ответить
Заборона проведення массових заходів
заборона страйків
перевірка документів...
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23.02.2022 12:28 Ответить
Ідіот? Заборона продажу зброї і її вилучення?
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23.02.2022 12:29 Ответить
Якого біса вилучати зареєстровану зброю, коли є закон про добровольчі об'єднання територіальних громад, який прямо дозволяє використання зареєстрованої мисливської зброї її власниками для захисту громади???
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23.02.2022 12:38 Ответить
От тому і вилучати.
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23.02.2022 12:45 Ответить
Эммм... А когда ПАП вводил НС после обострения мордором обстановки в Азовском море сколька было визга. А сейчас другое?
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23.02.2022 12:39 Ответить
Вилучати в громадян мисливську зброю. Афігєть. Скільки Вовіку з Газпрому капнуло в Оманські офшори?
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23.02.2022 12:45 Ответить
А з якою метою треба вилучати зареєстровану зброю?
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23.02.2022 12:46 Ответить
Собрались Киев брать, а лица такие, как будто приготовились свой приговор в Гааге заслушать.

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23.02.2022 12:49 Ответить
уроды уникальные!
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23.02.2022 15:58 Ответить
А перевірки бізнесу ???
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23.02.2022 12:49 Ответить
Два дні думали і вирішили
під шумок запровадити диктатуру.

Обмежити політичну і громадську діяльність на всій території України мрія кожного недодиктатора

П.С. Сподіваюся Раді достане здорового глузду не вестися на цей сценарій
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23.02.2022 12:52 Ответить
8й пункт не понятен :/

// 8. Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та ***********; у підприємств - навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин Джерело: https://censor.net/ua/n3318284
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23.02.2022 13:05 Ответить
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23.02.2022 13:13 Ответить
У мене лише одне питання: хто уповноважував О.Гончаренко на оприлюднення ПРОЕКТУ рішення Президента України? Він що, вже працює в Адміністрації Президента чи в секретаріаті Ради?
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23.02.2022 13:15 Ответить
Лехин язык всегда заточен на чужую задницу. И сейчас слюни побежали. А вдруг возьмут
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23.02.2022 13:36 Ответить
Ермак уже свалил? Или шифровки в Центр готовит?
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23.02.2022 15:59 Ответить
Он шел по улице, видит какая-то бумажка на земле лежит. Взял, и её опубликовал. Что тут такого?

PS Это я к тому, что вопросы не к Гончаренко должны быть, а ОПе, что у них там за люди работают, что любой рабочий документ тут же оказывается расклееным на всех заборах. Может кого пора за жопу взять. Но это вряд ли, там же сплошь круговая порука и все друг с другом повязаны, так можно и на самого себя выйти.
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23.02.2022 14:22 Ответить
Народ повинен мати зброю для самозахисту!
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23.02.2022 13:18 Ответить
Намагання забрати у мене мою гвинтівку буду розцінювати як розбійний напад озброєної людини...і реагувати буду відповідно...
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23.02.2022 13:31 Ответить
Молодцы!!! В конце концов это прямое требование закона. В свое время Порох обнимал, целовал и зал руку старому маразматика. ЧП ему могло помешать бабло косить!
Уважаю Владимир Александрович!!!!!!
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23.02.2022 13:32 Ответить
"Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов "

Это зачем?
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23.02.2022 13:44 Ответить
до этого приняли что хотят разрешить огнестрел и тут же

"Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий - учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ Источник: "

как же за***л этот 95й квартал ***** идиоты
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23.02.2022 13:55 Ответить
Ідіоти-ідіотоми! А так хотілось надіятись!(((
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23.02.2022 14:11 Ответить
Дурний приЗЕдент, дурний його указ.
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23.02.2022 14:07 Ответить
Нема слів-одні»вирази»,! Це то він в кого зараз зброю буде вилучати???? Нахира? Розкрали Амер-Брит допомогу
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23.02.2022 14:09 Ответить
Ви краще зрадників у ВР забороніть !!
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23.02.2022 14:13 Ответить
Депутатам разрешено оружие, но они хотят страну защищать в Дубаях... А у населения которое собственно и будет страну защищать - отбирают... С такими депутатами и предателей не нужно...
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23.02.2022 14:41 Ответить
 
 