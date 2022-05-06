Гончаренко опублікував проєкт указу про надзвичайний стан. ДОКУМЕНТ
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Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко опублікував проєкт Указу Президента про введення надзвичайного стану в Україні.
Відповідний документ він опублікував в своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
В тексті оголошується про введення надзвичайного стану в країні в цілому.
Також текст указу містить перелік обмежень прав і свобод громадян, які можуть бути застосовані під час дії режиму надзвичайного стану.
Заходи у разі введення надзвичайного стану:
1. Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування
2. Обмеження руху та огляд транспортних засобів
3. Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення
4. Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів
5. Введення комендантської години
6. Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян
7. Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв
8. Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин
9. Регулювання роботи цивільних теле- і радіопрограм
10. Особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі.
Будь ласка, зачекайте...
Вы побежите через пол города забирать ваше оружие?
Будет ли кто то на месте выдачи?
Сколько людей будет с вами в очереди?
Найдут ли ваше оружие в суматохе?
Удобная ли будет процедура его выдачи обратно?
Это только звучит в теории просто, а на практике это будет *****ц...
Свою территорию
освобождает рядовой солдат , прошедший по ней с ружьем !
А , чтобы
землю вернуть - надо было ее не отдавать (Закон природы).
но вот в чём вопрос: Киву, Шуфрича, Медведчука повесят или опять выходной?
Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко опублікував проект Указу Президента про введення надзвичайного стану в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3318284\\\\\\\\\\\\\
Заголовки пишет тот, кому желаю, как там веруны любят...., а, "вечнохареть" , "проЄктировщик" недоделанный.
как же гадки эти кривлянья то. И это даже без членкинь, министерок, президенток и прочих депутаток
"штырит" это когда возмущаешься читая уродские словечка, да?
тогда да, "штырит", а ты просто раб - как пишут - так и ты пишешь и гавкаешь на тех кто недоумевает со всех этих "проєктов, членкинь, министерок, президентш" и прочего говна, на что у "грамотеев" фантазии хватит.
о введении визового режима,
о прекращении торговли,
о переложении ответственности за население полностью на оккупантов?
заборона страйків
перевірка документів...
під шумок запровадити диктатуру.
Обмежити політичну і громадську діяльність на всій території України мрія кожного недодиктатора
П.С. Сподіваюся Раді достане здорового глузду не вестися на цей сценарій
// 8. Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та ***********; у підприємств - навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин Джерело: https://censor.net/ua/n3318284
PS Это я к тому, что вопросы не к Гончаренко должны быть, а ОПе, что у них там за люди работают, что любой рабочий документ тут же оказывается расклееным на всех заборах. Может кого пора за жопу взять. Но это вряд ли, там же сплошь круговая порука и все друг с другом повязаны, так можно и на самого себя выйти.
Уважаю Владимир Александрович!!!!!!
Это зачем?
"Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий - учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ Источник: "
как же за***л этот 95й квартал ***** идиоты