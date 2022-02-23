РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10710 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом Санкции против России
12 646 12
санкции (10615) Йозвяк (116)

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против России", - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Послы ЕС одобрили новый пакет санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк написал в Твиттере.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против России. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС ближе к вечеру", – написал он.

Как ранее сообщило руководство ЕС, санкции будут применены к 351 депутату Государственной думы РФ, которые поддержали решение о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР". Также ограничительные меры будут наложены на 27 физических и юридических лиц, ответственных за агрессивные действия против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС введет против РФ персональные, экономические и финансовые санкции, – Бербок

Послы ЕС дали зеленый свет санкциям против России, - Йозвяк 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****, тримай мішок звіздюлєй і не кажи що мало.
показать весь комментарий
23.02.2022 13:34 Ответить
Побільше потрібно персональних, на їх родини та діток.
показать весь комментарий
23.02.2022 13:39 Ответить
Санкции нужно вводить Всему высшему олигархату кацапии и такие чтобы они кирпичами срали без остановки - и тогда они вынесут головы Куйла и Ко на блюде с кремля !!! Или признавать паРашу страной пособником терроризма со всеми вытекающими последствиями..
показать весь комментарий
23.02.2022 14:15 Ответить
І депортувати всіх членів родин, які навчаються, працюють, відпочивають у ЄС.
показать весь комментарий
23.02.2022 13:42 Ответить
Россия с точки зрения монголов

показать весь комментарий
23.02.2022 13:46 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 13:46 Ответить
Надо таких санкций шоб быстро сидели опять в лаптях с балалайкой и репой в зубах,и свет отрубить!!
показать весь комментарий
23.02.2022 13:46 Ответить
А когда мы услышим про санкции против рашки со стороны Украины?К примеру,запрет ввоза книжной продукции или собранной в рашке бытовой техники,авто?Это же не критически важные статьи из нашого импорта.
показать весь комментарий
23.02.2022 13:46 Ответить
Никогда. Это святое.
показать весь комментарий
23.02.2022 14:14 Ответить
ЭТАДРУГОЕ
показать весь комментарий
23.02.2022 14:28 Ответить
Почни з себе і не купуй московське гівно!
показать весь комментарий
23.02.2022 14:14 Ответить
Представляю как ликуют пересичные кацапы. А украинским депутатам нельзя запретить?
показать весь комментарий
23.02.2022 16:38 Ответить
 
 