"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Росії", - Йозвяк

Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері.

"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Росії. Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС ближче до вечора", - написав він.

Як раніше повідомило керівництво ЄС, санкції буде застосовано до 351 депутата Державної думи РФ, який підтримав рішення про визнання так званих ЛНР та ДНР. Також обмежувальні заходи буде накладено на 27 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за агресивні дії проти України.

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