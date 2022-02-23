УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13153 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЗа кордоном Санкції проти Росії
12 646 12
санкції (6835) Йозвяк (138)

"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Росії", - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері.

"Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Росії. Рішення буде опубліковано в офіційному журналі ЄС ближче до вечора", - написав він.

Як раніше повідомило керівництво ЄС, санкції буде застосовано до 351 депутата Державної думи РФ, який підтримав рішення про визнання так званих ЛНР та ДНР. Також обмежувальні заходи буде накладено на 27 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за агресивні дії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС єдиний. Ми зараз швидко допрацюємо "солідний пакет" санкцій проти Росії, - фон дер Ляєн

Посли ЄС дали зелене світло санкціям проти Росії, - Йозвяк 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
*****, тримай мішок звіздюлєй і не кажи що мало.
показати весь коментар
23.02.2022 13:34 Відповісти
Побільше потрібно персональних, на їх родини та діток.
показати весь коментар
23.02.2022 13:39 Відповісти
Санкции нужно вводить Всему высшему олигархату кацапии и такие чтобы они кирпичами срали без остановки - и тогда они вынесут головы Куйла и Ко на блюде с кремля !!! Или признавать паРашу страной пособником терроризма со всеми вытекающими последствиями..
показати весь коментар
23.02.2022 14:15 Відповісти
І депортувати всіх членів родин, які навчаються, працюють, відпочивають у ЄС.
показати весь коментар
23.02.2022 13:42 Відповісти
Россия с точки зрения монголов

показати весь коментар
23.02.2022 13:46 Відповісти
показати весь коментар
23.02.2022 13:46 Відповісти
Надо таких санкций шоб быстро сидели опять в лаптях с балалайкой и репой в зубах,и свет отрубить!!
показати весь коментар
23.02.2022 13:46 Відповісти
А когда мы услышим про санкции против рашки со стороны Украины?К примеру,запрет ввоза книжной продукции или собранной в рашке бытовой техники,авто?Это же не критически важные статьи из нашого импорта.
показати весь коментар
23.02.2022 13:46 Відповісти
Никогда. Это святое.
показати весь коментар
23.02.2022 14:14 Відповісти
ЭТАДРУГОЕ
показати весь коментар
23.02.2022 14:28 Відповісти
Почни з себе і не купуй московське гівно!
показати весь коментар
23.02.2022 14:14 Відповісти
Представляю как ликуют пересичные кацапы. А украинским депутатам нельзя запретить?
показати весь коментар
23.02.2022 16:38 Відповісти
 
 