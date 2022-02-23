РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11011 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
7 107 22
армия РФ (15355) война (46726) Польша (7474) Россия (91250) Дуда (639)

Действия России - угроза восточному флангу НАТО и всему ЕС, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Действия России - угроза восточному флангу НАТО и всему ЕС, - Дуда

Действия России представляют угрозу всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу.

Об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия России являются угрозой для всего региона. Мы прибыли сюда, потому что мы друзья для Украины, которая сегодня стоит перед глубоким кризисом и угрозой мощной российской агрессии... Россия является реальной угрозой для Украины... Действия России в регионе вызывают нашу глубокую обеспокоенность. Мы следим за каждым очередным шагом, который делает РФ, президент Путин. Считаем, что они представляют угрозу не только Украине, но и всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу", - отметил Дуда.

Также смотрите: Началась встреча Зеленского, Науседы и Дуды, - ОП. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Речь Путина прямо читается как угроза Балтии и Польши. Все кто её слышал поняли намек.
показать весь комментарий
23.02.2022 15:39
+3
Да, Газпром полностью оплел Германию своими щупальцами. Они спонсируют немецкие команды, покупают немецких политиков пачками, строят потоки и во главе Газпрома кстати стоит этнический немец Миллер, хотя он и русский по духу, алкаш то биш.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:23
+2
Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) попросила Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

«Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.

Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой - не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», - приводит слова Стремберг SVT.

П
показать весь комментарий
23.02.2022 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Из-за политической ситуации, связанной с признанием Россией ДНР и ЛНР, возник скандал вокруг немецкого футбольного клуба «Шальке». Вот уже 15 лет одним из главных спонсоров клуба является «Газпром».

p.s. Добра німчура влаштувалась
показать весь комментарий
23.02.2022 15:37 Ответить
Да, Газпром полностью оплел Германию своими щупальцами. Они спонсируют немецкие команды, покупают немецких политиков пачками, строят потоки и во главе Газпрома кстати стоит этнический немец Миллер, хотя он и русский по духу, алкаш то биш.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:23 Ответить
Речь Путина прямо читается как угроза Балтии и Польши. Все кто её слышал поняли намек.
показать весь комментарий
23.02.2022 15:39 Ответить
Vot sami luci otvet putleru F-35 samolioti kotoryje prybyli v Polsu i Baltyskije strani,plius udarnyje vertalioty Apache
показать весь комментарий
23.02.2022 16:20 Ответить
Ну посмотрим готовы ли они воевать, если Путин начнет угрожать нанести ядерный удар по Вашингтону. Понятное дело, что это произойдет только в случае захвата значительной части Украины, так что надеемся, что не произойдет. Но чисто теоретически подумай.

Вот выходит Путин и говорит как это было с Украиной. Если Украина вступит в НАТО, то она нападет на Крым и будет ядерная война. Если в Польше или в Балтии окажутся американские солдаты, то мы нанесем ядерный удар по США. Как поведет себя США?
показать весь комментарий
23.02.2022 16:25 Ответить
Jadernim udarom putin nemozet prigrosit takoj derzave kak stati,poskolku togda ego steriot s poverxnosti i eto ne slova a realno tak i zdelajet stati.Daze brity mozet steret rasku s poverxnosti
показать весь комментарий
23.02.2022 16:34 Ответить
Это тебе так кажется. Вот завтра он скажет - или ядерный удар, или отводите войска. Это называется ядерный блеф. Новая доктрина России. И он работает. А если не верите? Ну тогда они реально стрельнут ракетами. И что дальше? Хватит ли вам после этого яиц стереть Россию с лица земли? Путин знает, что не хватит, так как Россия сотрет в ответ.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:38 Ответить
tut netu takogo voprosa ja puciu raketu a ti net.Tut srazu idiot avtomaticeski otvet,tolko raznica v tom sto stati imejet zacytu,cyti v takom sluce a vot raska net.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:44 Ответить
Ну значит пустит ракеты. Вопрос в том готовы ли те же штаты до этого дойти или нет. Путин считает что не готовы. Я вот тоже думаю что неготовы. Так что пугать Апачами? У России пугалка пострашнее.
показать весь комментарий
23.02.2022 16:49 Ответить
Пугала да и только, дернится и петелька у России будет затянута
показать весь комментарий
23.02.2022 16:58 Ответить
Проблема в том, что пока блеф работает.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:01 Ответить
Poka ego ugrozi kak raz nesrabotali.NATO tut ukrepliajet vojska.Dali fregatu dacani so vsem tam AEgis i tomogavkami i samolioti,dopolnitelno dali vojska norvego,golanci i nemci.Tut 3 bataliona uze ix eto udarnyje vojska imejet lycyje tanki v mire kak leopardi,SAU PZX200,ecio teper i ameiikansi dobavili k batalionu ecio F-35 i apache.Poka na vse ugrozi putina kak raz otvecajet tem ze.
показать весь комментарий
23.02.2022 18:05 Ответить
Нато боится помочь Украине, чтобы не злить Россию. Это то что мы видим.
показать весь комментарий
23.02.2022 18:07 Ответить
Ja neznaju sto putin dumjaet no v takom sluce rasku sterut s poverxnosti jesli na stati pustit xot odnu raketu.Apaci MRLS F-35 eto premucestvo protiv ruskix jesli otbrosit jadernije oruzyje.Vse eti Iskanderi,S-400,tanki u ruskix neimejet nekakix sansov i jesli nado ix unictozit bystrej cem oni dumajet
показать весь комментарий
23.02.2022 16:58 Ответить
Ты не забывай что если ядерная война то это не только карлику конец это всем включая его окружение и их семьи. Он психопат и может начать ядерную войну и претензии его могут быть не только к Украине но и с транам Балтии Польше. Инстинткт самосохранения еще никто не превзошел. Скорее всего его просто свои же по быстрому грохнут.
показать весь комментарий
23.02.2022 17:11 Ответить
***** утверждает, что имеет какое-то количество гиперзвуковых ракет, которые перехватят все ракет с Яо летящие к ним.
я сразу скажу, что не все -не перехватят ракеты с подводных лодок, не перехватят бомбы с самолетов, уже летящие вниз+плюс у россии ограниченное число гиперзвуковых ракет
но с куя ли из-за **@нутого *****, мы тут обсуждаем сценарии ядерной войны, в которой, как слушал в школе *****, когда не пускал самолётики с последней парты - победителей не будет?

***** стар, если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в т**я
показать весь комментарий
23.02.2022 23:19 Ответить
Спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг заявила, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) попросила Эстерсунд быть готовым к принятию заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.

«Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.

Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой - не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», - приводит слова Стремберг SVT.

П
показать весь комментарий
23.02.2022 15:40 Ответить
Два RC135 британский и штатовский сейчас над Украиной, это не считая глобал хоука
показать весь комментарий
23.02.2022 16:00 Ответить
авиабаза Барановичи -Беларусь - два А -50У 37 и 41 (Тананрог и С.Атьянс)
показать весь комментарий
23.02.2022 16:13 Ответить
Ну сказал ,ну и что дальше ? Обеспокоенности с озабоченностями ?А Украине нужны ракеты и ракеты хорошие и много .ОЧЕНЬ МНОГО !!!
показать весь комментарий
23.02.2022 16:05 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2022 16:07 Ответить
Путин уже угрожает НАТО?
показать весь комментарий
23.02.2022 16:33 Ответить
 
 