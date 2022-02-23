Действия России - угроза восточному флангу НАТО и всему ЕС, - Дуда

Действия России представляют угрозу всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу.

Об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

"Действия России являются угрозой для всего региона. Мы прибыли сюда, потому что мы друзья для Украины, которая сегодня стоит перед глубоким кризисом и угрозой мощной российской агрессии... Россия является реальной угрозой для Украины... Действия России в регионе вызывают нашу глубокую обеспокоенность. Мы следим за каждым очередным шагом, который делает РФ, президент Путин. Считаем, что они представляют угрозу не только Украине, но и всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу", - отметил Дуда.

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