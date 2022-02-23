Действия России - угроза восточному флангу НАТО и всему ЕС, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Действия России представляют угрозу всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу.
Об этом заявил президент Республики Польша Анджей Дуда на пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"Действия России являются угрозой для всего региона. Мы прибыли сюда, потому что мы друзья для Украины, которая сегодня стоит перед глубоким кризисом и угрозой мощной российской агрессии... Россия является реальной угрозой для Украины... Действия России в регионе вызывают нашу глубокую обеспокоенность. Мы следим за каждым очередным шагом, который делает РФ, президент Путин. Считаем, что они представляют угрозу не только Украине, но и всему региону, в частности восточному флангу НАТО и целому Европейскому Союзу", - отметил Дуда.
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p.s. Добра німчура влаштувалась
Вот выходит Путин и говорит как это было с Украиной. Если Украина вступит в НАТО, то она нападет на Крым и будет ядерная война. Если в Польше или в Балтии окажутся американские солдаты, то мы нанесем ядерный удар по США. Как поведет себя США?
я сразу скажу, что не все -не перехватят ракеты с подводных лодок, не перехватят бомбы с самолетов, уже летящие вниз+плюс у россии ограниченное число гиперзвуковых ракет
но с куя ли из-за **@нутого *****, мы тут обсуждаем сценарии ядерной войны, в которой, как слушал в школе *****, когда не пускал самолётики с последней парты - победителей не будет?
***** стар, если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в т**я
«Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.
Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой - не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», - приводит слова Стремберг SVT.
П