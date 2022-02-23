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Дії Росії - загроза східному флангу НАТО та всьому ЄС, - Дуда
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Дії Росії є загрозою для всього регіону, зокрема східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу
Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Дії Росії є загрозою для всього регіону. Ми прибули сюди, бо ми друзі для України, яка сьогодні стоїть перед глибокою кризою і загрозою потужної російської агресії...Росія є реальною загрозою для України...Дії Росії в регіоні викликають нашу глибоку стурбованість. Ми слідкуємо за кожним черговим кроком, який робить РФ, президент Путін. Вважаємо, що вони є загрозою не тільки для України, а й для всього регіону, зокрема східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу", - зазначив Дуда.
Топ коментарі
+5 Петр Иванов 418d5d02
показати весь коментар23.02.2022 15:39
+3 Overwatch 3
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+2 A San
показати весь коментар23.02.2022 15:40
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p.s. Добра німчура влаштувалась
Вот выходит Путин и говорит как это было с Украиной. Если Украина вступит в НАТО, то она нападет на Крым и будет ядерная война. Если в Польше или в Балтии окажутся американские солдаты, то мы нанесем ядерный удар по США. Как поведет себя США?
я сразу скажу, что не все -не перехватят ракеты с подводных лодок, не перехватят бомбы с самолетов, уже летящие вниз+плюс у россии ограниченное число гиперзвуковых ракет
но с куя ли из-за **@нутого *****, мы тут обсуждаем сценарии ядерной войны, в которой, как слушал в школе *****, когда не пускал самолётики с последней парты - победителей не будет?
***** стар, если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в т**я
«Эстерсунд попросили подготовиться. Ранее там хорошо относились к проведению лыжных гонок, поэтому, если встанет конкретный вопрос, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить.
Соревноваться в России с такой геополитической обстановкой - не лучший вариант. Было бы разумно, если бы FIS проанализировала, можно ли перенести этап в другую страну», - приводит слова Стремберг SVT.
П