Дії Росії - загроза східному флангу НАТО та всьому ЄС, - Дуда

Дії Росії є загрозою для всього регіону, зокрема східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу

Про це заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда на пресконференції в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії Росії є загрозою для всього регіону. Ми прибули сюди, бо ми друзі для України, яка сьогодні стоїть перед глибокою кризою і загрозою потужної російської агресії...Росія є реальною загрозою для України...Дії Росії в регіоні викликають нашу глибоку стурбованість. Ми слідкуємо за кожним черговим кроком, який робить РФ, президент Путін. Вважаємо, що вони є загрозою не тільки для України, а й для всього регіону, зокрема східного флангу НАТО і цілого Європейського союзу", - зазначив Дуда.

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