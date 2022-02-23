"Будапешт" не работает. Нам нужны четкие гарантии безопасности от РФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Архитектура системы безопасности в Европе нуждается в реновации.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Архитектура системы безопасности в Европе нуждается в реновации. Я бы очень хотел, чтобы в этом архитектурном комплексе Украину тоже увидели", - отметил президент.
"Не секрет, что "Будапешт" не работает, и мы с вами четко понимаем, что Украины на сегодняшний день нет ни в одном из альянсов безопасности. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров. Но гибнут именно украинцы, поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные, и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы сможем защитить своих людей, свои дома. И не только сами. Очень нужно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тыс. войск РФ, временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, предоставляющих гарантии безопасности, должна быть Россия", - отметил он.
"Не секрет, что я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий. Я так считаю", - резюмировал Зеленский.
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Оружие дали.полит. поддержку по силам и условиям, предоставляем. От ныне Зеленский и есть гарантия безопасности Украины. Как постелите себе г. Зеленский, так и будут все Украинцы спать.
майбутня війна то війна на виживання України
капітулює, сучьониш !
https://www.youtube.com/watch?v=tpCiUM5ykSY
, которых ему посоветовал ермак с демченком,и маша левченко подтвердила, что это ценные кадры, на ключевые должности в сфере безопасности Украины, после чего сказал своим депутатам, что с завтрашнего дня в связи с ЧП им повышается зарплата в конвертах депутат Поляков погиб за это повышениеи наконец полностью заблокировал конкурс на Специального Антикоррупционного прокурора и директора НАБУ , пробормотав что-то похожее на пошел он маразматик старый, после чего нежно поцеловал вошедшего в кабинет елдака
нельзя по приколу такие посты занимать
или айкю проверять, или послужный список до регистрации кандидатом