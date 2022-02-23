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Новости Война в Украине
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"Будапешт" не работает. Нам нужны четкие гарантии безопасности от РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Архитектура системы безопасности в Европе нуждается в реновации.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Архитектура системы безопасности в Европе нуждается в реновации. Я бы очень хотел, чтобы в этом архитектурном комплексе Украину тоже увидели", - отметил президент.

"Не секрет, что "Будапешт" не работает, и мы с вами четко понимаем, что Украины на сегодняшний день нет ни в одном из альянсов безопасности. Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров. Но гибнут именно украинцы, поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные, и уже сейчас, потому что мы хотим знать, что мы сможем защитить своих людей, свои дома. И не только сами. Очень нужно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тыс. войск РФ, временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, предоставляющих гарантии безопасности, должна быть Россия", - отметил он.

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"Не секрет, что я много раз предлагал президенту России сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий. Я так считаю", - резюмировал Зеленский.
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Топ комментарии
+68
Оно какое-то реально *******.
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23.02.2022 16:20
+63
Та це якийся сюр...
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23.02.2022 16:19
+38
Попроси гарантии безопасности у крокодила. Он тогда, может быть, тебя не сожрет. Вот дегенерт тупой, наш недокомандующий...
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23.02.2022 16:20
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Украине срочным образом нужно избавляться от этого малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда, это Ничтожество полностью подконтрольно кремлю...
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23.02.2022 18:13 Ответить
Его наивность (надеется ещё по гастролировать по РФ наверное ), Украину убьёт.
Оружие дали.полит. поддержку по силам и условиям, предоставляем. От ныне Зеленский и есть гарантия безопасности Украины. Как постелите себе г. Зеленский, так и будут все Украинцы спать.
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23.02.2022 18:19 Ответить
мне кажется что вы уже перегибаете палку - У ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ОСТАЛОСЬ поля для манёвра - Он может городить что хочет но действовать после падения "Минских" у него не осталось...Писюанист уже не сможет слить Украину...Когда Байден встречается с КУЛЕБОЙ (президент с министром) это показывает что США поняли и ведут дела с Украиной в обход "Кермита"...Куда подевался Деньмак уже полторы недели его не слышно и не видно...в Общем - Зеля уже всё...Но надо иметь уважение к Самому "Институту Президентства"... Так что давайте уже оставим этого "Мертвого Пiвня" - и будем заниматься объективной критикой а не обсеранием личности...тем более у нас такой шикарный "Рубикон" есть) Минские договорённости отправились в глубины Стикса..
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23.02.2022 18:19 Ответить
мале сцикло так і не второпало, що

майбутня війна то війна на виживання України

капітулює, сучьониш !
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23.02.2022 18:33 Ответить
Гарантии безопасности для чего ( точнее кого).. Это без Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой областей ( в админ границах), без Азовского моря.. без чего еще... Херсона... Харькова.. Одессы, Запорожья.., Днепра.., Николаева..., Черного моря... Или гарантии лично для Зеленского , Порошенко, Кличко, Тимошенко, Ляшко, Розумкова, Гройсмана,Яценюка, Смешко, Рабиновича, Шуфрича, Мураева, Бойко, Левочкина, Королевской, Медведчука, Бойко и т.д. на отведенном им "огрызке" со столицей в Виннице или Львове ( если с Киевом не повезет). для продолжения игр в политику и обустройства личного обогащения и удовлетворения своего эго.
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23.02.2022 18:34 Ответить
Он требует гарантий от будущей российской администрации для маленького преступного мирка, который он создал на теле Украины.
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23.02.2022 18:39 Ответить
сказочный идиот
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23.02.2022 18:35 Ответить
Так вже ж Рашка дала тоб"і гарантію " у вигляді ДИНИРИ...Що ще хочеш бовдур?
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23.02.2022 18:36 Ответить
может дело в этом ??? а вдруг так и есть и у нас есть такой туз?

https://www.youtube.com/watch?v=tpCiUM5ykSY
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23.02.2022 18:44 Ответить
Гарантии от РФ ?! К то сказал, что зеля разучился шутить ?
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23.02.2022 19:34 Ответить
Ідіот.
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23.02.2022 20:05 Ответить
зєля в свому амплуа)))
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23.02.2022 20:13 Ответить
Ему тексты Патрушев сам пишет и передаёт через дЕрмака или Пуйло свои правки вносит? Сам он до такого не додумается, особенно если учесть мюнхенский спитч, предназначенный обрубить поддержку США. Частично это удалось, судя по выступлениям Байдена до и после конференции в Мюнхене.
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23.02.2022 21:53 Ответить
сказал зеленский, после чего назначил еще двух людей с русскими фамилиями, которых ему посоветовал ермак с демченком,и маша левченко подтвердила, что это ценные кадры, на ключевые должности в сфере безопасности Украины, после чего сказал своим депутатам, что с завтрашнего дня в связи с ЧП им повышается зарплата в конвертах депутат Поляков погиб за это повышение и наконец полностью заблокировал конкурс на Специального Антикоррупционного прокурора и директора НАБУ, пробормотав что-то похожее на пошел он маразматик старый, после чего нежно поцеловал вошедшего в кабинет елдака
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23.02.2022 22:44 Ответить
некопенгаген
нельзя по приколу такие посты занимать
или айкю проверять, или послужный список до регистрации кандидатом
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23.02.2022 23:01 Ответить
З кацапстаном нісого не буде гарантією. Треба щоб Захід нам дав дієві гарантії.
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01.03.2022 21:45 Ответить
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