"Будапешт" не працює. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки від РФ, - Зеленський

Архітектура системи безпеки в Європі потребує реновації.

Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Архітектура системи безпеки в Європі потребує реновації. Я би дуже хотів, щоб у цьому архітектурному комплексі Україну також побачили", - зазначив президент.

"Не є секретом, що "Будапешт" не працює, і ми з вами чітко розуміємо, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці, тому Україні потрібні безпекові гарантії, чіткі, конкретні, і вже зараз, тому що ми хочемо знати, що ми зможемо захистити своїх людей, свої домівки. І не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів. А з тим фактом, що у нас сьогодні на кордоні 150 тис. військ РФ, що тимчасово окуповані території, я вважаю, що серед цих країн, які надають гарантії безпеки, повинна бути Росія", - зауважив він.

"Не секрет, що я багато разів пропонував президенту Росії сісти за стіл перемовин і говорити, тому що це питання діалогу, а не питання умов. Я так вважаю", - резюмував Зеленський.

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