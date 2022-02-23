"Будапешт" не працює. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки від РФ, - Зеленський
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Архітектура системи безпеки в Європі потребує реновації.
Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Архітектура системи безпеки в Європі потребує реновації. Я би дуже хотів, щоб у цьому архітектурному комплексі Україну також побачили", - зазначив президент.
"Не є секретом, що "Будапешт" не працює, і ми з вами чітко розуміємо, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці, тому Україні потрібні безпекові гарантії, чіткі, конкретні, і вже зараз, тому що ми хочемо знати, що ми зможемо захистити своїх людей, свої домівки. І не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів. А з тим фактом, що у нас сьогодні на кордоні 150 тис. військ РФ, що тимчасово окуповані території, я вважаю, що серед цих країн, які надають гарантії безпеки, повинна бути Росія", - зауважив він.
"Не секрет, що я багато разів пропонував президенту Росії сісти за стіл перемовин і говорити, тому що це питання діалогу, а не питання умов. Я так вважаю", - резюмував Зеленський.
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Оружие дали.полит. поддержку по силам и условиям, предоставляем. От ныне Зеленский и есть гарантия безопасности Украины. Как постелите себе г. Зеленский, так и будут все Украинцы спать.
майбутня війна то війна на виживання України
капітулює, сучьониш !
https://www.youtube.com/watch?v=tpCiUM5ykSY
, которых ему посоветовал ермак с демченком,и маша левченко подтвердила, что это ценные кадры, на ключевые должности в сфере безопасности Украины, после чего сказал своим депутатам, что с завтрашнего дня в связи с ЧП им повышается зарплата в конвертах депутат Поляков погиб за это повышениеи наконец полностью заблокировал конкурс на Специального Антикоррупционного прокурора и директора НАБУ , пробормотав что-то похожее на пошел он маразматик старый, после чего нежно поцеловал вошедшего в кабинет елдака
нельзя по приколу такие посты занимать
или айкю проверять, или послужный список до регистрации кандидатом