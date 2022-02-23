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"Будапешт" не працює. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки від РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Архітектура системи безпеки в Європі потребує реновації.

Про це сьогодні на пресконференції у Києві заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Архітектура системи безпеки в Європі потребує реновації. Я би дуже хотів, щоб у цьому архітектурному комплексі Україну також побачили", - зазначив президент.

"Не є секретом, що "Будапешт" не працює, і ми з вами чітко розуміємо, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці, тому Україні потрібні безпекові гарантії, чіткі, конкретні, і вже зараз, тому що ми хочемо знати, що ми зможемо захистити своїх людей, свої домівки. І не тільки самі. Дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів. А з тим фактом, що у нас сьогодні на кордоні 150 тис. військ РФ, що тимчасово окуповані території, я вважаю, що серед цих країн, які надають гарантії безпеки, повинна бути Росія", - зауважив він.

"Не секрет, що я багато разів пропонував президенту Росії сісти за стіл перемовин і говорити, тому що це питання діалогу, а не питання умов. Я так вважаю", - резюмував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чіткі кроки нашої армії щодо захисту держави знатимуть лише я і наша армія. Ми до всього готові, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+68
Оно какое-то реально *******.
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23.02.2022 16:20
+63
Та це якийся сюр...
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23.02.2022 16:19
+38
Попроси гарантии безопасности у крокодила. Он тогда, может быть, тебя не сожрет. Вот дегенерт тупой, наш недокомандующий...
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23.02.2022 16:20
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Украине срочным образом нужно избавляться от этого малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата и его Сброда, это Ничтожество полностью подконтрольно кремлю...
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23.02.2022 18:13 Відповісти
Его наивность (надеется ещё по гастролировать по РФ наверное ), Украину убьёт.
Оружие дали.полит. поддержку по силам и условиям, предоставляем. От ныне Зеленский и есть гарантия безопасности Украины. Как постелите себе г. Зеленский, так и будут все Украинцы спать.
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23.02.2022 18:19 Відповісти
мне кажется что вы уже перегибаете палку - У ЗЕЛЕНСКОГО НЕ ОСТАЛОСЬ поля для манёвра - Он может городить что хочет но действовать после падения "Минских" у него не осталось...Писюанист уже не сможет слить Украину...Когда Байден встречается с КУЛЕБОЙ (президент с министром) это показывает что США поняли и ведут дела с Украиной в обход "Кермита"...Куда подевался Деньмак уже полторы недели его не слышно и не видно...в Общем - Зеля уже всё...Но надо иметь уважение к Самому "Институту Президентства"... Так что давайте уже оставим этого "Мертвого Пiвня" - и будем заниматься объективной критикой а не обсеранием личности...тем более у нас такой шикарный "Рубикон" есть) Минские договорённости отправились в глубины Стикса..
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23.02.2022 18:19 Відповісти
мале сцикло так і не второпало, що

майбутня війна то війна на виживання України

капітулює, сучьониш !
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23.02.2022 18:33 Відповісти
Гарантии безопасности для чего ( точнее кого).. Это без Крыма, Севастополя, Луганской и Донецкой областей ( в админ границах), без Азовского моря.. без чего еще... Херсона... Харькова.. Одессы, Запорожья.., Днепра.., Николаева..., Черного моря... Или гарантии лично для Зеленского , Порошенко, Кличко, Тимошенко, Ляшко, Розумкова, Гройсмана,Яценюка, Смешко, Рабиновича, Шуфрича, Мураева, Бойко, Левочкина, Королевской, Медведчука, Бойко и т.д. на отведенном им "огрызке" со столицей в Виннице или Львове ( если с Киевом не повезет). для продолжения игр в политику и обустройства личного обогащения и удовлетворения своего эго.
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23.02.2022 18:34 Відповісти
Он требует гарантий от будущей российской администрации для маленького преступного мирка, который он создал на теле Украины.
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23.02.2022 18:39 Відповісти
сказочный идиот
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23.02.2022 18:35 Відповісти
Так вже ж Рашка дала тоб"і гарантію " у вигляді ДИНИРИ...Що ще хочеш бовдур?
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23.02.2022 18:36 Відповісти
может дело в этом ??? а вдруг так и есть и у нас есть такой туз?

https://www.youtube.com/watch?v=tpCiUM5ykSY
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23.02.2022 18:44 Відповісти
Гарантии от РФ ?! К то сказал, что зеля разучился шутить ?
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23.02.2022 19:34 Відповісти
Ідіот.
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23.02.2022 20:05 Відповісти
зєля в свому амплуа)))
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23.02.2022 20:13 Відповісти
Ему тексты Патрушев сам пишет и передаёт через дЕрмака или Пуйло свои правки вносит? Сам он до такого не додумается, особенно если учесть мюнхенский спитч, предназначенный обрубить поддержку США. Частично это удалось, судя по выступлениям Байдена до и после конференции в Мюнхене.
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23.02.2022 21:53 Відповісти
сказал зеленский, после чего назначил еще двух людей с русскими фамилиями, которых ему посоветовал ермак с демченком,и маша левченко подтвердила, что это ценные кадры, на ключевые должности в сфере безопасности Украины, после чего сказал своим депутатам, что с завтрашнего дня в связи с ЧП им повышается зарплата в конвертах депутат Поляков погиб за это повышение и наконец полностью заблокировал конкурс на Специального Антикоррупционного прокурора и директора НАБУ, пробормотав что-то похожее на пошел он маразматик старый, после чего нежно поцеловал вошедшего в кабинет елдака
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23.02.2022 22:44 Відповісти
некопенгаген
нельзя по приколу такие посты занимать
или айкю проверять, или послужный список до регистрации кандидатом
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23.02.2022 23:01 Відповісти
З кацапстаном нісого не буде гарантією. Треба щоб Захід нам дав дієві гарантії.
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01.03.2022 21:45 Відповісти
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