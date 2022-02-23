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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) Россия (91250) визовый режим (484)

Зеленский о визовом режиме с РФ: "Зависит от шагов России"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский о визовом режиме с РФ:

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские власти наработали много предложений, как действовать в ситуации с агрессией России, все будет зависеть от шагов РФ.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Киеве, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с РФ в ответ на агрессию Кремля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня есть много предложений от нашей команды по шагам-реакциям. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - сказал президент.

Как сообщалось, в среду в Украине с рабочими визитами находятся президенты Литвы и Польши.

Смотрите также: Началась встреча Зеленского, Науседы и Дуды, - ОП. ВИДЕО
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Топ комментарии
+92
ЛОХ
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23.02.2022 16:54
+87
Зе ???? А оккупации лугандона тебе мало ????
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23.02.2022 16:54
+54
Ще треба чекати "кроків"?Ох...єть...
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23.02.2022 16:55
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Страница 2 из 2
почему лядь нельзя пояснять гражданам страны и всему Миру свои решения ? Зачем натягивать на себя пиццотую шляпу ? И какие ещё шаги ? Во временном интервале кацапы не шагают , они несутся ордой мертвяков . Один политолог высказывал мнение что нельзя налаживать все санкции сразу , потому что как бы всегда последнее слово должно быть теми за кем правда , потому и санкции поэтапные . Но визы нужно было ввести ещё в 14 году , а тут шаги , посмотрим .... **** тут смотреть , это же просто визы !!!!!!!!
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23.02.2022 17:36 Ответить
Тварь маланская.
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23.02.2022 17:36 Ответить
песец блин, а что должно стать поводом его в 14 ввести надо было, что ты что барыга трусливые и двуличные правители совкового посола((((((((
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23.02.2022 17:37 Ответить
Похоже что будет как с минскими-первыми дипотношения разорвет рашка и только тогда Зебил начнет чесаться.
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23.02.2022 17:38 Ответить
Порошенко то же на это не решился. Слишком много там у них партнёров.
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23.02.2022 17:38 Ответить
та заберіть у нього ту крейду шо він нюхає...яка віза!?!? Закрить корднои на сто років ! І не пускать таких шаоав як лобода, марув, брежнева, йолка її оскалом дибільним..і всих остальних ******.
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23.02.2022 17:41 Ответить
Мразь прокацапская. Ты своих людей хочешь под комендантский час загнать, а кацапам до сих пор можно шастать?
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23.02.2022 17:41 Ответить
Коли зайдуть до Києва, то само "рассасется".
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23.02.2022 18:35 Ответить
эх вова...хуйло об Украину ноги вытер..а ты про шаги какие то..
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23.02.2022 17:42 Ответить
Тобто чекаємо бомбардування Києва і якщо не сильно, то не будемо впроваджувати. А якщо дуже сильно, то для чоловіків тільки віза. Чомусь Блінкен після вторгнення чітко сказав НІ, а ми знову себе принижуємо.
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23.02.2022 17:42 Ответить
Муж с рогами всё ещё сомневался, наблюдая, как любовник понёс жену в спальню. Шторка замочной скважины упала от сквозняка.
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23.02.2022 17:44 Ответить
Пиииидаааааргиииии.... Як тебе ще зелмя носить!? На тобі кров усіх загиблих воїнів за останні 2.5 роки!!!
Нада проста перестать стрелять.... Да ******!?
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23.02.2022 17:44 Ответить
у главнаркомандувача ломка... тело требует дозу, а ее не подвезли... вот он и начал сомневаться в разрыве отношений...
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23.02.2022 17:47 Ответить
Потрібен, навіть, не візовий режим, а повне закриття кордону. Плюс закон про колаборантів. І все це не приймається. Інший пепефарбований дегенерат також це просрав у свою каденцію
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23.02.2022 17:48 Ответить
Мямля ******
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23.02.2022 17:50 Ответить
Обратите внимание. Дуда говорит "россиянам с визами! могут запретить въезд в ЕС. Ваш, требует пдч в ЕС своей стране. Он понимает что в ЕС не членам, без виз нельзя?ни самому, Ни чужакам через твой кордон?. Понимает-ли он что если требуешь что-то. Тогда, сам и свой народ обьязан Реально подстроится под то что требуешь?. Начит орки через кордон как всегда, даже без виз?
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23.02.2022 17:52 Ответить
Це не його народ.
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23.02.2022 18:37 Ответить
Його народ в Ізраїлі.
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23.02.2022 21:09 Ответить
Він зробив гарні пенсії для тих що їдуть в Їзраіл на ПМЖ.
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23.02.2022 21:10 Ответить
які ще треба кроки це шок
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23.02.2022 17:53 Ответить
ага, то хай і далі ссуть в очі, а ти казатимеш - шо то божа роса
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23.02.2022 17:53 Ответить
Ага...то есть оттяпанный кусок родины - это ещё всего только повод для наблюдений....
И это говорит парень, который отчитывал Байдена, что не бывает маленьких и больших вторжений.!!!

"Зависит от шагов России" - если орально - то в штатном режиме, а если анально - тут уж без визы не обойтись...
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23.02.2022 17:54 Ответить
???
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23.02.2022 17:57 Ответить
а до сих пор это что было?
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23.02.2022 17:58 Ответить
Це тре на вчора
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23.02.2022 17:59 Ответить
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада напрацювала багато пропозицій, як діяти в ситуації з агресією Росії, все залежатиме від кроків РФ .-якщо "зе" не бачить рашистських окупаційних кроків визнання ЛДНР.,то він є "сліпий слуга" ,котрому рашист засліпив очі ,щоб не бачити цих рашистських окупаційних кроків,
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23.02.2022 18:04 Ответить
Когда же наши недополитики уже поймут, чтобы выиграть в войне, нужно не только реагировать, но и действовать не упреждение
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23.02.2022 18:05 Ответить
какие шаги ему еще нужны???? он конченный! да им вообще въезд надо запретить, даже с визами! что происходит вообще??
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23.02.2022 18:06 Ответить
Ну а как шефир крышующий его киностудии и офшоры в ПИД...раше будет ездить на работу, а недвижимость в маЦкве и Крыму, а кремлевская Крыса Дермак с демченкой как на встречу с хозяевами будут летать???
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23.02.2022 18:08 Ответить
Не видеть путина буй в своей ж*пе может только наш великий **********... Простите за выражения, других слов уже нет.
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23.02.2022 18:08 Ответить
Российская федерация угрожает Украине войной, вокруг границ Украины 150 000 армия оккупанта, россия захватывает украинские территории, гибнут наши воины от рук российской солдатни, в стране вводят чрезвычайное положение, которое касается украинцев, но для россиян ввод безвизового режима почему-то не вводится, нужно подумать. По моему, это перебор.
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23.02.2022 18:09 Ответить
Аннексия Крыма и Севастополя, 8 лет войны, аннексия Луганской и Донецкой областей ( по сути в заявлениях в админ границах), 15 тысяч убитыми и 40 тысяч раненными, 1,5 миллиона беженцев непризнание существования Украины, угрозы уничтожения и .т.д. и т.п. А мы е.... т ... м... не можем 1)разорвать дип. отношения, устроить визовый режим.., перекрыть границу для пересечения....2) раздавить открытую пятую колонну (Импотенты хр-новы.) Да власть меняется а "политической воли" как не было так и нет. Ну в общем можно только представить что будет в случае полномасштабного вторжения...и что ждет Украину. ( только " неправильный"народ и мешает капитуляции.. политические и экономические "элиты" на 95% к этому готовы... осталось только найти подходящий повод.. новый Иловайск, Дебальцево.. ну на этот раз в больших размерах, что бы уж наверняка найти оправдательный повод и как там говорят " сохранить лицо" что бы опять втирать мозги по ящику.
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23.02.2022 18:20 Ответить
СЦИКЛО і ДЕБІЛ....
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23.02.2022 18:22 Ответить
***, а самому "шаг" зробити слабо, ********** держави, гарант Конституції? Крім відосіків і членограйством більше нічого путнього не виходить?
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23.02.2022 18:30 Ответить
Був президентом і не ввів. Дивина та й тільки.
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23.02.2022 19:03 Ответить
Так. Треба почекать, може само розсосеться, да Вова?
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23.02.2022 18:31 Ответить
ухуїсти та не встати...Яких ще кроків від окупанта чекає це ЗЕлене лайно? Взяття Києва???
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23.02.2022 18:32 Ответить
Агент фсб, шмаркля, *******, но не сдаётся!
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23.02.2022 18:34 Ответить
Тішити може тільки здогадка про те, що важелі керування справами в Україні цілком знаходяться в СИЛЬНИХ руках та ВІДПОВІДАЛЬНИХ мізках .Саме тому крайнім часом я в якомусь вимірі став менше звертати уваги на заяви та зовнішньополітичні порухи тіла, котре знаходиться на посаді Президента України. Наше ж завдання- силою кожного українця запевнити спокій та надати силу та вміння на протистояння в боротьбі за нас. Ми- Україна!
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23.02.2022 18:47 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
В действиях следует руководствоваться не истерикой и эмоциями, а холодным рассудком.
Кстати, Зеля в данном случае не отвечал про визы конкретно, а в общем и целом.
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23.02.2022 18:54 Ответить
Слід розривати відносини, а візи - то справа другорядна.
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23.02.2022 20:36 Ответить
Ось так від розриву дипвідносин плавно перейшли до візового режиму, та й те ще від чогось залежить. Членограй і є членограй.
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23.02.2022 19:02 Ответить
Бийте росіянам морди, і вони самі сюди не поїдуть... Бо Зеленський ніколи візовий режим не запровадить..
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23.02.2022 19:46 Ответить
На "захід" Зеленський верещить про попереджувальні санкції. А як самому щось зробити "залежить від дій Росії" блін - слів вже не вистачє на цього блазня.

Як сам Зеленський сказав на "захід" - НАХРІНА нам буде візовий режим з Московією, коли почнеться вторгнення?
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23.02.2022 19:48 Ответить
Гірше ситуації не вигадаєш, коли доля країни в руках боягузливого нікчемного, невігласа, якого ідіоти обрали головнокомандувачем.
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23.02.2022 19:50 Ответить
Введіть візовий режим для громадян України, які туди їдуть. Виїзна віза до РФ. Бо серед них зрадники, шпигуни і корисні ідіоти.
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23.02.2022 20:01 Ответить
****, ну до чого варто упороте.
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23.02.2022 20:07 Ответить
Яких тобі ще кроків треба, чорт ти?!?!?!?!?
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23.02.2022 20:10 Ответить
Зеленский ты не токо Враг , но еще и далбо...б
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23.02.2022 20:20 Ответить
Т.е. Зеленский , я тебя понял так . Если ты Ленку застукал с любовником , а он токо на пол шишечки вошел , то это еще не повод для развода . Ну типа не все так однозначно
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23.02.2022 20:29 Ответить
Мудак криворізький!
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23.02.2022 20:33 Ответить
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23.02.2022 20:52 Ответить
Я не розумію нашого Зеленського . По всій Україні НС. І росіянам , громадянам країни агрессора дозволено в'їзд в Україну. Кордони повинні бути закриті вже , відкриті для повернення наших громадян в Україну. Повна заборона торгівлі і транзиту товарівю
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23.02.2022 21:22 Ответить
І що тут незрозумілого? - Він бізнесмен і працює за принципом "Нічого особистого - лише бізнес"...
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23.02.2022 21:27 Ответить
Виторговують собі гарантії безпеки, чи що?
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23.02.2022 21:24 Ответить
а від ЗЕленого хоч щось залежить???
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23.02.2022 21:37 Ответить
вот же крыса...
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23.02.2022 21:41 Ответить
жидовский ,квартальнbй ,прокацапленbй Е..Б..А..НАТ. А самое говонне всранный предатель.
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23.02.2022 21:47 Ответить
Їх навіть з візами не можна пускати. Така відповідь - це знущання над усіма нами.
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23.02.2022 22:00 Ответить
Ми вимагаємо від Заходу санкцій проти Росії. А самі не можем розірвати дипломатичні зв'язки з країною яка на нас напала , заборонити в'їзд її громадян в Україну , відмовитись від торгівлі з Росією . На фронті кожний день гинуть наші воїни , а хтось заробляє криваві прибутки.
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23.02.2022 22:10 Ответить
зависит от частоты проката ЗЕ-"сКатов" и ЗЕ-"папиков" на кАналах страны-оккупанта ...
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23.02.2022 22:28 Ответить
Что он несёт какие шаги тебя уже предупредили что в течении 48 часов полное вторжение, росия приняла решение об использовании своей армии в Украине рос дипмиссии эвакуируются, какие ещё нужны шаги???
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24.02.2022 00:56 Ответить
73% выбрали врага-зэ враг
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24.02.2022 07:38 Ответить
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