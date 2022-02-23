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Зеленский о визовом режиме с РФ: "Зависит от шагов России"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские власти наработали много предложений, как действовать в ситуации с агрессией России, все будет зависеть от шагов РФ.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Литвы Гитанасом Науседой и Польши Анджеем Дудой в Киеве, отвечая на вопрос о возможности введения визового режима с РФ в ответ на агрессию Кремля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У меня есть много предложений от нашей команды по шагам-реакциям. Они связаны со следующими шагами Российской Федерации", - сказал президент.
Как сообщалось, в среду в Украине с рабочими визитами находятся президенты Литвы и Польши.
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+92 Руслан Жгун
показать весь комментарий23.02.2022 16:54
+87 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.02.2022 16:54
+54 Driver Audi
показать весь комментарий23.02.2022 16:55
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Нада проста перестать стрелять.... Да ******!?
И это говорит парень, который отчитывал Байдена, что не бывает маленьких и больших вторжений.!!!
"Зависит от шагов России" - если орально - то в штатном режиме, а если анально - тут уж без визы не обойтись...
В действиях следует руководствоваться не истерикой и эмоциями, а холодным рассудком.
Кстати, Зеля в данном случае не отвечал про визы конкретно, а в общем и целом.
Як сам Зеленський сказав на "захід" - НАХРІНА нам буде візовий режим з Московією, коли почнеться вторгнення?