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Зеленський про візовий режим з РФ: "Залежить від кроків Росії"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська влада напрацювала багато пропозицій, як діяти в ситуації з агресією Росії, все залежатиме від кроків РФ.
Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Києві, відповідаючи на запитання про можливість запровадження візового режиму з РФ у відповідь на агресію Кремля, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків-реакцій. Вони пов'язані з наступними кроками Російської Федерації", - сказав Президент.
Як повідомлялося, у середу в Україні з робочими візитами перебувають президенти Литви та Польщі.
Топ коментарі
+92 Руслан Жгун
показати весь коментар23.02.2022 16:54
+87 Sophia-Maria Duglass
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+54 Driver Audi
показати весь коментар23.02.2022 16:55
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Будь ласка, зачекайте...
Нада проста перестать стрелять.... Да ******!?
И это говорит парень, который отчитывал Байдена, что не бывает маленьких и больших вторжений.!!!
"Зависит от шагов России" - если орально - то в штатном режиме, а если анально - тут уж без визы не обойтись...
В действиях следует руководствоваться не истерикой и эмоциями, а холодным рассудком.
Кстати, Зеля в данном случае не отвечал про визы конкретно, а в общем и целом.
Як сам Зеленський сказав на "захід" - НАХРІНА нам буде візовий режим з Московією, коли почнеться вторгнення?