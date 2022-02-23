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Новости Политика Украины
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ООН (3928) ядерное оружие (1135) Кулеба Дмитрий (2634)

"Мы не собираемся снова получать ядерное оружие", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 23 февраля, состоялось заседание Генеральной ассамблеи ООН, где Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о планах Украины по Будапештскому меморандуму. Возвращение ядерного оружия не планируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра ГА ООН.

"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

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Топ комментарии
+19
На днях я перекинулся парой слов с одним известным и уважаемым журналистом, который озвучил мне причину своего спокойствия:
- Понимаете, Борислав, - спокойным голосом говорил он попивая свой виски сауэр, - у нас ведь все давно привыкли ориентироваться по своим маркерам. Кто-то переживает, что американские дипломаты покинули Киев. Кто-то не беспокоится, потому что китайские дипломаты не покинули Киев. А я ориентируюсь по Серёже Лещенко. Если будет хоть малейшая угроза, то он будет писать из-за океана, как он нас всех ценит и поддерживает. Так было в 2004 году, когда он сбежал при первой угрозе, что нас будут "оприходовать". Так было и в 2014 году, когда он шкурнул при первых угрозах того, что к нам будут применять силу. А потом писал из США, что учится. Сережа, мальчик осторожный и себя под риск не подставит. Даже под малейший риск. А при первой угрозе Серёжа покинет Украину любым, доступным ему в тот момент, транспортным средством. Но сейчас я его вижу в Киеве. Он ещё не сбежал. Значит не все так плохо, - закончил он и допил свой коктейль.

А я подумал, что для него Лещенко - это аналог сурка Тимки, по которому определяют будет ли весна ранней. И это тоже вариант. А что является для вас маркером хороших или плохих прогнозов? ))
Борислав Береза
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23.02.2022 18:35
+15
Лучший пример для украинской политики по ядерному оружию дает Израиль и его замечательная премьер-министр:

"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."

Голда Меир
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23.02.2022 18:43
+9
Хорошо сказано про этого сцикливого лизоблюда. Главное точно.
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23.02.2022 18:42
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Слово не горобець,вилетить -неспіймаєш.
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23.02.2022 18:35 Ответить
"Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю", - Кулеба
===============
Це вірне рішення! Потрібно зразу робити термоядерну
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23.02.2022 19:08 Ответить
На днях я перекинулся парой слов с одним известным и уважаемым журналистом, который озвучил мне причину своего спокойствия:
- Понимаете, Борислав, - спокойным голосом говорил он попивая свой виски сауэр, - у нас ведь все давно привыкли ориентироваться по своим маркерам. Кто-то переживает, что американские дипломаты покинули Киев. Кто-то не беспокоится, потому что китайские дипломаты не покинули Киев. А я ориентируюсь по Серёже Лещенко. Если будет хоть малейшая угроза, то он будет писать из-за океана, как он нас всех ценит и поддерживает. Так было в 2004 году, когда он сбежал при первой угрозе, что нас будут "оприходовать". Так было и в 2014 году, когда он шкурнул при первых угрозах того, что к нам будут применять силу. А потом писал из США, что учится. Сережа, мальчик осторожный и себя под риск не подставит. Даже под малейший риск. А при первой угрозе Серёжа покинет Украину любым, доступным ему в тот момент, транспортным средством. Но сейчас я его вижу в Киеве. Он ещё не сбежал. Значит не все так плохо, - закончил он и допил свой коктейль.

А я подумал, что для него Лещенко - это аналог сурка Тимки, по которому определяют будет ли весна ранней. И это тоже вариант. А что является для вас маркером хороших или плохих прогнозов? ))
Борислав Береза
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23.02.2022 18:35 Ответить
Неважно, будет л весна ранней или поздней. Важно, чтобы эта весна не была "русской".
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23.02.2022 18:37 Ответить
Хорошо сказано про этого сцикливого лизоблюда. Главное точно.
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23.02.2022 18:42 Ответить
Это потому, что Сережа - еврейчик. А, перед евреем ,говорят, даже море раздвигается.
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23.02.2022 18:43 Ответить
Браво! Остроумный стеб, а с другой стороны чЛещенко еще в универе был известен связями с иностранными спец.службами . Так что- да! Лещенко теперь и мой маркер) Если он уедет то надо детей везти село и собрать уже наконец этот "тревожный рюкзак")
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23.02.2022 20:48 Ответить
А дарма...
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23.02.2022 18:36 Ответить
Очень зря. Х,йло хвасталось в 2014, что готово было применить яо.
Единственная защита сейчас-это возврат ядерного статуса.
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23.02.2022 18:36 Ответить
это защита не на сейчас. Немного погуглить можно вопрос - по стоимости, срокам разработки, требуемым техническим средствам и сразу становится понятно, что "сейчас" - это не про ядерную программу
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23.02.2022 18:45 Ответить
Зря
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23.02.2022 18:37 Ответить
Без носителей, это деньги на ветер. Я рад, что разум победил.
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23.02.2022 18:38 Ответить
Арта 150 мм, диверсант с "рюкзаком" и тд, и тп.
Нам не нужно Армагеддон устраивать, достаточно чтобы "братья" знали, что можем устроить 10-20 маленьких "армагедцов"...
Всего Вам наилучшего.
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23.02.2022 18:53 Ответить
Возможно вы не знаете, но при пересечении границы существуют многочисленные сканеры, чтобы всякие грязные рюкзаки не пересекали границы... Это даже со спутника можно засечь.
Поэтому именно носители есть проблемой в данном вопросе.
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23.02.2022 19:42 Ответить
Так ни кто самолетом везти не будет...
А контрабандисты за деньги, да не зная, хоть 50 "рюкзаков" переправят...
Кто хочет - ищет возможность!
Кто не хочет - ищет оправдания...

Проблема только одна....
О истинной цели перемещения груза из точки А в точку Б должен знать и руководить только один человек...
"Что знают двое, знает и свинья"....
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23.02.2022 20:01 Ответить
Фантазии на грани фола, батенька!
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23.02.2022 20:22 Ответить
А Вы, батенька, в 2013 могли себе представить то что творится в 2022???
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23.02.2022 20:31 Ответить
Никак нет. Даже в страшном сне.
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23.02.2022 20:45 Ответить
Так отож....
А вообще, с экономической точки зрения, я воспринимаю )(уйло, как абсолютного жлоба и бездаря...
Поясняю - он мог просто купить Украину, с потрохами...
Финансовые возможности Украины и России несопоставимы...
Просто и "тихой сапой" покупать акции предприятий, банки , долги Украины и тд...
Создать 100500 совместных предприятий, от сельского хозяйства, до металлургии, угледобычи и тд...
Поставлять дешёвые энергоносители, "посадить" 100% на свой газ и нефть и тд...
Но он захотел всё "на халяву"...
От і маємо, те, що маємо...
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23.02.2022 21:05 Ответить
Даже Байден сказал "по отношению к Украине он мыслит иррационально".
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23.02.2022 22:05 Ответить
Якщо чесно, то я у 2013-му чекав саме такого, як зараз. І ми б уже встигли відбудуватися, а кацапи - розпастися. Дивна річ я із Західної України і завдяки бабусям і дідусю ще у 1992 році знав, що з кацапами будемо воювати. Це знала більшість жителів Західної України. Але мене здивував мій тесть, з чернігівського Листвена, справжній козарлюга, який при нашому першому знайомстві заявив те ж саме. І це було давно.
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23.02.2022 20:53 Ответить
Подивись мій попередній коментар до патріота...
Я також в 2013 не міг собі уявити такій 2022 рік...
На все добре.
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23.02.2022 21:09 Ответить
Боже, бережи Україну. Бережи їїангелів-хоронителів від куль і снарядів. Амінь.
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23.02.2022 21:46 Ответить
Арта 150 мм - 47-120 км, ви серьозно?
А хто понесе рюкзак?
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23.02.2022 20:00 Ответить
Читайте внимательно выше...
Украине четверг нет нужды "пулять" межконтинентальной ракетой по Ямалу или Сахалину...

И с какой целью Вы интересуетесь "кто понесёт рюкзак"???
Я полагаю, "если что", то нам ни кто и никогда этого не расскажет...
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23.02.2022 20:10 Ответить
С тією ціллю шо бачив роздільний ББ внатурі, тому не уявляю хто її зможе понести, в якому рюкзаку, і як далеко
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23.02.2022 20:41 Ответить
Предлагаю "замять для ясности" наш "беспредметный обмен буквами"...
Всего Вам наилучшего
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23.02.2022 20:50 Ответить
А зря
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23.02.2022 18:39 Ответить
Стоило намекнуть про ядерное оружие как некоторые напряглись. Может это и есть тот правильный путь. На Северную Корею много желающих напасть?
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23.02.2022 18:39 Ответить
они не напряглись-просто появился лишний повод для нагнетания.
бубочка подогнал...блин,кто б ему рот зашил.
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23.02.2022 18:44 Ответить
Вот сейчас черпаем полной чашей последствия непродуманно произнесенного слова. Буба хотел покрасоваться крутизной, попиариться от души, а получил- ***** в грязных лаптях на пороге дома! Вот оно того стоило?!!
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23.02.2022 20:27 Ответить
Израиль тоже говорил что у него нет ЯО. но если надо будет, найдется))
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23.02.2022 18:45 Ответить
Сейчас это рассеивание денег, даже если американцы одобрят. Лучше армию укрепить
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23.02.2022 18:40 Ответить
Жесть.
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23.02.2022 18:40 Ответить
Як на мене ну i жаль
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23.02.2022 18:40 Ответить
надо просто ,как Голда Мейр,добавлять,что если надо будет-применим .надо брать пример-киевлянка все таки
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23.02.2022 18:43 Ответить
Лучший пример для украинской политики по ядерному оружию дает Израиль и его замечательная премьер-министр:

"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."

Голда Меир
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23.02.2022 18:43 Ответить
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23.02.2022 18:44 Ответить
Україна офіційно звернеться до Туреччини, щоб закрити Босфор для московських військових кораблів.
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23.02.2022 18:44 Ответить
ну,там то у нас не главная угроза...
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23.02.2022 18:45 Ответить
Хай спочатку звідси задимлять.
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23.02.2022 18:46 Ответить
тільки що в Твітері промайнуло, що Кулеба веде переговори про прикриття повітряного простору в випадку..
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23.02.2022 18:57 Ответить
Это он Путина пыжится так умиротворить.
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23.02.2022 18:45 Ответить
Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Самі зробимо.
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23.02.2022 18:45 Ответить
Ну это вы с гундосым не собираетесь, а другой президент соберется
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23.02.2022 18:45 Ответить
За себя пусть отвечает!
А если говорит "мы" - то потом список поименно!
А то его завтра/послезавтра "кышнут" с должности, а "**************" уже зафиксирована...
Много и мощных не надо, а тактические и "ранцевые" - то точно не помешают... Сколько до "тех болот" добираться?
Добровольцы, уверен, что найдутся...
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23.02.2022 18:46 Ответить
Україна офіційно звернеться до Туреччини, щоб закрити Босфор для московських військових кораблів.
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23.02.2022 18:48 Ответить
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23.02.2022 18:48 Ответить
Зеля вже клепає ядрьону бімбу в гаражі.
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23.02.2022 18:49 Ответить
А якщо це буде єдиним варіантом, що гарантуватеме безпеку для України, в НАТО нас не беруть, Росія поступова анексує територію, що далі? який вихід з цієї ситуації, як протистояти державі у якої є дана зброя?
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23.02.2022 18:50 Ответить
Проблема в тому, що у нас не має полігону для ядерних випробувань. Він є в параші і є в США.
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23.02.2022 18:54 Ответить
Ну Ізраіль, коли хотів, то домовився зПАР...так що це така собі проблема..
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23.02.2022 18:58 Ответить
Значить є вирішення проблеми.
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23.02.2022 19:02 Ответить
Здравомыслящий человек.
Понимает, что если попытаются, то Украина превратится в подобие Северной Кореи и точно под внешним управлением.
Що поповi можна, то дяковi -зась(c)
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23.02.2022 18:51 Ответить
Вот именно по этому вас надо менять на кого-то с яйцами...
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23.02.2022 18:51 Ответить
Лучше бы пёрднул---или промолчал именно в этой теме про ЯО! Да всегда такое можно сказать. Потом когда нибудь. Где вы, в каких степях набрались конюхи косорылые?!
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23.02.2022 18:52 Ответить
Не спеши! Одни "умники" уже поспешили!
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23.02.2022 18:52 Ответить
Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю , ( і в сторону тихенько : але якщо треба буде - їбанем)
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23.02.2022 18:52 Ответить
Придурки! Ставте умову: НАТО або ядерна зброя. Вибір за ними.
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23.02.2022 18:52 Ответить
Поки що...
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23.02.2022 18:53 Ответить
А за кого це цей нікчемний балабол розписується?
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23.02.2022 18:54 Ответить
Та із за клоуна, ішак бовкнув а Кулеба тепер виправдовується
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23.02.2022 20:06 Ответить
Та ему пох,он сказал соловей с бачком раздули пипл схавал и есть повод до наступления
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23.02.2022 18:57 Ответить
Оружие сдерживания в виде вьісокоточньіх крьілатьіх и баллистических ракет крайне необходимо Украине в противостоянии с агрессией РФ . При наличии РСМД , ядерная компонента будет по умолчанию - т.н. "грязная бомба" . Отличньій сдерживающий єффект гарантирован !
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23.02.2022 18:57 Ответить
Кулеба в который раз подтирает за обкакавшимся зе-банатом...
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23.02.2022 19:06 Ответить
А нам необходима ядерная палочка, да не одна. Иметь такого призвезденного соседа, оно даже церковно приходской школе не училось, нужно много палочек! Эта гнида, даже своей подписи не признаёт! Правильно заметило лаврошадь - "Дебилы бл#ядь!".
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23.02.2022 19:36 Ответить
та правильно говорит Кулеба, не трьіндеть херню всякую надо, а делать, не афишируя
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23.02.2022 19:37 Ответить
Согласен, а это к зЕлоху относится...
За рейтенгами гоняется, "бобочка харроший" =)
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23.02.2022 19:45 Ответить
Кулеба нехай говорить тільки за президента Зелінського.... Ніхто не знає, як воно в майбутньому буде....
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23.02.2022 19:38 Ответить
Головне питання - бабло. Багато бабла. З $3000 ВВП на душу в рік не потягнути.
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23.02.2022 19:57 Ответить
Можно попробовать с Израилем через Умань договориться...
Вроде как у них нет и нам ничего не продавали...
А что там "на болотах" случилось? Та хрень его знает....
Меньше надо в микросхемах отверкой, без изоляции, ковырять...

Шутка, если что. может быть.
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23.02.2022 20:19 Ответить
Ядерному оружию в Украине быть !
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23.02.2022 20:47 Ответить
Я вот только не понял одного, с какого переляку мир должен обеспечивать нашу безопасность, вместо нас самих? Вот бы Израиль, например, придерживался бы такой "гениальной" точки зрения... Депутаты там наши сказочные кстати все вернулись в страну и приступили к работе или в Дубаи,Парижы и Лондоны десантировались?
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23.02.2022 20:48 Ответить
Когда зеленые долпоепы асфальтировали дороги за 300 млрд, а ВСУ кормили помоями, неужели они расчитывали, что солдаты НАТО прийдут защищать Украину?!
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23.02.2022 20:51 Ответить
В 94 году отказались потому, что был курс на нейтралитет. Мы собирались быть второй Швейцарией.
Сейчас другие времена, и другие цели. Загрузить Антарес отработанным ядерным топливом можно за неделю.
Собьют? Пусть сбивают над своей территорией.
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23.02.2022 20:51 Ответить
Куля, на референдуме спроси!
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23.02.2022 20:58 Ответить
Nu vot opjatj, a bubochka tak schoki naduval, tak naduval. Ah da, odin lizun tak rasplilsia chto vistuplenije bubochki hvalil na vse120%

Твердое и решительное выступление Зеленского не всем на Западе понравится, но с ними нужно говорить именно так, - Гриценко Источник: https://censor.net/ru/n3317363
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23.02.2022 21:04 Ответить
мы это кто?явно не народ УКРАИНЫ.
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23.02.2022 21:37 Ответить
ПО
ЧЕ
МУ
???
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24.02.2022 00:20 Ответить
 
 