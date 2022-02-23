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"Мы не собираемся снова получать ядерное оружие", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 23 февраля, состоялось заседание Генеральной ассамблеи ООН, где Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о планах Украины по Будапештскому меморандуму. Возвращение ядерного оружия не планируется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на выступление министра ГА ООН.
"Украина внесла исторический вклад в глобальную безопасность. В 1994 году мы отказались от ядерного оружия. От третьего по размеру ядерного арсенала в мире. Мы не собираемся снова получать ядерное оружие. Мы сегодня ожидаем, что мир обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.
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+19 Серж Рача
показать весь комментарий23.02.2022 18:35
+15 ivan vyhovsky
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показать весь комментарий23.02.2022 18:42
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Це вірне рішення! Потрібно зразу робити термоядерну
- Понимаете, Борислав, - спокойным голосом говорил он попивая свой виски сауэр, - у нас ведь все давно привыкли ориентироваться по своим маркерам. Кто-то переживает, что американские дипломаты покинули Киев. Кто-то не беспокоится, потому что китайские дипломаты не покинули Киев. А я ориентируюсь по Серёже Лещенко. Если будет хоть малейшая угроза, то он будет писать из-за океана, как он нас всех ценит и поддерживает. Так было в 2004 году, когда он сбежал при первой угрозе, что нас будут "оприходовать". Так было и в 2014 году, когда он шкурнул при первых угрозах того, что к нам будут применять силу. А потом писал из США, что учится. Сережа, мальчик осторожный и себя под риск не подставит. Даже под малейший риск. А при первой угрозе Серёжа покинет Украину любым, доступным ему в тот момент, транспортным средством. Но сейчас я его вижу в Киеве. Он ещё не сбежал. Значит не все так плохо, - закончил он и допил свой коктейль.
А я подумал, что для него Лещенко - это аналог сурка Тимки, по которому определяют будет ли весна ранней. И это тоже вариант. А что является для вас маркером хороших или плохих прогнозов? ))
Борислав Береза
Единственная защита сейчас-это возврат ядерного статуса.
Нам не нужно Армагеддон устраивать, достаточно чтобы "братья" знали, что можем устроить 10-20 маленьких "армагедцов"...
Всего Вам наилучшего.
Поэтому именно носители есть проблемой в данном вопросе.
А контрабандисты за деньги, да не зная, хоть 50 "рюкзаков" переправят...
Кто хочет - ищет возможность!
Кто не хочет - ищет оправдания...
Проблема только одна....
О истинной цели перемещения груза из точки А в точку Б должен знать и руководить только один человек...
"Что знают двое, знает и свинья"....
А вообще, с экономической точки зрения, я воспринимаю )(уйло, как абсолютного жлоба и бездаря...
Поясняю - он мог просто купить Украину, с потрохами...
Финансовые возможности Украины и России несопоставимы...
Просто и "тихой сапой" покупать акции предприятий, банки , долги Украины и тд...
Создать 100500 совместных предприятий, от сельского хозяйства, до металлургии, угледобычи и тд...
Поставлять дешёвые энергоносители, "посадить" 100% на свой газ и нефть и тд...
Но он захотел всё "на халяву"...
От і маємо, те, що маємо...
Я також в 2013 не міг собі уявити такій 2022 рік...
На все добре.
А хто понесе рюкзак?
Украине четверг нет нужды "пулять" межконтинентальной ракетой по Ямалу или Сахалину...
И с какой целью Вы интересуетесь "кто понесёт рюкзак"???
Я полагаю, "если что", то нам ни кто и никогда этого не расскажет...
Всего Вам наилучшего
бубочка подогнал...блин,кто б ему рот зашил.
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."
Голда Меир
А если говорит "мы" - то потом список поименно!
А то его завтра/послезавтра "кышнут" с должности, а "**************" уже зафиксирована...
Много и мощных не надо, а тактические и "ранцевые" - то точно не помешают... Сколько до "тех болот" добираться?
Добровольцы, уверен, что найдутся...
Понимает, что если попытаются, то Украина превратится в подобие Северной Кореи и точно под внешним управлением.
Що поповi можна, то дяковi -зась(c)
За рейтенгами гоняется, "бобочка харроший" =)
Вроде как у них нет и нам ничего не продавали...
А что там "на болотах" случилось? Та хрень его знает....
Меньше надо в микросхемах отверкой, без изоляции, ковырять...
Шутка, если что. может быть.
Сейчас другие времена, и другие цели. Загрузить Антарес отработанным ядерным топливом можно за неделю.
Собьют? Пусть сбивают над своей территорией.
Твердое и решительное выступление Зеленского не всем на Западе понравится, но с ними нужно говорить именно так, - Гриценко Источник: https://censor.net/ru/n3317363
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