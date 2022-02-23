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"Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 23 лютого, відбулося засідання Генеральної асамблеї ООН, де Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про плани України щодо Будапештського меморандуму. Повернення ядерної зброї не планується.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ міністра на ГА ООН.
"Україна зробила історичний внесок у глобальну безпеку. У 1994 році ми відмовилися від ядерної зброї. Від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. Ми не збираємося знову отримувати ядерну зброю. Ми сьогодні очікуємо, що світ забезпечить нашу безпеку", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
+19 Серж Рача
показати весь коментар23.02.2022 18:35
+15 ivan vyhovsky
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+9 18c49ed2
показати весь коментар23.02.2022 18:42
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Це вірне рішення! Потрібно зразу робити термоядерну
- Понимаете, Борислав, - спокойным голосом говорил он попивая свой виски сауэр, - у нас ведь все давно привыкли ориентироваться по своим маркерам. Кто-то переживает, что американские дипломаты покинули Киев. Кто-то не беспокоится, потому что китайские дипломаты не покинули Киев. А я ориентируюсь по Серёже Лещенко. Если будет хоть малейшая угроза, то он будет писать из-за океана, как он нас всех ценит и поддерживает. Так было в 2004 году, когда он сбежал при первой угрозе, что нас будут "оприходовать". Так было и в 2014 году, когда он шкурнул при первых угрозах того, что к нам будут применять силу. А потом писал из США, что учится. Сережа, мальчик осторожный и себя под риск не подставит. Даже под малейший риск. А при первой угрозе Серёжа покинет Украину любым, доступным ему в тот момент, транспортным средством. Но сейчас я его вижу в Киеве. Он ещё не сбежал. Значит не все так плохо, - закончил он и допил свой коктейль.
А я подумал, что для него Лещенко - это аналог сурка Тимки, по которому определяют будет ли весна ранней. И это тоже вариант. А что является для вас маркером хороших или плохих прогнозов? ))
Борислав Береза
Единственная защита сейчас-это возврат ядерного статуса.
Нам не нужно Армагеддон устраивать, достаточно чтобы "братья" знали, что можем устроить 10-20 маленьких "армагедцов"...
Всего Вам наилучшего.
Поэтому именно носители есть проблемой в данном вопросе.
А контрабандисты за деньги, да не зная, хоть 50 "рюкзаков" переправят...
Кто хочет - ищет возможность!
Кто не хочет - ищет оправдания...
Проблема только одна....
О истинной цели перемещения груза из точки А в точку Б должен знать и руководить только один человек...
"Что знают двое, знает и свинья"....
А вообще, с экономической точки зрения, я воспринимаю )(уйло, как абсолютного жлоба и бездаря...
Поясняю - он мог просто купить Украину, с потрохами...
Финансовые возможности Украины и России несопоставимы...
Просто и "тихой сапой" покупать акции предприятий, банки , долги Украины и тд...
Создать 100500 совместных предприятий, от сельского хозяйства, до металлургии, угледобычи и тд...
Поставлять дешёвые энергоносители, "посадить" 100% на свой газ и нефть и тд...
Но он захотел всё "на халяву"...
От і маємо, те, що маємо...
Я також в 2013 не міг собі уявити такій 2022 рік...
На все добре.
А хто понесе рюкзак?
Украине четверг нет нужды "пулять" межконтинентальной ракетой по Ямалу или Сахалину...
И с какой целью Вы интересуетесь "кто понесёт рюкзак"???
Я полагаю, "если что", то нам ни кто и никогда этого не расскажет...
Всего Вам наилучшего
бубочка подогнал...блин,кто б ему рот зашил.
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."
Голда Меир
А если говорит "мы" - то потом список поименно!
А то его завтра/послезавтра "кышнут" с должности, а "**************" уже зафиксирована...
Много и мощных не надо, а тактические и "ранцевые" - то точно не помешают... Сколько до "тех болот" добираться?
Добровольцы, уверен, что найдутся...
Понимает, что если попытаются, то Украина превратится в подобие Северной Кореи и точно под внешним управлением.
Що поповi можна, то дяковi -зась(c)
За рейтенгами гоняется, "бобочка харроший" =)
Вроде как у них нет и нам ничего не продавали...
А что там "на болотах" случилось? Та хрень его знает....
Меньше надо в микросхемах отверкой, без изоляции, ковырять...
Шутка, если что. может быть.
Сейчас другие времена, и другие цели. Загрузить Антарес отработанным ядерным топливом можно за неделю.
Собьют? Пусть сбивают над своей территорией.
Твердое и решительное выступление Зеленского не всем на Западе понравится, но с ними нужно говорить именно так, - Гриценко Источник: https://censor.net/ru/n3317363
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