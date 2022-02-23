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Рада поддержала введение чрезвычайного положения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Верховная Рада проголосовала за указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение высказались 335 народных депутатов.
Перед голосованием в Верховной Раде выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он попросил депутатов поддержать указ президента. Секретарь СНБО пояснил, что чрезвычайное положение вводится на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. "Ситуация не простая. Мы ничего от вас не будем скрывать. Нам нужен этот режим", - отметил Данилов.
Топ комментарии
+14 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий23.02.2022 22:01
+13 Женя-Женя
показать весь комментарий23.02.2022 22:03
+12 Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий23.02.2022 21:56
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Пожалуйста, подождите...
поедь на донбас и там проведи собрание в составе зсу.
Толку больше будет
на то мы и люди, а не обезьяны.
а во время войны ограничения становятся больше
На мудрый нарИд сторонник слива вагнеровцев, надежды на мир в глазах...
И этот же нарИд идёт в стойло.
Кацапская режесура работает на высшем уровне руководства страны. Просто вопрос чуть дольше будут решать.
Только идиот может поверить что маленькое зелёное чмо способно поменять свои взгляды.
но ты можешь реализовать своё право и не останавливаться перед машинами..
удачи тебе, Ваня!
остановка на красный свет конкретно продлевает жизнь
а здесь что?
не согласен? давай лично для тебя введем требование: выходить на улицу только с ведром на голове, общество требует
Так что не нужно умничать. Читай и действуй в рамках прописанного иначе все ваши действия незаконны и преступны.
А ваша писулька которую вы нарисовали по "Надзвычайному Стану" ничтожна!
Так что судя по всему Иван прав!
И не нужно спекулировать военной угрозой или еще чем подобным, это не красиво и только усугубляет ваше положение, указывая на то что обман осуществляется сознательно и преднамеренно.
Таки що нехай буде надзвичйний стан і тюряги для капітулістів.
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.
Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.
«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).
На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).
Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.
Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.
Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).
І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.
Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.
Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
Я також за воєнний стан, ніж за надзвичайни
На жаль, прискорити розвиток, пропускаючи якісь етапи - НЕМОЖЛИВО.
... Навіть якщо сильно хочеться...
На жаль у декого вже увірвався терпець.
Я ніколи не відносилась до ЖДУНІВ.
Я просто маю перечуття - що буде КАПЕЦЬ. так само й тоді коли дебіли вибрали Зе!Зрадника. Нічого хорошого від цього Надзвичайного Стану.
А треба було б вводити Військовий Стан на порозі війни.
вводить надо военной положение!
і шо сталося с дерьмаком???? в тил закинули?)) чи таки п"ятами накивав... до ківи...в еміграцію?)))
Указ президента, який парламент затвердив відповідною постановою, передбачає:
особливий режим в'їзду та виїзду (за необхідності);
обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за необхідності);
посилена охорона громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
заборона проведення масових заходів (крім тих, заборону на проведення яких встановлює суд) і страйків;
евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, обов'язкове надання їм стаціонарного чи тимчасового житла;
запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, за потреби - огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів;
заборона призовникам, військовозобов'язаним і резервістам змінювати місце проживання без відома військкомату, Служби безпеки України та відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
заборона на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію;
заборона роботи аматорських радіопристроїв особистого користування;
особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за необхідності).
При цьому режим надзвичайного стану суттєво відрізняється від правового режиму воєнного стану. Зокрема, він не передбачає створення у регіонах спеціальних органів держаіної влади - військових адміністрацій. Також режимом надзвичайного стану не передбачено, окрім виключних випадків, запровадження трудової повинності для працездатного населення, порушення питань заборони діяльності політичних партій та громадських організацій, цензури у ЗМІ тощо.
А! Еще можно под видом надуманных обысков что-то украсть из квартир.
Журналисты опубликовали материал со ссылкой на несколько источников в разведывательном сообществе США, которые предполагают начало российского вторжения в течение ближайших 48 часов.
При этом с утра, предваряя возможную операцию Кремля, российский самолет пересек воздушное пространство Украины. "Сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом", - добавил представитель США.
О.Гончаренко говорив, що у порівнянні з першим варіантом (той, що на Цензорів о 17:40 опублікували) будуть вноситись зміни
До чего же кацапы тупорылая нация - с одной стороны западные санкции давят, с другой - свои грабят, а они всё-равно лижут жопу и пенис своему кремлевскому фюреру.
Пишут, что РФ напала, держитесь