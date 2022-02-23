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Рада поддержала введение чрезвычайного положения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рада поддержала введение чрезвычайного положения

Верховная Рада проголосовала за указ президента о введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение высказались 335 народных депутатов.

Перед голосованием в Верховной Раде выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он попросил депутатов поддержать указ президента. Секретарь СНБО пояснил, что чрезвычайное положение вводится на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. "Ситуация не простая. Мы ничего от вас не будем скрывать. Нам нужен этот режим", - отметил Данилов.

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Топ комментарии
+14
Олег Тягнибок

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.

Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.

«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).

На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).

Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.

Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.

Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).

І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.

Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.

Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
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23.02.2022 22:01
+13
оно не для того вводится. Включайте голову!
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23.02.2022 22:03
+12
335 депутатів. Вистачило б навіть на імпічмєнт.
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23.02.2022 21:56
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335 депутатів. Вистачило б навіть на імпічмєнт.
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23.02.2022 21:56 Ответить
ржотє? чому ні?
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23.02.2022 21:56 Ответить
Хоть что-то.
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23.02.2022 21:56 Ответить
разумное решение, хоть и запоздалое.. поддерживаю!
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23.02.2022 21:56 Ответить
я не поддерживаю ограничение прав и свобод
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23.02.2022 21:59 Ответить
оно не для того вводится. Включайте голову!
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23.02.2022 22:03 Ответить
Судячи зі списку- для диктатури.
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23.02.2022 22:05 Ответить
Нахрена палити будинки профспілок. Це ж українське майно. Гуманніше стороннікам міра з Пуйлом поодиночці надавати по пиці.
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23.02.2022 22:05 Ответить
я то как раз в состоянии отличить имитацию бурной деятельности от реальных мер по защите страны. чем мирное собрание в Ивано-Франковске или Запорожье помешает сейчас государству?
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23.02.2022 22:08 Ответить
вам сейчас там срочно нужно собраться???
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23.02.2022 22:14 Ответить
а это повод ограничивать мое право на мирное собрание? гарантированное мне Конституцией Украины. или она уже не действует?
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23.02.2022 22:21 Ответить
вы дебил??
поедь на донбас и там проведи собрание в составе зсу.
Толку больше будет
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23.02.2022 22:25 Ответить
дебил тут ты. нет никакого бамбаза. бамбаз это термин фашистской пропаганды.
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23.02.2022 22:26 Ответить
ограничение прав и свобод есть всегда,

на то мы и люди, а не обезьяны.
а во время войны ограничения становятся больше
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23.02.2022 22:04 Ответить
Во время войны усиливают обороноспособность, развивают ВПК, привлекают партнёров.
На мудрый нарИд сторонник слива вагнеровцев, надежды на мир в глазах...
И этот же нарИд идёт в стойло.
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23.02.2022 22:20 Ответить
у нас тут белоруссию пытаются устроить, а лахтинские боты всегда в первых рядах совкового наступления.
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23.02.2022 22:22 Ответить
Да уже почти....
Кацапская режесура работает на высшем уровне руководства страны. Просто вопрос чуть дольше будут решать.
Только идиот может поверить что маленькое зелёное чмо способно поменять свои взгляды.
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23.02.2022 22:26 Ответить
*Но мудрый нарИд...
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23.02.2022 22:28 Ответить
І є їх забезпечення, а не лише обмеження. То у кацапів лише обмеження.
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23.02.2022 22:36 Ответить
Ваня!.. когда ты переходишь дорогу, ты останавливаешься, потому что встречный поток машин нарушает твое "право на свободу и передвижение"..
но ты можешь реализовать своё право и не останавливаться перед машинами..
удачи тебе, Ваня!
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23.02.2022 22:06 Ответить
я не перехожу дорогу не на пешеходных переходах. чего и тебе советую.
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23.02.2022 22:09 Ответить
так красный свет-то тоже ограничение свободы
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23.02.2022 22:15 Ответить
нет, не сравнивай хeр с пальцем
остановка на красный свет конкретно продлевает жизнь

а здесь что?
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23.02.2022 22:19 Ответить
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23.02.2022 22:20 Ответить
Не поддерживаешь ограничения прав и свобод - не живешь в обществе. Вся наша деятельность регулируется бесчисленным количеством ограничений самого разного характера, но во время потенциальной войны с вражеским государством на время их станет чуть больше обычного.
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23.02.2022 22:06 Ответить
а что изменилось с 2014 года, что вдруг так резко нужно ограничивать права и свободы?
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23.02.2022 22:10 Ответить
Возможно то, что тогда ни мы, ни ***** не были готовы к войне. А сейчас ***** абсолютно готово, а мы нет. До тебя доходит, что у кацапов было достаточно времени подготовить свою агентуру в том числе и в любимых тобой Запорожье и Ивано-Франковске? Если начнутся диверсии и теракты тебе уже будет не до собраний. Сейчас реально не время качать ситуацию. И я, если что, не зебил и поклонником Клоуна не являюсь. Просто реально не время.
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24.02.2022 00:10 Ответить
есть ограничения разумные, адекватные, а есть бред бредовый

не согласен? давай лично для тебя введем требование: выходить на улицу только с ведром на голове, общество требует
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23.02.2022 22:21 Ответить
Ограничение прав и свобод оговорено и описано в основном законе Украины - Конституции, там же определен и порядок действий в различных ситуациях.
Так что не нужно умничать. Читай и действуй в рамках прописанного иначе все ваши действия незаконны и преступны.
А ваша писулька которую вы нарисовали по "Надзвычайному Стану" ничтожна!
Так что судя по всему Иван прав!
И не нужно спекулировать военной угрозой или еще чем подобным, это не красиво и только усугубляет ваше положение, указывая на то что обман осуществляется сознательно и преднамеренно.
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23.02.2022 23:36 Ответить
мне это писать не надо, и так понимаю
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23.02.2022 23:37 Ответить
как ты можешь не поддерживать то, чего у тебя никогда небыло, чучело лишнехромосомное?
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23.02.2022 22:13 Ответить
враньё
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23.02.2022 23:18 Ответить
скрепорогий, права и свободы на мокша.ру, пяздуй
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23.02.2022 22:18 Ответить
24 мартобря вторжение
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23.02.2022 21:58 Ответить
И что это будет значить для граждан Украины на практике?
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23.02.2022 21:59 Ответить
паспорт и военник носи в кармане и все будет хорошо
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23.02.2022 22:00 Ответить
а можно по фракциям?
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23.02.2022 21:59 Ответить
узбагойся - единогласно ВСЕ !
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23.02.2022 22:05 Ответить
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=19156
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23.02.2022 22:33 Ответить
пасиб. опзж сбежало уже в полном составе. юлька тоже
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23.02.2022 22:37 Ответить
Вона на процедурах по нарощуванню губ. На країну їй пофіг, очевидно.
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23.02.2022 23:24 Ответить
увы, чини переводчик
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23.02.2022 23:48 Ответить
Которых?
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23.02.2022 23:54 Ответить
Верховна Рада єдина. Народ єдиний. Сторонніки Пуйла носа бояться висунути на вулиці українських міст. Після успішної сподіваємося мобілізації резервістів зброя лине в Україну повним потоком. А Пуйло затихне?
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23.02.2022 21:59 Ответить
Весь час з жахом згадую те жахіття в квітні 2014 року коли 5 бригад ЗСУ намагалися пробитися на Даунбасі до кордонів паРашки. Як любітєльніци пуйла клали своїх дітей перед українськими БТР.
Таки що нехай буде надзвичйний стан і тюряги для капітулістів.
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23.02.2022 22:09 Ответить
Олег Тягнибок

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроект про володіння вогнепальною зброєю.

Законопроект #5708 підтримали 274 народні обранці.

«Свобода» виступала за ухвалення такого закону ще з 2012 року. Реєструючи у кожному скликанні відповідний законопроект. Вперше - 21 березня 2014 року (законопроект Сиротюка Ю. та інших).

На жаль, у першому читанні пройшов законопроект, лобійований МВС, а не патріотичною та зброярською спільнотою (#5708-1).

Різниця у законопроектах проста. Поліцейська версія закону НЕ передбачає права володіння громадянами зброєю самозахисту.

Короткостволи навіть в умовах повномасштабної агресії і далі доступні лише привілейованим.

Сподіваємось, у другому читанні законопроект ухвалять із правками (народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук вже подала необхідні).

І зволікати не треба. Українці мають зустрічати ворога у всеозброєнні.

Якби цей закон було ухвалено раніше, нація була б більш готовою до опору окупантові.

Вільні люди володіють зброєю, раби - ні.
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23.02.2022 22:01 Ответить
Прихільниця кремлівського платного козла-тягнибока? Чому раніше не казала?
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23.02.2022 22:15 Ответить
Гандони!!! Військовий стан - це влада в Армії, Надзвичайний стан (техногенні катастрофи та заворушення) це Диктатура Ментов і Поліцейський безпредел від Деньки Манастирського, який обіцяв стріляти без попередження, заборона мітингів та демонстрацій, заборона навіть створення Тимчасового Уряду на випадок втечі з країни *********** з ОПой та Верховною зрадою в купі.
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23.02.2022 22:05 Ответить
І шо, думаєш у Моні Стирського вистачить сил на це?
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23.02.2022 22:17 Ответить
А чому ні?У Арсена Борисовича виходил ж)
Я також за воєнний стан, ніж за надзвичайни
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23.02.2022 22:19 Ответить
ну якщо що, то життя покаже. Думаю воно зможе. опісля отмазу Трухіна, і так далі і вбивства депутатів Полякова, мера Кривого Рогу із братами та іншими темними справами, сам убивця, вбив людей в ДТП - але про це щось усі мовчать.
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23.02.2022 22:20 Ответить
Не переживай! Все розвивається закономірно...
На жаль, прискорити розвиток, пропускаючи якісь етапи - НЕМОЖЛИВО.
... Навіть якщо сильно хочеться...
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23.02.2022 22:46 Ответить
філософське бачення. Так можливо споглядати із спокоєм Тибетських Мудреців лише тоді - коли власне Вас це не обходить.
На жаль у декого вже увірвався терпець.
Я ніколи не відносилась до ЖДУНІВ.
Я просто маю перечуття - що буде КАПЕЦЬ. так само й тоді коли дебіли вибрали Зе!Зрадника. Нічого хорошого від цього Надзвичайного Стану.
А треба було б вводити Військовий Стан на порозі війни.
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23.02.2022 23:00 Ответить
Я схожий на того, кому байдуже?
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23.02.2022 23:10 Ответить
идите вы чрезвычайно на х-й!
вводить надо военной положение!
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23.02.2022 22:06 Ответить
Военное положение-это реальная власть на местах в руках военкоматов-тех самых,в которых постоянно отлавливают взяточников.И в руках комендатуры,которая из всей управленческой премудрости знает только равняйсь смирно по-пластунски вперед.
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23.02.2022 22:42 Ответить
простих громадян це майже не зачепить? да? а не простих? які "бонуси" для трухіних і каклет?
і шо сталося с дерьмаком???? в тил закинули?)) чи таки п"ятами накивав... до ківи...в еміграцію?)))
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23.02.2022 22:06 Ответить
Верховна Рада ввела надзвичайний стан: що треба знати
Указ президента, який парламент затвердив відповідною постановою, передбачає:
особливий режим в'їзду та виїзду (за необхідності);
обмеження руху транспортних засобів та їх огляд (за необхідності);
посилена охорона громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
заборона проведення масових заходів (крім тих, заборону на проведення яких встановлює суд) і страйків;
евакуація людей із місць, небезпечних для проживання, обов'язкове надання їм стаціонарного чи тимчасового житла;
запровадження комендантської години;
перевірка документів у громадян, за потреби - огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів;
заборона призовникам, військовозобов'язаним і резервістам змінювати місце проживання без відома військкомату, Служби безпеки України та відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки;
заборона на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів, які можуть дестабілізувати ситуацію;
заборона роботи аматорських радіопристроїв особистого користування;
особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі (за необхідності).
При цьому режим надзвичайного стану суттєво відрізняється від правового режиму воєнного стану. Зокрема, він не передбачає створення у регіонах спеціальних органів держаіної влади - військових адміністрацій. Також режимом надзвичайного стану не передбачено, окрім виключних випадків, запровадження трудової повинності для працездатного населення, порушення питань заборони діяльності політичних партій та громадських організацій, цензури у ЗМІ тощо.
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23.02.2022 22:06 Ответить
хватит тут сраться . задрали уже!(( вся страна одобряет введение чрезвычайного положения..... все должны быть готовы к худшему .и не разслабляться . и быть бдительными к разным подозрительным людям.все всё понимают ...мы должны всё это выдержать и выстоять... такое время на наш час припал к сожалению... смотрел раду....смотрю свободу слова...
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23.02.2022 22:08 Ответить
Весь фарс от клоунов только для того, чтоб закрыть ТВ или закрыть рот ведущим и гостям и чтобы разогнать фопов. Ну и отжать хорошие машины. Все не нажрутся....

А! Еще можно под видом надуманных обысков что-то украсть из квартир.
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23.02.2022 22:09 Ответить
...у вас в Турции так и делается?
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23.02.2022 22:46 Ответить
У нас в Турции нет ЧП. И вообще - скоро выборы! И все 6 оппозиционных партий объединяются и выставляют одного кандидата. Если такого не получится в Украине - шапито будет продолжаться.
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23.02.2022 22:48 Ответить
Российский самолет вторгся в воздушное пространство Украины - Newsweek​. Сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины посредством вторжения разведывательного самолета.

Журналисты опубликовали материал со ссылкой на несколько источников в разведывательном сообществе США, которые предполагают начало российского вторжения в течение ближайших 48 часов.

При этом с утра, предваряя возможную операцию Кремля, российский самолет пересек воздушное пространство Украины. "Сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом", - добавил представитель США.

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23.02.2022 22:12 Ответить
Що вже буде - те буде! Бог збереже Україну! Не будемо перебільшувати силу агресора- Росії! Українці - це сильна та могутня нація! З досить великим, військовим досвідом! Можливо не ********, але це в крові! Згадаймо другу світову війну - які були фронти??! Український та Білоруський!!! Руський був??? Ні!!! Це про щось каже, чи ні!? Зберігаємо спокій, але якщо війна повна - то ворогу дамо відсіч! Захист своєї країни, території та жителів - це головна мотивація до беззаперечної перемоги над ворогом! Слава нашій Україні, та збережи Боже всіх наших захисників!!!
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23.02.2022 22:14 Ответить
Marina c8da85b1 Краще другу світову не згадувати,бо тоді завалили трупами ворога.
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23.02.2022 22:18 Ответить
А де можна прочитати повний текст проголосовпного законопроекту?
О.Гончаренко говорив, що у порівнянні з першим варіантом (той, що на Цензорів о 17:40 опублікували) будуть вноситись зміни
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23.02.2022 22:15 Ответить
Якраз цей стан дозволяє творити все що завгодно.Тому що у верховній владі є монобільшість.Це й стан в принципі мало що дає.Від стану ракетне озброєння і авіація не з'явиться.Навіть по соціальних мережах і багатьом противникам Зеленського це подобається.
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23.02.2022 22:17 Ответить
В ГосДуме не исключили конфискацию сбережений россиян из-за санкций


До чего же кацапы тупорылая нация - с одной стороны западные санкции давят, с другой - свои грабят, а они всё-равно лижут жопу и пенис своему кремлевскому фюреру.
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23.02.2022 22:17 Ответить
Там половина холопов хлопают в ладоши за то,что бы ,,мочить,, Украину. Пусть платят нищенством за свои имперские понты
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23.02.2022 22:25 Ответить
Лохдаун надає москалям можливість відьноувійти до України приборканої зсередини поліцейським станом!
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23.02.2022 22:20 Ответить
А де Єрмак? Накивав п'ятами?
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23.02.2022 22:25 Ответить
Клоун, ты говорил, что Порох наживается на войне и обещал эту войну остановить. И хде?
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23.02.2022 22:25 Ответить
Де повний розрив з цапами?
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23.02.2022 22:29 Ответить
Так Зеля торгует на крови. Какой разрыв?
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23.02.2022 23:15 Ответить
А сколько вам лет коментаторы?вы подлежите призыву?
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23.02.2022 22:30 Ответить
Звідки стільки провокаторів в коментарях?
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23.02.2022 22:38 Ответить
В основном из рашки. Или вы думаете Тринидад и Тобаго вдруг обеспокоился судьбой Украины и наслал сюда своих провокаторов?
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23.02.2022 23:16 Ответить
Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятье. Отныне слово «кацап» разряжает ружьё. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьёт твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьёт тебя. Он возьмёт твоих [близких] и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоём участке затишье, если ты ждёшь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! (с)
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23.02.2022 22:48 Ответить
Який сенс запроваджувати НС коли в країні вільно діє РПЦ, не розірвані дипломатичні відносини, вільно гуляють Мураєв і Ко і т.д.?
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23.02.2022 23:04 Ответить
В Києві діють московські торгові центри, як от Океан Плаза - гроші йдуть братам Ротенбергам в Москву. Проти цих бандитів США ввели санкції, а у нас вони заробляють гроші.
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23.02.2022 23:27 Ответить
Это Зеля замутил чтобы выборы не делать! Инфа 100%!
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23.02.2022 23:14 Ответить
Отак би вони краще одностайно зняли з посади президента цього московського агента лохдауна. Так ні, саме його вони і захищають...
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23.02.2022 23:25 Ответить
Что у вас происходит, почему на Цензоре тишина ?
Пишут, что РФ напала, держитесь
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24.02.2022 06:31 Ответить
 
 