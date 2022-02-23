Рада приняла постановление об организации работы в условиях ЧП

Народные депутаты на внеочередном заседании приняли постановление об организации работы Верховной Рады в условиях чрезвычайного и военного положения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение 342 парламентария. Решение было принято без обсуждения. После этого внеочередное заседание завершилось.

Спикер Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций и групп на совещание, чтобы обсудить указ президента о введении чрезвычайного положения. "Это будет минимум минут сорок", – добавил он.

Спикер попросил депутатов не расходиться и присутствовать на втором внеочередном заседании.

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