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Рада приняла постановление об организации работы в условиях ЧП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народные депутаты на внеочередном заседании приняли постановление об организации работы Верховной Рады в условиях чрезвычайного и военного положения.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение 342 парламентария. Решение было принято без обсуждения. После этого внеочередное заседание завершилось.
Спикер Руслан Стефанчук пригласил лидеров фракций и групп на совещание, чтобы обсудить указ президента о введении чрезвычайного положения. "Это будет минимум минут сорок", – добавил он.
Спикер попросил депутатов не расходиться и присутствовать на втором внеочередном заседании.
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