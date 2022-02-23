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Рада прийняла постанову про організацію роботи в умовах НС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народні депутати на позачерговому засіданні прийняли постанову про організацію роботи Верховної Ради в умовах надзвичайно та/або воєнного стану.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення 342 парламентарів. Рішення ухвалили без обговорення. Після цього позачергове засідання завершилося.
Спікер Руслан Стефанчук запросив лідерів фракцій та груп до себе на нараду, щоб обговорити указ президента про введення надзвичайного стану. "Це буде мінімум хвилин сорок", - додав він.
Спікер попросив депутатів не розходитися і бути присутніми на другому позачерговому засіданні.
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