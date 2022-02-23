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"Фінального тексту указу ще ніхто не бачив", - Железняк про запровадження НС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Народні депутати поки не бачили остаточного тексту указу президента про введення надзвичайного стану.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді сказав народний депутат Голосу Ярослав Железняк.

"Фінального тексту указу ще ніхто не бачив. Сподіваємося, що він відповідатиме тому, який узгодили сьогодні на засіданні голів фракцій та груп із паном Даніловим та іншими представниками влади", - зазначив нардеп і додав, що указ "в дорозі до Верховної Ради".

Железняк розказав, що також були зібрані підписи для проведення позачергово засідання, де мають розглянути законопроєкт про виділення 23 мільярдів гривень на військове забезпечення та постанову про порядок роботи ВР, яка передбачає роботу парламенту у постійному режимі в разі запровадження надзвичайного стану.

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Суки вообще рихнулись!
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23.02.2022 17:28 Відповісти
Как там погода в Париже?
Наверное не очень, раз вернулся, или чемодан с бадлом отвез, теперь можно спать спокойно
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23.02.2022 17:22 Відповісти
"Фінального тексту указу ще ніхто не бачив", - єрмаки мусять спочатку в московії затвердити....

ДУ майТЕ...! 73% від виборців України.....
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23.02.2022 17:26 Відповісти
Цих кошерних свиней хвилює не захист населення від путінської агресії, а створення концтабору на цій території суші для українців. Бо для захисту від агресії потрібно запроваджувати військовий стан, а ось для знищення залишків прав і свобод українців - надзвичайний.
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23.02.2022 18:07 Відповісти
 
 