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Новости Политика Украины
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законопроект (3041) Зеленский (16530) чрезвычайное положение (203)

Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта. ДОКУМЕНТ

Текст законопроекта о введении чрезвычайного положения в Украине опубликован на сайте Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Чрезвычайное положение планируется ввести с 00:00 24 февраля 2022 сроком на 30 суток.

Вводят чрезвычайное положение на территории: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей и города Киева.

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В случае принятия законопроекта документ вступит в силу со дня его опубликования.

Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта 01

Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта 02
Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта 03
Введение чрезвычайного положения: Опубликован текст законопроекта 04
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Закони почитайте. Спочатку.
Володимир В'ятрович у фб:

ЗАМІСТЬ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ВІДСІЧІ ВОРОГУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОВАДЖУЄ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДИКТАТУРУ ПРОТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН
Зупинити це може лише Верховна Рада, відхиливши незаконний указ і повернувши президента в правове поле.

Все дуже серйозно. Те, що зараз відбувається, є спробою Зеленського під приводом російської загрози узурпувати владу всупереч Конституції і законам України. Законодавство не дає права запроваджувати надзвичайний стан замість воєнного, бо це дві кардинально різних речі.

ВОЄННИЙ стан спрямований на відсіч ворогу і передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. Обмеження прав громадян при цьому слугують обороні від зовнішньої агресії. Воєнний стан допомагає мобілізувати весь народ на оборону країни.

Натомість НАДЗВИЧАЙНЙ стан запроваджується у випадку стихійних чи техногенних катастроф або заворушень і встановлює в країні ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕЖИМ. В опублікованому в медіа проєкті Указу Зеленського йдеться саме про поліцейську диктатуру - цензуру в українських медіа, вилучення у людей зброї, комендантську годину, заборону партій і зібрань тощо. Це не має нічого спільного з відсіччю ворогу.

В Законі «Про оборону України» чітко сказано:
«У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення ВОЄННОГО стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни».

Закон «Про правовий режим надзвичайного стану» (стаття 1) визначає, що «надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій ТЕХНОГЕННОГО АБО ПРИРОДНОГО характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ЗМІНИ КОНСТИУЦІЙНОГО ЛАДУ України шляхом насильства».

Зараз в Україні має вводитися саме воєнний стан, визначення якого дане в ст.1 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
«Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ЧИ ЗАГРОЗИ НАПАДУ, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».

Верховна Рада не має права затверджувати антиконституційний указ! Натомість ми маємо діяти самі і вимагати від Президента діяти відповідно до Конституції і Закону «Про оборону України».

Воєнний стан може запроваджуватися в окремих областях чи по всій країні. Бути м'яким, як у 2018 році, або більш жорстким - залежно від потреб. Але це має бути саме воєнний стан, а не поліцейська диктатура.
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23.02.2022 17:54
+26
"запрет акцій протестов" - главное что нужно зеЛоху..
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23.02.2022 17:48
+21
неа, нет..
зато есть основания запретить протесті и посадить всех кто недоволен зеЛохом и его шоблой
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23.02.2022 17:49
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Правила форума Совет форумчан
Й не кажіть, таких кончених як ***** й його раби кацапів світ ще небачив.
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23.02.2022 18:18 Ответить
Наші союзники мають це якось прокоментувати.
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23.02.2022 17:44 Ответить
"запрет акцій протестов" - главное что нужно зеЛоху..
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23.02.2022 17:48 Ответить
Когда к пороха суд?
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23.02.2022 17:49 Ответить
как раз укладівается в 30 дней.. за неделю до окончания.

Более того, пукнт "регулювання ТВ, ЗМІ та інтернету" - одні сати на тв та повна заборона на любі недовольства зеЛохом та єрмаком, зі слугами урода..
Вони так й ютуб заборонять з ФБ))
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23.02.2022 17:54 Ответить
А если по законам военного времени? Без суда и следствия вместе с медведчуком?
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23.02.2022 17:57 Ответить
Може й тебе заразом?
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23.02.2022 17:59 Ответить
какого "времени"?)
где в законе о "военном времени"?
зато мания величия у зеЛоха - во всей красе...

Печатка без опознавательных знаком государства, но с крупной цифрой ОДИН..
мол, "самый главный первый верховный главный командующий.. это очень важно!"(с)зеЛох
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23.02.2022 18:06 Ответить
Недонаполеон.
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23.02.2022 18:08 Ответить
Значит расстрел отменяется.
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23.02.2022 18:13 Ответить
Упс... Поспешил.
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23.02.2022 18:15 Ответить
А как вы хотели? "1+1" - было бы если бы документ был особо важный и его Коломойский завизировал, а так 1 - это просто Зеленский (означает, что виза Коломойского не требуется)
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23.02.2022 18:18 Ответить
зеЛоху надали персональний номер.. але так як воно недоумковате, то є надія - що хоч цифру "1"знає))
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23.02.2022 18:27 Ответить
бедняжко зебіл, знов тебе звільняють, так?
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23.02.2022 18:07 Ответить
Ольгінець, лафа скінчилась. А видалення моїх постів цього не змінить.
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23.02.2022 18:14 Ответить
бедняжко, тебе видаляють саме за ідіотизм лахтинскл/ольгінский

але ти таке тупе, що знов і знов зашкварюєся на методичках скабеєвої
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23.02.2022 18:26 Ответить
зачем? что тут комментировать.
это внутреннее дело
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23.02.2022 17:49 Ответить
Чудово знаєш, що це не так.
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23.02.2022 17:53 Ответить
2021?
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23.02.2022 17:45 Ответить
Вражеская армия зашла на территорию Украины. Окружила Украину своими орками. Но стан - просто надзвычайный. Не военный. Это капец, какие лицемеры в угоду *****. Чтоб сберечь рыло *****.
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23.02.2022 17:46 Ответить
и это мешает тебе взорвать Спасскую башню ?
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23.02.2022 18:57 Ответить
Для ввода "военного положения" для начала нужно понимать, что именно делаешь! ВП - это перевод экономики на военные рейки, конфискация предприятий, транспорта для нужд обороны... - это "ручной режим" везде. Если бы у Клоуна реально был "план А", "Б...." как он всем звиздел, то можно было понять, но плана у него и тогда не было, что показало это "решение Путина" (СНБО всем объявили, что они только разрабатывают план.... и все что они пока разработали это режим ЧП, а что с ним делать пока не знают, но лишь бы создать движняк...) А вы говорите военное положение!! Они с военные положением по пиз*е пустят экономику за неделю! Путину потом даже стрелять не придется!!!!!!
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23.02.2022 18:25 Ответить
Логично. Но с "особлывым" далеко не заедешь. Начнуть издить деньги на оборону. А так, при военном - можно бы и расстрелять. Шучу, конечно, но как то нажухать бизнесюков-олигархов надо.
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23.02.2022 18:39 Ответить
Я уже понял, кого нашугают.

С завтрашнего дня весь мелкий бизнес хрен получит денег из казначейства через Прозорро
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23.02.2022 18:59 Ответить
Никто не мешает за пять сек объявить военное положение. Тут адепты святого петра раскудахтались, как сами знаете кто, но... На пальцах, для шыкаладных аленей. Военное положение - п@здец баксу, фондовым рынкам и т.д. Сейчас работает МВФ - сворачивается. Транспорту - пиндец. Продолжать или само додумаешь? Петюня ввел чп в конце 2018, когда катера расстреляли и все прекрасно это пережили. Я сравнил тексты указов - как под копирку, но шыкаладникам дай только повыть и кому-то в@сраться на голову
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23.02.2022 21:04 Ответить
Теперь есть законные основания арестовать и прекратить вещание на Ютуб медведчуковских,мураевских и прочих ватных помоек и блохеров.
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23.02.2022 17:47 Ответить
неа, нет..
зато есть основания запретить протесті и посадить всех кто недоволен зеЛохом и его шоблой
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23.02.2022 17:49 Ответить
дуже зручно, можна опозицію взагалі ліквідувати і дотягнути до виборів, яких в принципі не буде
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23.02.2022 17:48 Ответить
Ну как бы в этом и цель. Оппозиции быть недолжно, если у нас война.
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23.02.2022 17:48 Ответить
Ермака быть не должно, а не опозиции
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23.02.2022 19:00 Ответить
Там половина правительства потенциальные предатели. Вот я сейчас сижу думаю, что книги истории во всем врали. Не было зловещих злодеев - были трясущиеся от страха чиновники, как на собрании у Путина. Не было героичных сопротивляющихся - были скользкие трусы, которые мечтают предать.
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23.02.2022 19:03 Ответить
Мистер Тайгер -- які в дупу зараз вибори ?!

Яка нахрен "опозиція" -- війна в країні .

Я зараз ЖОПу просто заарештував би -- усі хто за кордоном будуть більше 2 тижнів , відібрати мандати .
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23.02.2022 17:52 Ответить
"ж*опа" - ідеологическі близкие зеЛоху та його шоблі..
татаров, єрмак, портнов, демченко та сам зеленський - тому приклад..

Тому їх не чіпатимуть..

А ось "надоедливие западние СМИ и политики - хуже скабеевой, разгоняют фейки что расея хочет напасть на Украину!"(с)арахамия, зеленский и Ко.
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23.02.2022 17:57 Ответить
Мені похер хто там з ЗЕнелохів й як воно там . Зараз вже не час для вибочої компаніх .
***** 45 тисяч мішків для двухсотих закупив , а Ви тут про ...
Йще демченко зараз шкідливий , чи дермак . А потнов він де ?
Він що у генштабі чимось керує ?! Чи військовою розвідкою !?
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23.02.2022 18:06 Ответить
Мене хвелює тільки армія зараз й генштабом керує зараз крайщі фахівці , ніж той Муженко . Й голова МО теж крайщий за Гелетея .
Це факт .
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23.02.2022 18:12 Ответить
Гелетей хоч якось все своє життя стикався з силовою складовою,

а нинішній чим кращий ?

Ну от хоч одне шось назви, чим Рєзніков кращий за Гелетея ?

Хоч одне шось
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23.02.2022 19:03 Ответить
якраз жопістів він і не рухає
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23.02.2022 18:00 Ответить
Не знаю, але чомусь канали Метвечатини й Наш-пахло чомусь прикрив не Пєтя , а Дермак з Вофіком .
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23.02.2022 18:08 Ответить
а кагал Г+Г чому не прикрив ?

там же властик Медведчук
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23.02.2022 19:04 Ответить
При Порошенку вибори можна, опозицію можна...а при Зеленському не можна? чому?
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23.02.2022 18:13 Ответить
Ей,ботоферма,ви про що? Україна на межі,ніхто не бачить?І що хай Ківа,опзж,а це ж опозиція,далі співають про народ Дамбаса? І яка може бути опозиція і протистояння ?Хочеться заробити копійку випорожнюючись на всіх і вся?То може не на часі?Чи гроші вже не пахнуть?
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23.02.2022 19:33 Ответить
опзж - це не опозиція, а 5 колона, їх взагалі по законах військового часу потрібно прибрати
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23.02.2022 19:49 Ответить
Давно пора была его ввести. Еще две недельки назад.
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23.02.2022 17:48 Ответить
Закони почитайте. Спочатку.
Володимир В'ятрович у фб:

ЗАМІСТЬ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ВІДСІЧІ ВОРОГУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОВАДЖУЄ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДИКТАТУРУ ПРОТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН
Зупинити це може лише Верховна Рада, відхиливши незаконний указ і повернувши президента в правове поле.

Все дуже серйозно. Те, що зараз відбувається, є спробою Зеленського під приводом російської загрози узурпувати владу всупереч Конституції і законам України. Законодавство не дає права запроваджувати надзвичайний стан замість воєнного, бо це дві кардинально різних речі.

ВОЄННИЙ стан спрямований на відсіч ворогу і передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. Обмеження прав громадян при цьому слугують обороні від зовнішньої агресії. Воєнний стан допомагає мобілізувати весь народ на оборону країни.

Натомість НАДЗВИЧАЙНЙ стан запроваджується у випадку стихійних чи техногенних катастроф або заворушень і встановлює в країні ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕЖИМ. В опублікованому в медіа проєкті Указу Зеленського йдеться саме про поліцейську диктатуру - цензуру в українських медіа, вилучення у людей зброї, комендантську годину, заборону партій і зібрань тощо. Це не має нічого спільного з відсіччю ворогу.

В Законі «Про оборону України» чітко сказано:
«У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення ВОЄННОГО стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни».

Закон «Про правовий режим надзвичайного стану» (стаття 1) визначає, що «надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій ТЕХНОГЕННОГО АБО ПРИРОДНОГО характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ЗМІНИ КОНСТИУЦІЙНОГО ЛАДУ України шляхом насильства».

Зараз в Україні має вводитися саме воєнний стан, визначення якого дане в ст.1 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
«Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ЧИ ЗАГРОЗИ НАПАДУ, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».

Верховна Рада не має права затверджувати антиконституційний указ! Натомість ми маємо діяти самі і вимагати від Президента діяти відповідно до Конституції і Закону «Про оборону України».

Воєнний стан може запроваджуватися в окремих областях чи по всій країні. Бути м'яким, як у 2018 році, або більш жорстким - залежно від потреб. Але це має бути саме воєнний стан, а не поліцейська диктатура.
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23.02.2022 17:54 Ответить
Расслабься. Демократия кончилась. Я не поклонник Зеленского, но если война, то демократия не возможна в принципе.
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23.02.2022 17:56 Ответить
прикинь, а при Порошенко - воевали 5 лет, и не запрещали демократию.
Более того, и Запад так поступает: война войной, но єто не повод устанавливать диктатуру.

А вот в рашке - как раз так делают: запрещают демократические основі под любім предлогом.
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23.02.2022 17:59 Ответить
Печально, конечно. Но нужно привыкать. Его не отменят в ближайшие месяцы.
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23.02.2022 18:01 Ответить
А його ще не ввели...
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23.02.2022 19:39 Ответить
А вы не помните когда вводили военное положение ?
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23.02.2022 18:02 Ответить
Холопи воювали 5 років, а гниди успішно торгували з терористами...
Fozzy Group лиш недавно продало в криму свою мережу "Сільпо" проклятим ворогам...

До речі, щось я не чув щоб Порошенко намагався відшкодувати збитки з росії за націоналізацію Севастопольського морського заводу... Може щось через Панаму пройшло панамському патріоту?

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23.02.2022 20:03 Ответить
Про це ж і йдеться: передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. А на це ніхто не піде.
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23.02.2022 18:02 Ответить
А демократії і не було з початку обрання Кучми!
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23.02.2022 19:41 Ответить
Все правильно; Путлєр і лохдаун контролювані однією групою осіб які прикриті назвою секта хабад.
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23.02.2022 18:01 Ответить
100% не про військову загрозу, а про загрозу рейтингів і пєндєлєй від союзників і опозиції.
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23.02.2022 18:15 Ответить
Що особисту зброю вже не вилучає? Схаменувся
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23.02.2022 17:48 Ответить
Из всего перечисленного больше всего напрягает комэндатська годына.
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23.02.2022 17:55 Ответить
Уже год прошёл.
Надзвичайний стан планують запровадити з 00:00 24 лютого 2021 року строком на 30 діб.
Джерело: https://censor.net/ua/n3318402
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23.02.2022 17:55 Ответить
А де в цьому Указі йдеться про заборону в'їзду Усіх рюзьгєшвайне, про заборону релігійним агентам ворожої країни у особі гундяївського репеце проводити "крєстниєхади"(чи можливо вона підпадає під загальне положення про заборону масових заходів?)🤔
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23.02.2022 17:56 Ответить
"...релігійним агентам ворожої країни..." потрібно доповнити "...та країн що не підтримали Україну..."
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23.02.2022 19:37 Ответить
Охренеть, обрезы даже с печати герб убрали.
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23.02.2022 17:57 Ответить
Так...посередині одиниця, а знизу якась шестикутна зірка...
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23.02.2022 18:01 Ответить
Угу, печатка "навеличнійшого" лідера у світі.
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23.02.2022 18:03 Ответить
зато там стоит крупная цифИрь.. 1.. "самій главній первіх верховній главний командующий!"
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23.02.2022 18:02 Ответить
Коли стоїть цифра - то це - "резервна копія" Тоді де оригінал? І чому на "копії" нема герба? Якась "мулька"!!!
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23.02.2022 18:46 Ответить
Лохдаун мав би подати заяву про відставку з завтрашнього дня. Бо по наявності внутрішніх ворогів справа виграти війну проти москалів виглядає доволі примарною..
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23.02.2022 17:57 Ответить
Фрази "антиукраїнська діяльність" не знайшов.
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23.02.2022 17:58 Ответить
Кстати да....
Это к чему???
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23.02.2022 18:11 Ответить
Замість воєнного стану та відсічи агресору - диктатура та поліцейська держава

Дебілізм під великою печаткою з номером 1

П.С. на печатці недостає знаку оклику
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23.02.2022 18:15 Ответить
А чего Петя не ввел военное положение, когда было реальное месиво? Ты вообще в курсе, что значит военное положение, вояка хренов?
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23.02.2022 18:26 Ответить
Барон Рошен не ввів воєнний стан тому, що не зміг би красит на широку ногу.
у ньго, до речі, можна попитати; відповідь була б така, як я написав.
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23.02.2022 20:23 Ответить
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову масову кібератаку на Україну.

«Приблизно о 16:00 почалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Є відповідні дані з ряду банків. Також спостерігаються проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету міністерство і Міністерства закордонних справ», - написав міністр.

За інформацією Федорова, це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку від атаки.

Також глава Мінцифри додав, що сайт і мобільний додаток «Дія» успішно долають поточну атаку і продовжують стабільно працювати.
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23.02.2022 18:18 Ответить
Це не для опору агресору.
Це диктатура.
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23.02.2022 18:20 Ответить
Із цього указу не зовсім зрозуміло як він допоможе вивести озброєні підрозділи ерефії з тимчасово окупованих територій.
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23.02.2022 18:25 Ответить
А теперь представьте себе ситуацию: в апреле 2019-го население Украины избрало не шута президентом, а профессионала. За три года 100 млрд было не украдено в виде откатов на стройках, а пошли бы на армию. Итак, у нас появилось бы три дивизиона "нептунов" - тем самым был бы обнулен кацапский флот в черном и азовском морях; у нас появились бы пару дивизионов "сапсанов" с возможностью убивать массово кацапню на расстоянии в 300-500 км; у наших военных были бы зарплаты выше средних по стране - не было бы массового оттока кадров... А теперь вопрос: хотел бы куйло поиграть в войнушки, как сегодня?
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23.02.2022 18:31 Ответить
Твой проХфессионал обещал 1000$ воинам на передовой! И что сделал? Сдал лучших и активных сынов Украины в Илловайскую мясорубку?
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23.02.2022 22:08 Ответить
Где наконец 1) разрыв дип отношений с РФ 2) закрытия для пересечения( даже пешего) границы с РФ и Беларусью, а также со всеми оккупированными районами ОРДЛО, Крымом, Приднестровьем.3) введение визового режима. ВОСЕМЬ лет.. восемь лет.. и все "нет политической воли"..( а мы удивляемся сдачи без единого выстрела Крыма и Севастополя, Медведчук " переговорщщик", трем капитуляциям ( минск 1, минск 2 , формула "штангенциркуля") В нашем государстве впору вообще уже ни чему удивляться.. Если бы не народ и армия ( пускай и не все) то можно было бы проснувшись не удивиться триколорам не то что в Харькове или Киеве.. но и в Ровно и Львове.
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23.02.2022 18:41 Ответить
Один з ключових пунктів - заборона військовозобов'язаним без дозволу залишати місце проживання. Двтей в Трускавець просто так вже не вивезеш.
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23.02.2022 18:45 Ответить
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23.02.2022 18:47 Ответить
В Україні мав бути введений воєнний стан ще ВІСІМ РОКІВ НАЗАД! НС - це державний переворот.
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23.02.2022 20:00 Ответить
Сперва всех на цепь посадят, потом отберут оружие и просто отдадут *****. У нас предатель сидит в Киеве, и 100% сливает все *****. Похоже даже Байден не в курсе, с каким гаденышем он имеет дело.
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23.02.2022 20:43 Ответить
Указ президента о введении чрезвычайного положения, украинцев уже с этой ночи ждут следующие ограничения:

Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей;
Запрет на массовые мероприятия и забастовки;
Комендантский час;
Проверка документов, обыски граждан и жилья;
Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу;
Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
Особое регулирование связи и интернета. Может вводиться запрет на работу мобильных телефонов;
Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.
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23.02.2022 21:17 Ответить
зеленые уе..баны,военное положение вводить надо. Но чего еще ждать от слуг *****...
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23.02.2022 21:51 Ответить
Судячи по всьому, цей закон направлений проти своїх же громадян, у всіх сенсах... "Заборона мітингів"... Все ясно, нєлох...
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23.02.2022 22:32 Ответить
 
 