Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ

Текст законопроєкту про запровадження надзвичайного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Надзвичайний стан планують запровадити з 00:00 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Запровадять надзвичайний стан на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківскьої, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

У разі ухвалення законопроєкту документ набуде чинності з дня його опублікування.







Читайте: "Остаточного тексту указу ще ніхто не бачив", - Железняк про запровадження НС