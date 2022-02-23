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Новини Політика України
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законопроєкт (1776) Зеленський (17415) надзвичайний стан (146)

Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ

Текст законопроєкту про запровадження надзвичайного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Надзвичайний стан планують запровадити з 00:00 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Запровадять надзвичайний стан на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківскьої, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.

У разі ухвалення законопроєкту документ набуде чинності з дня його опублікування.

Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 01

Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 02
Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 03
Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту 04

Читайте: "Остаточного тексту указу ще ніхто не бачив", - Железняк про запровадження НС

Автор: Богдан Гуньковський
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Закони почитайте. Спочатку.
Володимир В'ятрович у фб:

ЗАМІСТЬ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ВІДСІЧІ ВОРОГУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОВАДЖУЄ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДИКТАТУРУ ПРОТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН
Зупинити це може лише Верховна Рада, відхиливши незаконний указ і повернувши президента в правове поле.

Все дуже серйозно. Те, що зараз відбувається, є спробою Зеленського під приводом російської загрози узурпувати владу всупереч Конституції і законам України. Законодавство не дає права запроваджувати надзвичайний стан замість воєнного, бо це дві кардинально різних речі.

ВОЄННИЙ стан спрямований на відсіч ворогу і передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. Обмеження прав громадян при цьому слугують обороні від зовнішньої агресії. Воєнний стан допомагає мобілізувати весь народ на оборону країни.

Натомість НАДЗВИЧАЙНЙ стан запроваджується у випадку стихійних чи техногенних катастроф або заворушень і встановлює в країні ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕЖИМ. В опублікованому в медіа проєкті Указу Зеленського йдеться саме про поліцейську диктатуру - цензуру в українських медіа, вилучення у людей зброї, комендантську годину, заборону партій і зібрань тощо. Це не має нічого спільного з відсіччю ворогу.

В Законі «Про оборону України» чітко сказано:
«У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення ВОЄННОГО стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни».

Закон «Про правовий режим надзвичайного стану» (стаття 1) визначає, що «надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій ТЕХНОГЕННОГО АБО ПРИРОДНОГО характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ЗМІНИ КОНСТИУЦІЙНОГО ЛАДУ України шляхом насильства».

Зараз в Україні має вводитися саме воєнний стан, визначення якого дане в ст.1 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
«Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ЧИ ЗАГРОЗИ НАПАДУ, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».

Верховна Рада не має права затверджувати антиконституційний указ! Натомість ми маємо діяти самі і вимагати від Президента діяти відповідно до Конституції і Закону «Про оборону України».

Воєнний стан може запроваджуватися в окремих областях чи по всій країні. Бути м'яким, як у 2018 році, або більш жорстким - залежно від потреб. Але це має бути саме воєнний стан, а не поліцейська диктатура.
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23.02.2022 17:54
+26
"запрет акцій протестов" - главное что нужно зеЛоху..
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23.02.2022 17:48
+21
неа, нет..
зато есть основания запретить протесті и посадить всех кто недоволен зеЛохом и его шоблой
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23.02.2022 17:49
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Й не кажіть, таких кончених як ***** й його раби кацапів світ ще небачив.
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23.02.2022 18:18 Відповісти
Наші союзники мають це якось прокоментувати.
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23.02.2022 17:44 Відповісти
"запрет акцій протестов" - главное что нужно зеЛоху..
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Когда к пороха суд?
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23.02.2022 17:49 Відповісти
как раз укладівается в 30 дней.. за неделю до окончания.

Более того, пукнт "регулювання ТВ, ЗМІ та інтернету" - одні сати на тв та повна заборона на любі недовольства зеЛохом та єрмаком, зі слугами урода..
Вони так й ютуб заборонять з ФБ))
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23.02.2022 17:54 Відповісти
А если по законам военного времени? Без суда и следствия вместе с медведчуком?
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23.02.2022 17:57 Відповісти
Може й тебе заразом?
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23.02.2022 17:59 Відповісти
какого "времени"?)
где в законе о "военном времени"?
зато мания величия у зеЛоха - во всей красе...

Печатка без опознавательных знаком государства, но с крупной цифрой ОДИН..
мол, "самый главный первый верховный главный командующий.. это очень важно!"(с)зеЛох
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23.02.2022 18:06 Відповісти
Недонаполеон.
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23.02.2022 18:08 Відповісти
Значит расстрел отменяется.
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23.02.2022 18:13 Відповісти
Упс... Поспешил.
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23.02.2022 18:15 Відповісти
А как вы хотели? "1+1" - было бы если бы документ был особо важный и его Коломойский завизировал, а так 1 - это просто Зеленский (означает, что виза Коломойского не требуется)
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23.02.2022 18:18 Відповісти
зеЛоху надали персональний номер.. але так як воно недоумковате, то є надія - що хоч цифру "1"знає))
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23.02.2022 18:27 Відповісти
бедняжко зебіл, знов тебе звільняють, так?
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23.02.2022 18:07 Відповісти
Ольгінець, лафа скінчилась. А видалення моїх постів цього не змінить.
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23.02.2022 18:14 Відповісти
бедняжко, тебе видаляють саме за ідіотизм лахтинскл/ольгінский

але ти таке тупе, що знов і знов зашкварюєся на методичках скабеєвої
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23.02.2022 18:26 Відповісти
зачем? что тут комментировать.
это внутреннее дело
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23.02.2022 17:49 Відповісти
Чудово знаєш, що це не так.
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23.02.2022 17:53 Відповісти
2021?
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23.02.2022 17:45 Відповісти
Вражеская армия зашла на территорию Украины. Окружила Украину своими орками. Но стан - просто надзвычайный. Не военный. Это капец, какие лицемеры в угоду *****. Чтоб сберечь рыло *****.
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23.02.2022 17:46 Відповісти
и это мешает тебе взорвать Спасскую башню ?
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23.02.2022 18:57 Відповісти
Для ввода "военного положения" для начала нужно понимать, что именно делаешь! ВП - это перевод экономики на военные рейки, конфискация предприятий, транспорта для нужд обороны... - это "ручной режим" везде. Если бы у Клоуна реально был "план А", "Б...." как он всем звиздел, то можно было понять, но плана у него и тогда не было, что показало это "решение Путина" (СНБО всем объявили, что они только разрабатывают план.... и все что они пока разработали это режим ЧП, а что с ним делать пока не знают, но лишь бы создать движняк...) А вы говорите военное положение!! Они с военные положением по пиз*е пустят экономику за неделю! Путину потом даже стрелять не придется!!!!!!
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23.02.2022 18:25 Відповісти
Логично. Но с "особлывым" далеко не заедешь. Начнуть издить деньги на оборону. А так, при военном - можно бы и расстрелять. Шучу, конечно, но как то нажухать бизнесюков-олигархов надо.
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23.02.2022 18:39 Відповісти
Я уже понял, кого нашугают.

С завтрашнего дня весь мелкий бизнес хрен получит денег из казначейства через Прозорро
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23.02.2022 18:59 Відповісти
Никто не мешает за пять сек объявить военное положение. Тут адепты святого петра раскудахтались, как сами знаете кто, но... На пальцах, для шыкаладных аленей. Военное положение - п@здец баксу, фондовым рынкам и т.д. Сейчас работает МВФ - сворачивается. Транспорту - пиндец. Продолжать или само додумаешь? Петюня ввел чп в конце 2018, когда катера расстреляли и все прекрасно это пережили. Я сравнил тексты указов - как под копирку, но шыкаладникам дай только повыть и кому-то в@сраться на голову
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23.02.2022 21:04 Відповісти
Теперь есть законные основания арестовать и прекратить вещание на Ютуб медведчуковских,мураевских и прочих ватных помоек и блохеров.
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23.02.2022 17:47 Відповісти
неа, нет..
зато есть основания запретить протесті и посадить всех кто недоволен зеЛохом и его шоблой
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23.02.2022 17:49 Відповісти
дуже зручно, можна опозицію взагалі ліквідувати і дотягнути до виборів, яких в принципі не буде
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Ну как бы в этом и цель. Оппозиции быть недолжно, если у нас война.
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Ермака быть не должно, а не опозиции
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23.02.2022 19:00 Відповісти
Там половина правительства потенциальные предатели. Вот я сейчас сижу думаю, что книги истории во всем врали. Не было зловещих злодеев - были трясущиеся от страха чиновники, как на собрании у Путина. Не было героичных сопротивляющихся - были скользкие трусы, которые мечтают предать.
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23.02.2022 19:03 Відповісти
Мистер Тайгер -- які в дупу зараз вибори ?!

Яка нахрен "опозиція" -- війна в країні .

Я зараз ЖОПу просто заарештував би -- усі хто за кордоном будуть більше 2 тижнів , відібрати мандати .
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23.02.2022 17:52 Відповісти
"ж*опа" - ідеологическі близкие зеЛоху та його шоблі..
татаров, єрмак, портнов, демченко та сам зеленський - тому приклад..

Тому їх не чіпатимуть..

А ось "надоедливие западние СМИ и политики - хуже скабеевой, разгоняют фейки что расея хочет напасть на Украину!"(с)арахамия, зеленский и Ко.
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23.02.2022 17:57 Відповісти
Мені похер хто там з ЗЕнелохів й як воно там . Зараз вже не час для вибочої компаніх .
***** 45 тисяч мішків для двухсотих закупив , а Ви тут про ...
Йще демченко зараз шкідливий , чи дермак . А потнов він де ?
Він що у генштабі чимось керує ?! Чи військовою розвідкою !?
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23.02.2022 18:06 Відповісти
Мене хвелює тільки армія зараз й генштабом керує зараз крайщі фахівці , ніж той Муженко . Й голова МО теж крайщий за Гелетея .
Це факт .
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23.02.2022 18:12 Відповісти
Гелетей хоч якось все своє життя стикався з силовою складовою,

а нинішній чим кращий ?

Ну от хоч одне шось назви, чим Рєзніков кращий за Гелетея ?

Хоч одне шось
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23.02.2022 19:03 Відповісти
якраз жопістів він і не рухає
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23.02.2022 18:00 Відповісти
Не знаю, але чомусь канали Метвечатини й Наш-пахло чомусь прикрив не Пєтя , а Дермак з Вофіком .
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23.02.2022 18:08 Відповісти
а кагал Г+Г чому не прикрив ?

там же властик Медведчук
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23.02.2022 19:04 Відповісти
При Порошенку вибори можна, опозицію можна...а при Зеленському не можна? чому?
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23.02.2022 18:13 Відповісти
Ей,ботоферма,ви про що? Україна на межі,ніхто не бачить?І що хай Ківа,опзж,а це ж опозиція,далі співають про народ Дамбаса? І яка може бути опозиція і протистояння ?Хочеться заробити копійку випорожнюючись на всіх і вся?То може не на часі?Чи гроші вже не пахнуть?
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23.02.2022 19:33 Відповісти
опзж - це не опозиція, а 5 колона, їх взагалі по законах військового часу потрібно прибрати
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23.02.2022 19:49 Відповісти
Давно пора была его ввести. Еще две недельки назад.
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Закони почитайте. Спочатку.
Володимир В'ятрович у фб:

ЗАМІСТЬ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ВІДСІЧІ ВОРОГУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОВАДЖУЄ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДИКТАТУРУ ПРОТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН
Зупинити це може лише Верховна Рада, відхиливши незаконний указ і повернувши президента в правове поле.

Все дуже серйозно. Те, що зараз відбувається, є спробою Зеленського під приводом російської загрози узурпувати владу всупереч Конституції і законам України. Законодавство не дає права запроваджувати надзвичайний стан замість воєнного, бо це дві кардинально різних речі.

ВОЄННИЙ стан спрямований на відсіч ворогу і передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. Обмеження прав громадян при цьому слугують обороні від зовнішньої агресії. Воєнний стан допомагає мобілізувати весь народ на оборону країни.

Натомість НАДЗВИЧАЙНЙ стан запроваджується у випадку стихійних чи техногенних катастроф або заворушень і встановлює в країні ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕЖИМ. В опублікованому в медіа проєкті Указу Зеленського йдеться саме про поліцейську диктатуру - цензуру в українських медіа, вилучення у людей зброї, комендантську годину, заборону партій і зібрань тощо. Це не має нічого спільного з відсіччю ворогу.

В Законі «Про оборону України» чітко сказано:
«У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення ВОЄННОГО стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни».

Закон «Про правовий режим надзвичайного стану» (стаття 1) визначає, що «надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій ТЕХНОГЕННОГО АБО ПРИРОДНОГО характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ЗМІНИ КОНСТИУЦІЙНОГО ЛАДУ України шляхом насильства».

Зараз в Україні має вводитися саме воєнний стан, визначення якого дане в ст.1 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
«Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ЧИ ЗАГРОЗИ НАПАДУ, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».

Верховна Рада не має права затверджувати антиконституційний указ! Натомість ми маємо діяти самі і вимагати від Президента діяти відповідно до Конституції і Закону «Про оборону України».

Воєнний стан може запроваджуватися в окремих областях чи по всій країні. Бути м'яким, як у 2018 році, або більш жорстким - залежно від потреб. Але це має бути саме воєнний стан, а не поліцейська диктатура.
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23.02.2022 17:54 Відповісти
Расслабься. Демократия кончилась. Я не поклонник Зеленского, но если война, то демократия не возможна в принципе.
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23.02.2022 17:56 Відповісти
прикинь, а при Порошенко - воевали 5 лет, и не запрещали демократию.
Более того, и Запад так поступает: война войной, но єто не повод устанавливать диктатуру.

А вот в рашке - как раз так делают: запрещают демократические основі под любім предлогом.
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23.02.2022 17:59 Відповісти
Печально, конечно. Но нужно привыкать. Его не отменят в ближайшие месяцы.
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23.02.2022 18:01 Відповісти
А його ще не ввели...
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23.02.2022 19:39 Відповісти
А вы не помните когда вводили военное положение ?
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23.02.2022 18:02 Відповісти
Холопи воювали 5 років, а гниди успішно торгували з терористами...
Fozzy Group лиш недавно продало в криму свою мережу "Сільпо" проклятим ворогам...

До речі, щось я не чув щоб Порошенко намагався відшкодувати збитки з росії за націоналізацію Севастопольського морського заводу... Може щось через Панаму пройшло панамському патріоту?

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23.02.2022 20:03 Відповісти
Про це ж і йдеться: передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. А на це ніхто не піде.
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23.02.2022 18:02 Відповісти
А демократії і не було з початку обрання Кучми!
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23.02.2022 19:41 Відповісти
Все правильно; Путлєр і лохдаун контролювані однією групою осіб які прикриті назвою секта хабад.
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23.02.2022 18:01 Відповісти
100% не про військову загрозу, а про загрозу рейтингів і пєндєлєй від союзників і опозиції.
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23.02.2022 18:15 Відповісти
Що особисту зброю вже не вилучає? Схаменувся
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23.02.2022 17:48 Відповісти
Из всего перечисленного больше всего напрягает комэндатська годына.
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23.02.2022 17:55 Відповісти
Уже год прошёл.
Надзвичайний стан планують запровадити з 00:00 24 лютого 2021 року строком на 30 діб.
Джерело: https://censor.net/ua/n3318402
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23.02.2022 17:55 Відповісти
А де в цьому Указі йдеться про заборону в'їзду Усіх рюзьгєшвайне, про заборону релігійним агентам ворожої країни у особі гундяївського репеце проводити "крєстниєхади"(чи можливо вона підпадає під загальне положення про заборону масових заходів?)🤔
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23.02.2022 17:56 Відповісти
"...релігійним агентам ворожої країни..." потрібно доповнити "...та країн що не підтримали Україну..."
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23.02.2022 19:37 Відповісти
Охренеть, обрезы даже с печати герб убрали.
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23.02.2022 17:57 Відповісти
Так...посередині одиниця, а знизу якась шестикутна зірка...
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23.02.2022 18:01 Відповісти
Угу, печатка "навеличнійшого" лідера у світі.
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23.02.2022 18:03 Відповісти
зато там стоит крупная цифИрь.. 1.. "самій главній первіх верховній главний командующий!"
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23.02.2022 18:02 Відповісти
Коли стоїть цифра - то це - "резервна копія" Тоді де оригінал? І чому на "копії" нема герба? Якась "мулька"!!!
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23.02.2022 18:46 Відповісти
Лохдаун мав би подати заяву про відставку з завтрашнього дня. Бо по наявності внутрішніх ворогів справа виграти війну проти москалів виглядає доволі примарною..
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23.02.2022 17:57 Відповісти
Фрази "антиукраїнська діяльність" не знайшов.
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23.02.2022 17:58 Відповісти
Кстати да....
Это к чему???
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23.02.2022 18:11 Відповісти
Замість воєнного стану та відсічи агресору - диктатура та поліцейська держава

Дебілізм під великою печаткою з номером 1

П.С. на печатці недостає знаку оклику
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23.02.2022 18:15 Відповісти
А чего Петя не ввел военное положение, когда было реальное месиво? Ты вообще в курсе, что значит военное положение, вояка хренов?
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23.02.2022 18:26 Відповісти
Барон Рошен не ввів воєнний стан тому, що не зміг би красит на широку ногу.
у ньго, до речі, можна попитати; відповідь була б така, як я написав.
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23.02.2022 20:23 Відповісти
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову масову кібератаку на Україну.

«Приблизно о 16:00 почалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Є відповідні дані з ряду банків. Також спостерігаються проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету міністерство і Міністерства закордонних справ», - написав міністр.

За інформацією Федорова, це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку від атаки.

Також глава Мінцифри додав, що сайт і мобільний додаток «Дія» успішно долають поточну атаку і продовжують стабільно працювати.
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23.02.2022 18:18 Відповісти
Це не для опору агресору.
Це диктатура.
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23.02.2022 18:20 Відповісти
Із цього указу не зовсім зрозуміло як він допоможе вивести озброєні підрозділи ерефії з тимчасово окупованих територій.
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23.02.2022 18:25 Відповісти
А теперь представьте себе ситуацию: в апреле 2019-го население Украины избрало не шута президентом, а профессионала. За три года 100 млрд было не украдено в виде откатов на стройках, а пошли бы на армию. Итак, у нас появилось бы три дивизиона "нептунов" - тем самым был бы обнулен кацапский флот в черном и азовском морях; у нас появились бы пару дивизионов "сапсанов" с возможностью убивать массово кацапню на расстоянии в 300-500 км; у наших военных были бы зарплаты выше средних по стране - не было бы массового оттока кадров... А теперь вопрос: хотел бы куйло поиграть в войнушки, как сегодня?
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23.02.2022 18:31 Відповісти
Твой проХфессионал обещал 1000$ воинам на передовой! И что сделал? Сдал лучших и активных сынов Украины в Илловайскую мясорубку?
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23.02.2022 22:08 Відповісти
Где наконец 1) разрыв дип отношений с РФ 2) закрытия для пересечения( даже пешего) границы с РФ и Беларусью, а также со всеми оккупированными районами ОРДЛО, Крымом, Приднестровьем.3) введение визового режима. ВОСЕМЬ лет.. восемь лет.. и все "нет политической воли"..( а мы удивляемся сдачи без единого выстрела Крыма и Севастополя, Медведчук " переговорщщик", трем капитуляциям ( минск 1, минск 2 , формула "штангенциркуля") В нашем государстве впору вообще уже ни чему удивляться.. Если бы не народ и армия ( пускай и не все) то можно было бы проснувшись не удивиться триколорам не то что в Харькове или Киеве.. но и в Ровно и Львове.
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23.02.2022 18:41 Відповісти
Один з ключових пунктів - заборона військовозобов'язаним без дозволу залишати місце проживання. Двтей в Трускавець просто так вже не вивезеш.
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23.02.2022 18:45 Відповісти
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23.02.2022 18:47 Відповісти
В Україні мав бути введений воєнний стан ще ВІСІМ РОКІВ НАЗАД! НС - це державний переворот.
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23.02.2022 20:00 Відповісти
Сперва всех на цепь посадят, потом отберут оружие и просто отдадут *****. У нас предатель сидит в Киеве, и 100% сливает все *****. Похоже даже Байден не в курсе, с каким гаденышем он имеет дело.
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23.02.2022 20:43 Відповісти
Указ президента о введении чрезвычайного положения, украинцев уже с этой ночи ждут следующие ограничения:

Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей;
Запрет на массовые мероприятия и забастовки;
Комендантский час;
Проверка документов, обыски граждан и жилья;
Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу;
Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
Особое регулирование связи и интернета. Может вводиться запрет на работу мобильных телефонов;
Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.
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23.02.2022 21:17 Відповісти
зеленые уе..баны,военное положение вводить надо. Но чего еще ждать от слуг *****...
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23.02.2022 21:51 Відповісти
Судячи по всьому, цей закон направлений проти своїх же громадян, у всіх сенсах... "Заборона мітингів"... Все ясно, нєлох...
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23.02.2022 22:32 Відповісти
 
 