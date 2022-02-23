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Запровадження надзвичайного стану: Опубліковано текст законопроєкту. ДОКУМЕНТ
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Текст законопроєкту про запровадження надзвичайного стану в Україні опубліковано на сайті Верховної Ради.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
Надзвичайний стан планують запровадити з 00:00 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Запровадять надзвичайний стан на території: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківскьої, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та міста Києва.
У разі ухвалення законопроєкту документ набуде чинності з дня його опублікування.
Топ коментарі
+40 Gala Ogorodnikova 1ae2d89b
показати весь коментар23.02.2022 17:54
+26 Scorpman Y
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+21 Scorpman Y
показати весь коментар23.02.2022 17:49
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Будь ласка, зачекайте...
Более того, пукнт "регулювання ТВ, ЗМІ та інтернету" - одні сати на тв та повна заборона на любі недовольства зеЛохом та єрмаком, зі слугами урода..
Вони так й ютуб заборонять з ФБ))
где в законе о "военном времени"?
зато мания величия у зеЛоха - во всей красе...
Печатка без опознавательных знаком государства, но с крупной цифрой ОДИН..
мол, "самый главный первый верховный главный командующий.. это очень важно!"(с)зеЛох
але ти таке тупе, що знов і знов зашкварюєся на методичках скабеєвої
это внутреннее дело
С завтрашнего дня весь мелкий бизнес хрен получит денег из казначейства через Прозорро
зато есть основания запретить протесті и посадить всех кто недоволен зеЛохом и его шоблой
Яка нахрен "опозиція" -- війна в країні .
Я зараз ЖОПу просто заарештував би -- усі хто за кордоном будуть більше 2 тижнів , відібрати мандати .
татаров, єрмак, портнов, демченко та сам зеленський - тому приклад..
Тому їх не чіпатимуть..
А ось "надоедливие западние СМИ и политики - хуже скабеевой, разгоняют фейки что расея хочет напасть на Украину!"(с)арахамия, зеленский и Ко.
***** 45 тисяч мішків для двухсотих закупив , а Ви тут про ...
Йще демченко зараз шкідливий , чи дермак . А потнов він де ?
Він що у генштабі чимось керує ?! Чи військовою розвідкою !?
Це факт .
а нинішній чим кращий ?
Ну от хоч одне шось назви, чим Рєзніков кращий за Гелетея ?
Хоч одне шось
там же властик Медведчук
Володимир В'ятрович у фб:
ЗАМІСТЬ ВОЄННОГО СТАНУ ДЛЯ ВІДСІЧІ ВОРОГУ ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗАПРОВАДЖУЄ ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДИКТАТУРУ ПРОТИ ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН
Зупинити це може лише Верховна Рада, відхиливши незаконний указ і повернувши президента в правове поле.
Все дуже серйозно. Те, що зараз відбувається, є спробою Зеленського під приводом російської загрози узурпувати владу всупереч Конституції і законам України. Законодавство не дає права запроваджувати надзвичайний стан замість воєнного, бо це дві кардинально різних речі.
ВОЄННИЙ стан спрямований на відсіч ворогу і передає значну владу АРМІЇ і ВОЄННИМ АДМІНІСТРАЦІЯМ. Обмеження прав громадян при цьому слугують обороні від зовнішньої агресії. Воєнний стан допомагає мобілізувати весь народ на оборону країни.
Натомість НАДЗВИЧАЙНЙ стан запроваджується у випадку стихійних чи техногенних катастроф або заворушень і встановлює в країні ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ РЕЖИМ. В опублікованому в медіа проєкті Указу Зеленського йдеться саме про поліцейську диктатуру - цензуру в українських медіа, вилучення у людей зброї, комендантську годину, заборону партій і зібрань тощо. Це не має нічого спільного з відсіччю ворогу.
В Законі «Про оборону України» чітко сказано:
«У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення ВОЄННОГО стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни».
Закон «Про правовий режим надзвичайного стану» (стаття 1) визначає, що «надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій ТЕХНОГЕННОГО АБО ПРИРОДНОГО характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЧИ ЗМІНИ КОНСТИУЦІЙНОГО ЛАДУ України шляхом насильства».
Зараз в Україні має вводитися саме воєнний стан, визначення якого дане в ст.1 Закону «Про правовий режим воєнного стану»
«Воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ЧИ ЗАГРОЗИ НАПАДУ, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень».
Верховна Рада не має права затверджувати антиконституційний указ! Натомість ми маємо діяти самі і вимагати від Президента діяти відповідно до Конституції і Закону «Про оборону України».
Воєнний стан може запроваджуватися в окремих областях чи по всій країні. Бути м'яким, як у 2018 році, або більш жорстким - залежно від потреб. Але це має бути саме воєнний стан, а не поліцейська диктатура.
Более того, и Запад так поступает: война войной, но єто не повод устанавливать диктатуру.
А вот в рашке - как раз так делают: запрещают демократические основі под любім предлогом.
Fozzy Group лиш недавно продало в криму свою мережу "Сільпо" проклятим ворогам...
До речі, щось я не чув щоб Порошенко намагався відшкодувати збитки з росії за націоналізацію Севастопольського морського заводу... Може щось через Панаму пройшло панамському патріоту?
Надзвичайний стан планують запровадити з 00:00 24 лютого 2021 року строком на 30 діб.
Джерело: https://censor.net/ua/n3318402
Это к чему???
Дебілізм під великою печаткою з номером 1
П.С. на печатці недостає знаку оклику
у ньго, до речі, можна попитати; відповідь була б така, як я написав.
«Приблизно о 16:00 почалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Є відповідні дані з ряду банків. Також спостерігаються проблеми з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету міністерство і Міністерства закордонних справ», - написав міністр.
За інформацією Федорова, це пов'язано з перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації збитку від атаки.
Також глава Мінцифри додав, що сайт і мобільний додаток «Дія» успішно долають поточну атаку і продовжують стабільно працювати.
Це диктатура.
Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей;
Запрет на массовые мероприятия и забастовки;
Комендантский час;
Проверка документов, обыски граждан и жилья;
Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу;
Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
Особое регулирование связи и интернета. Может вводиться запрет на работу мобильных телефонов;
Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.