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Эрдоган созывает заседание Совбеза из-за российского вторжения в Украину

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Эрдоган созывает заседание Совбеза из-за российского вторжения в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что проведет заседание Совбеза на тему ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает газета "Сабах", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании также присутствуют министр обороны Турции Хулуси Акар, представители командования турецкой армии и разведки.

МИД Турции, в свою очередь, заявил, что будет оказывать содействие тем гражданам Турции в Украине, которые захотят ее покинуть.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+21
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24.02.2022 09:54
+20
почему до сих пор кацапляндия постоянный член совбеза оон.. !?!?
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24.02.2022 09:55
+18
Щастя відбито, противник поніс втрати: знищена техніка і вбито біля 50 окупантів.
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24.02.2022 09:53
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Так он же заявлял, что он сохраняет нейтралитет.....

Передумал?
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24.02.2022 09:52 Ответить
Турция член НАТО, а у Эрдогана есть мыслишки сделать Турцию великой. Не думаю, что он не ввяжется в какой нибудь редакции в это, как случалось раньше в Сирии и Армении
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24.02.2022 09:58 Ответить
Просто вопрос - сколько наших пацанов до этого поляжет
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24.02.2022 10:01 Ответить
Постав питання по іншому - скільки потрібно замочити кацапів щоб вони почали думати ?
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24.02.2022 10:58 Ответить
всех.

Козлорылых не способен думать. Опция отключена при рождении
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24.02.2022 11:00 Ответить
Щастя відбито, противник поніс втрати: знищена техніка і вбито біля 50 окупантів.
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24.02.2022 09:53 Ответить
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24.02.2022 09:54 Ответить
почему до сих пор кацапляндия постоянный член совбеза оон.. !?!?
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24.02.2022 09:55 Ответить
Потому что бабло не пахнет
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24.02.2022 09:56 Ответить
Закрывайте черноморскую лужу для кацапов наглухо даже для гражданских судов.

А США и ВБ достанут кацапов и из Средиземного моря, если надо будет.
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24.02.2022 10:03 Ответить
Хоча те оон нічого й не вирішеє, але нехай би заразом би й виперли б ********* з оон
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24.02.2022 10:08 Ответить
будем надеяться, что он, таки, расчехлит свой ятаган
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24.02.2022 10:35 Ответить
 
 