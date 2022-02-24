22 537 13
Эрдоган созывает заседание Совбеза из-за российского вторжения в Украину
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что проведет заседание Совбеза на тему ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает газета "Сабах", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На заседании также присутствуют министр обороны Турции Хулуси Акар, представители командования турецкой армии и разведки.
МИД Турции, в свою очередь, заявил, что будет оказывать содействие тем гражданам Турции в Украине, которые захотят ее покинуть.
Топ комментарии
+21 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий24.02.2022 09:54
+20 Олег Жуковский f3c5280d
показать весь комментарий24.02.2022 09:55
+18 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий24.02.2022 09:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Передумал?
Козлорылых не способен думать. Опция отключена при рождении
А США и ВБ достанут кацапов и из Средиземного моря, если надо будет.