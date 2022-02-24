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Ердоган скликає засідання Радбезу через російське вторгнення до України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ердоган скликає засідання Радбезу через російське вторгнення до України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що проведе засідання Ради безпеки на тему ситуації навколо України.

Про це овідомляє газета "Сабах", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні також будуть присутні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, представники командування турецької армії та розвідки.

МЗС Туреччини, у свою чергу, заявило, що сприятиме тим громадянам Туреччини в Україні, які захочуть її залишити.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
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24.02.2022 09:54
+20
почему до сих пор кацапляндия постоянный член совбеза оон.. !?!?
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24.02.2022 09:55
+18
Щастя відбито, противник поніс втрати: знищена техніка і вбито біля 50 окупантів.
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24.02.2022 09:53
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Так он же заявлял, что он сохраняет нейтралитет.....

Передумал?
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24.02.2022 09:52 Відповісти
Турция член НАТО, а у Эрдогана есть мыслишки сделать Турцию великой. Не думаю, что он не ввяжется в какой нибудь редакции в это, как случалось раньше в Сирии и Армении
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24.02.2022 09:58 Відповісти
Просто вопрос - сколько наших пацанов до этого поляжет
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24.02.2022 10:01 Відповісти
Постав питання по іншому - скільки потрібно замочити кацапів щоб вони почали думати ?
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24.02.2022 10:58 Відповісти
всех.

Козлорылых не способен думать. Опция отключена при рождении
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24.02.2022 11:00 Відповісти
Щастя відбито, противник поніс втрати: знищена техніка і вбито біля 50 окупантів.
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24.02.2022 09:53 Відповісти
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24.02.2022 09:54 Відповісти
почему до сих пор кацапляндия постоянный член совбеза оон.. !?!?
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24.02.2022 09:55 Відповісти
Потому что бабло не пахнет
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24.02.2022 09:56 Відповісти
Закрывайте черноморскую лужу для кацапов наглухо даже для гражданских судов.

А США и ВБ достанут кацапов и из Средиземного моря, если надо будет.
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24.02.2022 10:03 Відповісти
Хоча те оон нічого й не вирішеє, але нехай би заразом би й виперли б ********* з оон
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24.02.2022 10:08 Відповісти
будем надеяться, что он, таки, расчехлит свой ятаган
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24.02.2022 10:35 Відповісти
 
 