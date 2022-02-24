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Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников

Украина переходит в режим полной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников.

"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны", - написал Резников в четверг в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины в своем регионе.

"Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", - отметил Резников.

Также читайте: Силы терробороны Украины приступили к развертыванию в условиях военного времени

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
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24.02.2022 10:33
+13
Когда он говорит, создаётся впечатление, что он бредит. Два дня назад говорил, что нет ударных группировок. А сегодня в оборону переходит. Керовник херов
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24.02.2022 10:32
+10
Не до тотальной обороны, а до тотальной войны с рашистскими агрессорами! Так должен говорить настоящий Министр Обороны Украины!
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24.02.2022 10:32
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Когда он говорит, создаётся впечатление, что он бредит. Два дня назад говорил, что нет ударных группировок. А сегодня в оборону переходит. Керовник херов
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24.02.2022 10:32 Ответить
Отчасти он прав, из всех возможных вариантов, ***** выбрало самый тупой.
Причем настолько тупой, что все в генштабе даже серьезно не рассматривали.
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24.02.2022 10:40 Ответить
Его предупреждали, что в течении 48 часов это произойдёт.
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24.02.2022 10:50 Ответить
Ударних нема. По всьому периметру з півнрчі вломилися БТГ і крутяться по району в бій не вступаючи. Натикаються на заслон і зразу міняють напрямок. Гонятися за ними ломаючи бойові порядки це ідіотизм.
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24.02.2022 10:50 Ответить
что вы требуете от совершенно случайного чела на посту министра обороны? он адвокат и не более.
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24.02.2022 10:56 Ответить
Не до тотальной обороны, а до тотальной войны с рашистскими агрессорами! Так должен говорить настоящий Министр Обороны Украины!
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24.02.2022 10:32 Ответить
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24.02.2022 10:33 Ответить
є б ааааать балістичні! це просто ппц повний!!!
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24.02.2022 10:36 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!! СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ, Богородиці Діві Марії і святим Угоднікам Миколаю та іншим.
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24.02.2022 10:37 Ответить
Авиация должна уничтожать рашистскую технику ещё перед границей
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24.02.2022 10:41 Ответить
Делайте бриффинги для иностранных и украинских СМИ КАЖДЫЙ ЧАС.

в Европе сми ничего не знают и не понимают
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24.02.2022 10:37 Ответить
да всё там лучше нас знают, они просто все там как и мы тут в шоке от того что выродок плешивый творит
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24.02.2022 10:39 Ответить
У меня включены в е новости - материала не хватает . Говорят только про Донбасс и карты Донбасса .
про остальные налеты и бои молчат сми
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24.02.2022 10:40 Ответить
поверьте наши власти информируют ихние раньше чем нас и вся оперативная информация у них есть
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24.02.2022 10:43 Ответить
БЛИН, ну шо вы умничаете !!!

я в Словакии смотрю новости и констатирую , что новостям не хватает материала
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24.02.2022 10:45 Ответить
У меня карты нет !!!
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24.02.2022 11:07 Ответить
А ЧТО должны понимать в Европе !? А знать Европа все знает ! Европа 8 лет помогала путину готовить войну против Украины ! 8 лет позора , а теперь получайте войну ! Которая может перейти в 3ю Мировую и уничтожение всей современной цивилизации ! Вместе со сми , которые ничего не знают и не понимают !
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24.02.2022 10:47 Ответить
Я об информации для простых европейцев , которую они узнают из сми
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24.02.2022 11:07 Ответить
София, там прекрасно всё знают, первый звонок у меня был сегодня от невестки из Франции, в 5 утра их времени. И козла Нелоха предупреждали все последние месяцы, а он вместо того, чтобы что-то делать, на всех крысился.
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24.02.2022 10:53 Ответить
Вот смотрю новости ,
в 10 раз показывают речь хутина, который спасает якобы людей( не понятно от чего) и 15 раз показывают Зе , который говорит о нападение в Донбассе
все молчат про Белорусию и и танки, про Крым и их танки и т д
Я же сравниваю новости в Украине и на западе
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24.02.2022 11:06 Ответить
Пресс-центр должен быть для журналистов в МО и ОП, а они только сейчас зенки протёрли и ударные группировки увидели.
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24.02.2022 11:23 Ответить
В Чехии трубят я пересылаю в čt24
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24.02.2022 11:13 Ответить
Уже погибло более 10 военных в Украине - бои идут только 6 часов
об этом СМИ европейские молчат
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24.02.2022 11:16 Ответить
https://www.seznam.cz/ смотрите новости
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24.02.2022 11:36 Ответить
То есть не в режим тотального контрнаступления, понятно
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24.02.2022 10:38 Ответить
Смерть гитлеру!
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24.02.2022 10:40 Ответить
тотальная оборона и наступление на мордор, который напал без объявления войны в 5 утра, на мирную Украину, пока мирные люди спали..
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24.02.2022 10:40 Ответить
reznikov - a shas zapad toze nagnetajet ?
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24.02.2022 10:40 Ответить
Резніков , потрібно роздати зброю всьому цивільному населенню України, будемо нищити кацапську нечисть.
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24.02.2022 10:42 Ответить
цензору бы перейти в режим прямой трансляции,и не разбивать все новости,на разные
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24.02.2022 10:45 Ответить
ДФТГ коли санкціонують????
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24.02.2022 10:51 Ответить






Edgars Rinkēvičs


@edgarsrinkevics

Ukraiņi šobrīd cīnās pret pārspēku, par savu Dzimteni un brīvību. Mēs palīdzēsim, cik spēsim. Noliekam malā savas sīkās nesaskaņas un problēmas un kopīgi stiprinām savu valsti un tās drošību. Ticu, ka Ukraina uzvarēs, bet arī mums ir jāsaņemas

Едгар Ринкевич
@edgarsrinkevics
Українці нині борються за перевагу, за свою Батьківщину та свободу. Допоможемо чим зможемо. Ми залишаємо в стороні наші маленькі розбіжності та проблеми і разом ми зміцнюємо нашу країну та її безпеку. Я вірю, що Україна переможе, але ми також повинні отримати 🇱🇻🇺🇦
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24.02.2022 10:54 Ответить
ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! УКРАИНА НЕСОКРУШИМА ! СЛАВА УКРАИНЕ И ЕЁ ДОБЛЕСТНОМУ НАРОДУ !!
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24.02.2022 11:02 Ответить
 
 