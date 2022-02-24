Украина переходит в режим тотальной обороны, - Резников
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Украина переходит в режим полной обороны, заявил министр обороны Алексей Резников.
"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим тотальной обороны", - написал Резников в четверг в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны (ТРО) Вооруженных сил Украины в своем регионе.
"Чтобы получить оружие, обратитесь непосредственно в бригады и батальоны Сил ТрО в вашем регионе. С собой нужно иметь только паспорт", - отметил Резников.
Топ комментарии
+35 Бандерівець
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+13 cavingos cavingos
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+10 Павло Бубенко
показать весь комментарий24.02.2022 10:32
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Причем настолько тупой, что все в генштабе даже серьезно не рассматривали.
в Европе сми ничего не знают и не понимают
про остальные налеты и бои молчат сми
я в Словакии смотрю новости и констатирую , что новостям не хватает материала
в 10 раз показывают речь хутина, который спасает якобы людей( не понятно от чего) и 15 раз показывают Зе , который говорит о нападение в Донбассе
все молчат про Белорусию и и танки, про Крым и их танки и т д
Я же сравниваю новости в Украине и на западе
об этом СМИ европейские молчат
Edgars Rinkēvičs
@edgarsrinkevics
Ukraiņi šobrīd cīnās pret pārspēku, par savu Dzimteni un brīvību. Mēs palīdzēsim, cik spēsim. Noliekam malā savas sīkās nesaskaņas un problēmas un kopīgi stiprinām savu valsti un tās drošību. Ticu, ka Ukraina uzvarēs, bet arī mums ir jāsaņemas
Едгар Ринкевич
@edgarsrinkevics
Українці нині борються за перевагу, за свою Батьківщину та свободу. Допоможемо чим зможемо. Ми залишаємо в стороні наші маленькі розбіжності та проблеми і разом ми зміцнюємо нашу країну та її безпеку. Я вірю, що Україна переможе, але ми також повинні отримати 🇱🇻🇺🇦