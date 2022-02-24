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Україна переходить у режим тотальної оборони, - Резніков

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Україна переходить у режим тотальної оборони, - Резніков

Україна переходить в режим повної оборони, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим тотальної оборони", - написав Резніков у четвер у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що всі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони (ТРО) Збройних сил України у своєму регіоні.

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"Щоб отримати зброю, зверніться безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні. З собою потрібно мати тільки паспорт", - зазначив Резніков.
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Топ коментарі
+35
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24.02.2022 10:33
+13
Когда он говорит, создаётся впечатление, что он бредит. Два дня назад говорил, что нет ударных группировок. А сегодня в оборону переходит. Керовник херов
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24.02.2022 10:32
+10
Не до тотальной обороны, а до тотальной войны с рашистскими агрессорами! Так должен говорить настоящий Министр Обороны Украины!
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24.02.2022 10:32
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Когда он говорит, создаётся впечатление, что он бредит. Два дня назад говорил, что нет ударных группировок. А сегодня в оборону переходит. Керовник херов
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24.02.2022 10:32 Відповісти
Отчасти он прав, из всех возможных вариантов, ***** выбрало самый тупой.
Причем настолько тупой, что все в генштабе даже серьезно не рассматривали.
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24.02.2022 10:40 Відповісти
Его предупреждали, что в течении 48 часов это произойдёт.
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24.02.2022 10:50 Відповісти
Ударних нема. По всьому периметру з півнрчі вломилися БТГ і крутяться по району в бій не вступаючи. Натикаються на заслон і зразу міняють напрямок. Гонятися за ними ломаючи бойові порядки це ідіотизм.
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24.02.2022 10:50 Відповісти
что вы требуете от совершенно случайного чела на посту министра обороны? он адвокат и не более.
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24.02.2022 10:56 Відповісти
Не до тотальной обороны, а до тотальной войны с рашистскими агрессорами! Так должен говорить настоящий Министр Обороны Украины!
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24.02.2022 10:32 Відповісти
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24.02.2022 10:33 Відповісти
є б ааааать балістичні! це просто ппц повний!!!
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24.02.2022 10:36 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!! СЛАВА ГОСПОДУ БОГУ, Богородиці Діві Марії і святим Угоднікам Миколаю та іншим.
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24.02.2022 10:37 Відповісти
Авиация должна уничтожать рашистскую технику ещё перед границей
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24.02.2022 10:41 Відповісти
Делайте бриффинги для иностранных и украинских СМИ КАЖДЫЙ ЧАС.

в Европе сми ничего не знают и не понимают
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24.02.2022 10:37 Відповісти
да всё там лучше нас знают, они просто все там как и мы тут в шоке от того что выродок плешивый творит
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24.02.2022 10:39 Відповісти
У меня включены в е новости - материала не хватает . Говорят только про Донбасс и карты Донбасса .
про остальные налеты и бои молчат сми
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24.02.2022 10:40 Відповісти
поверьте наши власти информируют ихние раньше чем нас и вся оперативная информация у них есть
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24.02.2022 10:43 Відповісти
БЛИН, ну шо вы умничаете !!!

я в Словакии смотрю новости и констатирую , что новостям не хватает материала
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24.02.2022 10:45 Відповісти
У меня карты нет !!!
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24.02.2022 11:07 Відповісти
А ЧТО должны понимать в Европе !? А знать Европа все знает ! Европа 8 лет помогала путину готовить войну против Украины ! 8 лет позора , а теперь получайте войну ! Которая может перейти в 3ю Мировую и уничтожение всей современной цивилизации ! Вместе со сми , которые ничего не знают и не понимают !
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24.02.2022 10:47 Відповісти
Я об информации для простых европейцев , которую они узнают из сми
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24.02.2022 11:07 Відповісти
София, там прекрасно всё знают, первый звонок у меня был сегодня от невестки из Франции, в 5 утра их времени. И козла Нелоха предупреждали все последние месяцы, а он вместо того, чтобы что-то делать, на всех крысился.
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24.02.2022 10:53 Відповісти
Вот смотрю новости ,
в 10 раз показывают речь хутина, который спасает якобы людей( не понятно от чего) и 15 раз показывают Зе , который говорит о нападение в Донбассе
все молчат про Белорусию и и танки, про Крым и их танки и т д
Я же сравниваю новости в Украине и на западе
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24.02.2022 11:06 Відповісти
Пресс-центр должен быть для журналистов в МО и ОП, а они только сейчас зенки протёрли и ударные группировки увидели.
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24.02.2022 11:23 Відповісти
В Чехии трубят я пересылаю в čt24
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24.02.2022 11:13 Відповісти
Уже погибло более 10 военных в Украине - бои идут только 6 часов
об этом СМИ европейские молчат
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24.02.2022 11:16 Відповісти
https://www.seznam.cz/ смотрите новости
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24.02.2022 11:36 Відповісти
То есть не в режим тотального контрнаступления, понятно
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24.02.2022 10:38 Відповісти
Смерть гитлеру!
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24.02.2022 10:40 Відповісти
тотальная оборона и наступление на мордор, который напал без объявления войны в 5 утра, на мирную Украину, пока мирные люди спали..
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24.02.2022 10:40 Відповісти
reznikov - a shas zapad toze nagnetajet ?
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24.02.2022 10:40 Відповісти
Резніков , потрібно роздати зброю всьому цивільному населенню України, будемо нищити кацапську нечисть.
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24.02.2022 10:42 Відповісти
цензору бы перейти в режим прямой трансляции,и не разбивать все новости,на разные
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24.02.2022 10:45 Відповісти
ДФТГ коли санкціонують????
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24.02.2022 10:51 Відповісти






Edgars Rinkēvičs


@edgarsrinkevics

Ukraiņi šobrīd cīnās pret pārspēku, par savu Dzimteni un brīvību. Mēs palīdzēsim, cik spēsim. Noliekam malā savas sīkās nesaskaņas un problēmas un kopīgi stiprinām savu valsti un tās drošību. Ticu, ka Ukraina uzvarēs, bet arī mums ir jāsaņemas

Едгар Ринкевич
@edgarsrinkevics
Українці нині борються за перевагу, за свою Батьківщину та свободу. Допоможемо чим зможемо. Ми залишаємо в стороні наші маленькі розбіжності та проблеми і разом ми зміцнюємо нашу країну та її безпеку. Я вірю, що Україна переможе, але ми також повинні отримати 🇱🇻🇺🇦
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24.02.2022 10:54 Відповісти
ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! УКРАИНА НЕСОКРУШИМА ! СЛАВА УКРАИНЕ И ЕЁ ДОБЛЕСТНОМУ НАРОДУ !!
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24.02.2022 11:02 Відповісти
 
 