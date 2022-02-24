Україна переходить у режим тотальної оборони, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Україна переходить в режим повної оборони, заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"Ворог атакує, але наша армія незламна. Україна переходить у режим тотальної оборони", - написав Резніков у четвер у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що всі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав Сил територіальної оборони (ТРО) Збройних сил України у своєму регіоні.
"Щоб отримати зброю, зверніться безпосередньо до бригад та батальйонів Сил ТрО у вашому регіоні. З собою потрібно мати тільки паспорт", - зазначив Резніков.
Топ коментарі
+35 Бандерівець
показати весь коментар24.02.2022 10:33
+13 cavingos cavingos
показати весь коментар24.02.2022 10:32
+10 Павло Бубенко
показати весь коментар24.02.2022 10:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Причем настолько тупой, что все в генштабе даже серьезно не рассматривали.
в Европе сми ничего не знают и не понимают
про остальные налеты и бои молчат сми
я в Словакии смотрю новости и констатирую , что новостям не хватает материала
в 10 раз показывают речь хутина, который спасает якобы людей( не понятно от чего) и 15 раз показывают Зе , который говорит о нападение в Донбассе
все молчат про Белорусию и и танки, про Крым и их танки и т д
Я же сравниваю новости в Украине и на западе
об этом СМИ европейские молчат
Edgars Rinkēvičs
@edgarsrinkevics
Ukraiņi šobrīd cīnās pret pārspēku, par savu Dzimteni un brīvību. Mēs palīdzēsim, cik spēsim. Noliekam malā savas sīkās nesaskaņas un problēmas un kopīgi stiprinām savu valsti un tās drošību. Ticu, ka Ukraina uzvarēs, bet arī mums ir jāsaņemas
Едгар Ринкевич
@edgarsrinkevics
Українці нині борються за перевагу, за свою Батьківщину та свободу. Допоможемо чим зможемо. Ми залишаємо в стороні наші маленькі розбіжності та проблеми і разом ми зміцнюємо нашу країну та її безпеку. Я вірю, що Україна переможе, але ми також повинні отримати 🇱🇻🇺🇦