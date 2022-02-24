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Пограничники и армия отбили атаку на остров Змеиный, – Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Украинские войска отбили атаку россиян на остров Змеиный на Одесчине.
Об этом сообщил оперативный Генштаб ВСУ.
Напомним, с утра стало известно, что к острову подошли два судна, которые вышли на связь с ВСУ и с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.
Отмечалось, что атаку отражали подразделения пограничников и ВСУ.
Топ комментарии
+67 Підлога Маккартні
показать весь комментарий24.02.2022 12:43
+57 Randall Flag da70119e
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+54 Bohdanov Dmytro
показать весь комментарий24.02.2022 12:42
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если бурятия обьявит о независимости - то русским придется убивать бурятов. а кто там будет воевать? молодые ребята из бурятии.
таким образом путин сейчас решает 2 проблемы: он сталкивает лбами молодых ребят из российских национальных республик. и молодых ребят из украины. чтобы их обоих уничтожить.
в россии 21 национальная республика: Татарстан, Якутия, Бурятия, Чечня, Дагестан, Чувашия ... Это колонии россии! Они все мечтают о независимости.
он одной войной хочет уничтожить молодых ребят из Украины и молодых ребят из национальных республик россии, ато если они объявят независимости, их потом самим русским убивать придется.
Чтоб захватить остров, нужно к нему подплыть )))))
А вот что значит,когда дебил у власти: Лукашенко про белорусских военных в Украине:
«Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России - они будут».