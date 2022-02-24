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Змеиный (172) Одесская область (3105) пограничники (1467) ВСУ (5141)

Пограничники и армия отбили атаку на остров Змеиный, – Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пограничники и армия отбили атаку на остров Змеиный, – Генштаб ВСУ

Украинские войска отбили атаку россиян на остров Змеиный на Одесчине.

Об этом сообщил оперативный Генштаб ВСУ.

Напомним, с утра стало известно, что к острову подошли два судна, которые вышли на связь с ВСУ и с угрозами требовали от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства.

Отмечалось, что атаку отражали подразделения пограничников и ВСУ.

Также смотрите: "Шансы выжить равны нулю": Войска РФ угрожают пограничникам на острове Змеиный. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+67
По сраному вонючему крыскому мосту нужно влупить чем-то тяжелым, тем что может в теории долететь!!! Уничтожеть гордость гребаного *****!!!
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24.02.2022 12:43
+57
Слава Україні!
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24.02.2022 12:42
+54
я не сумнiвався! Це наша земля!
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24.02.2022 12:42
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я не сумнiвався! Це наша земля!
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24.02.2022 12:42 Ответить
сколько они там продержатся...
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24.02.2022 13:05 Ответить
Слава Україні!
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24.02.2022 12:42 Ответить
Смерть ворогам!
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24.02.2022 12:59 Ответить
в русско японской войне после Берлина каждый остров Курил кацапы советские брали по 4 суток на 1 японца полегло 150 десанту...
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24.02.2022 13:01 Ответить
Красавцы!!!!!
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24.02.2022 12:43 Ответить
Слава Україні!!! Молодці, хлопці!
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24.02.2022 12:43 Ответить
По сраному вонючему крыскому мосту нужно влупить чем-то тяжелым, тем что может в теории долететь!!! Уничтожеть гордость гребаного *****!!!
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24.02.2022 12:43 Ответить
Точкой "У" из Бердянска или с Чонгара.
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24.02.2022 12:45 Ответить
Максимальная 120 км. На прямую по карте 158 км. В теории может долететь, но увы...
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24.02.2022 12:47 Ответить
Нептуни дістануть
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24.02.2022 12:57 Ответить
Не хочу з Вами лаятися - Ви чудова людина , але не будьте таким вредним - там допомогти може лише " іхтамнєт" із написом Смерть ворогам !!
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24.02.2022 13:01 Ответить
НАТО запросити "попрацьувати".
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24.02.2022 12:58 Ответить
Думаю байрактар. Точка у не для кораблей
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24.02.2022 12:58 Ответить
а як кацапам вйобувати з Криму як мосту не буде? Як Чапаєв?
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24.02.2022 12:46 Ответить
У вигляді добрива.
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24.02.2022 12:47 Ответить
ну как-то так:
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24.02.2022 12:48 Ответить
Крымский мост нужно уничтожить авиацией или точкой у. Тогда с южного фланга не будут лезть.
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24.02.2022 13:23 Ответить
Э нет...у этого моста великая миссия по нему будут тикать Орки и когда последний предатель покинет территорию Украины по этому мосту, Ярош под музыку "зродились ми великої години" подорвёт его... и приедет Ярош в Крым на "поезде Дружбы"...Только так и никак иначе!
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24.02.2022 13:44 Ответить
идея старая как мир. если попадут в центр, проход через пролив будет закрыт на годы.
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24.02.2022 14:11 Ответить
по сути, если есть чем, сейчас можно сразу топить...
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24.02.2022 12:43 Ответить
Молодца козаки, валіть фашистів.
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24.02.2022 12:44 Ответить
Если честно боялся за пацанов, потому что территория маленькая и простреливается
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24.02.2022 12:44 Ответить
те ж хвилювався, там все як стіл, немае де прикритись рельефом.
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24.02.2022 12:52 Ответить
ЗСУ-ВЕЛИЧЕЗНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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24.02.2022 12:44 Ответить
Странно...корабли это вам не танки...я Конечно Доверяю ВСУ но как-то странно звучит...отбили...что-то странно звучит...
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24.02.2022 12:45 Ответить
ПТУРа достаточно.
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24.02.2022 12:48 Ответить
да нет это связано с запросом к Турции закрыть Босфор для урус шайтанов... тогда они тут попадут в ловушку... они какие бы не были но подставляться под Конвенцию Монтрё не хочется..
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24.02.2022 13:04 Ответить
В Истории флот Врангеля не участвовал вообще в сражениях поэтому они ушли в Констанцу и Стамбул.. а если бы пиф паф то как знать... хоть это и было до Конвенции Монтрё тем не менее там прописан механизм он регулирует особый статус входа выхода и срок нахождения военных кораблей в Черном море.. поэтому прямое участие флота при десантировании по черному морю чревато-- а вот Азовское пне подпадает по этот документ тому что Кучма согласился со статусом внутреннего моря..(идиет)
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24.02.2022 13:07 Ответить
путин использует для войны бурятов и якутов.

если бурятия обьявит о независимости - то русским придется убивать бурятов. а кто там будет воевать? молодые ребята из бурятии.

таким образом путин сейчас решает 2 проблемы: он сталкивает лбами молодых ребят из российских национальных республик. и молодых ребят из украины. чтобы их обоих уничтожить.

в россии 21 национальная республика: Татарстан, Якутия, Бурятия, Чечня, Дагестан, Чувашия ... Это колонии россии! Они все мечтают о независимости.

он одной войной хочет уничтожить молодых ребят из Украины и молодых ребят из национальных республик россии, ато если они объявят независимости, их потом самим русским убивать придется.
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24.02.2022 12:45 Ответить
Нептуни де?..(
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24.02.2022 12:46 Ответить
в асфальт ЗЕ-білом закатані, дороги ж були потрібні....
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24.02.2022 12:48 Ответить
Слава Богу!
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24.02.2022 12:47 Ответить
Героям Слава
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24.02.2022 12:47 Ответить
Кто-то лососнул тунца…) Заодно и рыбу покормил)
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24.02.2022 12:48 Ответить
Слава ЗСУ . Боже бережи наших воїнів. Кожному окупанту смерть . Вбивайте кацапських катів !!
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24.02.2022 12:48 Ответить
Войну в Грузии остановил всего навсего один американский самолет на грузинском аеродроме. Нужно корабли НАТО в Одессу пришвартовать
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24.02.2022 12:51 Ответить
Ну раз уже началось, то это для нас шанс вернуть Крым и вернуть статус ядерной державы. Ведь когда ******** будут бежать с полуострова - они остаявят там ядерное оружие. Слава Украине!!!
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24.02.2022 12:54 Ответить
Чем же они там отбыли атаку? Протикорабельные ракеты там стоят? Но про потери в кораблях кацапоидов не обьявляли.
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24.02.2022 12:55 Ответить
Чим відбили- тим відбили , радіти потрібно що відбили , а не носа сунути куди непотрібно ((( ненароком їхтамнєт єсмінець мимо острівця пройшов , хвилею кацапське гімно змило )))
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24.02.2022 13:05 Ответить
Джавелины и Нлавы.
Чтоб захватить остров, нужно к нему подплыть )))))
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24.02.2022 13:08 Ответить
КА-52 минус! Слава Украине
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24.02.2022 12:56 Ответить
Молодці! Вистояли!!!!
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24.02.2022 12:58 Ответить
Коли будемо російські міста знищувати???
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24.02.2022 12:59 Ответить
З якого почнемо ? Ви перший- я за вами .
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24.02.2022 13:08 Ответить
А ми не кацапи. Мирні хай живуть, а орків знищувати без жалю.
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24.02.2022 13:25 Ответить
СЛАВА ВОЇНА ВСУ. СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ
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24.02.2022 13:00 Ответить
Уже появились первые фотки кацапско-фашистских оккупантов, которые сдались в плен. вч 91701 ямопольские стрелки. Бугага
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24.02.2022 13:01 Ответить
За кого там німці воюють ?
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24.02.2022 13:09 Ответить
А можна посилання?
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24.02.2022 13:09 Ответить
Значить, російські ЗМІ чи меседжери. За посилання на них тут дійсно банять
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24.02.2022 13:26 Ответить
Молодцы.
А вот что значит,когда дебил у власти: Лукашенко про белорусских военных в Украине:
«Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России - они будут».
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24.02.2022 13:02 Ответить
Воістину ідіот !
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24.02.2022 13:10 Ответить
Добре. Білоруських військ немає. А хто дозволив ввести кацапів? І дозволив вдарити з білорусі ?
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24.02.2022 13:27 Ответить
Слава Воинам и операторам байрактаров!
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24.02.2022 13:03 Ответить
Бог - есть!
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24.02.2022 13:06 Ответить
Х..уйло дебил начав эту войну.... Ему дали отсосать ЕС и НАТО так он пытается быковать.... ватники промыты Гебельсовой пропагандой начнут прозревать считая свои гробы...
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24.02.2022 13:13 Ответить
чем они отражали? в ответ в радиэфире угрозами на угрозу? там кстати румыния недалеко, и флот нато
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24.02.2022 13:29 Ответить
Потрібно терміново : 1) Всю москальську поповщину викинути з України ! Українці ,ті хто хто ходять до москальських церков , москалі вбивають ваших синів, онуків, а ви молитеся за їхню перемогу ? ГОНІТЬ ту наволоч ! 2) Звернутися до української діаспори у всіх країнах світу із закликом ставати у лави захисників України, у нашу армію ! 3) Звернутися до української діаспори у всьому світі з проханням тиснути на свої уряди з вимогою найбільшої військової допомоги Україні ! Нехай у захисників України буде ************ зброя, щоб нищити ту фашиську орду ! 4) В Україні - негайно прийняти закон про антиукраїнізацію, аналог закону про антисемітизм та на його основі заборонити партію посібників москальських фашистів - ОПЗЖ, адже це вони їздили до москви , отримувати інструкції від путіна як нищити Україну зсередини , а її членів судити як зрадників ! СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА ! НАША ВІЙНА ПРОТИ ОРДИ СПРАВЕДЛИВА, МИ ПЕРЕМОЖЕМО !
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24.02.2022 13:30 Ответить
 
 