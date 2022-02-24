Прикордонники і армія відбили атаку на острів Зміїний, – Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Події
Українські війська відбили атаку росіян на острів Зміїний, що на Одещині.
Про це повідомив оперативний Генштаб ЗСУ.
Нагадаємо, зранку стало відомо, що до острова підійшли два судна, які вийшли на зв'язок із ЗСУ і з погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.
Зазначалось, що атаку відбивали підрозділи прикордонників та ЗСУ.
Топ коментарі
+67 Підлога Маккартні
показати весь коментар24.02.2022 12:43
+57 Randall Flag da70119e
показати весь коментар24.02.2022 12:42
+54 Bohdanov Dmytro
показати весь коментар24.02.2022 12:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
если бурятия обьявит о независимости - то русским придется убивать бурятов. а кто там будет воевать? молодые ребята из бурятии.
таким образом путин сейчас решает 2 проблемы: он сталкивает лбами молодых ребят из российских национальных республик. и молодых ребят из украины. чтобы их обоих уничтожить.
в россии 21 национальная республика: Татарстан, Якутия, Бурятия, Чечня, Дагестан, Чувашия ... Это колонии россии! Они все мечтают о независимости.
он одной войной хочет уничтожить молодых ребят из Украины и молодых ребят из национальных республик россии, ато если они объявят независимости, их потом самим русским убивать придется.
Чтоб захватить остров, нужно к нему подплыть )))))
А вот что значит,когда дебил у власти: Лукашенко про белорусских военных в Украине:
«Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России - они будут».