РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10860 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
15 945 24
армия РФ (15355) операция Объединенных сил (4182) вертолёт (1037)

В зоне проведения ООС сбили второй вертолет РФ, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В зоне проведения ООС сбили второй вертолет РФ, - штаб

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе сбили второй российский вертолет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек

"Противник терпит потери. Сейчас в районе ООС сбиты шесть самолетов ВКС РФ и два вертолета. Отражены нападения на Счастье, во время которого подбиты два танка и уничтожены примерно 50 российских оккупантов", - сказано в сообщении.

"Все военные подразделения находятся на своих позициях. Командование объединенных сил находится на определенных командных пунктах и ​​управляет частями", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось об одном сбитом вертолете и семи самолетах ВКС РФ.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+22
Москалик до москалика....
показать весь комментарий
24.02.2022 13:00
+14
В плен не брать!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:00
+8
Героям слава
показать весь комментарий
24.02.2022 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москалик до москалика....
показать весь комментарий
24.02.2022 13:00 Ответить
Героям слава
показать весь комментарий
24.02.2022 13:01 Ответить
В плен не брать!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:00 Ответить
https://t.me/sheptoon/19186
показать весь комментарий
24.02.2022 13:13 Ответить
Интересно, горелые бураты в танках и вертолетах накуренные или под героином. Они ж не викинги и в Валхалу не попадут
показать весь комментарий
24.02.2022 13:00 Ответить
Им же ***** обещал сразу в рай
показать весь комментарий
24.02.2022 13:02 Ответить
бий москаля складайте трупи!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:01 Ответить
Тримаємось, на підході друга черга. Пора пускати ракету по Кримському містку, нехай валиться в небуття!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:01 Ответить
Це виглядає дещо дивним: стільки збитих літаків і гвинтокрилів - але жодного фото в якості підтвердження..
показать весь комментарий
24.02.2022 13:06 Ответить
І ще один момент - в країні нібито введено військовий стан, але заяви чомусь лунають зі штабу ООС та ще й чомусь через фейсбук..
показать весь комментарий
24.02.2022 13:15 Ответить
А ти не впевнений? Хочеш жоб тобі довели? Прилітай за доказом.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:15 Ответить
Лётчика, пи..раса, если выжил, на кол в прямом эфире.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:12 Ответить
БРАВО!ТАК ДЕРЖАТЬ!смерть российской фашистской чуме!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:13 Ответить
Пленные Ваньки возле Холодного Яра
показать весь комментарий
24.02.2022 13:13 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 13:14 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2022 13:14 Ответить
"Військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку"
показать весь комментарий
24.02.2022 13:16 Ответить
дети воюют за ***** , свонособачi дiти

показать весь комментарий
24.02.2022 13:14 Ответить
ВСЮ ВАТНУЮ ПОГАНЬ УНИЧТОЖИМ ! СЛАВА УКРАИНЕ !ДЕРЖИМ СТРОЙ !
показать весь комментарий
24.02.2022 13:14 Ответить
Друзі! Це не операція ООС - це війна, війна з російськими фашистами. Перемога буде за нами! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:16 Ответить
Пленных россиян выставлять перед нашими окопами-пусть их свои расстреливают.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:18 Ответить
андонам экономический удар тоже полезен!
///
Агрессия против Украины уже принесли катастрофические последствия для экономики РФ: Рубль упал до исторических минимумов, фондовый рынок РФ рухнул

На Московской бирже обвал с утра достиг 40%, торги пришлось приостанавливать.

В РФ доллар подорожал почти до 90 рублей (89,9), хотя с утра курс был 78 рублей за доллар. Евро преодолел отметку в 100 рублей.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:20 Ответить
 
 