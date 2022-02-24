В зоне проведения ООС сбили второй вертолет РФ, - штаб
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В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе сбили второй российский вертолет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.
"Противник терпит потери. Сейчас в районе ООС сбиты шесть самолетов ВКС РФ и два вертолета. Отражены нападения на Счастье, во время которого подбиты два танка и уничтожены примерно 50 российских оккупантов", - сказано в сообщении.
"Все военные подразделения находятся на своих позициях. Командование объединенных сил находится на определенных командных пунктах и управляет частями", - отметили в штабе.
Ранее сообщалось об одном сбитом вертолете и семи самолетах ВКС РФ.
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