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армія РФ (13463) операція Об'єднаних сил (4158) вертоліт (709)

У зоні проведення ООС збили другий гелікоптер РФ, - штаб

Новини Цензор.НЕТ Події

У зоні проведення ООС збили другий гелікоптер РФ, - штаб

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі збили другий російський гелікоптер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб ООС у соцмережі Facebook.

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"Противник зазнає втрат. Наразі в районі ООС збито шість літаків ВКС РФ і два вертольоти. Відбито напад на Щастя, під час якого підбито два танки та знищено приблизно 50 російських окупантів", - сказано в повідомленні.

"Усі військові підрозділи перебувають на своїх позиціях. Командування об'єднаних сил перебуває на визначених командних пунктах і керує частинами", - зазначили у штабі.

Раніше повідомлялося про один збитий гелікоптер і сім літаків ВКС РФ.
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Топ коментарі
+22
Москалик до москалика....
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24.02.2022 13:00
+14
В плен не брать!
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24.02.2022 13:00
+8
Героям слава
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24.02.2022 13:01
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Москалик до москалика....
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Героям слава
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24.02.2022 13:01 Відповісти
В плен не брать!
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24.02.2022 13:00 Відповісти
https://t.me/sheptoon/19186
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24.02.2022 13:13 Відповісти
Интересно, горелые бураты в танках и вертолетах накуренные или под героином. Они ж не викинги и в Валхалу не попадут
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24.02.2022 13:00 Відповісти
Им же ***** обещал сразу в рай
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24.02.2022 13:02 Відповісти
бий москаля складайте трупи!
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24.02.2022 13:01 Відповісти
Тримаємось, на підході друга черга. Пора пускати ракету по Кримському містку, нехай валиться в небуття!
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24.02.2022 13:01 Відповісти
Це виглядає дещо дивним: стільки збитих літаків і гвинтокрилів - але жодного фото в якості підтвердження..
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24.02.2022 13:06 Відповісти
І ще один момент - в країні нібито введено військовий стан, але заяви чомусь лунають зі штабу ООС та ще й чомусь через фейсбук..
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24.02.2022 13:15 Відповісти
А ти не впевнений? Хочеш жоб тобі довели? Прилітай за доказом.
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24.02.2022 13:15 Відповісти
Лётчика, пи..раса, если выжил, на кол в прямом эфире.
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24.02.2022 13:12 Відповісти
БРАВО!ТАК ДЕРЖАТЬ!смерть российской фашистской чуме!
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24.02.2022 13:13 Відповісти
Пленные Ваньки возле Холодного Яра
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24.02.2022 13:13 Відповісти
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24.02.2022 13:14 Відповісти
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24.02.2022 13:14 Відповісти
"Військовослужбовці 93-тя ОМБр Холодний Яр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку"
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24.02.2022 13:16 Відповісти
дети воюют за ***** , свонособачi дiти

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24.02.2022 13:14 Відповісти
ВСЮ ВАТНУЮ ПОГАНЬ УНИЧТОЖИМ ! СЛАВА УКРАИНЕ !ДЕРЖИМ СТРОЙ !
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24.02.2022 13:14 Відповісти
Друзі! Це не операція ООС - це війна, війна з російськими фашистами. Перемога буде за нами! Слава Україні!!!
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24.02.2022 13:16 Відповісти
Пленных россиян выставлять перед нашими окопами-пусть их свои расстреливают.
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24.02.2022 13:18 Відповісти
андонам экономический удар тоже полезен!
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Агрессия против Украины уже принесли катастрофические последствия для экономики РФ: Рубль упал до исторических минимумов, фондовый рынок РФ рухнул

На Московской бирже обвал с утра достиг 40%, торги пришлось приостанавливать.

В РФ доллар подорожал почти до 90 рублей (89,9), хотя с утра курс был 78 рублей за доллар. Евро преодолел отметку в 100 рублей.
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24.02.2022 13:20 Відповісти
 
 