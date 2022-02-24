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Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка, - Залужный. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.
Об этом сообщил в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", - написал он.
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+84 Benjie Lucic 01c9ec1b
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+75 Наглая Морда
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+56 Vitaliy Burg
показать весь комментарий24.02.2022 13:08
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Пожалуйста, подождите...
1) як обмінний фонд .В Росії багато наших військових і не лише у полоні.
2) утримування полонених у досить пристойних умовах дозволяє агітувати рузьке здатись. )
убить проще всего.
да и менять наших придется.
тьфу...
Не треба вбивать.Обмєнний фонд.
1. Як свідки для трибуналу.
2. Як заставка для агітації серед чеченців, бурятів, білорусів , моксель " Якщо здадуться будуть живі і їм дадуть миску борщу, а якщо ні то стануть навозом-добривом для борщового набору".
reziume putin deistvuet analagu hitliera po knige main kamf ,i rezultat priedskazujiemii ,koncina
Шевроны не по уставу, георгиевская ленточка на плече Вы где этих бомжей достали и сколько им заплатили за эту показуху?
Тепер скиглити будуть, що я не я мьі здесь не местньіе, простите засранцев, отпустите нас пожалуста, мьі больше не будем.