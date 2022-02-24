РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10860 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
114 260 197
армия РФ (15355) война (46726) плен (2354) Россия (91250) Залужный (531)

Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка, - Залужный. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.

Об этом сообщил в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка, - Залужный 01
Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка, - Залужный 02
Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка, - Залужный 03
Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка, - Залужный 04

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+84
Сразу на удобрение
показать весь комментарий
24.02.2022 13:08
+75
Какие нахер пленные? Пулю в башку и дальше оборонятся
показать весь комментарий
24.02.2022 13:08
+56
Уровень интеллекта видно по ******...

100% муж и жена
показать весь комментарий
24.02.2022 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
..Армееея.. світового зразку
показать весь комментарий
24.02.2022 13:27 Ответить
Кацапов в плен не брать - сфоткали и после отрезать головы питарасам!!!!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:27 Ответить
Україні ПОТРІБНІ ПОЛОНЕНІ.

1) як обмінний фонд .В Росії багато наших військових і не лише у полоні.

2) утримування полонених у досить пристойних умовах дозволяє агітувати рузьке здатись. )

показать весь комментарий
24.02.2022 13:27 Ответить
а потом обменять на таксистов и торгашек с базара...?
показать весь комментарий
24.02.2022 16:29 Ответить
За чий рахунок їх утримувати? Будеш платити? Я - ні!
показать весь комментарий
24.02.2022 16:36 Ответить
Если это первый эшелон,то это есть дуже добре,бо це гній.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:28 Ответить
Я вас прошу, дорогенькі, закопайте їх живцем нахрін і зніміть на відео !!!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:28 Ответить
Перерізати горлянки,*****!!!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:28 Ответить
Точно! Нафига их в плен брали? Живьём закопайте и только, чтоб нажрались землиукраинской которую так хотели.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:33 Ответить
инфу с них выбьют, потом можно
показать весь комментарий
24.02.2022 13:37 Ответить
Сто с них выбивать два дибила
показать весь комментарий
24.02.2022 13:57 Ответить
Вішайте їх, на це кацапське бидло шкода патронів
показать весь комментарий
24.02.2022 13:28 Ответить
Всего три рожка на рыло? Да ладно... Они хоть сами понимают как их кинули?
показать весь комментарий
24.02.2022 13:28 Ответить
судя по лицам - понимают что их кинули.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:30 Ответить
На хрена их брать в плен ясно сказано полное уничтожение
показать весь комментарий
24.02.2022 13:28 Ответить
пусть говорят. Это ВАЖНО.
убить проще всего.
да и менять наших придется.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:31 Ответить
шоб сломать морально, видео в инет!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:56 Ответить
А наших как выменивать потом?
показать весь комментарий
24.02.2022 13:31 Ответить
По фото видно перелякані строковики, яких кинули у мясорубку.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:20 Ответить
Охлыстни какие-то
показать весь комментарий
24.02.2022 13:29 Ответить
Ну зачем же сразу "убить, расстрелять" .... Не будьте такими жестокими. Ноги отрезать и отпустить
показать весь комментарий
24.02.2022 13:32 Ответить
не их по кусочкам резать надо начиная с половых органов
показать весь комментарий
24.02.2022 14:48 Ответить
Путін створив величезну дурницю! Полоненних не брати!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:36 Ответить
Казнить, нельзя помиловать.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:37 Ответить
Будь ласка, не треба їх брати в полон! Жодного! Анігілюйте скажених тварин на місці. Тільки так.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:37 Ответить
Хуіло із шойгу та лавровим керують окупантами з московіі, а це їх рідня, заблукали…
показать весь комментарий
24.02.2022 13:39 Ответить
"Освободители" х.рови...
тьфу...
показать весь комментарий
24.02.2022 13:39 Ответить
Один тупа дитина років 18.Друге рило контрактне.Мало морди набили
Не треба вбивать.Обмєнний фонд.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:39 Ответить
Повесть с надписью "фашист"
показать весь комментарий
24.02.2022 13:41 Ответить
Війна це важко, але не потрібно звірячої безтямності. Українці не жорстокі. Деякі дописи викликають здивування, чи українці це коментують.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:47 Ответить
Українці.. Українці..
показать весь комментарий
24.02.2022 13:54 Ответить
Карманы проверить-каждый московский солдат должен иметь с собой по больше семян полезных сельхозкультур,чтоб закапывать сразу с удобрением
показать весь комментарий
24.02.2022 13:48 Ответить
На кол біля дороги щоб інші бачили...
показать весь комментарий
24.02.2022 13:51 Ответить
На майдан їх сук і закатать при камерах в асфальт!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:52 Ответить
Удмурты ******
показать весь комментарий
24.02.2022 13:52 Ответить
Повесить кацапских мразот!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:52 Ответить
пушечное мясо. путину таких не жалко.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:56 Ответить
слава украине!!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 13:57 Ответить
Так и знал, чернобривці.
показать весь комментарий
24.02.2022 13:58 Ответить
Розстріл без слідства
показать весь комментарий
24.02.2022 14:01 Ответить
А що кажуть фанати "іхтамнєтов"? До сих пір не вірять в те, що було очевидно майже вісім років тому?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:02 Ответить
КАКОЙ ПЛЕН? РАСТРЕЛИВАТЬ НА МЕСТЕ УБЛЮДКОВ...
показать весь комментарий
24.02.2022 14:05 Ответить
Дивіться хлопці, що за "спецназ" проти нас. Тварина ***** гоне новобранців на смерть.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:06 Ответить
Розстріляти на місці
показать весь комментарий
24.02.2022 14:08 Ответить
Ці морди(пики чисто кримінальні) не задумуючись розстріляли би наших пацанів. А Путлер їм би ще й медалі видав.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:08 Ответить
допитати та розстріляти
показать весь комментарий
24.02.2022 14:10 Ответить
Обменка
показать весь комментарий
24.02.2022 14:12 Ответить
Какие славянские лица...
показать весь комментарий
24.02.2022 14:11 Ответить
Ямполь це ж Білорусь!? Чому у них лапотні нашивки?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:14 Ответить
Побільше б таких позитивних новин...
показать весь комментарий
24.02.2022 14:16 Ответить
Всё как 80 лет назад в Финляндии!

показать весь комментарий
24.02.2022 14:24 Ответить
Какой плен нахер Четвертовать!!! Порвать на части!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 14:29 Ответить
Сестри Арахамії.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:33 Ответить
Ох подвесить бы их за яйца на ближайшем дереве
показать весь комментарий
24.02.2022 14:37 Ответить
а чо вони такі грусні)
показать весь комментарий
24.02.2022 14:42 Ответить
Ще одні потєряхі яких ТУТ НЄТ ?
показать весь комментарий
24.02.2022 14:42 Ответить
всяли в плен хватит отпускать пусть работают на завалах
показать весь комментарий
24.02.2022 14:42 Ответить
дети **** и туда же.
показать весь комментарий
24.02.2022 14:52 Ответить
отрезайте бошки на... зачем виродков показывать
показать весь комментарий
24.02.2022 14:59 Ответить
Ви тільки гляньте на їх свинособачі їбальники, ше й з колорадськими стрічками ***** прийшли! ПОЛОНЕНИХ ТРЕБА БРАТИ! Щоб потім показувати їх НА УСІХ МЕДІЙНИХ РЕСУРСАХ - тим самим ДЕМОТИВУЮЧИ ординський набрід! А ще ПОШИРЮЙТЕ ФОТО і ВІДЕО З ЇХ ПІДБИТОЮ ТЕХНІКОЮ - НА ВСІХ МОЖЛИВИХ РЕСУРСАХ!!! Ніщо так не демотивує рашопадлів як вигляд їх підсмажених і пошматованих "калєг"!!!
показать весь комментарий
24.02.2022 14:59 Ответить
ватных пид... в плен не брать
показать весь комментарий
24.02.2022 15:00 Ответить
Полонених не треба брати.
показать весь комментарий
24.02.2022 15:01 Ответить
Что же вы такие жестокие ? Лица у них светятся интеллектом ,глаза добрые-добрые. Люди пришли с добром (вот его сколько под ногами ) Мы не варвары ордынские ,заливать олово в глотку не станем , а разделить их на части для компактной посылки и выслать родителям - это по божески!
показать весь комментарий
24.02.2022 15:11 Ответить
Скоко?
показать весь комментарий
24.02.2022 17:21 Ответить
дебіли прийшли нам вказувати, як нам жити
показать весь комментарий
24.02.2022 16:07 Ответить
Иди в жопу срань путинская
показать весь комментарий
24.02.2022 17:08 Ответить
КЦП ПНХ
показать весь комментарий
24.02.2022 17:25 Ответить
Бранці теж ************,
1. Як свідки для трибуналу.
2. Як заставка для агітації серед чеченців, бурятів, білорусів , моксель " Якщо здадуться будуть живі і їм дадуть миску борщу, а якщо ні то стануть навозом-добривом для борщового набору".
показать весь комментарий
24.02.2022 16:13 Ответить
Цим полоненим потрібно відрубати вказівного пальця робочої руки, щоб вони більше ніколи не брали в руки зброю!
показать весь комментарий
24.02.2022 16:53 Ответить
баньте кацапську мерзоту, що тут спамить під різними прапорцями!
показать весь комментарий
24.02.2022 16:54 Ответить
Надо было сразу пристрелить,ну а теперь на обмен пригодятся
показать весь комментарий
24.02.2022 17:07 Ответить
VARVARY
показать весь комментарий
24.02.2022 18:53 Ответить
kakoi plien rastriel na mieste .ja kag bivsii oficer to u mine byla bi komanda atsavnikovnikov kotoryje prrosli afgan i u menia byla by odna cel unictozat bes prava na pomilovanije
показать весь комментарий
24.02.2022 20:11 Ответить
komentarii- nacalo konca napolionu ,nexvastojus no po moim predvidinien istoriceskix sobitii to kazdaja impierija poterpiela fiasko,to est roriskaja impierija,poslie etovo cccp ana posliedok proputnskaja imperija,tak cto zdiot raspad rosiji i easpad neizbezen
reziume putin deistvuet analagu hitliera po knige main kamf ,i rezultat priedskazujiemii ,koncina
показать весь комментарий
24.02.2022 20:24 Ответить
*******, это, что за швейные войска??
Шевроны не по уставу, георгиевская ленточка на плече Вы где этих бомжей достали и сколько им заплатили за эту показуху?
показать весь комментарий
26.02.2022 00:09 Ответить
А-а!! попались гавнюки!!
Тепер скиглити будуть, що я не я мьі здесь не местньіе, простите засранцев, отпустите нас пожалуста, мьі больше не будем.
показать весь комментарий
26.02.2022 17:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 