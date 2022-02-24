Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка, - Залужный. ФОТО

Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка.

Об этом сообщил в Фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие 93-й ОМБр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли удар по воинской части в Липецком: погибли 18 человек. ФОТОрепортаж







