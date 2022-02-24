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Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку, - Залужний. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів вз в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку", - написав він.

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Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку, - Залужний 01
Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку, - Залужний 02
Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку, - Залужний 03
Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку, - Залужний 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+84
Сразу на удобрение
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24.02.2022 13:08
+75
Какие нахер пленные? Пулю в башку и дальше оборонятся
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24.02.2022 13:08
+56
Уровень интеллекта видно по ******...

100% муж и жена
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24.02.2022 13:08
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..Армееея.. світового зразку
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Кацапов в плен не брать - сфоткали и после отрезать головы питарасам!!!!!!
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24.02.2022 13:27 Відповісти
Україні ПОТРІБНІ ПОЛОНЕНІ.

1) як обмінний фонд .В Росії багато наших військових і не лише у полоні.

2) утримування полонених у досить пристойних умовах дозволяє агітувати рузьке здатись. )

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24.02.2022 13:27 Відповісти
а потом обменять на таксистов и торгашек с базара...?
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24.02.2022 16:29 Відповісти
За чий рахунок їх утримувати? Будеш платити? Я - ні!
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24.02.2022 16:36 Відповісти
Если это первый эшелон,то это есть дуже добре,бо це гній.
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Я вас прошу, дорогенькі, закопайте їх живцем нахрін і зніміть на відео !!!
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Перерізати горлянки,*****!!!!!
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Точно! Нафига их в плен брали? Живьём закопайте и только, чтоб нажрались землиукраинской которую так хотели.
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24.02.2022 13:33 Відповісти
инфу с них выбьют, потом можно
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24.02.2022 13:37 Відповісти
Сто с них выбивать два дибила
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24.02.2022 13:57 Відповісти
Вішайте їх, на це кацапське бидло шкода патронів
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24.02.2022 13:28 Відповісти
Всего три рожка на рыло? Да ладно... Они хоть сами понимают как их кинули?
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24.02.2022 13:28 Відповісти
судя по лицам - понимают что их кинули.
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24.02.2022 13:30 Відповісти
На хрена их брать в плен ясно сказано полное уничтожение
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24.02.2022 13:28 Відповісти
пусть говорят. Это ВАЖНО.
убить проще всего.
да и менять наших придется.
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24.02.2022 13:31 Відповісти
шоб сломать морально, видео в инет!
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24.02.2022 13:56 Відповісти
А наших как выменивать потом?
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24.02.2022 13:31 Відповісти
По фото видно перелякані строковики, яких кинули у мясорубку.
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24.02.2022 15:20 Відповісти
Охлыстни какие-то
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24.02.2022 13:29 Відповісти
Ну зачем же сразу "убить, расстрелять" .... Не будьте такими жестокими. Ноги отрезать и отпустить
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24.02.2022 13:32 Відповісти
не их по кусочкам резать надо начиная с половых органов
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24.02.2022 14:48 Відповісти
Путін створив величезну дурницю! Полоненних не брати!
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24.02.2022 13:36 Відповісти
Казнить, нельзя помиловать.
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24.02.2022 13:37 Відповісти
Будь ласка, не треба їх брати в полон! Жодного! Анігілюйте скажених тварин на місці. Тільки так.
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24.02.2022 13:37 Відповісти
Хуіло із шойгу та лавровим керують окупантами з московіі, а це їх рідня, заблукали…
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24.02.2022 13:39 Відповісти
"Освободители" х.рови...
тьфу...
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24.02.2022 13:39 Відповісти
Один тупа дитина років 18.Друге рило контрактне.Мало морди набили
Не треба вбивать.Обмєнний фонд.
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24.02.2022 13:39 Відповісти
Повесть с надписью "фашист"
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24.02.2022 13:41 Відповісти
Війна це важко, але не потрібно звірячої безтямності. Українці не жорстокі. Деякі дописи викликають здивування, чи українці це коментують.
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24.02.2022 13:47 Відповісти
Українці.. Українці..
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24.02.2022 13:54 Відповісти
Карманы проверить-каждый московский солдат должен иметь с собой по больше семян полезных сельхозкультур,чтоб закапывать сразу с удобрением
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24.02.2022 13:48 Відповісти
На кол біля дороги щоб інші бачили...
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24.02.2022 13:51 Відповісти
На майдан їх сук і закатать при камерах в асфальт!
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Удмурты ******
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24.02.2022 13:52 Відповісти
Повесить кацапских мразот!
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24.02.2022 13:52 Відповісти
пушечное мясо. путину таких не жалко.
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24.02.2022 13:56 Відповісти
слава украине!!!!
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24.02.2022 13:57 Відповісти
Так и знал, чернобривці.
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24.02.2022 13:58 Відповісти
Розстріл без слідства
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24.02.2022 14:01 Відповісти
А що кажуть фанати "іхтамнєтов"? До сих пір не вірять в те, що було очевидно майже вісім років тому?
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24.02.2022 14:02 Відповісти
КАКОЙ ПЛЕН? РАСТРЕЛИВАТЬ НА МЕСТЕ УБЛЮДКОВ...
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24.02.2022 14:05 Відповісти
Дивіться хлопці, що за "спецназ" проти нас. Тварина ***** гоне новобранців на смерть.
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24.02.2022 14:06 Відповісти
Розстріляти на місці
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24.02.2022 14:08 Відповісти
Ці морди(пики чисто кримінальні) не задумуючись розстріляли би наших пацанів. А Путлер їм би ще й медалі видав.
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24.02.2022 14:08 Відповісти
допитати та розстріляти
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24.02.2022 14:10 Відповісти
Обменка
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24.02.2022 14:12 Відповісти
Какие славянские лица...
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24.02.2022 14:11 Відповісти
Ямполь це ж Білорусь!? Чому у них лапотні нашивки?
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24.02.2022 14:14 Відповісти
Побільше б таких позитивних новин...
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24.02.2022 14:16 Відповісти
Всё как 80 лет назад в Финляндии!

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24.02.2022 14:24 Відповісти
Какой плен нахер Четвертовать!!! Порвать на части!!!
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24.02.2022 14:29 Відповісти
Сестри Арахамії.
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24.02.2022 14:33 Відповісти
Ох подвесить бы их за яйца на ближайшем дереве
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24.02.2022 14:37 Відповісти
а чо вони такі грусні)
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24.02.2022 14:42 Відповісти
Ще одні потєряхі яких ТУТ НЄТ ?
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24.02.2022 14:42 Відповісти
всяли в плен хватит отпускать пусть работают на завалах
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24.02.2022 14:42 Відповісти
дети **** и туда же.
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24.02.2022 14:52 Відповісти
отрезайте бошки на... зачем виродков показывать
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24.02.2022 14:59 Відповісти
Ви тільки гляньте на їх свинособачі їбальники, ше й з колорадськими стрічками ***** прийшли! ПОЛОНЕНИХ ТРЕБА БРАТИ! Щоб потім показувати їх НА УСІХ МЕДІЙНИХ РЕСУРСАХ - тим самим ДЕМОТИВУЮЧИ ординський набрід! А ще ПОШИРЮЙТЕ ФОТО і ВІДЕО З ЇХ ПІДБИТОЮ ТЕХНІКОЮ - НА ВСІХ МОЖЛИВИХ РЕСУРСАХ!!! Ніщо так не демотивує рашопадлів як вигляд їх підсмажених і пошматованих "калєг"!!!
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24.02.2022 14:59 Відповісти
ватных пид... в плен не брать
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24.02.2022 15:00 Відповісти
Полонених не треба брати.
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24.02.2022 15:01 Відповісти
Что же вы такие жестокие ? Лица у них светятся интеллектом ,глаза добрые-добрые. Люди пришли с добром (вот его сколько под ногами ) Мы не варвары ордынские ,заливать олово в глотку не станем , а разделить их на части для компактной посылки и выслать родителям - это по божески!
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24.02.2022 15:11 Відповісти
Скоко?
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24.02.2022 17:21 Відповісти
дебіли прийшли нам вказувати, як нам жити
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24.02.2022 16:07 Відповісти
Иди в жопу срань путинская
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24.02.2022 17:08 Відповісти
КЦП ПНХ
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24.02.2022 17:25 Відповісти
Бранці теж ************,
1. Як свідки для трибуналу.
2. Як заставка для агітації серед чеченців, бурятів, білорусів , моксель " Якщо здадуться будуть живі і їм дадуть миску борщу, а якщо ні то стануть навозом-добривом для борщового набору".
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24.02.2022 16:13 Відповісти
Цим полоненим потрібно відрубати вказівного пальця робочої руки, щоб вони більше ніколи не брали в руки зброю!
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24.02.2022 16:53 Відповісти
баньте кацапську мерзоту, що тут спамить під різними прапорцями!
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24.02.2022 16:54 Відповісти
Надо было сразу пристрелить,ну а теперь на обмен пригодятся
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24.02.2022 17:07 Відповісти
VARVARY
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24.02.2022 18:53 Відповісти
kakoi plien rastriel na mieste .ja kag bivsii oficer to u mine byla bi komanda atsavnikovnikov kotoryje prrosli afgan i u menia byla by odna cel unictozat bes prava na pomilovanije
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24.02.2022 20:11 Відповісти
komentarii- nacalo konca napolionu ,nexvastojus no po moim predvidinien istoriceskix sobitii to kazdaja impierija poterpiela fiasko,to est roriskaja impierija,poslie etovo cccp ana posliedok proputnskaja imperija,tak cto zdiot raspad rosiji i easpad neizbezen
reziume putin deistvuet analagu hitliera po knige main kamf ,i rezultat priedskazujiemii ,koncina
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24.02.2022 20:24 Відповісти
*******, это, что за швейные войска??
Шевроны не по уставу, георгиевская ленточка на плече Вы где этих бомжей достали и сколько им заплатили за эту показуху?
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26.02.2022 00:09 Відповісти
А-а!! попались гавнюки!!
Тепер скиглити будуть, що я не я мьі здесь не местньіе, простите засранцев, отпустите нас пожалуста, мьі больше не будем.
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26.02.2022 17:13 Відповісти
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