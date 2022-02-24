Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів із в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку, - Залужний. ФОТО

Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів вз в/ч 91701 ямпільського мотострілкового полку.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці 93-ї ОМБр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку", - написав він.

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