Красную ветку метро Киева закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка"

Красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская", – сообщила пресс-служба метро.

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