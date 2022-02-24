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Киев (24534) Метрополитен (966)

Красную ветку метро Киева закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Красную ветку метро Киева закрыли от станции

Красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам.

Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.

"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская", – сообщила пресс-служба метро.

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Автор: Анастасія Потіха
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24.02.2022 13:24 Ответить
Ну закркыли.
И мать ее **
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24.02.2022 13:30 Ответить
Видел фотку из под Харкова, у кацапского танка башню оторвало метров на 20 от туловища. Джавелины всемогущие что творят!
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24.02.2022 13:27 Ответить
Ты шо-тааво?
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24.02.2022 13:32 Ответить
Ребята, вы шо ********?
Шо один танк прошол до Харькова?
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24.02.2022 13:35 Ответить
4 подбили, не волнуйся так.
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24.02.2022 14:44 Ответить
 
 