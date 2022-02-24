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Красную ветку метро Киева закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Красную ветку метро закрыли от станции "Шулявская" до "Академгородка" по организационным причинам.
Об этом сообщает Киевский метрополитен, передает Цензор.НЕТ.
"По организационным причинам красная линия курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская", – сообщила пресс-служба метро.
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