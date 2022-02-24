Разбитая техника российских оккупантов на окружной Харькова. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Бронетехника вооруженных сил России была разбита на окружной дороге Харькова.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Останній блокпост", передает Цензор.НЕТ.
Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой зафиксирована подбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова.
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=colgkWEEtoo&feature=emb_logo
Деякі свинособаки вже удобряють Харківські жнива
https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-pariet-totalas-aizsardzibas-rezima-ierocus-izsniegs-katram-teksta-tiesraide.d?id=54090934
https://twitter.com/i/status/1496811977875861504
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