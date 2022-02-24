Разбитая техника российских оккупантов на окружной Харькова. ФОТОрепортаж

Бронетехника вооруженных сил России была разбита на окружной дороге Харькова.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Останній блокпост", передает Цензор.НЕТ.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой зафиксирована подбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова.

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