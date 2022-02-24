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Разбитая техника российских оккупантов на окружной Харькова. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Бронетехника вооруженных сил России была разбита на окружной дороге Харькова.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Останній блокпост", передает Цензор.НЕТ.

Ранее в сети была опубликована видеозапись, на которой зафиксирована подбитая российская бронетехника на окружной дороге Харькова.

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Разбитая техника российских оккупантов на окружной Харькова 01
Разбитая техника российских оккупантов на окружной Харькова 02
Разбитая техника российских оккупантов на окружной Харькова 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+138
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24.02.2022 13:44
+51
А де смажені Івани?
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24.02.2022 13:43
+35
Красавцы, я вас люблю, всех вас ребята, и всегда любил
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24.02.2022 13:43
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А де смажені Івани?
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24.02.2022 13:43 Ответить
В пеклі
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24.02.2022 13:44 Ответить
А где буряты???
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24.02.2022 13:44 Ответить
Не перебирайте кацапами, вже кого прислали...
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24.02.2022 13:48 Ответить
в коптильне допекаются !
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24.02.2022 14:20 Ответить
Ними вже ласують місцеві собаки.
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24.02.2022 13:48 Ответить
Ані же дєті!(с) Зверніть увагу - біля танків кольорові олівці.
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24.02.2022 15:30 Ответить
Красавцы, я вас люблю, всех вас ребята, и всегда любил
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24.02.2022 13:43 Ответить
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24.02.2022 13:44 Ответить
добриво
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24.02.2022 13:47 Ответить
але дуже смердюче...
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24.02.2022 13:48 Ответить
Не пость *****. это видео из зенита в 15-м
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24.02.2022 13:56 Ответить
Прям аж одним своїм лежанням настрій піднімають. )
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24.02.2022 13:49 Ответить
погибли во имя чего??! чем что и как Угрожала им лично Украина..... иногда лучше не выполнять преступных Приказов... теперь они попадут в РАЙ да да и все их грехи лягут на Путина его генералов Шойгу Министров политиков тех кто затеял грязные делишки возомнив себя -- тем- что Бог у них типа в заместителях...
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24.02.2022 13:53 Ответить
Старое фото, но очень позитивное
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24.02.2022 14:09 Ответить
"Матери новых нарожают!"
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24.02.2022 14:27 Ответить
джавеліни роблять своє діло!
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24.02.2022 13:44 Ответить
Что, суки козломордые, не ожидали отпора? Готовьте черные пакеты для трупаков своих
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24.02.2022 13:45 Ответить
Не вистачить, 45к всього закупили
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24.02.2022 13:49 Ответить
кремлевский фюрер думал, что его здесь будут встречать с хлебом и солью.
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24.02.2022 13:45 Ответить
Этот долбоящер решил, что на дворе до сих пор 14-й год.
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24.02.2022 13:50 Ответить
Що там із Каховкою? Одне відео і 55новин на його основі. Херсонці може дасте інфу?
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24.02.2022 13:45 Ответить
стоять танки в селах
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24.02.2022 13:46 Ответить
Не розводьте "зраду": навіть якщо зараз щось "віддали" - все одно відіб'ємо!(як тільки відмобілізують резерв) Треба відмобілізуватись, пройти мінімальне бойове злагодження і тоді вже йти у контрнаступ. ВСЕ ПОВЕРНЕМО - і той самий Донбас і Крим!(можете цей пост запам'ятати, я не пророк - але так воно Й БУДЕ!)На тепер ЄДИНОЮ задачею ЗСУ було(і є) стримати перший удар - і дати можливість відмобілізувати резерв та сформувати бойові частини. І наші ЗСУ з цим завданням впорались, крапка. Вірте у СВОЮ АРМІЮ - все буде Україна!
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24.02.2022 15:24 Ответить
Отвечаю: Над ГЭСом-триколор и без ......боя. Можете посмотреть видео. У нас в сети выложили. Я в шоке!!!!
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24.02.2022 14:47 Ответить
тварі захопили грес та канал...без супротиву...аж дивно...мо то тактика така
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24.02.2022 13:46 Ответить
Возможно - потому как канал нет смысла удерживать он "Хрустальный" то есть может быть уничтожен в любой момент...а Вот ГЕС вроде как стратегический объект не?
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24.02.2022 13:55 Ответить
Там степь кругом, оборону держать тяжело.
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24.02.2022 13:59 Ответить
В мозгах у тебя степь!
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24.02.2022 14:00 Ответить
Всем не легко, тут безин по 1,80.
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24.02.2022 18:54 Ответить
Это не тактика, это безмозглость власти, которая НЕ ВИДЕЛА ударные группировки.
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24.02.2022 14:01 Ответить
Власть видела,а что делать, если сказано не видеть и не только Вам братья.
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24.02.2022 18:56 Ответить
линейки, тетрадки, ножнички... вата есть вата
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24.02.2022 13:46 Ответить
и ватніе палочки
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24.02.2022 13:46 Ответить
Как хотелось бы видеть такое везде!
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24.02.2022 13:46 Ответить
Уничтоженный руснявый к 52 под Гостомелем
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=colgkWEEtoo&feature=emb_logo
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24.02.2022 13:48 Ответить
Йомойо! Тож були хлопчики в трусіках. Оно лінєйки з олівцями розгубили
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24.02.2022 13:49 Ответить
Приятные фото. Слава ВСУ!!!!!
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24.02.2022 13:54 Ответить
Шо?Кеба не варе?Зайди на офіційній сайт Нової Каховки!!
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24.02.2022 14:03 Ответить
Хто каже?
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24.02.2022 15:07 Ответить
ВСУ не при чём! У бронетехники ватный пукан рванул при виде щита "Украина-НАТО-Европа"!
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24.02.2022 13:59 Ответить
Tut po silke vmeste s zashkvarenimi kacapami, dojehalis

https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-pariet-totalas-aizsardzibas-rezima-ierocus-izsniegs-katram-teksta-tiesraide.d?id=54090934

https://twitter.com/i/status/1496811977875861504
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24.02.2022 14:01 Ответить
Слава УКраїні! Слава її Захисникам! Смерть окупантам!!
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24.02.2022 14:03 Ответить
Саме час заспівати !
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24.02.2022 19:01 Ответить
Тепер впевнений:- заспіваємо!! Ще і як!
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28.02.2022 16:56 Ответить
А мусор кто за собой убирать будет, дебилы?!
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24.02.2022 14:05 Ответить
Всех акупантов на удобрение Украинской земли.
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24.02.2022 14:08 Ответить
Ну и как она туда попала, по воздуху? На границе никого не было? И где Байрактары?
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24.02.2022 14:09 Ответить
Так тримати, брати! Слава та пошана ЗСУ!
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24.02.2022 14:17 Ответить
"Отпуск" закончился...
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24.02.2022 14:19 Ответить
Кацапсини, Добро пожаловать в АД!!!
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24.02.2022 14:22 Ответить
самолеты не летают, присылайте джевелины поездами
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24.02.2022 14:23 Ответить
Так тримати ! ЗСУ найкращі. Але не розслаблятися - кацапи багаті середнівічними сюрпризами
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24.02.2022 14:31 Ответить
Саламу Алейкум Братья и Сёстры Украины! ИншаЛЛах, раздавите ру.СОСИЮ. каРФаген должен быть разрушен!
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24.02.2022 14:52 Ответить
Спасибо Брат
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25.02.2022 21:28 Ответить
мясо неубирайте с поля, будет удобрение?
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24.02.2022 15:03 Ответить
Glory to all brave Ukrainian soldiers !!!! Lithuania and all civilized world is with you. Our prayers are for you.
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24.02.2022 15:13 Ответить
Мальчики в трусиках, с тетрадочками и карандашами, а они по ним настоящими патронами, оййойой!
)))
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25.02.2022 12:49 Ответить
Смерть російсько-фашистським загарбникам!
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25.02.2022 21:48 Ответить
кожен танк - це як мінімум 400 тисяч гривень як за металобрухт. Здати все на переплавку, то за ці гроші можна відремонтувати розбиті будинки. СЛАВА УКРАЇНІ.
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28.02.2022 17:11 Ответить
 
 