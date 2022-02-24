УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7609 відвідувачів онлайн
Новини ФоторепортажВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
133 097 70
війна (56332) Росія (47179) Харків (3880)

Розбита техніка російських окупантів на окружній Харкова. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Бронетехніка збройних сил Росії була розбита на кільцевій дорозі Харкова.

Про це повідомляє телеграм-канал "Останній блокпост", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше в мережі було опубліковано відеозапис, на якому зафіксована підбита російська бронетехніка на кільцевій дорозі Харкова.

Також дивіться: "Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бій з окупантами РФ поблизу Харкова. ВIДЕО

Розбита техніка російських окупантів на окружній Харкова 01
Розбита техніка російських окупантів на окружній Харкова 02
Розбита техніка російських окупантів на окружній Харкова 03

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+138
показати весь коментар
24.02.2022 13:44
+51
А де смажені Івани?
показати весь коментар
24.02.2022 13:43
+35
Красавцы, я вас люблю, всех вас ребята, и всегда любил
показати весь коментар
24.02.2022 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де смажені Івани?
показати весь коментар
24.02.2022 13:43 Відповісти
В пеклі
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
А где буряты???
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
Не перебирайте кацапами, вже кого прислали...
показати весь коментар
24.02.2022 13:48 Відповісти
в коптильне допекаются !
показати весь коментар
24.02.2022 14:20 Відповісти
Ними вже ласують місцеві собаки.
показати весь коментар
24.02.2022 13:48 Відповісти
Ані же дєті!(с) Зверніть увагу - біля танків кольорові олівці.
показати весь коментар
24.02.2022 15:30 Відповісти
Красавцы, я вас люблю, всех вас ребята, и всегда любил
показати весь коментар
24.02.2022 13:43 Відповісти
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
добриво
показати весь коментар
24.02.2022 13:47 Відповісти
але дуже смердюче...
показати весь коментар
24.02.2022 13:48 Відповісти
Не пость *****. это видео из зенита в 15-м
показати весь коментар
24.02.2022 13:56 Відповісти
Прям аж одним своїм лежанням настрій піднімають. )
показати весь коментар
24.02.2022 13:49 Відповісти
погибли во имя чего??! чем что и как Угрожала им лично Украина..... иногда лучше не выполнять преступных Приказов... теперь они попадут в РАЙ да да и все их грехи лягут на Путина его генералов Шойгу Министров политиков тех кто затеял грязные делишки возомнив себя -- тем- что Бог у них типа в заместителях...
показати весь коментар
24.02.2022 13:53 Відповісти
Старое фото, но очень позитивное
показати весь коментар
24.02.2022 14:09 Відповісти
"Матери новых нарожают!"
показати весь коментар
24.02.2022 14:27 Відповісти
джавеліни роблять своє діло!
показати весь коментар
24.02.2022 13:44 Відповісти
Что, суки козломордые, не ожидали отпора? Готовьте черные пакеты для трупаков своих
показати весь коментар
24.02.2022 13:45 Відповісти
Не вистачить, 45к всього закупили
показати весь коментар
24.02.2022 13:49 Відповісти
кремлевский фюрер думал, что его здесь будут встречать с хлебом и солью.
показати весь коментар
24.02.2022 13:45 Відповісти
Этот долбоящер решил, что на дворе до сих пор 14-й год.
показати весь коментар
24.02.2022 13:50 Відповісти
Що там із Каховкою? Одне відео і 55новин на його основі. Херсонці може дасте інфу?
показати весь коментар
24.02.2022 13:45 Відповісти
стоять танки в селах
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
Не розводьте "зраду": навіть якщо зараз щось "віддали" - все одно відіб'ємо!(як тільки відмобілізують резерв) Треба відмобілізуватись, пройти мінімальне бойове злагодження і тоді вже йти у контрнаступ. ВСЕ ПОВЕРНЕМО - і той самий Донбас і Крим!(можете цей пост запам'ятати, я не пророк - але так воно Й БУДЕ!)На тепер ЄДИНОЮ задачею ЗСУ було(і є) стримати перший удар - і дати можливість відмобілізувати резерв та сформувати бойові частини. І наші ЗСУ з цим завданням впорались, крапка. Вірте у СВОЮ АРМІЮ - все буде Україна!
показати весь коментар
24.02.2022 15:24 Відповісти
Отвечаю: Над ГЭСом-триколор и без ......боя. Можете посмотреть видео. У нас в сети выложили. Я в шоке!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 14:47 Відповісти
тварі захопили грес та канал...без супротиву...аж дивно...мо то тактика така
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
Возможно - потому как канал нет смысла удерживать он "Хрустальный" то есть может быть уничтожен в любой момент...а Вот ГЕС вроде как стратегический объект не?
показати весь коментар
24.02.2022 13:55 Відповісти
Там степь кругом, оборону держать тяжело.
показати весь коментар
24.02.2022 13:59 Відповісти
В мозгах у тебя степь!
показати весь коментар
24.02.2022 14:00 Відповісти
Всем не легко, тут безин по 1,80.
показати весь коментар
24.02.2022 18:54 Відповісти
Это не тактика, это безмозглость власти, которая НЕ ВИДЕЛА ударные группировки.
показати весь коментар
24.02.2022 14:01 Відповісти
Власть видела,а что делать, если сказано не видеть и не только Вам братья.
показати весь коментар
24.02.2022 18:56 Відповісти
линейки, тетрадки, ножнички... вата есть вата
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
и ватніе палочки
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
Как хотелось бы видеть такое везде!
показати весь коментар
24.02.2022 13:46 Відповісти
Уничтоженный руснявый к 52 под Гостомелем
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=colgkWEEtoo&feature=emb_logo
показати весь коментар
24.02.2022 13:48 Відповісти
Йомойо! Тож були хлопчики в трусіках. Оно лінєйки з олівцями розгубили
показати весь коментар
24.02.2022 13:49 Відповісти
Приятные фото. Слава ВСУ!!!!!
показати весь коментар
24.02.2022 13:54 Відповісти
Шо?Кеба не варе?Зайди на офіційній сайт Нової Каховки!!
показати весь коментар
24.02.2022 14:03 Відповісти
Хто каже?
показати весь коментар
24.02.2022 15:07 Відповісти
ВСУ не при чём! У бронетехники ватный пукан рванул при виде щита "Украина-НАТО-Европа"!
показати весь коментар
24.02.2022 13:59 Відповісти
Tut po silke vmeste s zashkvarenimi kacapami, dojehalis

https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-pariet-totalas-aizsardzibas-rezima-ierocus-izsniegs-katram-teksta-tiesraide.d?id=54090934

https://twitter.com/i/status/1496811977875861504
показати весь коментар
24.02.2022 14:01 Відповісти
Слава УКраїні! Слава її Захисникам! Смерть окупантам!!
показати весь коментар
24.02.2022 14:03 Відповісти
Саме час заспівати !
показати весь коментар
24.02.2022 19:01 Відповісти
Тепер впевнений:- заспіваємо!! Ще і як!
показати весь коментар
28.02.2022 16:56 Відповісти
А мусор кто за собой убирать будет, дебилы?!
показати весь коментар
24.02.2022 14:05 Відповісти
Всех акупантов на удобрение Украинской земли.
показати весь коментар
24.02.2022 14:08 Відповісти
Ну и как она туда попала, по воздуху? На границе никого не было? И где Байрактары?
показати весь коментар
24.02.2022 14:09 Відповісти
Так тримати, брати! Слава та пошана ЗСУ!
показати весь коментар
24.02.2022 14:17 Відповісти
"Отпуск" закончился...
показати весь коментар
24.02.2022 14:19 Відповісти
Кацапсини, Добро пожаловать в АД!!!
показати весь коментар
24.02.2022 14:22 Відповісти
самолеты не летают, присылайте джевелины поездами
показати весь коментар
24.02.2022 14:23 Відповісти
Так тримати ! ЗСУ найкращі. Але не розслаблятися - кацапи багаті середнівічними сюрпризами
показати весь коментар
24.02.2022 14:31 Відповісти
Саламу Алейкум Братья и Сёстры Украины! ИншаЛЛах, раздавите ру.СОСИЮ. каРФаген должен быть разрушен!
показати весь коментар
24.02.2022 14:52 Відповісти
Спасибо Брат
показати весь коментар
25.02.2022 21:28 Відповісти
мясо неубирайте с поля, будет удобрение?
показати весь коментар
24.02.2022 15:03 Відповісти
Glory to all brave Ukrainian soldiers !!!! Lithuania and all civilized world is with you. Our prayers are for you.
показати весь коментар
24.02.2022 15:13 Відповісти
Мальчики в трусиках, с тетрадочками и карандашами, а они по ним настоящими патронами, оййойой!
)))
показати весь коментар
25.02.2022 12:49 Відповісти
Смерть російсько-фашистським загарбникам!
показати весь коментар
25.02.2022 21:48 Відповісти
кожен танк - це як мінімум 400 тисяч гривень як за металобрухт. Здати все на переплавку, то за ці гроші можна відремонтувати розбиті будинки. СЛАВА УКРАЇНІ.
показати весь коментар
28.02.2022 17:11 Відповісти
 
 