Розбита техніка російських окупантів на окружній Харкова. ФОТОрепортаж
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Бронетехніка збройних сил Росії була розбита на кільцевій дорозі Харкова.
Про це повідомляє телеграм-канал "Останній блокпост", інформує Цензор.НЕТ.
Раніше в мережі було опубліковано відеозапис, на якому зафіксована підбита російська бронетехніка на кільцевій дорозі Харкова.
Топ коментарі
+138 Глеб123
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=colgkWEEtoo&feature=emb_logo
Деякі свинособаки вже удобряють Харківські жнива
https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraina-pariet-totalas-aizsardzibas-rezima-ierocus-izsniegs-katram-teksta-tiesraide.d?id=54090934
https://twitter.com/i/status/1496811977875861504
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