Розбита техніка російських окупантів на окружній Харкова. ФОТОрепортаж

Бронетехніка збройних сил Росії була розбита на кільцевій дорозі Харкова.

Про це повідомляє телеграм-канал "Останній блокпост", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше в мережі було опубліковано відеозапис, на якому зафіксована підбита російська бронетехніка на кільцевій дорозі Харкова.

Також дивіться: "Российские танки на окружной. Загорелись! Наши херачат по ним. Никого не пропускают", - бій з окупантами РФ поблизу Харкова. ВIДЕО





